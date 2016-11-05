تغريدة «موعظة» لـوزارة الإسكان تثير الجدل على تويتر – صورة

صحيفة المرصد : أثارت تغريدة دينية نشرها الحساب الرسمي لوزارة الإسكان مساء أمس (الجمعة)، موجة انتقادات وتندر من قبل مغردي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشيرين إلى أن الحساب عبارة عن شخصية اعتبارية تمثل الوزارة ويجب أن يركز على الهدف المحدد له.

وجاء في التغريدة: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره .. الإكرام من أروع صور الإحسان إلى الجار في الإسلام”.

وتندر المغردون على تغريدة الوزارة والتي تتضمنت إرشاداً دينياً بشأن كيفية التعامل مع الجار.

ونشط على موقع “تويتر” وسم بعنوان “الإسكان تتحول لواعظ”، أعرب فيه المغردون عن امتعاضهم من التغريدة، على اعتبار أن الوزارة معنية بتوفير السكن وليس الإرشاد الديني، فيما علق البعض بسخرية قائلين بأن على الوزارة توفير السكن للمواطنين حتى يكون لهم جار يكرمونه.