تغريدة «موعظة» لـوزارة الإسكان تثير الجدل على تويتر – صورة

صحيفة المرصد : أثارت تغريدة دينية نشرها الحساب الرسمي لوزارة الإسكان مساء أمس (الجمعة)، موجة انتقادات وتندر من قبل مغردي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشيرين إلى أن الحساب عبارة عن شخصية اعتبارية تمثل الوزارة ويجب أن يركز على الهدف المحدد له.
وجاء في التغريدة: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره .. الإكرام من أروع صور الإحسان إلى الجار في الإسلام”.
وتندر المغردون على تغريدة الوزارة والتي تتضمنت إرشاداً دينياً بشأن كيفية التعامل مع الجار.
ونشط على موقع “تويتر” وسم بعنوان “الإسكان تتحول لواعظ”، أعرب فيه المغردون عن امتعاضهم من التغريدة، على اعتبار أن الوزارة معنية بتوفير السكن وليس الإرشاد الديني، فيما علق البعض بسخرية قائلين بأن على الوزارة توفير السكن للمواطنين حتى يكون لهم جار يكرمونه.
تعليقات ( 19 )
عدد التعليقات:7785
الحرمانلايكرمن ولا اكرمه بس انا اسكن واستقر شوي استقرر تعبنا
حسنمخالف للنشر
عمورياسمها وزارة الإسكان والدعوة والإرشاد
غازي بن شبيببعد كم يوم بكيتبو (ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون) يعني سكن ما في
القناص2جزاك الله خير ياشيخ نحن في اشد الحاجة لمثل خذه المواعظ على فكره اخبار المنتج والمعجل ولوحدة مازلات مستمره
الأسودكان كتبوا الأية يقنعوا بها الناس "ومساكن طيبة في جنات عدن ذالك الفوز العظيم " صدق الله العظيم .
وظيفةاحصل وظيفة عندكم كتابة تغريدات، حكم، شعر، استشارت اسرية، عشان تتفرغون للبناء بالفكر والتملك بالفكير ، و الاستثمار بالتأمل
عابد سالمأعطوا الناس مساكن ليصبحوا جيران ويحسنوا لبعضهم .
الستينياذا هياتو السكن سيكون لنا جيران نكرمهم ان شاء الله
شمس نجدعطونا بيت وماعليكم من الجار نبي نكرمه ونحسن اليه بس وين البيت
ياشيخوزارة ولا في الاحلام تبغى فكر موجود تبغى مواعظ موجودة تغبى انواع الخدمات موجودة تبغى طبقك اليومي موجود ماعليك الا ظغط الزر
ابو عبدالرحمناسمر عبر ما أقول الا الله يشفيك ويرزقك العقل السليم
خالدمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره صدق الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم
ابوشموخاعوذ بالله تندر على حديث وقول لسيد الخلق على الاطلاق محمد صلى الله عليه وسلم ان اختلفنا في كل شيء لكن تندر فهذا مرفوض تماما
قلم جاففاقد الشيء لا يعطيه هل من مسألة التفكير تتحول إلي واعظ ديني ربما الأفضل اي واحد يطلب السكن يدعو الله في بيت في الجنه
الرأي العامهالوزارة استفزت المواطنين لصبر حدود على المسئولين في الوزارة اذا ليست لديكم حلول فكر في السكوت افضل
ملحاموت انا في النصح والارشاد، يا حليلهم بس اخاف يتبعنها بتغريدة " شوفو ياقماعة قسما بالله العظيم وزارة الاسكان عشرة سنين بدون ارض ملك"
فالحبغض النظر عن التغريدة، والفكر والتفكير، وزارة الاسكان هي على الارض وفيها موظفين او بس من خيالات شكسبير
اسمرعبروزارة الإسكان ونادي الفقر دايم يرسمون الضحكة على محيانا .. الله يخليهم لنا ولا يحرمنا منهم 😅