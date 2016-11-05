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تعيين مدير قطاع صحي وإعفائه خلال 24 ساعة فقط

5 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص
تعيين مدير قطاع صحي وإعفائه خلال 24 ساعة فقط
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صحيفة المرصد : قامت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة باعفاء مدير قطاع للمراكز الصحية من منصبه عقب 24 ساعة فقط من صدور قرار تعيينه، مؤكدةً على وجود توجه آخر بالاستفادة من الموظف في قطاع الصحة العامة.

وكشفت صحة المدينة أن قرار إعفاء مدير القطاع الصحي الشمالي من منصبه عقب 24 ساعة فقط من تعيينه جاء لأسباب تتعلق بصدور قرار التعيين دون الرجوع إلى اللجنة المشكلة لاختيار القيادات بصحة المدينة، وكذلك عدم مراعاته لوجود دراسة لمراجعة القطاعات الداخلية وسير العمل فيها وفق صحيفة “الوطن” .

وكان مساعد المدير العام بـ”صحة المدينة”، قد أصدر قراراً في الثلاثين من شهر محرم الماضي بتكليف معوض الصبحي لإدارة القطاع الصحي الشمالي، ليتبعه قرار جديد من مدير الشؤون الصحية بإلغائه بعد 24 ساعة فقط.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص

    السلام عليكم

    نفسي افهم بس الشؤون الصحية بمكة مستأجرة مبني من سبعه ادوار بالاضافه الى ارض مسورة بجانبه لمواقف السيارات بحي الحمراء وعندهم برج ب12 دور للادارات الاخرى لنفس المديرية بأم الجود/ .ليه هذا الاسراف
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  2. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 9:58 ص

    loovivool

    يجب التحقيق مع المدير والمساعد وايصال هذا ***لوزير الصحة توفيق الربيعة للتفاهم معهم
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  3. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 9:49 ص

    ابو خالد

    معوض يالصبحي بمنصب احلى من اللي راح ...هذي الادارة والا بلاش ...24 ساعة ممكن تغير اشياء كثيرة من ضمنها قرار اداري ....وااااااعجبي
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  4. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 9:17 ص

    عابد سالم

    عناد سخيف بين المدير ومساعده والضحية الوطن والمفروض عزل المدير ومساعده
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  5. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص

    عارفهم

    دلاله على عدم وجود دراسه مستفيضه لإشغال المناصب الاداريه يعني ممكن الواسطه لعبة دور ياليت يعمل فلتره للموضفين واستبعاد المتهاونين خصوصا في الدوائر الخدميه كالبلديات وغيرها
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  6. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص

    العويد

    استقعاد
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  7. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص

    ياشيخ

    طيب نضحك والا نبكي في مثل ذي الحالات اول مره صراحة اصادفها
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