تعيين مدير قطاع صحي وإعفائه خلال 24 ساعة فقط

صحيفة المرصد : قامت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة باعفاء مدير قطاع للمراكز الصحية من منصبه عقب 24 ساعة فقط من صدور قرار تعيينه، مؤكدةً على وجود توجه آخر بالاستفادة من الموظف في قطاع الصحة العامة.

وكشفت صحة المدينة أن قرار إعفاء مدير القطاع الصحي الشمالي من منصبه عقب 24 ساعة فقط من تعيينه جاء لأسباب تتعلق بصدور قرار التعيين دون الرجوع إلى اللجنة المشكلة لاختيار القيادات بصحة المدينة، وكذلك عدم مراعاته لوجود دراسة لمراجعة القطاعات الداخلية وسير العمل فيها وفق صحيفة “الوطن” .

وكان مساعد المدير العام بـ”صحة المدينة”، قد أصدر قراراً في الثلاثين من شهر محرم الماضي بتكليف معوض الصبحي لإدارة القطاع الصحي الشمالي، ليتبعه قرار جديد من مدير الشؤون الصحية بإلغائه بعد 24 ساعة فقط.