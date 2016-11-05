كشف حقيقة ارتفاع فاتورة «السعودية للكهرباء»

صحيفة المرصد : أكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها على دقة الفواتير الخاصة بالمشتركين وتدقيقها قبل صدورها والتأكد من صحتها، مشيرة إلى أنها تستخدم أحدث الأجهزة لقراءة العدادات، حيث يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة في الجهاز وتدقيقها قبيل تسجيله وحساب قيمة الاستهلاك، وإصدار الفاتورة.

وبينت الشركة في ردها على ما نشر في مقال للكاتب علي الجحلي تحت عنوان (فواتير الكهرباء)، أنها وفور نشر المقال تواصلت مع الكاتب لمعرفة أرقام الحسابات التي تحدث عنها في المقال والخاصة بالمشترك الذي ادعى أن فواتير العقار السكني الذي يملكه يحوي عددا من الشقق السكنية قد تم جمعها في فاتورة واحدة، ما تسبب في ارتفاع قيمة الاستهلاك ودخوله في شرائح أخرى، حيث تضرر من ذلك بدفع مبالغ مالية كبيرة وفقا لما ورد بموقع “الاقتصادية” .

وذكرت الشركة أن الكاتب قام بتزويدها برقمين للحساب هما (10087600257) و(10087606125)حيث تم تكليف فرقة من المختصين بالشركة للوقوف فورا على الموقع وتحري أسباب الشكوى، وقد تبين أن الحسابات المذكورة تخص مجموعة من الشاليهات جنوب الرياض، وليست عقارا سكنيا، كما جاء في المقال، كما أنه مزود بعدادين فقط وليس 6 عدادات وقد تم تجميعها مؤخرا في عداد واحد وتعديل الاشتراك الذي كان المشترك قد حصل عليه من قبل، من فئة سكني إلى فئة تجاري، حيث تخضع شاليهات الإيجار لهذه الفئة .