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كشف حقيقة ارتفاع فاتورة «السعودية للكهرباء»

5 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص
كشف حقيقة ارتفاع فاتورة «السعودية للكهرباء»
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صحيفة المرصد : أكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها على دقة الفواتير الخاصة بالمشتركين وتدقيقها قبل صدورها والتأكد من صحتها، مشيرة إلى أنها تستخدم أحدث الأجهزة لقراءة العدادات، حيث يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة في الجهاز وتدقيقها قبيل تسجيله وحساب قيمة الاستهلاك، وإصدار الفاتورة.

وبينت الشركة في ردها على ما نشر في مقال للكاتب علي الجحلي تحت عنوان (فواتير الكهرباء)، أنها وفور نشر المقال تواصلت مع الكاتب لمعرفة أرقام الحسابات التي تحدث عنها في المقال والخاصة بالمشترك الذي ادعى أن فواتير العقار السكني الذي يملكه يحوي عددا من الشقق السكنية قد تم جمعها في فاتورة واحدة، ما تسبب في ارتفاع قيمة الاستهلاك ودخوله في شرائح أخرى، حيث تضرر من ذلك بدفع مبالغ مالية كبيرة وفقا لما ورد بموقع “الاقتصادية” .

وذكرت الشركة أن الكاتب قام بتزويدها برقمين للحساب هما (10087600257) و(10087606125)حيث تم تكليف فرقة من المختصين بالشركة للوقوف فورا على الموقع وتحري أسباب الشكوى، وقد تبين أن الحسابات المذكورة تخص مجموعة من الشاليهات جنوب الرياض، وليست عقارا سكنيا، كما جاء في المقال، كما أنه مزود بعدادين فقط وليس 6 عدادات وقد تم تجميعها مؤخرا في عداد واحد وتعديل الاشتراك الذي كان المشترك قد حصل عليه من قبل، من فئة سكني إلى فئة تجاري، حيث تخضع شاليهات الإيجار لهذه الفئة .



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    5 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    الشهري

    فواتير الكهرباء خويش ، نزلت فاتورتي بـ 1367,43 وسددتها وبعدها بـأسبوعين نزلت الفاتورة الثانية بـ 1367,24 مما يدل على أن الكهرباء تسجل مرة ومرات تصدر الفواتير بنفس التسجيل والقراءة السابقة
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  2. 20
    5 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص

    الوقع غير

    اتقوا الله في المسلمين نعرفكم من زمان
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  3. 19
    5 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    خالد

    اقسم بالله اني تضررت منهم لهذه الأسباب: زيادة عدد ايام استهلاك الكهرباء مما يسبب في حساب الشريحه الأعلى للاستهلاك وجود اخطاء متعمده في قراءة العداد وجود استهلاك قبل أطلاق التيار انا شخصيا تضررت
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  4. 18
    5 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    الايجارات مرتفعه والكهرب والماء
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  5. 17
    5 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    بو نواس

    والله انكم تعرفون انكم كذابين ومع هذا تبحثون عن اعذار واهية - واذا كانت الشاليهات تحتسب كفئة التجاري لماذا لا يعطى كل شالية عداد مستقل إن كنتم صادقين!؟ - كفاية لعب على الدقون..فارتفاع الرسوم دليل فشل
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  6. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    شايفين

    كهربه تلفون مياه مطعم راقي كوفي راقي فندق راقي سوبر ماركة كبيره ما فيه الا طقطق ليهو ودفع وباقي الهلالات تتبرع بيها
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  7. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص

    ابو خالد

    في محافظة رجال المع يجمعو لك ثلاثة اشهر ويحاسبوك دفعة واحدة لماذا لاتكون شهريا مثل المناطق الاخرى؟؟
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  8. 14
    5 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    الحقباني

    علم ان الاسف عند فاتوره لماء بمبلغ 5800 ريال هل صح علم
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  9. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 10:55 ص

    كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعود

    علمتني وزارة الاسكان ان لا اصدق
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  10. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص

    عيد

    ***رسمي وممنهج من قبل شركات الدولة الكهرباء والاتصالات والمياة .... الخ يمكن خداع الناس بعض الاوقات ولكن لايمكن خداعهم كل الاوقات ؟
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  11. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص

    مايسمى ذوي الدخل المحدود : اللهم كن معنا واكفنا بماشيئت وانت السميع العليم لااله الاأنت
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  12. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص

    ارز 👊 نجد

    هل سيرتفع الكهرباء اكثر بعد هذا المقال لان المواطن غلطان الله اعلم
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  13. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  14. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص

    ابو شويرب

    ***ملحق 3 غرف الفاتورة 1000 الشهر حسبنا الله عليكم
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  15. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص
    عدد التعليقات:7787

    الحرمان

    الناس غلط وانتم صح الشارع السعودي غلط وانتم صح فاتوره كهربناء زادت ثلاث اضعاف كيف ليه مادري نرفع في برنامجكم علي الجوال تجينا رساله تم اغلاق الشكوي
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  16. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص
    عدد التعليقات:5627

    المنتصر بالله

    فواتير الكهرباء والاتصالات والماء تشبه ثلاجة السيسي مع الفلاتر وجهاز الكفته ههههههههههههع
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  17. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص

    خالد الجعيد

    لزم يطلعونك غلطان هههههههه هذي شركة يا حبيبي
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  18. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص

    خلدون

    لماذا لا يتم تصفير العداد بعد قرائته؟؟ اذا فيه مصداقيه
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  19. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 10:15 ص
    عدد التعليقات:5627

    المنتصر بالله

    بعض الفواتير عند عدم تسديدها تقسم على فواتير الضعوف ويتحملون وزرها وصارت أكثر من مرة والويل الويل لمن يفتح فمه وبعض الأحيان تجي الفواتير مدبله لوجود شيء ما في الشركة وكل الشعب يعرف ذلك.......?
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  20. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص
    عدد التعليقات:5627

    المنتصر بالله

    الحقيقه غير ذلك يا أبو جهاز دقيق حيث الاستهلاك هو نفسه لكن المبلغ يختلف من شهر لشهر مثال على ذلك فاتورة 1165 ريال إللي بعدها 500 ريال الفاتوره الثالثة 150 ريال والاستهلاك هو نفسه لم يتغير شيء بل يقل
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  21. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص

    السلام عليكم

    دائما عند مواجه المقالات بالحقائق نكتشف الحقيقة بأن بعض الكتاب يحكم على نن فقئت عينه دون التأكد من ان عينا الاخر مفقوتان كليا . امل التروي في الامور ومعرفه الحقائق
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