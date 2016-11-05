شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

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صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 53 )
🎀💫عارفين -أجمل حب -وش يكون -حبك لوالديك-وأخوانك واخواتك -الحب الباقي -كلام فاضي-يمكن أغير -رأي بعدين😒
عدد التعليقات:14705
هيفاء @ههههههه
أوركيد🌺على سٌبيل إلظلم وعدم الإنصاف -- أنا المشِتاااق و هـم اللي يشوفونك !
عدد التعليقات:14705
هيفاء @سبحان الله وبحمده.. ... سبحان الله العظيم
عدد التعليقات:14705
هيفاء @بعض الاحاسيس تجعلنا نراقب الحياة من بعيد وكأننا لسنا منها......ونقوووول اسعد الله مسائكم وصباحكم جميعا...💕🕊
عدد التعليقات:5627
المنتصر باللهاوركيد 💞 اركد الله يرحم والديك قويه هاذي مرررره 💞 فيك شبه من مريم أو لا
عدد التعليقات:14705
هيفاء @بعض. الاغاني والكلمات تهز عرووق القلب ..♥
عدد التعليقات:14705
هيفاء @احيانا مانلقى للإحساس تعبير كل الكلام يضيع ونعايش الصمت...
أوركيد🌺حتى طبوعك غيرّت لي طبُوعي ؛ أنت الغلا والحُب والشوق والطبع ~..~ تبغي مكانك ؟ قم وطالع ضلوعي ؛ حرام آنك … ما تفارق ولا ضلع !💞
عدد التعليقات:14705
هيفاء @اللهم انت اعلم بما بنا وبما في قلوبنا ونفوسنا. فارحمنا يااارب. واكتب لنا الخير فينا تبقى من حياتنا ..
عدد التعليقات:1
ولدالشيوخفي الصباح عهود تتجدد وارواح تحيا وطيور تحلق وشمس تولد من جديد.. ربي اجعل صباحي وصباح الاخوة المحترمين ويومنا هذا اجمل مما نتمني. يالي اوقاتك غير قلي صباح الخير..
عدد التعليقات:14705
هيفاء @امين يارب. ويسعدك ي حياتي. فمان الله سارونهه 💕
أوركيد🌺فَيَنِي لَكَ عَشِقَ تُعْدَى الْفَضَّى... يُعَنِّي أَنْتَ، ثُمَّ أَنْتَ، ثُمَّ أَنْتَ وَاِنْتَهَى❤️
عدد التعليقات:6517
سـارونھَہّاستاذن مش متابعه...
عدد التعليقات:6517
سـارونھَہّربي يسعد قلبك ياهيوفه ويصلح حال الجميع...
عدد التعليقات:6517
سـارونھَہّعش في الدنيا طاهر القلب خفيفا نقياً من ذنوب العباد فإن غفت عين الخلق عن الحساب فالله المنتقم عينه لاتنام و كلاً مجازى بعمله و لو بعد حين 🍃🌷..موجه للكل..
عدد التعليقات:6517
سـارونھَہّصباحكم سعاده وطمأنينة بإذن الله...
أوركيد🌺{صوتك} اللي عليه من المحاني سلام ؛ ياكثر م {وحشني} وأستحيت آطلبه “
✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊عندما تهمس لي بكلمة أحبك تعلم ماذا تفعل بي ؟ أذوب أذوب بكل جوارحي فيك عشقاً و كل ذرة من جسدي تهتز طربا أغمض عيناي لأتذوق روعة الشوق في كل حرف من حروفك ، وجودك بجانبي يسقيني كأس العشق ويسقيني لذة الغرام
أوركيد🌺صباحگ خواطر دافئة باتت بقلبي💗غافيّة، ترقب صبآاحك ي "الــ~ــغ~ـــلآ"وتتمنى أن تگون بخيرٍ وعافيّة😊
صرخة صمتنفسي واحد منكم ياشباب يسويلي ( كاريكاتير )
عدد التعليقات:14705
هيفاء @اللهم صل وسلم على نبينا محمد 💖
صرخة صمتصباح الخير ياشباب انا اختكم صرخة صمت .
عدد التعليقات:14705
هيفاء @مره شايفني رايقه حيل أكتب بمعرفين. الحمدالله ع نعمة العقل ألله يكملك بعقلك ي المنتصر. امين اميين
أوركيد🌺صباحي فنجان قهوة☕️"وأنتِ "فيه مُگعب السسسگـر😘
عدد التعليقات:1
ولدالشيوخصبح صبح😂 صباحي ناس مثلكم يحبهم قلبي.. وصباح الخير على اللي عندهم روحي. كل كلمه منك تعطيني كثير وكل ضحكه منك تعطيني حياه..
عدد التعليقات:5627
المنتصر باللههيفاء وجنوبيه هي نفسها زهوووره هههههههههه نفس الأسلوب والحركات أما الحرمان وعاشق الغرام وحسيبك الله ومحد قال لي هذه 112 أم شوشه المنفوشه ***شيهانه ههههههههه اذبح غليس ولد رماح آبك آبك آبك 💞
عدد التعليقات:14705
هيفاء @لنكثرمن تكراردعاءالرسول صل الله عليه وسلم.(اللهم إني أعوذبك من زوال نعمتك،وتحول عافيتك،وفجاءة نقمتك،وجميع سخطك)....اللهم امين امين
أوركيد🌺الصبآآحح☀️ لا يتغيّر.. ولكن كل يوم يأتي بشكل أجمل💖.. عطّر الله صبآآحي برضاهـ🌼
أوركيد🌺يسْــ~ع~ـــد لي صبآاححگك ي آآآســــر💗😘 وين ماگنت🌹🌱
عدد التعليقات:14705
هيفاء @الحمدالله أننا مسلمين كلما ضاقت سبلنا هرعنا لباب الرحيم لينبلج نور صدورنا بعد حيين..
عدد التعليقات:14705
هيفاء @يسلموا وصلت القهوة ☕بس باقي الحلا اوووه صح تذكرت ما نحتاج حلا هههه
محمدهيفاء ماجاوبتي على سوالي ذاك اليوم ؟ ابي جوابك ؟
اب حبيب من القطيفاسمح لي ياخالد التعليم عندنا بخير والطلبة تتخرج وتواصل جامعة وتتخرج بكفائة وتتواصل دراسات بالخارج وتنجح لان دراستهم أساس جيد اثنان من أولادي تخرجو من جامعات سعودية واحد بامريكا واثنان التحقو بارامكو
عدد التعليقات:14705
هيفاء @من نعم الله وعدله... انه يحاسبنا ب أعمالنا وليس بما يقوله الناس عنا...🌺
محمد11 - 12 بدينا ***رجاءا نريد صباح جميل خالي من التشويش مع الاحبه
عدد التعليقات:14705
هيفاء @ما اصعب ان تجبر نفسك على وضع حدود لكلامك مع أشخاص كانوا الاقرب لقلبك 💜
عدد التعليقات:1
ولدالشيوخصباح الخير.. مشرفنا الفاضل اعضاء وزوار صحيفة المرصد الكرام اسعد الله صباحي وصباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير صبح صبح. ما اجمل الصباح صباح اهديكم فيه فنجان قهوه بعبير المحبه من القلب..
محمديسعدلي صباحك الحلو ياهيفاء وجميع الموجودين متى ترجعون مثل اول شلة الأنس
عدد التعليقات:5627
المنتصر باللهموضوع العشق والغرام هنا 💞 لكن أنا ماحبيت غير انتا ومادريتا رادار السويدي 💞
سااامجياكثر السمااجه عععووعع ي حرف الغرام اصلا الغرام وحروفه ماتبييك ععععووععع
عدد التعليقات:14705
هيفاء @سارونهه ربي يسعد صباحك بكل خير .. ويسلموا على كلامك الذووق. وعلى فكره مستحيل اتاثر او ازعل من المعرفات المجهوله او ازعل ....الحمدالله عارفه نفسي ويبطوون مايهزونها 💖💋
عدد التعليقات:14705
هيفاء @وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
عدد التعليقات:7787
الحرمانزميلي بالعمل طلب مني ازيل صوره العرض في الوتس. بدافع الخوف من العين والحسد هل اصبحنا حاسدين ام هناك فئه قد تكون محرومه مشكلتي مع الاثرياء ماطقتهم عين وش معنا نحن البسطاء
القناص2صباحكم فل وكادي صبحكم الله بالخير جميعا
عدد التعليقات:7787
الحرمانالعين حق ولست ممن يشغل باله موضوع العين الذي اصبح هاجس لدي البعض لكن بعد سناب اصبحت المس بعض المنغصات اي بعد نشر قصتي في سناب فيه واحد اشهب بسنابي مين 😡🤔
✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊ﻟﺑيه يلي ﺗسكن .. ﻋروق مغليك وﻟبى ﻋيونك .. واﻟحلا في ﻋيونك یفز قلبي... كل ماحل طاریك مدري عذاب .. العشق ولا جنونك💕
عدد التعليقات:7787
الحرمانالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير. الهم اجعله يوم جميل لي ولكم يوم جميل بجمال خالقه يوم نغلق فيه ابوب مكدره علينا وتفتح فيه ابواب السعاده يارب
✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊وين أنت ياللي مشغل بالي بذكراك ،،، تشعل فتيل الشوق و يذوب مابين الأضلاع ،،، تعال وجلس صبلي فنجال من شفاياك ،،، أحلى من العسل كلامك تصبه بالاسماع ،،،
عدد التعليقات:1
ولدالشيوخالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..