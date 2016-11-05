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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

5 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت
  • 1٬145
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1

الجزيرة-سعود الماضي

2

الجزيرة-منال محمد

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-عبد الله المرزوق

5

الجزيرة-مفرح الزيادي

6

الجزيرة-طلال الشعشاع

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الرياض-ربيع

9

الرياض-عبد السلام الهليل

9

الوطن-خالد

10

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 53 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 53
    5 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    🎀💫

    عارفين -أجمل حب -وش يكون -حبك لوالديك-وأخوانك واخواتك -الحب الباقي -كلام فاضي-يمكن أغير -رأي بعدين😒
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  2. 52
    5 نوفمبر, 2016 , 12:26 م
    عدد التعليقات:14705

    هيفاء @

    ههههههه
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  3. 51
    5 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    أوركيد🌺

    على سٌبيل إلظلم وعدم الإنصاف -- أنا المشِتاااق و هـم اللي يشوفونك !
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  4. 50
    5 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    مساء الخير -هاذي الصفحة -عجيبة-كل شوي شكل-الحين يغردون -طيور الحب -وبعد شوي-تطير طيور الحب-وتجي الطيور الجارحة
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  5. 49
    5 نوفمبر, 2016 , 12:16 م
    عدد التعليقات:14705

    هيفاء @

    سبحان الله وبحمده.. ... سبحان الله العظيم
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  6. 48
    5 نوفمبر, 2016 , 12:01 م

    هيفاء شخبار طيورك هوفي وأموري
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  7. 47
    5 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص
    عدد التعليقات:14705

    هيفاء @

    بعض الاحاسيس تجعلنا نراقب الحياة من بعيد وكأننا لسنا منها......ونقوووول اسعد الله مسائكم وصباحكم جميعا...💕🕊
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  8. 46
    5 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص
    عدد التعليقات:5627

    المنتصر بالله

    اوركيد 💞 اركد الله يرحم والديك قويه هاذي مرررره 💞 فيك شبه من مريم أو لا
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  9. 45
    5 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص
    عدد التعليقات:14705

    هيفاء @

    بعض. الاغاني والكلمات تهز عرووق القلب ..♥
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  10. 44
    5 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص
    عدد التعليقات:14705

    هيفاء @

    احيانا مانلقى للإحساس تعبير كل الكلام يضيع ونعايش الصمت...
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  11. 43
    5 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص

    أوركيد🌺

    حتى طبوعك غيرّت لي طبُوعي ؛ أنت الغلا والحُب والشوق والطبع ~..~ تبغي مكانك ؟ قم وطالع ضلوعي ؛ حرام آنك … ما تفارق ولا ضلع !💞
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  12. 42
    5 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص
    عدد التعليقات:14705

    هيفاء @

    اللهم انت اعلم بما بنا وبما في قلوبنا ونفوسنا. فارحمنا يااارب. واكتب لنا الخير فينا تبقى من حياتنا ..
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  13. 41
    5 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص
    عدد التعليقات:1

    ولدالشيوخ

    في الصباح عهود تتجدد وارواح تحيا وطيور تحلق وشمس تولد من جديد.. ربي اجعل صباحي وصباح الاخوة المحترمين ويومنا هذا اجمل مما نتمني. يالي اوقاتك غير قلي صباح الخير..
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  14. 40
    5 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص
    عدد التعليقات:14705

    هيفاء @

    امين يارب. ويسعدك ي حياتي. فمان الله سارونهه 💕
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  15. 39
    5 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص

    أوركيد🌺

    فَيَنِي لَكَ عَشِقَ تُعْدَى الْفَضَّى... يُعَنِّي أَنْتَ، ثُمَّ أَنْتَ، ثُمَّ أَنْتَ وَاِنْتَهَى❤️
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  16. 38
    5 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص
    عدد التعليقات:6517

    سـارونھَہّ

    استاذن مش متابعه...
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  17. 37
    5 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص
    عدد التعليقات:6517

    سـارونھَہّ

    ربي يسعد قلبك ياهيوفه ويصلح حال الجميع...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 36
    5 نوفمبر, 2016 , 11:33 ص
    عدد التعليقات:6517

    سـارونھَہّ

    عش في الدنيا طاهر القلب خفيفا نقياً من ذنوب العباد فإن غفت عين الخلق عن الحساب فالله المنتقم عينه لاتنام و كلاً مجازى بعمله و لو بعد حين 🍃🌷..موجه للكل..
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  19. 35
    5 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص
    عدد التعليقات:6517

    سـارونھَہّ

    صباحكم سعاده وطمأنينة بإذن الله...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 34
    5 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    أوركيد🌺

    {صوتك} اللي عليه من المحاني سلام ؛ ياكثر م {وحشني} وأستحيت آطلبه “
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  21. 33
    5 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    ✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    عندما تهمس لي بكلمة أحبك تعلم ماذا تفعل بي ؟ أذوب أذوب بكل جوارحي فيك عشقاً و كل ذرة من جسدي تهتز طربا أغمض عيناي لأتذوق روعة الشوق في كل حرف من حروفك ، وجودك بجانبي يسقيني كأس العشق ويسقيني لذة الغرام
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  22. 32
    5 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    أوركيد🌺

    صباحگ خواطر دافئة باتت بقلبي💗غافيّة، ترقب صبآاحك ي "الــ~ــغ~ـــلآ"وتتمنى أن تگون بخيرٍ وعافيّة😊
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  23. 31
    5 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    صرخة صمت

    نفسي واحد منكم ياشباب يسويلي ( كاريكاتير )
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  24. 30
    5 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص
    عدد التعليقات:14705

    هيفاء @

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد 💖
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 29
    5 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    صرخة صمت

    صباح الخير ياشباب انا اختكم صرخة صمت .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 28
    5 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص
    عدد التعليقات:14705

    هيفاء @

    مره شايفني رايقه حيل أكتب بمعرفين. الحمدالله ع نعمة العقل ألله يكملك بعقلك ي المنتصر. امين اميين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  27. 27
    5 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    أوركيد🌺

    صباحي فنجان قهوة☕️"وأنتِ "فيه مُگعب السسسگـر😘
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 26
    5 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص
    عدد التعليقات:1

    ولدالشيوخ

    صبح صبح😂 صباحي ناس مثلكم يحبهم قلبي.. وصباح الخير على اللي عندهم روحي. كل كلمه منك تعطيني كثير وكل ضحكه منك تعطيني حياه..
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  29. 25
    5 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص
    عدد التعليقات:5627

    المنتصر بالله

    هيفاء وجنوبيه هي نفسها زهوووره هههههههههه نفس الأسلوب والحركات أما الحرمان وعاشق الغرام وحسيبك الله ومحد قال لي هذه 112 أم شوشه المنفوشه ***شيهانه ههههههههه اذبح غليس ولد رماح آبك آبك آبك 💞
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 24
    5 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص
    عدد التعليقات:14705

    هيفاء @

    لنكثرمن تكراردعاءالرسول صل الله عليه وسلم.(اللهم إني أعوذبك من زوال نعمتك،وتحول عافيتك،وفجاءة نقمتك،وجميع سخطك)....اللهم امين امين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 23
    5 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    أوركيد🌺

    الصبآآحح☀️ لا يتغيّر.. ولكن كل يوم يأتي بشكل أجمل💖.. عطّر الله صبآآحي برضاهـ🌼
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 22
    5 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    أوركيد🌺

    يسْــ~ع~ـــد لي صبآاححگك ي آآآســــر💗😘 وين ماگنت🌹🌱
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  33. 21
    5 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:14705

    هيفاء @

    الحمدالله أننا مسلمين كلما ضاقت سبلنا هرعنا لباب الرحيم لينبلج نور صدورنا بعد حيين..
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  34. 20
    5 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص
    عدد التعليقات:14705

    هيفاء @

    يسلموا وصلت القهوة ☕بس باقي الحلا اوووه صح تذكرت ما نحتاج حلا هههه
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  35. 19
    5 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    محمد

    هيفاء ماجاوبتي على سوالي ذاك اليوم ؟ ابي جوابك ؟
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  36. 18
    5 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    اب حبيب من القطيف

    اسمح لي ياخالد التعليم عندنا بخير والطلبة تتخرج وتواصل جامعة وتتخرج بكفائة وتتواصل دراسات بالخارج وتنجح لان دراستهم أساس جيد اثنان من أولادي تخرجو من جامعات سعودية واحد بامريكا واثنان التحقو بارامكو
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  37. 17
    5 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص
    عدد التعليقات:14705

    هيفاء @

    من نعم الله وعدله... انه يحاسبنا ب أعمالنا وليس بما يقوله الناس عنا...🌺
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  38. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    محمد

    11 - 12 بدينا ***رجاءا نريد صباح جميل خالي من التشويش مع الاحبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص
    عدد التعليقات:14705

    هيفاء @

    ما اصعب ان تجبر نفسك على وضع حدود لكلامك مع أشخاص كانوا الاقرب لقلبك 💜
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  40. 14
    5 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص
    عدد التعليقات:1

    ولدالشيوخ

    صباح الخير.. مشرفنا الفاضل اعضاء وزوار صحيفة المرصد الكرام اسعد الله صباحي وصباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير صبح صبح. ما اجمل الصباح صباح اهديكم فيه فنجان قهوه بعبير المحبه من القلب..
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  41. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص

    محمد

    يسعدلي صباحك الحلو ياهيفاء وجميع الموجودين متى ترجعون مثل اول شلة الأنس
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  42. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص
    عدد التعليقات:5627

    المنتصر بالله

    موضوع العشق والغرام هنا 💞 لكن أنا ماحبيت غير انتا ومادريتا رادار السويدي 💞
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  43. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    سااامج

    ياكثر السمااجه عععووعع ي حرف الغرام اصلا الغرام وحروفه ماتبييك ععععووععع
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  44. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص
    عدد التعليقات:14705

    هيفاء @

    سارونهه ربي يسعد صباحك بكل خير .. ويسلموا على كلامك الذووق. وعلى فكره مستحيل اتاثر او ازعل من المعرفات المجهوله او ازعل ....الحمدالله عارفه نفسي ويبطوون مايهزونها 💖💋
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  45. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص
    عدد التعليقات:14705

    هيفاء @

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
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  46. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص
    عدد التعليقات:7787

    الحرمان

    زميلي بالعمل طلب مني ازيل صوره العرض في الوتس. بدافع الخوف من العين والحسد هل اصبحنا حاسدين ام هناك فئه قد تكون محرومه مشكلتي مع الاثرياء ماطقتهم عين وش معنا نحن البسطاء
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  47. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    القناص2

    صباحكم فل وكادي صبحكم الله بالخير جميعا
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  48. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص
    عدد التعليقات:7787

    الحرمان

    العين حق ولست ممن يشغل باله موضوع العين الذي اصبح هاجس لدي البعض لكن بعد سناب اصبحت المس بعض المنغصات اي بعد نشر قصتي في سناب فيه واحد اشهب بسنابي مين 😡🤔
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  49. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 10:30 ص

    ✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    ‏ﻟﺑيه يلي ﺗسكن .. ﻋروق مغليك ‏وﻟبى ﻋيونك .. واﻟحلا في ﻋيونك ‏ ‏یفز قلبي... كل ماحل طاریك ‏مدري عذاب .. العشق ولا جنونك💕
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  50. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص
    عدد التعليقات:7787

    الحرمان

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير. الهم اجعله يوم جميل لي ولكم يوم جميل بجمال خالقه يوم نغلق فيه ابوب مكدره علينا وتفتح فيه ابواب السعاده يارب
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  51. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    ✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    ‏وين أنت ياللي مشغل بالي بذكراك ،،، تشعل فتيل الشوق و يذوب مابين الأضلاع ،،، تعال وجلس صبلي فنجال من شفاياك ،،، أحلى من العسل كلامك تصبه بالاسماع ،،،
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  52. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

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  53. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص
    عدد التعليقات:1

    ولدالشيوخ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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