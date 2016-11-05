“العمل” تمنح المبلّغ عن المخالفات 10% من قيمة المخالفة عبر تطبيق “معاً للرصد”

صحيفة المرصد-خاص:أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منح المبلِّغ “المتعاون” عن مخالفات سوق العمل عبر تطبيق “معاً للرصد”، مكافأة مالية تبلغ 10% من قيمة المخالفة عند استحصالها.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن هذه المكافأة تأتي وفقاً لمواد نظام العمل الذي أعطى الوزير الحق في منح المبلِّغ “المتعاون” نسبة من المكافأة تقديراً له لمساهمته في رصد المخالفة، ومساعدة موظفي التفتيش في رصد المخالفات.
وأكد أن الوزارة تهدف من إطلاق تطبيق “معاً للرصد” إلى توسيع دائرة الخدمات الإلكترونية والذكية المعتمدة على الشفافية والمحاسبة الفورية بمشاركة المجتمع، ونشر ثقافة التفتيش المجتمعي، بحيث يكون المجتمع شريكاً فاعلاً في اكتشاف مكامن الخلل في سوق العمل والإبلاغ عنها، حيث يُعد استخدام التطبيق متاحاً للمواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن تطبيق “معاً للرصد” سيتيح الإبلاغ عن ست مخالفات بسوق العمل مبدئياً على أن تتم زيادتها وفق مراحل لاحقة، حيث إن المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها حالياً هي: مخالفة بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها، ومخالفة العمل تحت أشعة الشمس المكشوفة في أوقات وفترات الحظر أو الظروف المناخية السيئة دون أخذ الاحتياطات اللازمة في الأوقات المحددة، وقيام صاحب العمل بتسجيل شخص سعودي ضمن عمال منشأته دون علمه أو موافقته، وتوظيف عمالة غير سعودية في المهن المقصورة على السعوديين، وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات، والقيام بالتوسط في استقدام عامل أو أكثر بدون ترخيص من الوزارة.
وأبان خالد أبا الخيل أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استندت في قرار منح المكافأة إلى المواد المتعلقة بنظام المكافآت، التي تمنح الوزير الحق في منح مكافأة مالية للمبلِّغ “المتعاون”، الذي يساعد موظفي التفتيش في رصد مخالفات سوق العمل، حيث تمثل هذه المكافأة جزءاً من قيمة المخالفة عند استحصالها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المكافأة المعتمدة للمتعاون تمنح بعد استيفاء معايير الاستحقاق والتي تشمل: أن يتم تقديم البلاغ عن طريق تطبيق “معاً للرصد”، وأن تكون المخالفة قد أقرت وتم تحصيل قيمة المخالفة بعد انتهاء فترة إجراءات الاعتراض أو إجراءات التسوية، وألا تكون المخالفة قد تم ضبطها خلال الـ 30 يوماً السابقة لتاريخ البلاغ لنفس المنشأة، كما يجب أن تكون بيانات المتعاون صحيحة، مبيناً أنه في حال وجود ثلاث بلاغات غير صحيحة متتالية يتم حجب المتعاون من تقديم البلاغات في التطبيق لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
ولفت إلى أن الإجراءات التنفيذية لاستحقاق المكافأة راعت بعض الحالات الخاصة، ومنها أنه في حالة وجود أكثر من متعاون قام بالإبلاغ عن نفس المخالفة قبل الزيارة التفتيشية، فسيتم اعتبار استحقاق المكافأة للمتعاون الذي قام بالإبلاغ أولاً، حيث بالإمكان التعرف عليه من خلال نظام الوزارة في تتبع البلاغات.
وأبان خالد أبا الخيل أن الوزارة أقرت العمل بهذه المكافأة للمبلغين المتعاونين ابتداء من غد الأحد 1438/2/6هـ، حيث يمكن الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل عبر تطبيق “معاً للرصد”، المتوفر في متاجر أبل وأندرويد.
تعليقات ( 24 )
ابو صالحانا مستغرب كل يوم جيبين نظام جديد وارتفاع الأسعار اهلك المواطنين
ولد الديرهان دل على انكم ماتشتغلوووون نوم ليه ماتنزلون الميدان وتشوفون المخااالفااات
أجامل أياميبديت أحس إنَّا بنفلس فعلا طيب واللي يشوف واحدينهب بكل ماأوتي من قوة وش وضعه؟
القناص2لايحاتج الأمر الى بلاغ انزل الشارع السوق السعودي محتل من عماله وافده ادوات الكهرباء السباكه السرميك البقلات محلات بيع الملابس المطاعم الورش اعطو موظفيك النسبه بصدق وضع مزري ومخجل هل انتم في كوكبنا
قل خيرا او اصمتقرار ممتاز واتمنى يشمل التستر التجاري ومخالفات وزاره الشئون البلدية والقرويه
ابوتركيسوال لمعالي وزير العمل مت تتم سعوادة قع غيار السيارات مثل الجوالات
عدد التعليقات:11169
إنسان منصفخطوه ,,,,مباركه,,,,مع أني كنت أتمنى ,,,ألا تقل عن 25 %,,,من قيمة المخالفه,,,وأن تكون عامه للكل,,,مواطن ومقيم,,,موظف أو غير,,,,ليجتهد الكل
زائرالمفروض تكون جهه مكافحه الفساد لها فروع في كل محافظه ومدينه لها فروع تستقبل كل مبلغ عن اي فساد بالدوله وتتعامل معه بسريه تامه
عدد التعليقات:4313
العنيدطيب... و ليش ما عندنا مكافأة في ابلاغ عن الفساد الاداري و المالي و الخ في القطاع العام و الدوائر الحكوميه؟؟
عدد التعليقات:1
اقرمشكحيلهم بينهم اشغلوا المواطن في نفسه وين مفتشين وزارة العمل اذا فيه نقص في الموضفين وظفو سعوديون الان البلد كله مخالف ووزارة العمل تعرف هذا الشي بس اشغال للمواطن وعجز عن وجود حلول
جاري الكتابه....المواطن رجل الامن الأول قالها الامير نايف رحمه الله وهذا أول خطوه لمحاربه الفساد
loovivoolومن يحرك موظفو التفتيش للرصد ... أول شيء سلموا التفتيش شركة قطاع خاص مثل طريقة وزارة التجارة بعدين اعلنوا عن المكافاءات
فنزوليثقافه تبليغ الناس ضد بعض نجحت في بريطانيا هل تنجح امام الثقافه السعوديه ممكن المال يرخيها هههههه
Saadطيب و العمالة السايبة او الهاربة التي تعمل بدون اقامة او التي تعمل في محلات او متملكة شاحنات نقل او غيرة يجب ان تكون النسبة 50%
سارونةممتاز جداً وخطوة رائعة حتى الاجانب الآن يبلغون عن بعضهم من أحل المكافأة ، يجب إضافة بنود اخرى بأسرع وقت
اسمرعبريالله يا شباب همتكم جمعوا الدراهم عشان بالإجازة تصيفون بباريس وجنيڤ والمغرب .. ترا محلات الجوالات يداومون فيها الاجانب بالمساء وخاصة يوم الجمعة عطلة الموظفين
حسنخراط فاضي .... انظمه. انظمه. انظمه ... واغلب هذه الانظمه لاتعمل
محمدالجعيدليش مافيه تنسيق بين العمل وزارة التخطط لصنع فرص وظيفيه للشباب وتبني مصانع يتم تدريب الشباب وتوظيفهم فيها
مجرد راياتمنى تفعيل خدمة راصد للمواطن والمقيم اي مخالفة بلغ عنها ولك قيمة المخالفة من المرور تشجيعا لحفظ النظام صور وثق وارسل بس بكدا المواطن فعلا العين2 لرجال الامن لاي مخالفة سرقة مضاربة تحرش اي مخالفة بلغ
مجرد رايعقبال المخالفات المرورية فهي احق بالتطبيق لما تسببة من ازهاق ارواح بريئة شوارعنا صارت همجية بالقيادة يجيلك واحدمطفي النور والتاني عاكس سيروالثالت موقف يهرج بنص الخط والرابع قاطع اشاروالخامس سرعة =يتبع
امانههل سوق الخضار وتلباعه التي تبيع عند المحلات ومحلات الخضار داخله ضمن المخالفه ولالهم وضع خاص
محمدالجعيدوليش مايتم اقفال التاشيرات نهائي واخراج جميع العماله من البلد وبدون تطبيقات وجع ارس
سعودي غلبااانقليل 10بالميه ليش مو 50 بالميه