فيديو: شاهد كيف استطاع هذا الطيار تفادي كارثة محققة على المدرج

صحيفة المرصد:استطاع كابتن طيران صيني إنقاذ حياة 439 شخصاً من الموت المحقق، عندما قام بتوجيه طائرته بعيداً عن الخطر في لحظات حاسمة مليئة بالدراما، ليكسب جائزة قدرها 360 ألف دولار أميركي (مليون يوان صيني).

ووفقاً لموقع”العربية نت”يظهر مقطع فيديو كيف أن جميع الركاب كانوا على مقربة من مأساة محدقة.وقامت خطوط شرق الصين الجوية بمكافأة الكابتن البطولي يوم الخميس 3 نوفمبر، تقديرا لإنقاذه هؤلاء المئات الأسبوع الماضي في سماء شنغهاي، الشهر الماضي.

اعترضته فجأة طائرة مباغتة

وكانت الطائرة التي يقودها على وشك الإقلاع من المطار عند المسار المخصص لها، عندما اعترضته فجأة طائرة أخرى بشكل مباغت، في المدرج نفسه.الطيار واسمه “وتشاو” قام بتصرف سريع، حيث قرر أن يتجاوز الطائرة التي اعترضت المدرج عرضيا، بأن يحلق فوقها مباشرة ليكون ممكنا تفادي حصول كارثة بالاصطدام بين الطائرتين.

وكانت الطائرة من نوع إيرباص إيه 320 على وشك الإقلاع في مطار شنغهاي في مقابل الطائرة التي كادت تصدمها وهي من نوع إيرباص إيه 330 بحسب تقرير نشرته صحيفة الشعب الصينية أونلاين.