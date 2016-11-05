فيديو: شاهد كيف استطاع هذا الطيار تفادي كارثة محققة على المدرج

صحيفة المرصد:استطاع كابتن طيران صيني إنقاذ حياة 439 شخصاً من الموت المحقق، عندما قام بتوجيه طائرته بعيداً عن الخطر في لحظات حاسمة مليئة بالدراما، ليكسب جائزة قدرها 360 ألف دولار أميركي (مليون يوان صيني).
ووفقاً لموقع”العربية نت”يظهر مقطع فيديو كيف أن جميع الركاب كانوا على مقربة من مأساة محدقة.وقامت خطوط شرق الصين الجوية بمكافأة الكابتن البطولي يوم الخميس 3 نوفمبر، تقديرا لإنقاذه هؤلاء المئات الأسبوع الماضي في سماء شنغهاي، الشهر الماضي.
اعترضته فجأة طائرة مباغتة
وكانت الطائرة التي يقودها على وشك الإقلاع من المطار عند المسار المخصص لها، عندما اعترضته فجأة طائرة أخرى بشكل مباغت، في المدرج نفسه.الطيار واسمه “وتشاو” قام بتصرف سريع، حيث قرر أن يتجاوز الطائرة التي اعترضت المدرج عرضيا، بأن يحلق فوقها مباشرة ليكون ممكنا تفادي حصول كارثة بالاصطدام بين الطائرتين.
وكانت الطائرة من نوع إيرباص إيه 320 على وشك الإقلاع في مطار شنغهاي في مقابل الطائرة التي كادت تصدمها وهي من نوع إيرباص إيه 330 بحسب تقرير نشرته صحيفة الشعب الصينية أونلاين.
تعليقات ( 14 )
D.Rياقلم الحقيقة . نسيت ما تضيف الروافض للشاحنة التي ارادت ان تودي بحياة شعب محب لوطنه . لانهم هم الشوكة التي في خاصرة الاسلام اعاذنا الله من هؤلاء الروافض
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نزودفي عام ١٩٧٧م وقع حادث يشابه هذه الظروف في جزيرة تناريف الأسبانية بين بان ام الامريكية و كي ال ام الهولندية، و يعتبر اكبر حادث طيران بالعالم.
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قلم الحقيقهالطائرة الناجية وطن عربي نجى بها قائدها بركابها الذي هو شعب ذلك الوطن. والطائرة المعترضة شاحنة ارهابية أخونجية أخوانية أو داعشية أو خليط تجميع لهم أرادت اعتراضها لنسفها وتفجيرها بمن فيها فخاب مسعاهم.
عدد التعليقات:15208
قلم الحقيقهوهنا الفرق بين الوطني الحر الذي يجنبك كل خطرويذهب بك بعيدآ عنه وبين الأخونجي الارهابي عدو الدين والحياة الذي لايكتفي أنه يأتي بشره اليك بل يتجاوزذلك بتنفيذه ضدك بحزام ناسف قاتل لك ولكل المتواجدين معك.
عدد التعليقات:15208
قلم الحقيقهالقوة ليست في هذا الطائرة التي أقلعت بعيدآ فوق كل خطر معترض لها كما يعتقد البعض . وانما في شجاعة قائدها وبطولته وارادته. انه يمثل الأحرار الوطنيين في العالم.ولو كان يمثل الأخونجيين لذهب بها نحو حتفها.
كيفسلامات فيلم كرتون
عدد التعليقات:15208
قلم الحقيقهأقلع بعيدآ تجاوز بنفسك ومعك من تحب كل عارض معترض لك حيث هناك نحو الفضاء الواسع نحو الحرية التي ليس لها حدود.انه القرار الجريء القوي الذي لايقدم عليه ولاينفذه سوى أصحاب الارادة الشجاعة أحرار أنفسهم.
loovivoolاتخيل لو انه طيار سعودي لكان قالوا له لماذا تقلع قبل النقطة المحددة لك وعاقبوه حتى لا يطالب بمكافئة
اللهم احسن خاتمتناعند الكثير من السائقين قاعده اي شي قدامك امسك فرامل ولا يوجد حلول غير ذلك والنتيجه في النهايه كارثيه .
طياراكثر كوارث الطيارات تحصل في المطارات المزدحمه واوقات الامطار والعواصف والسحب البركانيه واوقات الرحلات الليليه
ابوابراهيمالحمدالله علي السلامه
لاجايبين لعبه هههه
شايفينوالله رجاله