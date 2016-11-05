رويترز: روسيا “تشتري” مرتزقة وتنشرهم سراً في سوريا

صحيفة المرصد: كشفت مقابلات “وكالة رويترز” مع مسؤولين وذوي عدد من القتلى الروس، ممن يقاتلون في سوريا، عن استخدام روسيا ميليشيات وعناصر مرتزقة، تقاتل إلى جانب قوات نظام الأسد، كما تفعل إيران.

وألتقت الوكالة مع أكثر من 12 شخصاً على دراية مباشرة بنشر المرتزقة سراً، الذين أكدوا أن المقاتلين الروس يلعبون دورا أهم بكثير في القتال على الأرض من الدور الذي يقول به الجيش النظامي الروسي في سوريا، وتم تعيينهم من قبل شركة خاصة تتعاون مع وزارة الدفاع الروسية.

وينتقل هؤلاء المرتزقة وفقا لـ”رويترز” إلى سوريا جواً على متن طائرات عسكرية روسية، تحط في قواعد روسية أو يصلون بحرا عبر قاعدة طرطوس البحرية الروسية. وعند تعرضهم للإصابة يتلقون العناية في مستشفيات مخصصة للجيش الروسي.

ويوضح التقرير “أنهم يعملون بالتنسيق مع الجيش الروسي ويحصلون على امتيازات في روسيا، تمنح في العادة للجنود النظاميين، كما يحصلون على مكافآت مادية مجزي”.