  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

رويترز: روسيا “تشتري” مرتزقة وتنشرهم سراً في سوريا

5 نوفمبر, 2016 , 12:47 م
رويترز: روسيا “تشتري” مرتزقة وتنشرهم سراً في سوريا
  • 839
  • 6
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: كشفت مقابلات “وكالة رويترز” مع مسؤولين وذوي عدد من القتلى الروس، ممن يقاتلون في سوريا، عن استخدام روسيا ميليشيات وعناصر مرتزقة، تقاتل إلى جانب قوات نظام الأسد، كما تفعل إيران.

وألتقت الوكالة مع أكثر من 12 شخصاً على دراية مباشرة بنشر المرتزقة سراً، الذين أكدوا أن المقاتلين الروس يلعبون دورا أهم بكثير في القتال على الأرض من الدور الذي يقول به الجيش النظامي الروسي في سوريا، وتم تعيينهم من قبل شركة خاصة تتعاون مع وزارة الدفاع الروسية.

وينتقل هؤلاء المرتزقة وفقا لـ”رويترز” إلى سوريا جواً على متن طائرات عسكرية روسية، تحط في قواعد روسية أو يصلون بحرا عبر قاعدة طرطوس البحرية الروسية. وعند تعرضهم للإصابة يتلقون العناية في مستشفيات مخصصة للجيش الروسي.

ويوضح التقرير “أنهم يعملون بالتنسيق مع الجيش الروسي ويحصلون على امتيازات في روسيا، تمنح في العادة للجنود النظاميين، كما يحصلون على مكافآت مادية مجزي”.



تعليقات ( 6 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    خذو حقك

    وقاحت روسيا ملو وايران تتراجع لانهم خسرو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    سيرايفوا

    اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وانزل الرعب في قلوبهم اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    اللهم اجعل تدبير هم في تدميرهم اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية وأرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين اللهم آمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    اللهم اجعل تدبير هم في تدميرهم اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية وأرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود اللهم زلزل الأرض من تحت اقدامهم واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين اللهم آمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    مرسي

    طيب ومن اللي تعاقد مع مرتزقة داعش!!!
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  6. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    الرافضه الانجاس قايمين بالواجب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم