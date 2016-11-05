ثلاثيني في جدة يفصل رأس شقيقه الصغير بساطور ويلقي بجثته خارج المنزل

صحيفة المرصد: ارتكب مواطن ثلاثيني بجدة جريمة بشعة في حق شقيقه الصغير البالغ من العمر ١٧ عاما. حيث فصل رأسه عن الجسد بساطور.ووفقاً لموقع سبق قام القاتل، وهو مريض نفسي، صباح اليوم، بسحب المجني عليه من الدور الثاني بطريقة وحشية إلى أن ألقى بالجثة أمام الباب.