ثلاثيني في جدة يفصل رأس شقيقه الصغير بساطور ويلقي بجثته خارج المنزل

صحيفة المرصد: ارتكب مواطن ثلاثيني بجدة جريمة بشعة في حق شقيقه الصغير البالغ من العمر ١٧ عاما. حيث فصل رأسه عن الجسد بساطور.ووفقاً لموقع سبق قام القاتل، وهو مريض نفسي، صباح اليوم، بسحب المجني عليه من الدور الثاني بطريقة وحشية إلى أن ألقى بالجثة أمام الباب.
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تعليقات ( 43 )
رايقة وفايقةانا اتوقع المصحة النفسيه عندنا بحاجة الى مصحة نفسيه والله يدخل المريض لها ويطلع منها وهو معلول ومريض
المخترعقيام الساعة حق ، ولكن كل انسان له ساعته، فعليه ان ينظر فيها ويترك الساعة الكبري ،وهذا ما يستفاد من حديث الرسول عندما سأله احد الصحابه فائزا متي تقوم الساعة قال له عليه السلام ماذا أعدت لها ، اي لساعتك
غمد عطافيا لطيف اللطف يا رب !! لا يمكن لإنسان سوي أن يقوم بعمل أجرامي كهذا إلا أذا كان فعلاً مختل عقلياً !! رحم الله المتوفي و أعان الأم و الأب و الهمهم الصبر و السلوان و إنا لله و إنا اليه راجعون
الصبحاوياصحاب الجرائم الشنيعه مرضى نفسيين ومدمنيين القذارة المخدرات الحل بسيط القتل الرحيم ،،،
الصبحاويانا في رايي اي مريض نفسي يقتل او يسجن تحت المراقبه والتحفظ للابد ،،،
💥💦ريما Rima💥💦وزير الصحة ليت نشوف مستشفيات للمرضى النفسيين ويكون معها حديقة لعل يشفون ونسلم من شرهم ويكون بكل المناطق
المخترعبل ان قتل المجنون اولي،لان غي قتله مصلحة للأمة ولذويه ،وكذالك شارب المسكر يسري عليه حكم الصاحي الراشد بل يشدد عليه الحكم ،كان يطلق السكران المخمور ذاهب العقل ،فإن طلاقه يقع عقوبة ليكره ويقام عليه الحد
عابرة سبيليجعل الحليم حيران ايش اللي قاعد يحصل عندنا نفسي القى جواب المخدرات والمرض النفسي مش جديد
ام محمدالله يهلك تجار المخدرات ومروجوها و مسهلي دخولها البلد ، الله يبتليهم في أنفسهم وفي أعز أهلهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
💥💦ريما Rima💥💦من اللي ينتظر قيام الساعة قيام الساعة رعب أكثر رعب من الدنيا💔
المخترعهذا سبب فهم الفقه بالأهواء ،منها المجنون اذا ثبت جنانه وقام بسفك دماً لايقتل وهذا والله ليس من التشريع الفقهي في شئ ،بل المجنون والذي ثبت جنانه ،يقتص منه حتي وإن أعفي ولي الدم ،لان خطره يتجاوز الي غيره
💥💦ريما Rima💥💦طبعا أقصد المريض النفسي اللي قتل نفس□
مخنوقهيارب متى تقوم الساعة وينتهي هالزمان المرعب مهما كان الساعه جايه جايه لاكن هالزمن صار يخوف
مخنوقهيارب متى تقوم الساعة وينتهي هالزمان المرعب مهما كان الساعه جايه جايه لاكن هالزمن صار يخوف
💥💦ريما Rima💥💦إذا حلال إعدامه يجب اعدام المريض النفسي لأنهم كيفوا يسمعون بإن غيرهم مرضى نفسيين وقتلو وقطعوا رؤوس ولم يعدموا
مخنوقهيارب رحمتك يارب وش الحل الدنيا صارت تخوف اتوقع السحر السحر يلبسه شيطان ويغير نفسيته وتفكيره وعلى شوي شوي يخليه يقتل السحر من الخدم
زائرمِن فتَن آخِر الزَمان .. كثرة الهَرج اللّهم إكفِنا شرّ الفِتن ماظَهر مِنها وما بطَن
سعيدانمجتمعنا بدأت تظهر فيه أشياء غريبه ارجوا من كل مسئول اكتشاف سر هذه الظواهر المسيئه عن طريق أهل الدين والأخصائيين المتخصصين نسأل الله العفو والعافيه
نجوىكل مجرم يذبح اخوه ويقوله 5 سنوات واطلع مضمونه وانت موتتك زي**** والله ماعاد نشعر بالأمان
نجوىلاتقولون يتنازلون اهلهم لا وألف لا هذا امن بلد والله الذي لااله إلا هو عندنا بالديره 7 حالات قتل اقارب 3 بسبب الميراث و4 بسبب عداوه وكلهم أخوان أشقاء وفي جميع الحالات تم تنازل الامهات والان ينتظرون خر
نجوىلو يتم تنفيذ القصاص في كل قاتل يقتل اقاربه كان ماسمعنا بجرائم الاقارب الان ذبح الأقارب أصبح ظاهره خطيره ولابد من حلها فورا اصبحنا لا نشعر بالأمان حتى في منازلنا
بوعلياخر الزمان يكثر الهرج وهو القتل ؟كما اخبرنا الرسول صل الله عليه وسلم لايدرى القاتل فيما قتل والقاتل فيما قتل لاحول ولاقوة الا بالله .نسال الله العفو والعافيه
بوعلياخر الزمان يكثر الهرج وهو القتل ؟كما اخبرنا الرسول صل الله عليه وسلم لايدرى القاتل فيما قتل والقاتل فيما قتل لاحول ولاقوة الا بالله .نسال الله العفو والعافيه
بوعلياخر الزمان يكثر الهرج وهو القتل ؟كما اخبرنا الرسول صل الله عليه وسلم لايدرى القاتل فيما قتل والقاتل فيما قتل لاحول ولاقوة الا بالله .نسال الله العفو والعافيه
بوعليلاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ثانى جريمه فصل الرأس عن الجسد بعد حادثة الطائف .البعد عن الصلوات والمخدرات لها النصيب الاكبر فى الجرائم نسأل الله السلامه والعافيه والله يسترنا بستره ويعافى كل مريض
عدد التعليقات:11169
إنسان منصف((وهو مريض نفسي)),,,,,,طيب ,,,تاركينه,,,,,يعيش بينكم,,,,,,,ليش ؟؟
عابرة سبيلكلهم مرضى نفسيين ⁉️ شي عجيب
ولد الديرهطبيعي اي بيت فيه مريض نفسي ولا مدمن مخدراااااااااااااااااات النهايه راح تكون مولمه
الريمبسم الله عليكم شو مستوي فيكم مايمر فتره الا وواحد ذابحه حد من اهله وفاصل راسه .... رحمتك يارب
اللهم احفظ جنودنا البواسللا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل هذه نتائج المخدرات ورفقاء السوء اللهم أصلح حال المسلمين وردهم إليك رداجميلا
ام الغاليياربي رحمتك ياكثر جرايم القتل عندنا المشكله قتل زوجه اواولاده امه ابوه ابنه اخوه غريبه المرض النفسي مايجي الي اقرب الناس له طيب وش سبب كثره الامراض النفسيه
ام الغاليياربي رحمتك ياكثر جرايم القتل عندنا المشكله قتل زوجه اواولاده امه ابوه ابنه اخوه غريبه المرض النفسي مايجي الي اقرب الناس له طيب وش سبب كثره الامراض النفسيه
دايم عالي ياعالميلاحول ولا قوه إلا بالله..والله شي يزعل...الله المستعان
احمد عسيريلااله الا الله انا لله وانا اليه راجعون اللهم جنبنا الفتن ماظهر منها ومابطن يا امان الخائفين يارب الضعفاء والمساكين اكفنا وابعد عنا شرور أنفسنا لاحول ولاقوة الا بالله اللهم ارحم عبادك يا رب العالمين.
يا رؤية 2030ودي أعلق لكن إيش ينفع الكلام واخرتها مع هاذي الجرائم اللي تنسي الواحد اسمه
فهديا رب سترك
عدد التعليقات:14710
هيفاء @لاحول ولا قوة إلا بالله يارب سترك وش صار على الناس 😢😢 أخ يقتل أخوه إبن يقتل امه وزج يقتل زوجته