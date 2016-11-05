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ثلاثيني في جدة يفصل رأس شقيقه الصغير بساطور ويلقي بجثته خارج المنزل

5 نوفمبر, 2016 , 12:51 م
ثلاثيني في جدة يفصل رأس شقيقه الصغير بساطور ويلقي بجثته خارج المنزل
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صحيفة المرصد: ارتكب مواطن ثلاثيني بجدة  جريمة بشعة في حق شقيقه الصغير  البالغ من العمر ١٧ عاما. حيث فصل رأسه عن الجسد بساطور.ووفقاً لموقع سبق قام القاتل، وهو مريض نفسي، صباح اليوم، بسحب المجني عليه من الدور الثاني بطريقة وحشية إلى أن ألقى بالجثة أمام الباب.



تعليقات ( 43 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 43
    5 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    رايقة وفايقة

    انا اتوقع المصحة النفسيه عندنا بحاجة الى مصحة نفسيه والله يدخل المريض لها ويطلع منها وهو معلول ومريض
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  2. 42
    5 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    المخترع

    قيام الساعة حق ، ولكن كل انسان له ساعته، فعليه ان ينظر فيها ويترك الساعة الكبري ،وهذا ما يستفاد من حديث الرسول عندما سأله احد الصحابه فائزا متي تقوم الساعة قال له عليه السلام ماذا أعدت لها ، اي لساعتك
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  3. 41
    5 نوفمبر, 2016 , 14:27 م

    مخنوقة وعايشة سلامتك هذي الدنيا جبلت على كدر لا توسوسين لكل اجل كتاب تعددت الاسباب والموت واحد والرحله قصيرة الامان بيد ربك ثم الاسره والزوج الشهم الواعي المتفهم
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  4. 40
    5 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    غمد عطاف

    يا لطيف اللطف يا رب !! لا يمكن لإنسان سوي أن يقوم بعمل أجرامي كهذا إلا أذا كان فعلاً مختل عقلياً !! رحم الله المتوفي و أعان الأم و الأب و الهمهم الصبر و السلوان و إنا لله و إنا اليه راجعون
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  5. 39
    5 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    الصبحاوي

    اصحاب الجرائم الشنيعه مرضى نفسيين ومدمنيين القذارة المخدرات الحل بسيط القتل الرحيم ،،،
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  6. 38
    5 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    الصبحاوي

    انا في رايي اي مريض نفسي يقتل او يسجن تحت المراقبه والتحفظ للابد ،،،
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  7. 37
    5 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    وزير الصحة ليت نشوف مستشفيات للمرضى النفسيين ويكون معها حديقة لعل يشفون ونسلم من شرهم ويكون بكل المناطق
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  8. 36
    5 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    المخترع

    بل ان قتل المجنون اولي،لان غي قتله مصلحة للأمة ولذويه ،وكذالك شارب المسكر يسري عليه حكم الصاحي الراشد بل يشدد عليه الحكم ،كان يطلق السكران المخمور ذاهب العقل ،فإن طلاقه يقع عقوبة ليكره ويقام عليه الحد
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  9. 35
    5 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    عابرة سبيل

    يجعل الحليم حيران ايش اللي قاعد يحصل عندنا نفسي القى جواب المخدرات والمرض النفسي مش جديد
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  10. 34
    5 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    ام محمد

    الله يهلك تجار المخدرات ومروجوها و مسهلي دخولها البلد ، الله يبتليهم في أنفسهم وفي أعز أهلهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
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  11. 33
    5 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    من اللي ينتظر قيام الساعة قيام الساعة رعب أكثر رعب من الدنيا💔
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  12. 32
    5 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    المخترع

    هذا سبب فهم الفقه بالأهواء ،منها المجنون اذا ثبت جنانه وقام بسفك دماً لايقتل وهذا والله ليس من التشريع الفقهي في شئ ،بل المجنون والذي ثبت جنانه ،يقتص منه حتي وإن أعفي ولي الدم ،لان خطره يتجاوز الي غيره
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  13. 31
    5 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    طبعا أقصد المريض النفسي اللي قتل نفس□
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  14. 30
    5 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    مخنوقه

    يارب متى تقوم الساعة وينتهي هالزمان المرعب مهما كان الساعه جايه جايه لاكن هالزمن صار يخوف
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  15. 29
    5 نوفمبر, 2016 , 14:08 م

    مخنوقه

    يارب متى تقوم الساعة وينتهي هالزمان المرعب مهما كان الساعه جايه جايه لاكن هالزمن صار يخوف
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  16. 28
    5 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    إذا حلال إعدامه يجب اعدام المريض النفسي لأنهم كيفوا يسمعون بإن غيرهم مرضى نفسيين وقتلو وقطعوا رؤوس ولم يعدموا
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  17. 27
    5 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    مخنوقه

    يارب رحمتك يارب وش الحل الدنيا صارت تخوف اتوقع السحر السحر يلبسه شيطان ويغير نفسيته وتفكيره وعلى شوي شوي يخليه يقتل السحر من الخدم
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  18. 26
    5 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    زائر

    مِن فتَن آخِر الزَمان .. كثرة الهَرج اللّهم إكفِنا شرّ الفِتن ماظَهر مِنها وما بطَن
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  19. 25
    5 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    سعيدان

    مجتمعنا بدأت تظهر فيه أشياء غريبه ارجوا من كل مسئول اكتشاف سر هذه الظواهر المسيئه عن طريق أهل الدين والأخصائيين المتخصصين نسأل الله العفو والعافيه
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  20. 24
    5 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    جده غير كثرانه الجريمة فيها توقعت انهم مسالمين وحبوبين طلعو قشران يسمونها العروس خوش عروس اذا زرناها نلبس دروع يعني ونحتاط
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  21. 23
    5 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    نجوى

    كل مجرم يذبح اخوه ويقوله 5 سنوات واطلع مضمونه وانت موتتك زي**** والله ماعاد نشعر بالأمان
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  22. 22
    5 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    نجوى

    لاتقولون يتنازلون اهلهم لا وألف لا هذا امن بلد والله الذي لااله إلا هو عندنا بالديره 7 حالات قتل اقارب 3 بسبب الميراث و4 بسبب عداوه وكلهم أخوان أشقاء وفي جميع الحالات تم تنازل الامهات والان ينتظرون خر
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  23. 21
    5 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    لحظة الغضب وحظور الشياطين وضعف الايمان والتغيرات الاجتماعية وتأثير بعض الاغذية والعقاقير والمواد ع الدماغ واهمال الاسرة والمشاكل البينية والتراكمات قد يكون مسحور عمره 17 شاب مافك حاله ولا تدخل احد
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  24. 20
    5 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    نجوى

    لو يتم تنفيذ القصاص في كل قاتل يقتل اقاربه كان ماسمعنا بجرائم الاقارب الان ذبح الأقارب أصبح ظاهره خطيره ولابد من حلها فورا اصبحنا لا نشعر بالأمان حتى في منازلنا
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  25. 19
    5 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    بوعلي

    اخر الزمان يكثر الهرج وهو القتل ؟كما اخبرنا الرسول صل الله عليه وسلم لايدرى القاتل فيما قتل والقاتل فيما قتل لاحول ولاقوة الا بالله .نسال الله العفو والعافيه
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  26. 18
    5 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    بوعلي

    اخر الزمان يكثر الهرج وهو القتل ؟كما اخبرنا الرسول صل الله عليه وسلم لايدرى القاتل فيما قتل والقاتل فيما قتل لاحول ولاقوة الا بالله .نسال الله العفو والعافيه
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  27. 17
    5 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    المرضي النفسيون موجودون من زمان ولم تكن تلك أفعالهم ولكن من يوم ظهرت أفعال خوارج اﻹخوان الدواعش تأثروا بهم النفسيون وغيرهم من كثر ما يشاهدون على القنوات من تحريض
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  28. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    يقال والله اعلم اخر الزمان يتعاهد أهل البيت قبل النوم وهذا العهد هو ان لايعتدي منهم احد على الأخر ! هل هو الزمان الذي نعيش فيه . . . 😢
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  29. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    بوعلي

    اخر الزمان يكثر الهرج وهو القتل ؟كما اخبرنا الرسول صل الله عليه وسلم لايدرى القاتل فيما قتل والقاتل فيما قتل لاحول ولاقوة الا بالله .نسال الله العفو والعافيه
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  30. 14
    5 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    بوعلي

    لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ثانى جريمه فصل الرأس عن الجسد بعد حادثة الطائف .البعد عن الصلوات والمخدرات لها النصيب الاكبر فى الجرائم نسأل الله السلامه والعافيه والله يسترنا بستره ويعافى كل مريض
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  31. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 13:31 م
    عدد التعليقات:11169

    إنسان منصف

    ((وهو مريض نفسي)),,,,,,طيب ,,,تاركينه,,,,,يعيش بينكم,,,,,,,ليش ؟؟
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  32. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    عابرة سبيل

    كلهم مرضى نفسيين ⁉️ شي عجيب
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  33. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    ولد الديره

    طبيعي اي بيت فيه مريض نفسي ولا مدمن مخدراااااااااااااااااات النهايه راح تكون مولمه
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  34. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    الريم

    بسم الله عليكم شو مستوي فيكم مايمر فتره الا وواحد ذابحه حد من اهله وفاصل راسه .... رحمتك يارب
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  35. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل هذه نتائج المخدرات ورفقاء السوء اللهم أصلح حال المسلمين وردهم إليك رداجميلا
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  36. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    ام الغالي

    ياربي رحمتك ياكثر جرايم القتل عندنا المشكله قتل زوجه اواولاده امه ابوه ابنه اخوه غريبه المرض النفسي مايجي الي اقرب الناس له طيب وش سبب كثره الامراض النفسيه
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  37. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    ام الغالي

    ياربي رحمتك ياكثر جرايم القتل عندنا المشكله قتل زوجه اواولاده امه ابوه ابنه اخوه غريبه المرض النفسي مايجي الي اقرب الناس له طيب وش سبب كثره الامراض النفسيه
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  38. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    ياناس ياهو من زمن واحنا نسمع عن هذا مريض نفسي وهذا مجنون بس ماعمرنا سمعنا انهم يقتلون احد ممكن يضربون بس مايقتلون فسرولنا ايه الموضع يامختصين سوا من الاطباء او الشرطه الله يحرس ويحفظ شبابنا وامننا
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  39. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    دايم عالي ياعالمي

    لاحول ولا قوه إلا بالله..والله شي يزعل...الله المستعان
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  40. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    احمد عسيري

    لااله الا الله انا لله وانا اليه راجعون اللهم جنبنا الفتن ماظهر منها ومابطن يا امان الخائفين يارب الضعفاء والمساكين اكفنا وابعد عنا شرور أنفسنا لاحول ولاقوة الا بالله اللهم ارحم عبادك يا رب العالمين.
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  41. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    يا رؤية 2030

    ودي أعلق لكن إيش ينفع الكلام واخرتها مع هاذي الجرائم اللي تنسي الواحد اسمه
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  42. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    فهد

    يا رب سترك
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  43. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 12:54 م
    عدد التعليقات:14710

    هيفاء @

    لاحول ولا قوة إلا بالله يارب سترك وش صار على الناس 😢😢 أخ يقتل أخوه إبن يقتل امه وزج يقتل زوجته
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