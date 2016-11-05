  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

العريفي ينشر فيديو لنازحي الموصل: أين المسلمون؟ وأين الجمعيات؟

5 نوفمبر, 2016 , 13:16 م
العريفي ينشر فيديو لنازحي الموصل: أين المسلمون؟ وأين الجمعيات؟
  • 1٬896
  • 41
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:نشر الداعية الإسلامي، محمد العريفي مقطع فيديو يظهر الصعوبات والظروف المتردية التي يمر فيها النازحون عن مدينة الموصل، متسائلا “أين المسلمون وأين الجمعيات؟”.

جاء ذلك في تغريدة للعريفي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال معلقا على مقطع الفيديو: “هذا حالهم الآن! إخواننا وأهلنا وأبناؤنا النازحون من الموصل، أين الجمعيات الخيرية؟ أين الهيئات؟ أين المسلمون؟”

ويشار إلى أن تغريدة العريفي تأتي في الوقت الذي يقوم فيه الجيش العراقي والحشد الشعبي (الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب القوات العراقية) بالإضافة إلى قوات البشمرغة وبإسناد من التحالف الدولي هجوما واسعا لاستعادة مدينة الموصل ثاني كبرى المدن العراقية من تنظيم داعش في العراق والشام .

CNN



تعليقات ( 41 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 41
    5 نوفمبر, 2016 , 16:06 م

    ابراهيم

    معارك على اشدها في الموصل بين جيش العبادي المدعوم من التحالف وبين الدولة الاسلامية . وداعش جالس يتفرج على الصراع .وسكانها مهدين بالجوع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 40
    5 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    السدغاني

    وينك انت يالعريفي ..الست من المسلمون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 39
    5 نوفمبر, 2016 , 15:56 م

    عموري

    يشكر العريفي على غيرته
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  4. 38
    5 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    عموري

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 37
    5 نوفمبر, 2016 , 15:41 م

    الليل

    هذا للأسف ماجنوه على أنفسهم عندما سمحوا للتكفيريين الهمج باحتلال اراضيهم
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  6. 36
    5 نوفمبر, 2016 , 15:36 م

    آمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء

    أسأل الله العظيم أن يحفظهم من كل شر ومن شيعة الشر والارهاب ويفرج عنهم.آمين
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  7. 35
    5 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    آمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء

    اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف وأشفي مرضاهم وأحفظهم وفرج عنهم يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 34
    5 نوفمبر, 2016 , 15:30 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    أنظروا يامسلمين يامؤمنين إلى أفعال الشيعة أهل الحقد والاجرام والمعتقد الباطل
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  9. 33
    5 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    استغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوه الاباالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم لك الحمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 32
    5 نوفمبر, 2016 , 15:28 م

    ..سعودي..

    أين المنظمات الحقوقيه وهيئة الغذاء العالميه وغيرها أين الشرفاء أين الدول عنهم؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 31
    5 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    ماقدرت أكمل المشاهدة .. حسبنا الله ونعم الوكيل .. حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 30
    5 نوفمبر, 2016 , 15:21 م

    انت من المسلمين وينكم عنهم .. ويش امسوي المسلمين غير الكلام الفاضي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 29
    5 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    سوط الحق

    سبق الموصل .. الفلوجة والأنبار ونينوى .. ولم نُحرك ساكنا .. جماعة مشغولون بالسيسي وتردي الأوضاع هناك والآخرون مع خليفة المسلمين حفظه الله أردوغان .. وجزء منهم لماذا دخلنا حرب اليمن ؟ وهكذا ..!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 28
    5 نوفمبر, 2016 , 15:00 م
    عدد التعليقات:5853

    الرحااال

    كم السعر الشقق في تركيا..هل ياترا لو اشتري شقه في تركيا وبعدين ابيعها..تتوقعون كم تكفي عائله من عائلات الموصل..ولا اقول لكم..ليه ابيعها..بخلي العالم يتصدقون وشقتي مكانها..كذا احسن..اربح وانا جالس
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  15. 27
    5 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    الموظف

    ****اخوتكم السنه في الموصل وانااشك انكم تقصدون الشعب بل تقصدون مصاصين الدماء الدواعش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 26
    5 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    زمن العجائب

    مشغولون بالسياحة الخارجية وأمطى الجياد وأفتضاض الأبكار وتملك الشقق الفاخرة في تركيا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  17. 25
    5 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    بدوي

    اذا كان أبناء المتعه يقولون نحن أولياء دم الحسين وذاهبون للموصل على أساس هذا المعتقد ،،،،،،فماذا ينتظر منهم غير إجرام في حق السنة ؟!!!.
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  18. 24
    5 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. غازي بن شبيب .و الهيئه و قلم الحقيقة و
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 23
    5 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    غازي بن شبيب

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 22
    5 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    محمد

    لن يستقيم حال العراق مادام تحكمه مليشيات مجوسيه حاقده
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 21
    5 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    D.R

    يا تعليق 15 . الهيئة والمشائخ تاج على راسك . اياديهم بيضاء .يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر . يبينون للناس الحلال من الحرام . شمعة هذا البلد هم المشائخ والعلماء والهئية . هذه هي بلاد التوحيد .
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  22. 20
    5 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    أبو عبد الله

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 19
    5 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    بالبرد يحتاجون مسكن ووسائل تدفئة وأدوية وأكل كأنهم حيوانات راميينهم بالصحراء
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  24. 18
    5 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    هذاك اليوم كان بالليل برد شوي و بردنا وحنا بالبيوت ■فكيف اللي جالس بوسط الحفرة حتى ماتحتهم فراش يقيهم برودة الأرض وأيضا يحتاجون للتروش لأن إذا لم يتروشو ويغيرو ملابسهم سيصابون بجرب كما صار بسوريا مرض
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  25. 17
    5 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    شيخ مزيون

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    افتحو اليوتيوب وشوفوا تهديد الشيعة والمعممين للسعودية ولأهل العراق السنة ولاننسى كتبهم المجوسية اللي يكرهون الصحابة✏ بكتبهم اقتل سني تدخل الجنة
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  27. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    الهيئه

    ودوهن براء الجمعيات والدعاه والدعاه يشجبون ويترززون وياخذون فلوس حرام على غيرهم وحلال لهم تبرع ببشتك احسن
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  28. 14
    5 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    حتى ببغداد مايدخل السني العراقي إلا لازم له كفيل وهو بأرضه وبوطنه❗ وأما الإيراني وجميع شيعة العالم يدخلون العراق بدون كفيل___الكفيل كان للعمال مو للمواطن
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  29. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    اللي يفعلونه بالسنة يقولون انتقام وثأر لقتلة "الحسين رضي الله عنه"وهم اللي قتلوه واللي قتله شمر بن جوشن __الحسين بكتبنا تتكلم عنه وعن أخلاقه الحسنة وصفاته الجميلة وحياته واناشيد للحسين رضي الله عنه
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  30. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    محمد

    تسلط المجوس على المسلمين بسبب تفرق المسلمين وتوحد المجوس وليس لقوه فيهم ولا شجاعه
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  31. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    محمد

    لا تنتظر من المجوس واذنابهم ان يرحمو المسلمين سواء كان طفلاً او امرأه او شيخاً كبيرا لانهم يحملون حقد وطائفية قديمه
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  32. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    سابقا تعذبو اهل الموصل من داعش المدعومة من إيران والآن من شيعة العراق ■إذا استلموا الحكم هذه أفعالهم وأكبر دليل العراق ___بدال مايسكنون بالبيوت مثل الشيعي صارو بقبور مفتوحة⬅ تمييز طاءيفيين
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  33. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    مصمم

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    متفضي

    الحشد وداعش وبعض الأقلام شرذمه تمثل أمهم بالتبني إيران فأساس وجود داعش هو تهجير وقتل "أهل السنه في العراق" وإلا كيف يصبح العراقي نازح في وطنه ويعطى بطاقة نازح ، كل مشايخنا حاربوا تلك الأفكار
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  35. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    محاصرينهم بالصحراء لافتحتو لهم الطرق ليبحثون عن مكان يلمهم ولا وفرتو لهم المسكن والمأكل محاصرينهم بالصحراء وهم مواطنين عراقيين ❗
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 13:34 م
    عدد التعليقات:15212

    قلم الحقيقه

    مخالف
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  37. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    الحسين رضي الله عنه❤⬅لو كان حي كان قتلكم لأنكم تقتلون المسلمون السنة اللي يعبدون الله وحده لاشريك له
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  38. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    متفضي

    جزاك الله خير ياشيخنا الجليل ،قلم الحقيقه يبدولي أنك ماتتابع الإعلام وأسلوبك يذكرني بعمائم " قم" فالشيخ العريفي تكلم ودافع وحارب داعش وفكر داعش المتمثل في حروفك والشيخ يدرك أن داعش هي إبن إيران كالحشد
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  39. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    أعوذ بالله يا لشيعة ماتخافون من الله وش ذنب الأطفال بالبرد حافرين حفر ليتدفون ليه ماتعاملونه مثل الشيعي العراقي على الأقل حطو لهم خيام وأكل أو دخلوهم بالمدن العراقية الأخرى
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  40. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 13:24 م
    عدد التعليقات:15212

    قلم الحقيقه

    لماذا لم تتسائل عنهم يالعريفي حين كانو متواجدين داخل الموصل تحت حراب وقمع وارهاب الدواعش .الآن تذكرت أن هناك نازحين من الموصب بينما حين كانو تقطع رؤوسهم وتغتصب نسائهم من الدواعش لم تتكلم أو تتذكر شيء.
    لا يعجبني(8) اعجبني(7)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم