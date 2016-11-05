العريفي ينشر فيديو لنازحي الموصل: أين المسلمون؟ وأين الجمعيات؟

صحيفة المرصد:نشر الداعية الإسلامي، محمد العريفي مقطع فيديو يظهر الصعوبات والظروف المتردية التي يمر فيها النازحون عن مدينة الموصل، متسائلا “أين المسلمون وأين الجمعيات؟”.
جاء ذلك في تغريدة للعريفي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال معلقا على مقطع الفيديو: “هذا حالهم الآن! إخواننا وأهلنا وأبناؤنا النازحون من الموصل، أين الجمعيات الخيرية؟ أين الهيئات؟ أين المسلمون؟”
ويشار إلى أن تغريدة العريفي تأتي في الوقت الذي يقوم فيه الجيش العراقي والحشد الشعبي (الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب القوات العراقية) بالإضافة إلى قوات البشمرغة وبإسناد من التحالف الدولي هجوما واسعا لاستعادة مدينة الموصل ثاني كبرى المدن العراقية من تنظيم داعش في العراق والشام .
CNN
هذا حالهم الآن!
إخواننا وأهلنا وأبناؤنا النازحون من #الموصل
أين الجمعيات الخيرية؟
أين الهيئات؟
أين المسلمون؟ pic.twitter.com/efYOm34P0E
— د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) November 4, 2016
تعليقات ( 41 )
ابراهيممعارك على اشدها في الموصل بين جيش العبادي المدعوم من التحالف وبين الدولة الاسلامية . وداعش جالس يتفرج على الصراع .وسكانها مهدين بالجوع
السدغانيوينك انت يالعريفي ..الست من المسلمون
عمورييشكر العريفي على غيرته
عموريمخالف للنشر
الليلهذا للأسف ماجنوه على أنفسهم عندما سمحوا للتكفيريين الهمج باحتلال اراضيهم
آمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوءأسأل الله العظيم أن يحفظهم من كل شر ومن شيعة الشر والارهاب ويفرج عنهم.آمين
آمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوءاللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف وأشفي مرضاهم وأحفظهم وفرج عنهم يارب
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹أنظروا يامسلمين يامؤمنين إلى أفعال الشيعة أهل الحقد والاجرام والمعتقد الباطل
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوه الاباالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم لك الحمد
..سعودي..أين المنظمات الحقوقيه وهيئة الغذاء العالميه وغيرها أين الشرفاء أين الدول عنهم؟
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹ماقدرت أكمل المشاهدة .. حسبنا الله ونعم الوكيل .. حسبنا الله ونعم الوكيل
سوط الحقسبق الموصل .. الفلوجة والأنبار ونينوى .. ولم نُحرك ساكنا .. جماعة مشغولون بالسيسي وتردي الأوضاع هناك والآخرون مع خليفة المسلمين حفظه الله أردوغان .. وجزء منهم لماذا دخلنا حرب اليمن ؟ وهكذا ..!!
عدد التعليقات:5853
الرحااالكم السعر الشقق في تركيا..هل ياترا لو اشتري شقه في تركيا وبعدين ابيعها..تتوقعون كم تكفي عائله من عائلات الموصل..ولا اقول لكم..ليه ابيعها..بخلي العالم يتصدقون وشقتي مكانها..كذا احسن..اربح وانا جالس
الموظف****اخوتكم السنه في الموصل وانااشك انكم تقصدون الشعب بل تقصدون مصاصين الدماء الدواعش
زمن العجائبمشغولون بالسياحة الخارجية وأمطى الجياد وأفتضاض الأبكار وتملك الشقق الفاخرة في تركيا
بدوياذا كان أبناء المتعه يقولون نحن أولياء دم الحسين وذاهبون للموصل على أساس هذا المعتقد ،،،،،،فماذا ينتظر منهم غير إجرام في حق السنة ؟!!!.
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. غازي بن شبيب .و الهيئه و قلم الحقيقة و
غازي بن شبيبمخالف للنشر
محمدلن يستقيم حال العراق مادام تحكمه مليشيات مجوسيه حاقده
D.Rيا تعليق 15 . الهيئة والمشائخ تاج على راسك . اياديهم بيضاء .يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر . يبينون للناس الحلال من الحرام . شمعة هذا البلد هم المشائخ والعلماء والهئية . هذه هي بلاد التوحيد .
أبو عبد اللهمخالف
💥💦ريما Rima💥💦هذاك اليوم كان بالليل برد شوي و بردنا وحنا بالبيوت ■فكيف اللي جالس بوسط الحفرة حتى ماتحتهم فراش يقيهم برودة الأرض وأيضا يحتاجون للتروش لأن إذا لم يتروشو ويغيرو ملابسهم سيصابون بجرب كما صار بسوريا مرض
شيخ مزيونمخالف
💥💦ريما Rima💥💦افتحو اليوتيوب وشوفوا تهديد الشيعة والمعممين للسعودية ولأهل العراق السنة ولاننسى كتبهم المجوسية اللي يكرهون الصحابة✏ بكتبهم اقتل سني تدخل الجنة
الهيئهودوهن براء الجمعيات والدعاه والدعاه يشجبون ويترززون وياخذون فلوس حرام على غيرهم وحلال لهم تبرع ببشتك احسن
💥💦ريما Rima💥💦حتى ببغداد مايدخل السني العراقي إلا لازم له كفيل وهو بأرضه وبوطنه❗ وأما الإيراني وجميع شيعة العالم يدخلون العراق بدون كفيل___الكفيل كان للعمال مو للمواطن
💥💦ريما Rima💥💦اللي يفعلونه بالسنة يقولون انتقام وثأر لقتلة "الحسين رضي الله عنه"وهم اللي قتلوه واللي قتله شمر بن جوشن __الحسين بكتبنا تتكلم عنه وعن أخلاقه الحسنة وصفاته الجميلة وحياته واناشيد للحسين رضي الله عنه
محمدتسلط المجوس على المسلمين بسبب تفرق المسلمين وتوحد المجوس وليس لقوه فيهم ولا شجاعه
محمدلا تنتظر من المجوس واذنابهم ان يرحمو المسلمين سواء كان طفلاً او امرأه او شيخاً كبيرا لانهم يحملون حقد وطائفية قديمه
💥💦ريما Rima💥💦سابقا تعذبو اهل الموصل من داعش المدعومة من إيران والآن من شيعة العراق ■إذا استلموا الحكم هذه أفعالهم وأكبر دليل العراق ___بدال مايسكنون بالبيوت مثل الشيعي صارو بقبور مفتوحة⬅ تمييز طاءيفيين
مصمممخالف
متفضيالحشد وداعش وبعض الأقلام شرذمه تمثل أمهم بالتبني إيران فأساس وجود داعش هو تهجير وقتل "أهل السنه في العراق" وإلا كيف يصبح العراقي نازح في وطنه ويعطى بطاقة نازح ، كل مشايخنا حاربوا تلك الأفكار
💥💦ريما Rima💥💦محاصرينهم بالصحراء لافتحتو لهم الطرق ليبحثون عن مكان يلمهم ولا وفرتو لهم المسكن والمأكل محاصرينهم بالصحراء وهم مواطنين عراقيين ❗
عدد التعليقات:15212
قلم الحقيقهمخالف
💥💦ريما Rima💥💦الحسين رضي الله عنه❤⬅لو كان حي كان قتلكم لأنكم تقتلون المسلمون السنة اللي يعبدون الله وحده لاشريك له
متفضيجزاك الله خير ياشيخنا الجليل ،قلم الحقيقه يبدولي أنك ماتتابع الإعلام وأسلوبك يذكرني بعمائم " قم" فالشيخ العريفي تكلم ودافع وحارب داعش وفكر داعش المتمثل في حروفك والشيخ يدرك أن داعش هي إبن إيران كالحشد
💥💦ريما Rima💥💦أعوذ بالله يا لشيعة ماتخافون من الله وش ذنب الأطفال بالبرد حافرين حفر ليتدفون ليه ماتعاملونه مثل الشيعي العراقي على الأقل حطو لهم خيام وأكل أو دخلوهم بالمدن العراقية الأخرى
عدد التعليقات:15212
قلم الحقيقهلماذا لم تتسائل عنهم يالعريفي حين كانو متواجدين داخل الموصل تحت حراب وقمع وارهاب الدواعش .الآن تذكرت أن هناك نازحين من الموصب بينما حين كانو تقطع رؤوسهم وتغتصب نسائهم من الدواعش لم تتكلم أو تتذكر شيء.