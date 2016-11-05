العريفي ينشر فيديو لنازحي الموصل: أين المسلمون؟ وأين الجمعيات؟

صحيفة المرصد:نشر الداعية الإسلامي، محمد العريفي مقطع فيديو يظهر الصعوبات والظروف المتردية التي يمر فيها النازحون عن مدينة الموصل، متسائلا “أين المسلمون وأين الجمعيات؟”.

جاء ذلك في تغريدة للعريفي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال معلقا على مقطع الفيديو: “هذا حالهم الآن! إخواننا وأهلنا وأبناؤنا النازحون من الموصل، أين الجمعيات الخيرية؟ أين الهيئات؟ أين المسلمون؟”

ويشار إلى أن تغريدة العريفي تأتي في الوقت الذي يقوم فيه الجيش العراقي والحشد الشعبي (الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب القوات العراقية) بالإضافة إلى قوات البشمرغة وبإسناد من التحالف الدولي هجوما واسعا لاستعادة مدينة الموصل ثاني كبرى المدن العراقية من تنظيم داعش في العراق والشام .

CNN