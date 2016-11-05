أحمد موسى يحذر من الفوضى: هناك مخطط لـ”تحرير” 3مناطق بمصر

صحيفة المرصد:حذر الإعلامي المصري، أحمد موسى، مساء أمس الجمعة مما وصفه بمخطط لميليشيا تستعد لـ”تحرير” ثلاث مناطق في مصر مستعينة بإثارة البلبلة والفوضى في البلاد بعد تأجيج الانتقادات ضد القرارات الحكومية وتعويم الجنيه ورفع أسعار مشتقات نفطية.
جاء ذلك في برنامجه الذي يبث على قناة صدى البلد حيث قال: “ثلاث مناطق، الفرافرة ثم وسط أسيط بمحافظة بوسط الصعيد ثم شمال سيناء، هذه المناطق الثلاثة التي يجب أن نستوزلي عليهم (وفقا للميليشيا) ونعلن انفصالهم عن الدولة وتحريرهم فالميليشيا جاهزة وواخدة تدريب عسكري.”
واردف: “ميليشيا مدربة بأسلحتها بشغلها بالكامل واخدة تدريب في أربع دول من الآخر، تدريب في السودان وماليزيا وتركيا، تلقوا تدريبات عسكرية كاملة كيف نحرر منطقة وأعلن استقلالها.”
وأضاف: “اقسم بالله تلات مرات إن لو مصر لم تتخذ هذه القرارات لكان لدينا كارثة اقتصادية ما كان أحد يتوقعها أو يتخيلها وربما أوشكنا على الإفلاس، هل انتم متخيلين البلد كان ممكن تصل إلى أين؟”
وتابع موسى قائلا: “لازم نكون منصفين مع بلدنا ولا نسير وراء شعارات، الحفاظ على الوطن أهم من الشعارات.. زيت وينزين وسكر ورز على جنب النهارده.”
CNN
تعليقات ( 52 )
حقيقهبصروا للشيعه ان المسلمين قاطبه لا يبغضون آل البيت ويحبونهم ويترضون عنهم الشيعه في المواقع والاخرى والصحف من تعليقاتهم يزيدون الشحن الطائفي بطريقه مكشوفه لا تنطلي على المسلمين
حقيقهيا قلم الحقيقه ونعم بك مليون في مواطنتك لكن لو جئنا للأقرب ف لاهل السنه جميع الفرق قريبه لاهل السنه عدا الشيعه دينهم يختلف بالكيه هناك الايمان بالولايه وهي ركن من اركان الدين الشيعي من انكرها كفر
لحلوح الليحايامكم معدوده ايها الانقلابيون فجهز عفشك وحدد وجهتك من الآن
أين المفروالله كأني ارى ذلك اليوم الذي اشاهدك فيه وانت وبقية***
بعدين أقولكمخالف للنشر
بعدين أقولكمخالف للنشر
عيدضحكتم قليلا وسوف تبكون كثيرا ايها ***
عدد التعليقات:15212
قلم الحقيقهليس هناك أخبث من على وجه الأرض مثل الأخونجي . حرباء متقلب لعنه الله وأخزاه يسمي الدواعش الهالكين في العراق وسوريا بأهل السنة دون ذكرهم بالاسم.لكن اذا هلك داعشي في بلادنا ارهابي طلق عليه رافضي ايراني.
العماد رشديأي إنقلاب تكون نتائجه وخيمة و شوفوا في كل دول العالم لا يحصل إنقلاب إلا و بعده انتكاسة و خسران فما دام الإنقلابي موجود أبشروا بالهم و الغم حتى يزول أو يزال فمصر و العالم العربي لم يعد يحتمل انقلابات
عدد التعليقات:15212
قلم الحقيقهالأخونجي الخبيث الدجال الكذوب يطلق على الدواعش في العراق سنة حتى يستطيع اعلان تأييده ونصرته لهم. دون أن تلحقه ملامة في ذلك لكنه في بلادنا المملكة يقلب عليهم ويسميهم دواعش رافضة.خبيث يلعب على الحبلين.
جايكمياقلم الرزيله انت ماخليت مسلم حتى وصفته بالداعشي والاخونجي وللهونجي القتلنجي لانك صفونجي خبيث !! فهمتي ياقلم الرزيله !! تراحن فاهمينك يابو معرفات
سيفالظلم ظلمات يا طيب و نبيك يقول ( لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يُصب دماً حراماً ) من قتل في رابعة و النهضة كلهم يقولون لا إله إلا الله فكيف يقتلون و يحرقون ؟!
اخو قلم الحقيقهيا مصيبتي يا مصيبتي يا لهوي يا لهوي
شيعي برونزييااااااااااه ياسيسي يابعد قلبي عسى الله يحفك
جايكممصر اذا مايبعدوا الأفدغ عن مصر حتستلمها ايران وروسيا!! حينها حيبكون المصاروه دم وحيطير السي وزمرته بالملايين !! وتصبح عراق وسوري ويمن الخميني !!
جايكمياقلم لا تكثر السفن7 أب مع القايله !! الحف الموخره زين عن البرد !! من البارح مشغلينك الجماعه على لحم بطنك !! اختشي شوي
💥💦ريما Rima💥💦الإرهابيين اللي بمصر ذكروني بالمجرم عفاش كان يحكم اليمن ونحسبه ضد الحوثي سنين وبعد الثورة عليه عرفنا انه هو مع الحوثي
عدد التعليقات:15212
قلم الحقيقهلماذا لاتصبح شجاع يالأخونجي وتسمي الأشياء بمسمياتها من أن من تم سحلهم في شوارع الموصل وسحبهم مع لحاهم اللعينة دواعش ارهابيين بدلآ من زعمك أنهم سنة في العراق فقط.لكن في بلادنا روافض تعتبرونهم روافض.
جايكممصر اذا مايبعدوا الأفدغ عن مصر حتستلمها ايران وروسيا!! حينها حيبكون المصاروه دم وحيطير السي وزمرته بالملايين !! وتصبح عراق وسوري ويمن الخميني !!
💥💦ريما Rima💥💦صحيح إعلامي 🐕ويقول لشعب مصر هذاك اليوم احنا حانحط أماكن فيها أجمل الماركات ومايحتاج تروحوا لدبي❗ والشعب قوعان وينه وين الماركات مذيع فاشل وكلامه مابه مصداقية
جايكمالمجوسي قلم الرزيله مبسوط ان الحشد في الموصل يسحل اهل السنه !! لعنة الله عليكم يا **** يا أوطى خليقة الله لستم بشر
محمدهاذا الاعلامي الذي هاجكم السعودية وحكومتها وشعبها باقذر الالفاظ هو وغيره من المذعيين لعنة الله عليهم***
جاري ولو جارالمهم قريشاتنا ، ماجاك عنها خبر ،،لن أنسى كلامك قيش مااااسر لحماية مااااسرفقط فقط، اسمعوا أيها البعيدون الرز انتهت صلاحيته والحاجه للمزيد .
عدد التعليقات:15212
قلم الحقيقهتركيا هي صندوق الأفاعي للأخوان في المنطقة . لكن بحول الله وقوته ستحرق وهي داخل صندوقها قبل أن تخرج منه. مثل ماتم حرق الدواعش في العراق وسحبهم مع لاهم الخبيثة وسحلهم في شوارع الموصل .
جايكمياقلم الرذيله افكرك تبت الى الله !! بس صحيح المثل بيقول حق الرفيق احرش !! المثل الاحرش هوه اللي يصلح معك لأن حالتك مستعصيه !!
💥💦ريما Rima💥💦يارب انك ترمى بالسجن بعد انتهاء رئاسة رئيسك يا على مسؤوليتك 😂يوم تم رفع علمنا بالغرب من قبل مصري بغى يبكي وعصب والعلم به كلمة التوحيد لو رافع علم روسيا كان انبسط😡
احمداكبر كذاب ومنافق اعلامي شفته ...مره شاهدته على هذه القناة وهو يتهحم على بلادنا باقذع الاوصاف ..اعلامي لسانه**** وليس له مصداقيه كل همه من يدفع له اكثر ويدعي النزاهه والحيادية
غازي بن شبيبمصر جاي دورها بعد سوريا والعراق هذا مخطط صهيوني طويل الاجل تركيا تلعب دور كبير بل راس حربه كما في سوريا اذ لديها علاقات كبيره مع اسرائيل وجاري التطبيع مره اخرى
💥💦ريما Rima💥💦يوم موجود حسني مبارك ماشفنا الجماعات الإرهابية رغم أنه كان سجن بعض الاخونج وقاطع علاقته بإيران لكن بحكم CCتغير الوضع شفنا هذه الجماعات ستكشف الأيام من اوجدهم
عدد التعليقات:15212
قلم الحقيقهلايهمك أأحمد موسى يالوطني المخلص لدينك وعروبتك وحكومتك وبلدك مصر الذي يمثل كل وطني عربي يحارب الأخونج الارهابيين مصر ومعها جيشها العربي القوي وقائدها البطل عبدالفتاح السيسي ناصر الاسلام والمسلمين.
محمد العمريهذا الكذوب لايعمل بمفرده هو يذكر السودان تحديدا لان بدا الحديث يزداد عن رفع الحصار عنها وهذا يغيظه ويغيظ اسياده
عدد التعليقات:15212
قلم الحقيقهيخسون الأخونج الأخوان ومعهم حلفائهم الدواعش الارهابيين. مالهم غير السحل والسحب مع لحاهم مثل مافعل بهم في شوارع الموصل . خل منهم يفتح فمه أو يطلق بالونة ويشوف وشـ هو مصيره سوف يلعن اليوم الذي ولد فيه.
يوسفتاني السودان . خليك في حالك يامخبر
ارز 👊 نجدحفظ الله مصر
سوريفين المليارات اللي احدتها من الخليج ؟؟؟؟!!! فتشوا في حساباتكم وثلاجاتكم يابتوع الرز
داعس قلم الخنبقهحطوا يدكم في يد اعمامك الخليج وراح تشوفوا السعاده واخرجوا الدكتور مرسي من السجن لتروا العدل
زائررجعوا عشرات المليارات الملطوشة والمودعة بالحسابات السرية بسويسرا وحترجع مصر مثل اول ولكن تسرق مقدرات الشعب المصري وتستمرون بالشحاته المعلبه ما يصحش كده
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
aliانت كاذب امال الفلوس الى أخذتموها من الخليج ومن الشعب المصري فينها ابغي اعرف فينها اقنعني
ابو كاملايوه يافالح زيت وبنزين وسكر ورز على جنب وايش اللي بقي ماهو على جنب انت معاك فلوس وبتزمر على هواك والغلابة يعملوا ايه يااحمد ياموسى ياشاطر ياشطور
عدد التعليقات:11176
إنسان منصفمصر,,,,عاوزه,,,,حد,,,,,عسكري,,,,,يحكمها,,,,بالحديد والنار,,,,علشان,,,شعبها,,,مايعجبه العجب ولا الصيام برجب
D.Rهذه نتيجة تخليكم عن الخليج . ولسا حتشوفوا العجب . وتاكدوا ان الروافض وراهم في تخريب مصر لنشر التشيع .
سعيدانآقول لا يكثر بس السيسي نو السيسي نو