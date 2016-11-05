أحمد موسى يحذر من الفوضى: هناك مخطط لـ”تحرير” 3مناطق بمصر

صحيفة المرصد:حذر الإعلامي المصري، أحمد موسى، مساء أمس الجمعة مما وصفه بمخطط لميليشيا تستعد لـ”تحرير” ثلاث مناطق في مصر مستعينة بإثارة البلبلة والفوضى في البلاد بعد تأجيج الانتقادات ضد القرارات الحكومية وتعويم الجنيه ورفع أسعار مشتقات نفطية.

جاء ذلك في برنامجه الذي يبث على قناة صدى البلد حيث قال: “ثلاث مناطق، الفرافرة ثم وسط أسيط بمحافظة بوسط الصعيد ثم شمال سيناء، هذه المناطق الثلاثة التي يجب أن نستوزلي عليهم (وفقا للميليشيا) ونعلن انفصالهم عن الدولة وتحريرهم فالميليشيا جاهزة وواخدة تدريب عسكري.”

واردف: “ميليشيا مدربة بأسلحتها بشغلها بالكامل واخدة تدريب في أربع دول من الآخر، تدريب في السودان وماليزيا وتركيا، تلقوا تدريبات عسكرية كاملة كيف نحرر منطقة وأعلن استقلالها.”

وأضاف: “اقسم بالله تلات مرات إن لو مصر لم تتخذ هذه القرارات لكان لدينا كارثة اقتصادية ما كان أحد يتوقعها أو يتخيلها وربما أوشكنا على الإفلاس، هل انتم متخيلين البلد كان ممكن تصل إلى أين؟”

وتابع موسى قائلا: “لازم نكون منصفين مع بلدنا ولا نسير وراء شعارات، الحفاظ على الوطن أهم من الشعارات.. زيت وينزين وسكر ورز على جنب النهارده.”

CNN