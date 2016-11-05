  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

أحمد موسى يحذر من الفوضى: هناك مخطط لـ”تحرير” 3مناطق بمصر

5 نوفمبر, 2016 , 13:26 م
أحمد موسى يحذر من الفوضى: هناك مخطط لـ”تحرير” 3مناطق بمصر
  • 3٬238
  • 52
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:حذر الإعلامي المصري، أحمد موسى، مساء أمس  الجمعة مما وصفه بمخطط لميليشيا تستعد لـ”تحرير” ثلاث مناطق في مصر مستعينة بإثارة البلبلة والفوضى في البلاد بعد تأجيج الانتقادات ضد القرارات الحكومية وتعويم الجنيه ورفع أسعار مشتقات نفطية.

جاء ذلك في برنامجه الذي يبث على قناة صدى البلد حيث قال: “ثلاث مناطق، الفرافرة ثم وسط أسيط بمحافظة بوسط الصعيد ثم شمال سيناء، هذه المناطق الثلاثة التي يجب أن نستوزلي عليهم (وفقا للميليشيا) ونعلن انفصالهم عن الدولة وتحريرهم فالميليشيا جاهزة وواخدة تدريب عسكري.”

واردف: “ميليشيا مدربة بأسلحتها بشغلها بالكامل واخدة تدريب في أربع دول من الآخر، تدريب في السودان وماليزيا وتركيا، تلقوا تدريبات عسكرية كاملة كيف نحرر منطقة وأعلن استقلالها.”

وأضاف: “اقسم بالله تلات مرات إن لو مصر لم تتخذ هذه القرارات لكان لدينا كارثة اقتصادية ما كان أحد يتوقعها أو يتخيلها وربما أوشكنا على الإفلاس، هل انتم متخيلين البلد كان ممكن تصل إلى أين؟”

وتابع موسى قائلا: “لازم نكون منصفين مع بلدنا ولا نسير وراء شعارات، الحفاظ على الوطن أهم من الشعارات.. زيت وينزين وسكر ورز على جنب النهارده.”

CNN



تعليقات ( 52 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 52
    5 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    حقيقه

    بصروا للشيعه ان المسلمين قاطبه لا يبغضون آل البيت ويحبونهم ويترضون عنهم الشيعه في المواقع والاخرى والصحف من تعليقاتهم يزيدون الشحن الطائفي بطريقه مكشوفه لا تنطلي على المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 51
    5 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    هذي دعاية وتحضير لعمليات ***جماعية يوم 11/11 ومن اليوم يروجون الأكاذيب من إرهاب وأسلحة والقصد واضح اطلعوا للمظاهرات ***مصيركم بصراحة لو عندهم ربع شجاعة الأتراك كان تنفعهم بس المصريين!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 50
    5 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    حقيقه

    يا قلم الحقيقه ونعم بك مليون في مواطنتك لكن لو جئنا للأقرب ف لاهل السنه جميع الفرق قريبه لاهل السنه عدا الشيعه دينهم يختلف بالكيه هناك الايمان بالولايه وهي ركن من اركان الدين الشيعي من انكرها كفر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 49
    5 نوفمبر, 2016 , 16:10 م

    لحلوح الليح

    ايامكم معدوده ايها الانقلابيون فجهز عفشك وحدد وجهتك من الآن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 48
    5 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    أين المفر

    والله كأني ارى ذلك اليوم الذي اشاهدك فيه وانت وبقية***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 47
    5 نوفمبر, 2016 , 15:31 م

    بعدين أقولك

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 46
    5 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    بعدين أقولك

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 45
    5 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    غلم وش اسمك ليه ذال تعلم كم عمرك وين ساكن لا تخاف ماسويبك شي بس ابي اقتنع انك مقتنع بلي تقوله بشجاعه ابي اتاكد من معلوماتي انك شرقاوي وتعديت 55 سنه هو صحيح اذا ماعرفت بحالك ماحد يقتنع اغلبهم ضدك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 44
    5 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    كل كلمه اخواني ياخذ عليها زياده خخخ اوقفو الهدر مايستاهل خساره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 43
    5 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    عيد

    ضحكتم قليلا وسوف تبكون كثيرا ايها ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 42
    5 نوفمبر, 2016 , 15:10 م
    عدد التعليقات:15212

    قلم الحقيقه

    ليس هناك أخبث من على وجه الأرض مثل الأخونجي . حرباء متقلب لعنه الله وأخزاه يسمي الدواعش الهالكين في العراق وسوريا بأهل السنة دون ذكرهم بالاسم.لكن اذا هلك داعشي في بلادنا ارهابي طلق عليه رافضي ايراني.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  12. 41
    5 نوفمبر, 2016 , 15:08 م

    كبوس يخويه ااا والله هي خخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 40
    5 نوفمبر, 2016 , 15:04 م

    العماد رشدي

    أي إنقلاب تكون نتائجه وخيمة و شوفوا في كل دول العالم لا يحصل إنقلاب إلا و بعده انتكاسة و خسران فما دام الإنقلابي موجود أبشروا بالهم و الغم حتى يزول أو يزال فمصر و العالم العربي لم يعد يحتمل انقلابات
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  14. 39
    5 نوفمبر, 2016 , 15:04 م
    عدد التعليقات:15212

    قلم الحقيقه

    الأخونجي الخبيث الدجال الكذوب يطلق على الدواعش في العراق سنة حتى يستطيع اعلان تأييده ونصرته لهم. دون أن تلحقه ملامة في ذلك لكنه في بلادنا المملكة يقلب عليهم ويسميهم دواعش رافضة.خبيث يلعب على الحبلين.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  15. 38
    5 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    يهلوس حتى ماليزيا ماسلمت ههه مايبي السبوبه تنقطع له مصلحه بالوضع الحالي والشعب بقريح اهم شي يستفيدون هذا ماهو شكل مذيع كنه ز , لادارت عليهم قلبو وقالك دحنا كنا بكابوس مثل ماحصل سابقا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 37
    5 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    جايكم

    ياقلم الرزيله انت ماخليت مسلم حتى وصفته بالداعشي والاخونجي وللهونجي القتلنجي لانك صفونجي خبيث !! فهمتي ياقلم الرزيله !! تراحن فاهمينك يابو معرفات
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 36
    5 نوفمبر, 2016 , 14:58 م

    سيف

    الظلم ظلمات يا طيب و نبيك يقول ( لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يُصب دماً حراماً ) من قتل في رابعة و النهضة كلهم يقولون لا إله إلا الله فكيف يقتلون و يحرقون ؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 35
    5 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    اخو قلم الحقيقه

    يا مصيبتي يا مصيبتي يا لهوي يا لهوي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  19. 34
    5 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    شيعي برونزي

    يااااااااااه ياسيسي يابعد قلبي عسى الله يحفك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  20. 33
    5 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    جايكم

    مصر اذا مايبعدوا الأفدغ عن مصر حتستلمها ايران وروسيا!! حينها حيبكون المصاروه دم وحيطير السي وزمرته بالملايين !! وتصبح عراق وسوري ويمن الخميني !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 32
    5 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    جايكم

    ياقلم لا تكثر السفن7 أب مع القايله !! الحف الموخره زين عن البرد !! من البارح مشغلينك الجماعه على لحم بطنك !! اختشي شوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 31
    5 نوفمبر, 2016 , 14:51 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    الإرهابيين اللي بمصر ذكروني بالمجرم عفاش كان يحكم اليمن ونحسبه ضد الحوثي سنين وبعد الثورة عليه عرفنا انه هو مع الحوثي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 30
    5 نوفمبر, 2016 , 14:51 م
    عدد التعليقات:15212

    قلم الحقيقه

    لماذا لاتصبح شجاع يالأخونجي وتسمي الأشياء بمسمياتها من أن من تم سحلهم في شوارع الموصل وسحبهم مع لحاهم اللعينة دواعش ارهابيين بدلآ من زعمك أنهم سنة في العراق فقط.لكن في بلادنا روافض تعتبرونهم روافض.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  24. 29
    5 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    جايكم

    مصر اذا مايبعدوا الأفدغ عن مصر حتستلمها ايران وروسيا!! حينها حيبكون المصاروه دم وحيطير السي وزمرته بالملايين !! وتصبح عراق وسوري ويمن الخميني !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 28
    5 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    صحيح إعلامي 🐕ويقول لشعب مصر هذاك اليوم احنا حانحط أماكن فيها أجمل الماركات ومايحتاج تروحوا لدبي❗ والشعب قوعان وينه وين الماركات مذيع فاشل وكلامه مابه مصداقية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 27
    5 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    جايكم

    المجوسي قلم الرزيله مبسوط ان الحشد في الموصل يسحل اهل السنه !! لعنة الله عليكم يا **** يا أوطى خليقة الله لستم بشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  27. 26
    5 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    محمد

    هاذا الاعلامي الذي هاجكم السعودية وحكومتها وشعبها باقذر الالفاظ هو وغيره من المذعيين لعنة الله عليهم***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 25
    5 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    جاري ولو جار

    المهم قريشاتنا ، ماجاك عنها خبر ،،لن أنسى كلامك قيش مااااسر لحماية مااااسرفقط فقط، اسمعوا أيها البعيدون الرز انتهت صلاحيته والحاجه للمزيد .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 24
    5 نوفمبر, 2016 , 14:41 م
    عدد التعليقات:15212

    قلم الحقيقه

    تركيا هي صندوق الأفاعي للأخوان في المنطقة . لكن بحول الله وقوته ستحرق وهي داخل صندوقها قبل أن تخرج منه. مثل ماتم حرق الدواعش في العراق وسحبهم مع لاهم الخبيثة وسحلهم في شوارع الموصل .
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  30. 23
    5 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    جايكم

    ياقلم الرذيله افكرك تبت الى الله !! بس صحيح المثل بيقول حق الرفيق احرش !! المثل الاحرش هوه اللي يصلح معك لأن حالتك مستعصيه !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  31. 22
    5 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    يارب انك ترمى بالسجن بعد انتهاء رئاسة رئيسك يا على مسؤوليتك 😂يوم تم رفع علمنا بالغرب من قبل مصري بغى يبكي وعصب والعلم به كلمة التوحيد لو رافع علم روسيا كان انبسط😡
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 21
    5 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    احمد

    اكبر كذاب ومنافق اعلامي شفته ...مره شاهدته على هذه القناة وهو يتهحم على بلادنا باقذع الاوصاف ..اعلامي لسانه**** وليس له مصداقيه كل همه من يدفع له اكثر ويدعي النزاهه والحيادية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 20
    5 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    غازي بن شبيب

    مصر جاي دورها بعد سوريا والعراق هذا مخطط صهيوني طويل الاجل تركيا تلعب دور كبير بل راس حربه كما في سوريا اذ لديها علاقات كبيره مع اسرائيل وجاري التطبيع مره اخرى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 19
    5 نوفمبر, 2016 , 14:27 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    يوم موجود حسني مبارك ماشفنا الجماعات الإرهابية رغم أنه كان سجن بعض الاخونج وقاطع علاقته بإيران لكن بحكم CCتغير الوضع شفنا هذه الجماعات ستكشف الأيام من اوجدهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 18
    5 نوفمبر, 2016 , 14:24 م
    عدد التعليقات:15212

    قلم الحقيقه

    لايهمك أأحمد موسى يالوطني المخلص لدينك وعروبتك وحكومتك وبلدك مصر الذي يمثل كل وطني عربي يحارب الأخونج الارهابيين مصر ومعها جيشها العربي القوي وقائدها البطل عبدالفتاح السيسي ناصر الاسلام والمسلمين.
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  36. 17
    5 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    نتمنى للشعب المصري كل خير لكن في وجود حكومة الانقلاب وإعلامها الفرعوني المضلل المعادي لأهل الفضل ولليد التي امتدت لمصر بالخير الأمور لا تبشر بخير والتاريخ مليء بالعبر .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    محمد العمري

    هذا الكذوب لايعمل بمفرده هو يذكر السودان تحديدا لان بدا الحديث يزداد عن رفع الحصار عنها وهذا يغيظه ويغيظ اسياده
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 14:16 م
    عدد التعليقات:15212

    قلم الحقيقه

    يخسون الأخونج الأخوان ومعهم حلفائهم الدواعش الارهابيين. مالهم غير السحل والسحب مع لحاهم مثل مافعل بهم في شوارع الموصل . خل منهم يفتح فمه أو يطلق بالونة ويشوف وشـ هو مصيره سوف يلعن اليوم الذي ولد فيه.
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  39. 14
    5 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    يوسف

    تاني السودان . خليك في حالك يامخبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    ارز 👊 نجد

    حفظ الله مصر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    سوري

    فين المليارات اللي احدتها من الخليج ؟؟؟؟!!! فتشوا في حساباتكم وثلاجاتكم يابتوع الرز
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    كان الجدات يحكون قصص للاطفال جاكم السعلو جاكم العوعو عشان الاطفال ينامون
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  43. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    داعس قلم الخنبقه

    حطوا يدكم في يد اعمامك الخليج وراح تشوفوا السعاده واخرجوا الدكتور مرسي من السجن لتروا العدل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  44. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    رجل ما عنده كرامة وانما هو مجرد بوق يطبل للعسكر على حساب الشعب الغلبان والمغلوب على أمره ما ضيع مصر الا هؤلاء الأشكال التى لاتخاف الله بعون الله لن يقوم لك قائمه انت وعسكرك وتكون قرارتهم وبال عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    الله اعلم بس كيف تدربت في هذه الدول بالذات او كيف عرف او هو كلام وبلبله كل هذا الله اعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    زائر

    رجعوا عشرات المليارات الملطوشة والمودعة بالحسابات السرية بسويسرا وحترجع مصر مثل اول ولكن تسرق مقدرات الشعب المصري وتستمرون بالشحاته المعلبه ما يصحش كده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    ali

    انت كاذب امال الفلوس الى أخذتموها من الخليج ومن الشعب المصري فينها ابغي اعرف فينها اقنعني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    ابو كامل

    ايوه يافالح زيت وبنزين وسكر ورز على جنب وايش اللي بقي ماهو على جنب انت معاك فلوس وبتزمر على هواك والغلابة يعملوا ايه يااحمد ياموسى ياشاطر ياشطور
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 13:35 م
    عدد التعليقات:11176

    إنسان منصف

    مصر,,,,عاوزه,,,,حد,,,,,عسكري,,,,,يحكمها,,,,بالحديد والنار,,,,علشان,,,شعبها,,,مايعجبه العجب ولا الصيام برجب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    D.R

    هذه نتيجة تخليكم عن الخليج . ولسا حتشوفوا العجب . وتاكدوا ان الروافض وراهم في تخريب مصر لنشر التشيع .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  52. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    سعيدان

    آقول لا يكثر بس السيسي نو السيسي نو
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم