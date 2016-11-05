نبوءة سلمان العودة عن “غُمة مصر” تغزو مواقع التواصل الاجتماعي !

صحيفة المرصد:أعاد عدد كبير من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي تداول تدوينة قديمة للداعية السعودي، الشهير، سلمان العودة، تنبأ فيها بمرور المجتمع المصري بـ”غُمة”.
وقال “العودة” في التغريدة التي ظهرت على السطح بقوة بعد القرارت الحكومية الأخيرة: “ألا أيها المستبشرون بقتلهم, أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ”، كما جاءت في نص التغريدة.
وكان الداعية السعودي، كتب هذه التغريدة في يوم 14 أغسطس 2013 عشيّة فض اعتصامي رابعة والنهضة.
تعليقات ( 43 )
زائرابوفوازالسيسي أذكى وأقوى من ماتتصورون لأحد يقول اقتصاد منهار دول أغنى من مصر اقتصادياتها الله به عليم وين موليه والي يقولون مصر 11/11 المصريون عرفو أن أول المتشمتون فيهم اخونهم العرب ولاحد مشارك
السدغانيالغمه في رأس الاخونجيه الخونه ..الله يحفظ مصر وأهلها من جماعة الإخوان الإرهابيين الضالين
💥💦ريما Rima💥💦اي قناة تقول لداعش تنظيم الدولة الإسلامية فاعلموا بأنها مع داعش وتنسب داعش الارهابيين إلى الاسلام وهم وصلو لمسجد الرسول ص______😡
💥💦ريما Rima💥💦أيضا اذناب إيران إرهابيين خطيرين قتلو رجال الأمن مثل داعش
💥💦ريما Rima💥💦الاخونج صنفناهم إرهابيين وهذا يكفي لتعرف خطرهم مثل العلماني والبرالي خطيرين يحاربون الإسلام وأهله وافعالهم اثبتت هذا الشيء
انوساترك مصر في حالها انتهي الكلام اللهم احفظ أرض الكنانة من الفتن
💥💦ريما Rima💥💦مرسي اخونجي🐷 والسيسي علماني كلهم مثل بعض
العابراتَّقوا فِراسةَ المُؤمِنِ فإنَّه ينظُرُ بنُورِ اللهِ ثمَّ قرَأ {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ}
شلولخمن يتتبع احاديث الملاحم والفتن يعلم تمام العلم ان خراب مصر قادم ويكون بعد فتنة الشام وفتنة العراق يتبعها خراب مصر طال الزمن او قصر سوف يحدث
مسلم سني يكره المخالف المفرق للسنة والجماعةللحديث بقية ويستكمل
مسلم سني يكره المخالف المفرق للسنة والجماعةلاغمة الا غمة الاخوان ومن تبعهم وسار على نهجهم
مسلم سني يكره المخالف المفرق للسنة والجماعةاللهم انصر أهل السنة في مصر على مخالفهم الاخواني القطبي وسروريتهم
عدد التعليقات:11176
إنسان منصفأخيرا ,,,,سلمان العوده ,,,,متنبىء,,,,,خخخخخخخخخخ
”غُمة” سلمان ”غُمة” اخوان !!ما تراه غمة نراه انفراجا
عدد التعليقات:11176
إنسان منصفمخالف
جايكماللهم انصر اهل السنه على الروافظ والغلمان واللبرال والسي هيء هيء
عدد التعليقات:5853
الرحااالمخالف
احمدمخالف
المسيرمخالف للنشر
لا علم غيب في الدينلم يبلغنا أحد من الصحابة بأي علم يدعي فيه الغيب . و الأن بعد 1438 سنة جاء المبتدعون ذ
ابو محمدمخالف
عدد التعليقات:5630
المنتصر باللهمخالف للنشر
فهدمخالف
..77..مخالف
عدد التعليقات:5630
المنتصر باللههذا جزاء من يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويقتل المسلمين ويلفق الكذب والتدليس ضد المسلمين ويتحالف مع أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتخابر مع إسرائيل ويدعي أن مرسي يتخابر مع حماس ههههههه
عدد التعليقات:11176
إنسان منصفمخالف
الهيئهبشرو ولا تنفرو ومصر قويه با الله ورجالها ولغمامه على المرتزقه با الاحلام وتركيا
الحقبانيعلم هل كل شي يتخل فيه حتي مصر مسلمت منهم علم مطاعه فقط للصحافه صفر الاسف علم
عدد التعليقات:5630
المنتصر باللهالسيسي قال قبل سنه بكره حتشوفوا مصر بتعمل ايه أنا أقول لو ماصار إنقلاب عسكري ضد مرسي وقتل المسلمين في الشوارع والميادين كان مصر ما صار لها شي وكل العرب معها لكن انضحك على مصر وورطوها في هذا الإنقلاب
المحاميةمخالف للنشر
عدد التعليقات:11176
إنسان منصفمخالف
عبدالهادي ..صدق الله تعالى إذ يقول (وما يعقلها إلا العالمون) . هناك من يتكلم بنور الله ويقرأ الأحداث باعتبار السنن ومآلات الأمور.
اهداف قلم الخنبقه1/ تحرير المرأه من عفتها لتصبح العوبة بيده . 2/ محاربة الاسلاميين حتى وان كانت الدوله متصالحه معهم . 3/كره الدين وزرع الفتنه . طبعا هو ليس عنده سكن ولامأوى ... ويسكن حاليا في شقه تقع في ****
عدد التعليقات:11176
إنسان منصفطيب,,,,يالعوده,,,سبق لك,,,أن أدعيت ,,,,أن النبي ,,,أجاز كتابك,,,,,وهذه النبؤه,,,ممن إستقيتها,,,,,هل جبريل ,,,أوحاها ,,,لك,,,,,بلاش ,,,هيااااط,,,وضحك على ,,,أصحاب العقول الفارغه ,,,,خخخخخخخ
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
مصممسؤال موجه لكل مصري // من قتل عثمان
النبهانيمخالف
عدد التعليقات:15212
قلم الحقيقهههههههههههههههه لاتعليق .أخوان الشر نبيكم الجديد ههههههههه