نبوءة سلمان العودة عن “غُمة مصر” تغزو مواقع التواصل الاجتماعي !

صحيفة المرصد:أعاد عدد كبير من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي تداول تدوينة قديمة للداعية السعودي، الشهير، سلمان العودة، تنبأ فيها بمرور المجتمع المصري بـ”غُمة”.

وقال “العودة” في التغريدة التي ظهرت على السطح بقوة بعد القرارت الحكومية الأخيرة: “ألا أيها المستبشرون بقتلهم, أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ”، كما جاءت في نص التغريدة.

وكان الداعية السعودي، كتب هذه التغريدة في يوم 14 أغسطس 2013 عشيّة فض اعتصامي رابعة والنهضة.