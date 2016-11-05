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نبوءة سلمان العودة عن “غُمة مصر” تغزو مواقع التواصل الاجتماعي !

5 نوفمبر, 2016 , 13:35 م
نبوءة سلمان العودة عن “غُمة مصر” تغزو مواقع التواصل الاجتماعي !
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صحيفة المرصد:أعاد عدد كبير من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي تداول تدوينة قديمة للداعية السعودي، الشهير، سلمان العودة، تنبأ فيها بمرور المجتمع المصري بـ”غُمة”.

وقال “العودة” في التغريدة التي ظهرت على السطح بقوة بعد القرارت الحكومية الأخيرة: “ألا أيها المستبشرون بقتلهم, أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ”، كما جاءت في نص التغريدة.

وكان الداعية السعودي، كتب هذه التغريدة في يوم 14 أغسطس 2013 عشيّة فض اعتصامي رابعة والنهضة.



تعليقات ( 43 )

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  1. 43
    5 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    زائرابوفواز

    السيسي أذكى وأقوى من ماتتصورون لأحد يقول اقتصاد منهار دول أغنى من مصر اقتصادياتها الله به عليم وين موليه والي يقولون مصر 11/11 المصريون عرفو أن أول المتشمتون فيهم اخونهم العرب ولاحد مشارك
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  2. 42
    5 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    السدغاني

    الغمه في رأس الاخونجيه الخونه ..الله يحفظ مصر وأهلها من جماعة الإخوان الإرهابيين الضالين
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  3. 41
    5 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    اي قناة تقول لداعش تنظيم الدولة الإسلامية فاعلموا بأنها مع داعش وتنسب داعش الارهابيين إلى الاسلام وهم وصلو لمسجد الرسول ص______😡
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  4. 40
    5 نوفمبر, 2016 , 15:52 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    أيضا اذناب إيران إرهابيين خطيرين قتلو رجال الأمن مثل داعش
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  5. 39
    5 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    الاخونج صنفناهم إرهابيين وهذا يكفي لتعرف خطرهم مثل العلماني والبرالي خطيرين يحاربون الإسلام وأهله وافعالهم اثبتت هذا الشيء
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  6. 38
    5 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    انوس

    اترك مصر في حالها انتهي الكلام اللهم احفظ أرض الكنانة من الفتن
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  7. 37
    5 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    مرسي اخونجي🐷 والسيسي علماني كلهم مثل بعض
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  8. 36
    5 نوفمبر, 2016 , 15:36 م

    العابر

    اتَّقوا فِراسةَ المُؤمِنِ فإنَّه ينظُرُ بنُورِ اللهِ ثمَّ قرَأ {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ}
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  9. 35
    5 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    شلولخ

    من يتتبع احاديث الملاحم والفتن يعلم تمام العلم ان خراب مصر قادم ويكون بعد فتنة الشام وفتنة العراق يتبعها خراب مصر طال الزمن او قصر سوف يحدث
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  10. 34
    5 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    مسلم سني يكره المخالف المفرق للسنة والجماعة

    للحديث بقية ويستكمل
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  11. 33
    5 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    مسلم سني يكره المخالف المفرق للسنة والجماعة

    لاغمة الا غمة الاخوان ومن تبعهم وسار على نهجهم
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  12. 32
    5 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    مسلم سني يكره المخالف المفرق للسنة والجماعة

    اللهم انصر أهل السنة في مصر على مخالفهم الاخواني القطبي وسروريتهم
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  13. 31
    5 نوفمبر, 2016 , 15:10 م
    عدد التعليقات:11176

    إنسان منصف

    أخيرا ,,,,سلمان العوده ,,,,متنبىء,,,,,خخخخخخخخخخ
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  14. 30
    5 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    ”غُمة” سلمان ”غُمة” اخوان !!

    ما تراه غمة نراه انفراجا
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  15. 29
    5 نوفمبر, 2016 , 14:59 م
    عدد التعليقات:11176

    إنسان منصف

    مخالف
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  16. 28
    5 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    جايكم

    اللهم انصر اهل السنه على الروافظ والغلمان واللبرال والسي هيء هيء
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  17. 27
    5 نوفمبر, 2016 , 14:52 م
    عدد التعليقات:5853

    الرحااال

    مخالف
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  18. 26
    5 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    احمد

    مخالف
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  19. 25
    5 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    المسير

    مخالف للنشر
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  20. 24
    5 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    لا علم غيب في الدين

    لم يبلغنا أحد من الصحابة بأي علم يدعي فيه الغيب . و الأن بعد 1438 سنة جاء المبتدعون ذ
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  21. 23
    5 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    ياشيخ سلمان حفظك الله لا يعقلها إلا العالمون القرآن الكريم مليء بالعبر والقصص فإذا كان زوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل رجل مسلم فكيف بمن يقتل آلافاً من المسلمين حتى يجلس على الكرسي ؟؟؟!!!.
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  22. 22
    5 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    مخالف للنشر
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  23. 21
    5 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    ابو محمد

    مخالف
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  24. 20
    5 نوفمبر, 2016 , 14:19 م
    عدد التعليقات:5630

    المنتصر بالله

    مخالف للنشر
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  25. 19
    5 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    فهد

    مخالف
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  26. 18
    5 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    ..77..

    مخالف
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  27. 17
    5 نوفمبر, 2016 , 14:02 م
    عدد التعليقات:5630

    المنتصر بالله

    هذا جزاء من يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويقتل المسلمين ويلفق الكذب والتدليس ضد المسلمين ويتحالف مع أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتخابر مع إسرائيل ويدعي أن مرسي يتخابر مع حماس ههههههه
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  28. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    رجل يعرف بواطن الأمور ويستسقى علمه من فهمه لكتاب ربه وسنة نبيه وحوادث التاريخ وسنين الأمم وبأن الظلم لايدوم وأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب والأيام دول بين الناس والقادم اشد وأنكى بإذن الله
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  29. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 13:58 م
    عدد التعليقات:11176

    إنسان منصف

    مخالف
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  30. 14
    5 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    الهيئه

    بشرو ولا تنفرو ومصر قويه با الله ورجالها ولغمامه على المرتزقه با الاحلام وتركيا
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  31. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    الحقباني

    علم هل كل شي يتخل فيه حتي مصر مسلمت منهم علم مطاعه فقط للصحافه صفر الاسف علم
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  32. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 13:56 م
    عدد التعليقات:5630

    المنتصر بالله

    السيسي قال قبل سنه بكره حتشوفوا مصر بتعمل ايه أنا أقول لو ماصار إنقلاب عسكري ضد مرسي وقتل المسلمين في الشوارع والميادين كان مصر ما صار لها شي وكل العرب معها لكن انضحك على مصر وورطوها في هذا الإنقلاب
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  33. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    المحامية

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  34. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    يعني أن اﻷخوانج هم سبب هذه الغمة وهم من توعدوا الحكومة المصرية بالتهديد والوعيد وإثارة الفوضي بعد فشل ربيعهم العبري بمساعدة الغرب لهم وتحطموا أمام الرفض الشعبي بعد تجربته للإخوان سنة كاملة
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  35. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 13:50 م
    عدد التعليقات:11176

    إنسان منصف

    مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  36. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    عبدالهادي ..

    صدق الله تعالى إذ يقول (وما يعقلها إلا العالمون) . هناك من يتكلم بنور الله ويقرأ الأحداث باعتبار السنن ومآلات الأمور.
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  37. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    اهداف قلم الخنبقه

    1/ تحرير المرأه من عفتها لتصبح العوبة بيده . 2/ محاربة الاسلاميين حتى وان كانت الدوله متصالحه معهم . 3/كره الدين وزرع الفتنه . طبعا هو ليس عنده سكن ولامأوى ... ويسكن حاليا في شقه تقع في ****
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  38. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    كم سعر الجنيه النهارده يا خنبوقه ؟؟ وهل لديك شك في ان مدير ماااسر السيسي ادخل بلده بغمة ستستمر عشرات السنين
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  39. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 13:43 م
    عدد التعليقات:11176

    إنسان منصف

    طيب,,,,يالعوده,,,سبق لك,,,أن أدعيت ,,,,أن النبي ,,,أجاز كتابك,,,,,وهذه النبؤه,,,ممن إستقيتها,,,,,هل جبريل ,,,أوحاها ,,,لك,,,,,بلاش ,,,هيااااط,,,وضحك على ,,,أصحاب العقول الفارغه ,,,,خخخخخخخ
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  40. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  41. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    مصمم

    سؤال موجه لكل مصري // من قتل عثمان
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  42. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    النبهاني

    مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  43. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 13:38 م
    عدد التعليقات:15212

    قلم الحقيقه

    ههههههههههههههه لاتعليق .أخوان الشر نبيكم الجديد ههههههههه
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