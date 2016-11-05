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بالفيديو:شاهد رد فعل “عسيري” حينما واجهته مذيعة “سي إن إن” بتهديدات “أبو بكر البغدادي”

5 نوفمبر, 2016 , 14:12 م
بالفيديو:شاهد رد فعل “عسيري” حينما واجهته مذيعة “سي إن إن” بتهديدات “أبو بكر البغدادي”
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مقابلة بثتها قناة “سي إن إن” مع المتحدث باسم قوات التحالف اللواء “أحمد عسيري”سخر فيها من تهديدات زعيم “تنظيم داعش” أبوبكر البغدادي ضد المملكة مؤخراً، قائلاً إنها لا تعدو كونها “مزحة”، مؤكداً أن الجماعات الإرهابية تحاول استهداف السعودية باعتبارها قلب العالم الإسلامي وتخدم الحرمين الشريفين.

وعند سؤاله حول مطالبة البغدادي أنصاره بمحاربة ما يسميها التنظيم بـ”الدول السنية المرتدة” مثل السعودية وتركيا, قال عسيري “أعتقد أن هذه مزحة.. أن إرهابياً يحاول تقسيم العالم الإسلامي بحرب طائفية، وفي ذات الوقت يختطف ويقتل المسلمين ويقطع رؤوسهم”.

وأضاف “عسيري”أنه يرفض التقسيم الطائفي للمنطقة وأن السعودية تقود الطرف السني فيه، مؤكداً أن المملكة تنظر إلى العالم الإسلامي على أنه متحد، مشيرأ إلى أن ما تفعله إيران هو الذي يظهر نواياهم بتقسيم المسلمين بالتفكير الطائفي.

كما أكد “عسيري” أن المملكة هُوجمت من قِبل القاعدة وداعش والمجرم الإيراني، وهذا يعكس صورة أن المملكة هي هدف للجماعات الإرهابية؛ لأنهم يريدون مهاجمة قلب العالم الإسلامي.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 16:36 م
    عدد التعليقات:3493

    ولدالشيوخ

    اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين..
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  2. 14
    5 نوفمبر, 2016 , 16:11 م

    الخالدي اف 16

    الخسيس البغدادي ما جاب طاري ايران ابد بخطابه العفن
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  3. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 15:45 م

    زائرابوفواز

    اقوى دوله عربيه العراق صارت من الماضي وامريكا زرعت زرعها وحصدته في أفغانستان و العراق واليمن وسوريا وليبيا
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  4. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    الهمداني

    اصبح اكثر المسلمين من سنة وشيعة لا يفكروا في غير كيف يعيشوا وكيف ياكلوا ويشربوا فقد ضاقت عليهم المعيشة والحياة اما امريكا شيطان الارض فهي خلف كل مايحدث في المنطقة وبامرها
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  5. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 15:37 م

    واحد عابر

    لان تفكيك العالم الاسلامي سيولد الارهابيين
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  6. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 15:35 م

    واحد عابر

    لو اضاف البطل احمد عسيري ان تفكيك العالم الاسلامي الذي تتمناه ايران خطر عليكم انتم ايها الغرب
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  7. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 15:27 م
    عدد التعليقات:702

    سامية

    اللواء أحمد عسيري صادق مزحة وسامجة بعد السعودية قائدة دول العالم الإسلامي وبحول الله دوم منصورة والظلاميون وبغداديهم وكل الخوان إلى زوال بحول الله حفظ الله المملكة العربية السعودية🇸🇦وقادتها من كل شر
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  8. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    محب الوطن

    العسيري مسلم والله ينصر الاسلام والمسلمين على اليهود والدواعش والروافض
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  9. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    صدام

    ايران لا تقاتل من اراضيها وانما الاذناب الانجاس ابناء المتع.عه في الداخل يحاربوا عنها بالوكاله .... لابد من القضاء غلى اذناب الداخل وبعدها دعس الايرانيين
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  10. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    جاري ولو جار

    منصورون بإذن الله ، وعدوكم في خسار
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  11. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    تذكير

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
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  12. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    علي العمري

    مع تعليق. ٣. شفنا. ضربت. اسرئيل. علي. مصر كنت الضربه الاول. له احتلاته سبنا. كله
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  13. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    حقاني والصارم والحكمي علي وال وال وال ، ابونقط وفواصل

    يجب ان تكون لنا السبق بالظربه الاولي علي طهران ظربه قاصمه لظهرهم وقبل الظربه نستلم بيوت هنا تأوينا
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  14. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    معقول

    والله ونعم وبارك الله فيك وكثر الله من امثالك نعم امك جابت ولد رجل مناسب في المكان المناسب
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  15. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    الراصد

    عسكري محنك رجل يعرف يرد اشكرك سعادة اللواء احمد عسيري الرجل المناسب في المكان المناسب يعقب الكلب البغدادي ولايقدر ولاهورجل حتى يهدد السعوديه يقتل النساء والأطفال كافر رافضي ابن زنا لعنه الله
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