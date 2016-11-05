بالفيديو:شاهد رد فعل “عسيري” حينما واجهته مذيعة “سي إن إن” بتهديدات “أبو بكر البغدادي”

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مقابلة بثتها قناة “سي إن إن” مع المتحدث باسم قوات التحالف اللواء “أحمد عسيري”سخر فيها من تهديدات زعيم “تنظيم داعش” أبوبكر البغدادي ضد المملكة مؤخراً، قائلاً إنها لا تعدو كونها “مزحة”، مؤكداً أن الجماعات الإرهابية تحاول استهداف السعودية باعتبارها قلب العالم الإسلامي وتخدم الحرمين الشريفين.
وعند سؤاله حول مطالبة البغدادي أنصاره بمحاربة ما يسميها التنظيم بـ”الدول السنية المرتدة” مثل السعودية وتركيا, قال عسيري “أعتقد أن هذه مزحة.. أن إرهابياً يحاول تقسيم العالم الإسلامي بحرب طائفية، وفي ذات الوقت يختطف ويقتل المسلمين ويقطع رؤوسهم”.
وأضاف “عسيري”أنه يرفض التقسيم الطائفي للمنطقة وأن السعودية تقود الطرف السني فيه، مؤكداً أن المملكة تنظر إلى العالم الإسلامي على أنه متحد، مشيرأ إلى أن ما تفعله إيران هو الذي يظهر نواياهم بتقسيم المسلمين بالتفكير الطائفي.
كما أكد “عسيري” أن المملكة هُوجمت من قِبل القاعدة وداعش والمجرم الإيراني، وهذا يعكس صورة أن المملكة هي هدف للجماعات الإرهابية؛ لأنهم يريدون مهاجمة قلب العالم الإسلامي.
تعليقات ( 15 )
عدد التعليقات:3493
ولدالشيوخاللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين..
الخالدي اف 16الخسيس البغدادي ما جاب طاري ايران ابد بخطابه العفن
زائرابوفوازاقوى دوله عربيه العراق صارت من الماضي وامريكا زرعت زرعها وحصدته في أفغانستان و العراق واليمن وسوريا وليبيا
الهمدانياصبح اكثر المسلمين من سنة وشيعة لا يفكروا في غير كيف يعيشوا وكيف ياكلوا ويشربوا فقد ضاقت عليهم المعيشة والحياة اما امريكا شيطان الارض فهي خلف كل مايحدث في المنطقة وبامرها
واحد عابرلان تفكيك العالم الاسلامي سيولد الارهابيين
واحد عابرلو اضاف البطل احمد عسيري ان تفكيك العالم الاسلامي الذي تتمناه ايران خطر عليكم انتم ايها الغرب
عدد التعليقات:702
ساميةاللواء أحمد عسيري صادق مزحة وسامجة بعد السعودية قائدة دول العالم الإسلامي وبحول الله دوم منصورة والظلاميون وبغداديهم وكل الخوان إلى زوال بحول الله حفظ الله المملكة العربية السعودية🇸🇦وقادتها من كل شر
محب الوطنالعسيري مسلم والله ينصر الاسلام والمسلمين على اليهود والدواعش والروافض
صدامايران لا تقاتل من اراضيها وانما الاذناب الانجاس ابناء المتع.عه في الداخل يحاربوا عنها بالوكاله .... لابد من القضاء غلى اذناب الداخل وبعدها دعس الايرانيين
جاري ولو جارمنصورون بإذن الله ، وعدوكم في خسار
تذكيرلاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
علي العمريمع تعليق. ٣. شفنا. ضربت. اسرئيل. علي. مصر كنت الضربه الاول. له احتلاته سبنا. كله
حقاني والصارم والحكمي علي وال وال وال ، ابونقط وفواصليجب ان تكون لنا السبق بالظربه الاولي علي طهران ظربه قاصمه لظهرهم وقبل الظربه نستلم بيوت هنا تأوينا
معقولوالله ونعم وبارك الله فيك وكثر الله من امثالك نعم امك جابت ولد رجل مناسب في المكان المناسب
الراصدعسكري محنك رجل يعرف يرد اشكرك سعادة اللواء احمد عسيري الرجل المناسب في المكان المناسب يعقب الكلب البغدادي ولايقدر ولاهورجل حتى يهدد السعوديه يقتل النساء والأطفال كافر رافضي ابن زنا لعنه الله