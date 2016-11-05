بالفيديو:شاهد رد فعل “عسيري” حينما واجهته مذيعة “سي إن إن” بتهديدات “أبو بكر البغدادي”

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مقابلة بثتها قناة “سي إن إن” مع المتحدث باسم قوات التحالف اللواء “أحمد عسيري”سخر فيها من تهديدات زعيم “تنظيم داعش” أبوبكر البغدادي ضد المملكة مؤخراً، قائلاً إنها لا تعدو كونها “مزحة”، مؤكداً أن الجماعات الإرهابية تحاول استهداف السعودية باعتبارها قلب العالم الإسلامي وتخدم الحرمين الشريفين.

وعند سؤاله حول مطالبة البغدادي أنصاره بمحاربة ما يسميها التنظيم بـ”الدول السنية المرتدة” مثل السعودية وتركيا, قال عسيري “أعتقد أن هذه مزحة.. أن إرهابياً يحاول تقسيم العالم الإسلامي بحرب طائفية، وفي ذات الوقت يختطف ويقتل المسلمين ويقطع رؤوسهم”.

وأضاف “عسيري”أنه يرفض التقسيم الطائفي للمنطقة وأن السعودية تقود الطرف السني فيه، مؤكداً أن المملكة تنظر إلى العالم الإسلامي على أنه متحد، مشيرأ إلى أن ما تفعله إيران هو الذي يظهر نواياهم بتقسيم المسلمين بالتفكير الطائفي.

كما أكد “عسيري” أن المملكة هُوجمت من قِبل القاعدة وداعش والمجرم الإيراني، وهذا يعكس صورة أن المملكة هي هدف للجماعات الإرهابية؛ لأنهم يريدون مهاجمة قلب العالم الإسلامي.