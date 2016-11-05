• الانضباط تغرم المشيقح نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف (النصراوي)!

• قبله عضو شرف الشباب فهد بن خالد!

• قبلهما مدير الاحتراف في النادي الأهلي!

• قبلهم عضو شرف الأهلي فيصل بن خالد!

• قبلهم عضو شرف النصر محمد بن عبدالرحمن!

• وتطول القائمة!

• السبب (واحد)!

• الدخول لأرض الملعب لأسماء غير مسجلة!

• لماذا ينزل هؤلاء وغيرهم لأرض الميدان!

• يمكننا إنهاء القضية بحل (بسيط) جدا!

• ممنوع!

• ممنوع دخول الملعب لــ(غير المسجلين) رسميا!

• هكذا تنتهي المشكلة (تماما)!

• وتنتهي حكاية (هذا) و(ذاك)!

• وعاقبتوا (هذا) و(جاملتوا) ذاك!

• ماليا، الأندية (تعاني)!

• هي أحوج ما تكون للــ(ريال)!

• اتحاد الكرة (ليس جادا) بتطبيق النظام!

• بل أراه (فرحا) بــ(العقوبات)!

• وفق منهج (خالف) و(ادفع)!

• اتحاد الكرة (شريك)!

• شريك بهذه (الفوضى)!

• حينما تتكرر المخالفات ولا (تردعها) العقوبات فذاك (تسيب)!

• اتحاد الكرة ينظر للمخالفات بعين (الموارد)!

• لا بعين (الانضباط) وتطبيق (النظام)!

• عقوبات (تدر) أموالا على اتحاد الكرة!

• 70 ألف ريال حتى الآن حصلتها الانضباط لخزينة اتحاد الكرة!

• بسبب دخول (غير المسجلين)!

• سألوا الفشار كيف هي العقوبات!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (موارد)!

نقلا عن مكة