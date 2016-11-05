• الانضباط تغرم المشيقح نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف (النصراوي)!
• قبله عضو شرف الشباب فهد بن خالد!
• قبلهما مدير الاحتراف في النادي الأهلي!
• قبلهم عضو شرف الأهلي فيصل بن خالد!
• قبلهم عضو شرف النصر محمد بن عبدالرحمن!
• وتطول القائمة!
• السبب (واحد)!
• الدخول لأرض الملعب لأسماء غير مسجلة!
• لماذا ينزل هؤلاء وغيرهم لأرض الميدان!
• يمكننا إنهاء القضية بحل (بسيط) جدا!
• ممنوع!
• ممنوع دخول الملعب لــ(غير المسجلين) رسميا!
• هكذا تنتهي المشكلة (تماما)!
• وتنتهي حكاية (هذا) و(ذاك)!
• وعاقبتوا (هذا) و(جاملتوا) ذاك!
• ماليا، الأندية (تعاني)!
• هي أحوج ما تكون للــ(ريال)!
• اتحاد الكرة (ليس جادا) بتطبيق النظام!
• بل أراه (فرحا) بــ(العقوبات)!
• وفق منهج (خالف) و(ادفع)!
• اتحاد الكرة (شريك)!
• شريك بهذه (الفوضى)!
• حينما تتكرر المخالفات ولا (تردعها) العقوبات فذاك (تسيب)!
• اتحاد الكرة ينظر للمخالفات بعين (الموارد)!
• لا بعين (الانضباط) وتطبيق (النظام)!
• عقوبات (تدر) أموالا على اتحاد الكرة!
• 70 ألف ريال حتى الآن حصلتها الانضباط لخزينة اتحاد الكرة!
• بسبب دخول (غير المسجلين)!
• سألوا الفشار كيف هي العقوبات!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (موارد)!
نقلا عن مكة
موارد!
بقلم : عادل التويجري
• الانضباط تغرم المشيقح نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف (النصراوي)!
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