صحيفة المرصد: أثارت الفنانة “أحلام” في أول حلقات برنامج اراب ايدول Arab Idol.جدل “المغردين” بتعليقاتها التي وصفوها بـ”الغريبة” حينما استخدمت مصطلح غير متداول للثناء على صوت متسابقة اعجبها. وعلقت أحلام على جمال صوت متسابقة تدعى هاجر، قائلة لها أنت: “حمبسيسه”، لتتأهل المتسابقة بعد ذلك للمرحلة التالية.
واختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تفسيرهم لمعني كلمة “حمبسيسه”، ليستخلصوا في نهاية الأمر إنها تقريباً تعني إنها رائعة.
أحلام تقلب مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كلمة غريبة قالتها لمتسابقة!-فيديو
صحيفة المرصد: أثارت الفنانة “أحلام” في أول حلقات برنامج اراب ايدول Arab Idol.جدل “المغردين” بتعليقاتها التي وصفوها بـ”الغريبة” حينما استخدمت مصطلح غير متداول للثناء على صوت متسابقة اعجبها. وعلقت أحلام على جمال صوت متسابقة تدعى هاجر، قائلة لها أنت: “حمبسيسه”، لتتأهل المتسابقة بعد ذلك للمرحلة التالية.
تعليقات ( 24 )
يلدرمقنوات تعد **زرعا تحصده
جاري ولو جاركلياتكن جربصيصه
عدد التعليقات:704
ساميةيمكن تقصد حمبصيصة وتعني باللهجة البحرينية الكستناء أو أبو فروة بس قالتها بدلع حلومي 😂😂😂
تركيهاذه القناة وملحقاتها واصحابها تشغلنا عن الدفاع عن بلدنا ببرامجهم التافهة لنتفاجاء بالحرب والهجوم علينا من كل مكان واحنا نتابع هالقناة وبرامجها وتضيع القوقت***
تركيفي الوقت الي ايران وروسيا والعراق وبشار والحوثيين وحزب الله يترصدون بنا لمهاجمتنا واحتلال ارضنا ومقدساتنا وبث الرعب فينا وارسال شياطينهم المجدنة من روافض ولبرالين وعلمانين هاذي القناة تشغلنا عنهم
جنوبية..🌻🌻يوم كانت تتكلم مثل البشر علقو عليها يوم غيرت وصارت تتكلم مصطلحات فضائية برضو علقو عليها ايش تسوي مسكينة ههههههههه
موجودهذا ***اللي فيها يتكلم
عبدالعزيز//برامج تجعل من الفتاه سلعة للعرض حسبنا الله ونعم الوكيل
الشهرانيحمبسيسه من حمبس يحمبس فهو حمبسيس وحمبس في اللغة تعني ربط يقال حمبس الخروف اي ربطه وشد وثاقه.وترجح بعض المصادر أنها كلمةيونانية وبسبب اختلاط العرب واليوناانتشرت هذه الكلمة.ويقال انهاكلمةصينية
اخر الزمانهذول المتسابقات بكرا يصبحون مغنيات ويطلعون يتراقصون على السناب شات ويفسدون عقول الشباب مثل *** الي افسدت عقول الشباب وخلتهم يتبعونها مثل***** ويشجعونها ويدعمونها بالمال والهدايا والهاشتاقات 🐏🐏🐏
بعدين أقولكلا تزال الMBC تواصل تقديم التفاهات بكل أشكالها و تتفنن في ****المجتمعات العربية و لا تقدم شيء مفيد منذ تأسيسها إلى اليوم يُفترض حجبها مثلها مثل قناة المنار و الدنيا كونها قناة ***
خالد الجعيدحمبسيسه ههههههههههه اول مره اسمعها ههههه دي انجليزي يا مرسي هههههههههههه
ماسك العصا من النصفلست بمتزمت ولا صايع ولله الحمد ولكن أقول لهؤلاء الهمج ولل""mbc ""والتي تقف عبثاخلفهم .حسبي الله ونعم الوكيل اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك و لا يرحمنا
العويدالسنة يبادون بالموصل وحلب واليمن وهاذولا ماعندهم غير صرف العباد والبلاد عن الواقع واتباع الغرب في كل مهزلة
شلولخيمكن الي داخلها قامو ينطقون وقالو حمبسيسه بلغة الجان يعني رائعه
محمدالغامديلاحول ولاقوة إلا بالله ان كان أطفال سوريا تحت القصف وأحلام في برامج ومسابقات بعيده كل البعد عن آداب الاسلام
سعود***.. تلمعهم mbc وتروج لهم على انهم القدوة في المجتمع العربي
سعودهذا احد البرامج التي تحدث عنها الدكتور الفوزان .. عندما تصنع الـ mbc من ****المجتمع نجوم
سعودومازالت الـ mbc تصنع من ***العرب نجوم عن طريق برامجها ***
عدد التعليقات:11176
إنسان منصفكلكم ,,,,,على بعضكم,,,,حمبسيووووون ,,,,وحمبسياااااات,,,,,,,,أيه الجديد,,,,يا حمبسيووون,,,,خخخخخخخخخ
خلك بعيد حبك يزيد 😊أحلام *** من زمااااان .