أحلام تقلب مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كلمة غريبة قالتها لمتسابقة!-فيديو

صحيفة المرصد: أثارت الفنانة “أحلام” في أول حلقات برنامج اراب ايدول Arab Idol.جدل “المغردين” بتعليقاتها التي وصفوها بـ”الغريبة” حينما استخدمت مصطلح غير متداول للثناء على صوت متسابقة اعجبها. وعلقت أحلام على جمال صوت متسابقة تدعى هاجر، قائلة لها أنت: “حمبسيسه”، لتتأهل المتسابقة بعد ذلك للمرحلة التالية.

واختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تفسيرهم لمعني كلمة “حمبسيسه”، ليستخلصوا في نهاية الأمر إنها تقريباً تعني إنها رائعة.





