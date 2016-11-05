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أحلام تقلب مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كلمة غريبة قالتها لمتسابقة!-فيديو

5 نوفمبر, 2016 , 15:02 م
أحلام تقلب مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كلمة غريبة قالتها لمتسابقة!-فيديو
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صحيفة المرصد: أثارت الفنانة “أحلام” في أول حلقات برنامج اراب ايدول Arab Idol.جدل “المغردين” بتعليقاتها التي وصفوها بـ”الغريبة” حينما استخدمت مصطلح غير متداول للثناء على صوت متسابقة اعجبها. وعلقت أحلام على جمال صوت متسابقة تدعى هاجر، قائلة لها أنت: “حمبسيسه”، لتتأهل المتسابقة بعد ذلك للمرحلة التالية.
واختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تفسيرهم لمعني كلمة “حمبسيسه”، ليستخلصوا في نهاية الأمر إنها تقريباً تعني إنها رائعة.




تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 24
    5 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    يلدرم

    قنوات تعد **زرعا تحصده
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  2. 23
    5 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    جاري ولو جار

    كلياتكن جربصيصه
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  3. 22
    5 نوفمبر, 2016 , 17:58 م
    عدد التعليقات:704

    سامية

    يمكن تقصد حمبصيصة وتعني باللهجة البحرينية الكستناء أو أبو فروة بس قالتها بدلع حلومي 😂😂😂
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  4. 21
    5 نوفمبر, 2016 , 17:33 م

    تركي

    هاذه القناة وملحقاتها واصحابها تشغلنا عن الدفاع عن بلدنا ببرامجهم التافهة لنتفاجاء بالحرب والهجوم علينا من كل مكان واحنا نتابع هالقناة وبرامجها وتضيع القوقت***
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  5. 20
    5 نوفمبر, 2016 , 17:31 م

    تركي

    في الوقت الي ايران وروسيا والعراق وبشار والحوثيين وحزب الله يترصدون بنا لمهاجمتنا واحتلال ارضنا ومقدساتنا وبث الرعب فينا وارسال شياطينهم المجدنة من روافض ولبرالين وعلمانين هاذي القناة تشغلنا عنهم
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  6. 19
    5 نوفمبر, 2016 , 17:25 م

    جنوبية..🌻🌻

    يوم كانت تتكلم مثل البشر علقو عليها يوم غيرت وصارت تتكلم مصطلحات فضائية برضو علقو عليها ايش تسوي مسكينة ههههههههه
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  7. 18
    5 نوفمبر, 2016 , 16:58 م

    ***هذا زمانهم الله ينتقم منهم ويخفيهم قريباً
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  8. 17
    5 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    اطلعي شو وشى جميل اسأل الله ان يجيبلهم الماحي ***
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  9. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    موجود

    هذا ***اللي فيها يتكلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    عبدالعزيز//

    برامج تجعل من الفتاه سلعة للعرض حسبنا الله ونعم الوكيل
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  11. 14
    5 نوفمبر, 2016 , 16:06 م

    الشهراني

    حمبسيسه من حمبس يحمبس فهو حمبسيس وحمبس في اللغة تعني ربط يقال حمبس الخروف اي ربطه وشد وثاقه.وترجح بعض المصادر أنها كلمةيونانية وبسبب اختلاط العرب واليوناانتشرت هذه الكلمة.ويقال انهاكلمةصينية
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  12. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 15:46 م

    اخر الزمان

    هذول المتسابقات بكرا يصبحون مغنيات ويطلعون يتراقصون على السناب شات ويفسدون عقول الشباب مثل *** الي افسدت عقول الشباب وخلتهم يتبعونها مثل***** ويشجعونها ويدعمونها بالمال والهدايا والهاشتاقات 🐏🐏🐏
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  13. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    بعدين أقولك

    لا تزال الMBC تواصل تقديم التفاهات بكل أشكالها و تتفنن في ****المجتمعات العربية و لا تقدم شيء مفيد منذ تأسيسها إلى اليوم يُفترض حجبها مثلها مثل قناة المنار و الدنيا كونها قناة ***
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  14. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 15:37 م

    خالد الجعيد

    حمبسيسه ههههههههههه اول مره اسمعها ههههه دي انجليزي يا مرسي هههههههههههه
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  15. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 15:36 م

    ماسك العصا من النصف

    لست بمتزمت ولا صايع ولله الحمد ولكن أقول لهؤلاء الهمج ولل""mbc ""والتي تقف عبثاخلفهم .حسبي الله ونعم الوكيل اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك و لا يرحمنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  16. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 15:27 م

    هدر مئات الملايين على التفاهة والتتفية والتقليد الاعمى كم تزوج وتسكن وتوكل وتستر
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  17. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    العويد

    السنة يبادون بالموصل وحلب واليمن وهاذولا ماعندهم غير صرف العباد والبلاد عن الواقع واتباع الغرب في كل مهزلة
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  18. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 15:23 م

    شلولخ

    يمكن الي داخلها قامو ينطقون وقالو حمبسيسه بلغة الجان يعني رائعه
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  19. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    محمدالغامدي

    لاحول ولاقوة إلا بالله ان كان أطفال سوريا تحت القصف وأحلام في برامج ومسابقات بعيده كل البعد عن آداب الاسلام
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  20. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    سعود

    ***.. تلمعهم mbc وتروج لهم على انهم القدوة في المجتمع العربي
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  21. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    سعود

    هذا احد البرامج التي تحدث عنها الدكتور الفوزان .. عندما تصنع الـ mbc من ****المجتمع نجوم
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  22. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    سعود

    ومازالت الـ mbc تصنع من ***العرب نجوم عن طريق برامجها ***
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  23. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 15:09 م
    عدد التعليقات:11176

    إنسان منصف

    كلكم ,,,,,على بعضكم,,,,حمبسيووووون ,,,,وحمبسياااااات,,,,,,,,أيه الجديد,,,,يا حمبسيووون,,,,خخخخخخخخخ
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  24. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    أحلام *** من زمااااان .
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