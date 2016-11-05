العدل تؤكد عقوبة القتل للمغتصب.. وتوضح سبب حكم الجلد على “أربعيني” متهم باغتصاب قاصر

صحيفة المرصد: استقر العمل القضائي بالمملكة على إيقاع عقوبة القتل حداً بحق مَن يثبت قيامه بالاغتصاب، وهو ما أكّده المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري. مستشهدًا بقرار هيئة كِبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11 / 11 / 1401هـ، الذي أكّد أن مثل هذه الجرائم ضربٌ من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله – سبحانه وتعالى – في آية المائدة.
وعن مصير الأربعيني الذي اعتدى على قاصر وحصل على “160 جلدة وسجن عامين”، أوضح “القفاري” وفقا لموقع “سبق”، أن المدعي العام أقام دعواه في هذه القضية متهماً المدعى عليه بارتكاب جريمة الاغتصاب وطالب بتوقيع العقوبة الشرعية على الأخير”، مؤكدًا أن المحكمة سمعت الدعوى وبيّنات طرفَي النزاع ولم تثبت لديها إدانة المدعى عليه بالتهم الموجّهة اليه، وثبت لديها بعض ما يُوجب التعزير في حق المدعى عليه، فأعطت الفعل الوصف الملاقي شرعاً وحكمت بالعقوبة التعزيرية المناسبة لما ثبت لديها ضدّ المدعى عليه- حسب قوله.
ولفت إلى أن الحكم على الأربعيني جرى المصادقة عليه بعدما نُظر من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية بجدة، ثم رفع لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة، وتمّ تدقيق الحكم من خمسة قضاة- حسب قوله.
تعليقات ( 35 )
فهد١١١إذا لم يثبت عليه ماهو سبب الحكم بسنتين ولماذا الجلد !! هل هو بسبب أن الضحية قاصر !!
محمدالجعيديستحق القتل وش ذنب البنت
الخبر الصحيحعشان الزول جحد معرفتها بس هي ذكرت حتى الشامات اللي في كتفه وصدره ولون غرفته ومعلومات كثيره اخرى لكن بقي اثار المني ما لقوها
جاري ولو جارإقراره بالخلوة بها أكثر من مرة هل يتناسب مع العقوبة التي قررت؟! الجميع يقرأ ويتابع ويسمع وينتظر ، فالتكن العقوبة زاجرة ، انظروا الحكم على الحميدان مع الفارق
قلم جافهل تدمير حياة قاصر بنت ولد لايستدعي حد الحرابة
عبداللهالمفروض تطبيق حكم الاعدام من زمان وباسرع وقت على كل من يثبت انه قام بختطاف ولداو بنت او اغتصاب او قطع طرق اوالطمر على البيوت اواخذاموال الناس بالقوة او كثرة الجرائم لوانها صغيرة يجب تخليص الناس من شره
سعودي غريبلم اعد ارى للرذيلة والفواحش الا الازدياد صار القضاء بصفة عامة وليس خاصة "في نظري" ...اي كلام في الامور الاجتماعية
زائر المرصديوماً ما ستفهم جيداً أن الدنيا تدور ثم تعود وتقف عندك لِـ تفعل بك ما فعلتهُ بغيرك، تذكر ذلك جيداً يامن تؤلم غيرك وتمضي وكأنك لم تفعل شيئاً.
رشدانحكمة القتل فاسد في الارض و فتك بشرف البنت واهلها وحملت منه المستشفى يثبت الحمل و اجهاض الجنين هل بعد الحمل يحتاج دليل بالادانه ام ماذا خاف الله و احكموا بما انزل الله
حسناءحسبنا الله ونعم الوكيل
والخافي اعظمماذا عن اغتصاب المحارم لبناتهم واخواتهم ؟؟!
راجي رحمة ربهماوضع الله الحدود إلا لحكمه لردع عباده يخرج ويبحث عن ضحيه أخرى اللهم استر عوارتنا وامن روعاتنا واحفظ أبناءنا وبناتنا وبنات المسلمين من كل ذي شر انتبهوا لبناتكم في كل مكان لا يبتعدون عنكم مع السواقين
حمتوطالما هذه الأحكام موجوده فانتظرو العقوبات من الله لو سرق خروف لحكم له أكثر حسبنا الله ونعم الوكيل
راجي رحمة ربهالمجرد تحاكمه سافره خرجت معاه بكيفها وعقوبته يمكن سنوات طويله وهم لا دين لهم ونحن أهل الدين نحكم لرجل لا يخاف الله اعتدى على قاصر بالإكراه والقوه بلا رحمه لو نظر لها كابنته أو اخته بسنتين ويخرج ويفعله
himaاعتقد المؤبد مع الاشغال الشاقه افضل,لكي يتعذب كل يوم.
تعبت نفسيتى من الاجانب وكثرتهمهذا حال الاجانب يدخل البلد بسهوله ويخرج من البلد بصعوبه الله يكون فى عون اسرة البنت
راميالافغاني المشهور ***. . وجدوا في جولاته صور الورعان الي يغنصبهم. . أخذ 6 شهور وطلع ولا حتى ترحيل هل يوجد مهزلة بعد هذه
أمن وأمانلن نرى النور ولا الخير إذا لم يطبق شرع الله وبما جاء في الكتاب والسنه ... ولن نرى الامن والاستقرار ونحن نتستر على اسماء وصور المجرمين واللصوص والمروجين للمخدرات التي هي اشد فتكاً بأبناء المجتمع
مصممبالسجن يتغدى ويتعشى مجانا ويتفرج مسلسلات ولعب ورق ويتذكر اللحظات الي قضاها مع بنت الجيران //
عمر المصباحيأستغفر الله وش هالحكم مغتصب ويحكمونه كإنه مفحط وقاطع إشاره ؟؟
ابو طاقيةاتمنى ... مايجي يوم ***
حسنمخالف للنشر
مصممبما معناه البنت راحت برجولها // لو بأمريكا يخذ 20 سنة وهو يضحك لانها قاصر //
المنصفوالله حتى الجاهل يقدر يحكم بحكم القتل طالما عرفته البنت
سن توب***. مغتصب الطفله في الاصنصير حكم عليه بسنتين . والمعلم اللي يختطف ويغتصب الاطفال في شقته سنين ولا حس ولا خبر والاربعيني خذا سنتين والخافي اعظم
سعيد(( ولكن لم تثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه بالتهم الموجّهة اليه)) اذا لم تثبت عليه لماذا حكم عليه سجن سنتين !!
العويدشكله عنده واسطة قوية ، والا حمل المقتصبة وسقوط الجنين بالكشف المبدئي بالحمض النووي يثبت تورطه
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله لاحول ولاقوة الابالله
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله لاحول ولاقوة الابالله