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العدل تؤكد عقوبة القتل للمغتصب.. وتوضح سبب حكم الجلد على “أربعيني” متهم باغتصاب قاصر

5 نوفمبر, 2016 , 15:42 م
العدل تؤكد عقوبة القتل للمغتصب.. وتوضح سبب حكم الجلد على “أربعيني” متهم باغتصاب قاصر
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صحيفة المرصد: استقر العمل القضائي بالمملكة على إيقاع عقوبة القتل حداً بحق مَن يثبت قيامه بالاغتصاب، وهو ما أكّده المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري. مستشهدًا بقرار هيئة كِبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11 / 11 / 1401هـ، الذي أكّد أن مثل هذه الجرائم ضربٌ من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله – سبحانه وتعالى – في آية المائدة.

وعن مصير الأربعيني الذي اعتدى على قاصر وحصل على “160 جلدة وسجن عامين”، أوضح “القفاري” وفقا لموقع “سبق”، أن المدعي العام أقام دعواه في هذه القضية متهماً المدعى عليه بارتكاب جريمة الاغتصاب وطالب بتوقيع العقوبة الشرعية على الأخير”، مؤكدًا أن المحكمة سمعت الدعوى وبيّنات طرفَي النزاع ولم تثبت لديها إدانة المدعى عليه بالتهم الموجّهة اليه، وثبت لديها بعض ما يُوجب التعزير في حق المدعى عليه، فأعطت الفعل الوصف الملاقي شرعاً وحكمت بالعقوبة التعزيرية المناسبة لما ثبت لديها ضدّ المدعى عليه- حسب قوله.

ولفت إلى أن الحكم على الأربعيني جرى المصادقة عليه بعدما نُظر من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية بجدة، ثم رفع لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة، وتمّ تدقيق الحكم من خمسة قضاة- حسب قوله.



تعليقات ( 35 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 35
    5 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    فهد١١١

    إذا لم يثبت عليه ماهو سبب الحكم بسنتين ولماذا الجلد !! هل هو بسبب أن الضحية قاصر !!
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  2. 34
    5 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    محمدالجعيد

    يستحق القتل وش ذنب البنت
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  3. 33
    5 نوفمبر, 2016 , 18:30 م

    الخبر الصحيح

    عشان الزول جحد معرفتها بس هي ذكرت حتى الشامات اللي في كتفه وصدره ولون غرفته ومعلومات كثيره اخرى لكن بقي اثار المني ما لقوها
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  4. 32
    5 نوفمبر, 2016 , 18:27 م

    جاري ولو جار

    إقراره بالخلوة بها أكثر من مرة هل يتناسب مع العقوبة التي قررت؟! الجميع يقرأ ويتابع ويسمع وينتظر ، فالتكن العقوبة زاجرة ، انظروا الحكم على الحميدان مع الفارق
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  5. 31
    5 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    قلم جاف

    هل تدمير حياة قاصر بنت ولد لايستدعي حد الحرابة
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  6. 30
    5 نوفمبر, 2016 , 18:02 م

    عبدالله

    المفروض تطبيق حكم الاعدام من زمان وباسرع وقت على كل من يثبت انه قام بختطاف ولداو بنت او اغتصاب او قطع طرق اوالطمر على البيوت اواخذاموال الناس بالقوة او كثرة الجرائم لوانها صغيرة يجب تخليص الناس من شره
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  7. 29
    5 نوفمبر, 2016 , 17:56 م

    سعودي غريب

    لم اعد ارى للرذيلة والفواحش الا الازدياد صار القضاء بصفة عامة وليس خاصة "في نظري" ...اي كلام في الامور الاجتماعية
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  8. 28
    5 نوفمبر, 2016 , 17:48 م

    الحمد لله اتمنى ان ينفذ حكم الاعدام على اي شخص يقوم بالاغتصاب .. في عهد سلمان العدل موجود اللهم من اعتدى على اعراض المسلمين اللهم افضحه
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  9. 27
    5 نوفمبر, 2016 , 17:26 م

    زائر المرصد

    يوماً ما ستفهم جيداً أن الدنيا تدور ثم تعود وتقف عندك لِـ تفعل بك ما فعلتهُ بغيرك، تذكر ذلك جيداً يامن تؤلم غيرك وتمضي وكأنك لم تفعل شيئاً.
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  10. 26
    5 نوفمبر, 2016 , 17:18 م

    رشدان

    حكمة القتل فاسد في الارض و فتك بشرف البنت واهلها وحملت منه المستشفى يثبت الحمل و اجهاض الجنين هل بعد الحمل يحتاج دليل بالادانه ام ماذا خاف الله و احكموا بما انزل الله
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  11. 25
    5 نوفمبر, 2016 , 17:17 م

    قمت **وقلت العلم عدم فهم القانون والشرع القضاه نضرو للقضيه المغتصبه في بطنها جنين وبعد الفحص الدي ان اي تبين ان ماهو من الاربعيني يعني ان هناك شك بانه لم يحدث الامر بلاكراه ولهذا تم جلده فقط
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  12. 24
    5 نوفمبر, 2016 , 17:04 م

    سن توب وين عايش انت صحيح انك سن توب
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  13. 23
    5 نوفمبر, 2016 , 17:01 م

    حسناء

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  14. 22
    5 نوفمبر, 2016 , 16:58 م

    والخافي اعظم

    ماذا عن اغتصاب المحارم لبناتهم واخواتهم ؟؟!
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  15. 21
    5 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    راجي رحمة ربه

    ماوضع الله الحدود إلا لحكمه لردع عباده يخرج ويبحث عن ضحيه أخرى اللهم استر عوارتنا وامن روعاتنا واحفظ أبناءنا وبناتنا وبنات المسلمين من كل ذي شر انتبهوا لبناتكم في كل مكان لا يبتعدون عنكم مع السواقين
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  16. 20
    5 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    حمتو

    طالما هذه الأحكام موجوده فانتظرو العقوبات من الله لو سرق خروف لحكم له أكثر حسبنا الله ونعم الوكيل
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  17. 19
    5 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    راجي رحمة ربه

    المجرد تحاكمه سافره خرجت معاه بكيفها وعقوبته يمكن سنوات طويله وهم لا دين لهم ونحن أهل الدين نحكم لرجل لا يخاف الله اعتدى على قاصر بالإكراه والقوه بلا رحمه لو نظر لها كابنته أو اخته بسنتين ويخرج ويفعله
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  18. 18
    5 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    hima

    اعتقد المؤبد مع الاشغال الشاقه افضل,لكي يتعذب كل يوم.
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  19. 17
    5 نوفمبر, 2016 , 16:15 م

    تعبت نفسيتى من الاجانب وكثرتهم

    هذا حال الاجانب يدخل البلد بسهوله ويخرج من البلد بصعوبه الله يكون فى عون اسرة البنت
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  20. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 16:10 م

    رامي

    الافغاني المشهور ***. . وجدوا في جولاته صور الورعان الي يغنصبهم. . أخذ 6 شهور وطلع ولا حتى ترحيل هل يوجد مهزلة بعد هذه
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  21. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 16:08 م

    لازم قصاص
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  22. 14
    5 نوفمبر, 2016 , 16:07 م

    أمن وأمان

    لن نرى النور ولا الخير إذا لم يطبق شرع الله وبما جاء في الكتاب والسنه ... ولن نرى الامن والاستقرار ونحن نتستر على اسماء وصور المجرمين واللصوص والمروجين للمخدرات التي هي اشد فتكاً بأبناء المجتمع
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  23. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 16:06 م

    مصمم

    بالسجن يتغدى ويتعشى مجانا ويتفرج مسلسلات ولعب ورق ويتذكر اللحظات الي قضاها مع بنت الجيران //
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  24. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 16:06 م

    عمر المصباحي

    أستغفر الله وش هالحكم مغتصب ويحكمونه كإنه مفحط وقاطع إشاره ؟؟
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  25. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    ابو طاقية

    اتمنى ... مايجي يوم ***
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  26. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    حسن

    مخالف للنشر
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  27. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    مصمم

    بما معناه البنت راحت برجولها // لو بأمريكا يخذ 20 سنة وهو يضحك لانها قاصر //
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  28. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    المنصف

    والله حتى الجاهل يقدر يحكم بحكم القتل طالما عرفته البنت
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  29. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    من يخاف ان يذكر جنسية المجرمين ويصفهم بالمقيم العربي والاسيوي والافريقي ولا حتى يشهر بهم لن يطبق بحقهم الشرع
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  30. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 15:52 م

    سن توب

    ***. مغتصب الطفله في الاصنصير حكم عليه بسنتين . والمعلم اللي يختطف ويغتصب الاطفال في شقته سنين ولا حس ولا خبر والاربعيني خذا سنتين والخافي اعظم
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  31. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    سعيد

    (( ولكن لم تثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه بالتهم الموجّهة اليه)) اذا لم تثبت عليه لماذا حكم عليه سجن سنتين !!
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  32. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 15:48 م

    العويد

    شكله عنده واسطة قوية ، والا حمل المقتصبة وسقوط الجنين بالكشف المبدئي بالحمض النووي يثبت تورطه
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  33. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 15:48 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله لاحول ولاقوة الابالله
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  34. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 15:47 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله لاحول ولاقوة الابالله
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  35. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 15:45 م

    بسبب العقوبات المخففة وعدم تطبيق النظام في حق الوافدين بالترحيل عند مخالفته وجرائمة صارت السعودية جنة الوافدين وحلمهم مما اخل بالتركيبة السكانية ونشر ثقافة غريبة في مجتمعنا
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