العراق:هروب جماعي لعناصر داعش نحو الحدود السورية

صحيفة المرصد:قال مصدر أمني في محافظة الأنبار، إن عناصر تنظيم داعش هربوا بشكل جماعي مع عوائلهم من مدينة “عنه” غربي المحافظة، وذلك حسبما ذكر موقع “السومرية نيوز” الإخباري، اليوم السبت.
وأكد المصدر أن “عناصر تنظيم الإرهابي ممن يحملون الجنسيات الأجنبية والعربية والعراقية بدأت بالهروب الجماعي مع عوائلهم من مدينة عنه (190 كم غرب الرمادي)”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “هؤلاء توجهوا نحو مدينة القائم (350 كم غرب الرمادي) على الحدود العراقية السورية”.يذكر أن تنظيم داعش سيطر على مدينة عنه بعد منتصف عام 2014، بينما تمكنت القوات الأمنية من استعادتها.
تعليقات ( 29 )
الموظفالحين بنات حقيقة الدواعش ومن يساند داعش من المعلقين
عدد التعليقات:1201
نبرااسوين باقيه وتتمدد،،الداعشي مايعرف من فنون القتال الا تفخيخ ................. ولا يستقوي الا على النساء.
قلم جافداعش هذا الابن الغير شرعي الذي لايعترف أحد به خطر في هروبه وبالذات لو تسلل لدول الخليج
زيادهايران الكبرى + اسرائيل = اسرائيل الكبرى
الازديهربو هروب جماعي هاه ولا***
رشداننسئل الله العظيم ان يزيلهم من على وجه الارض و من نظمهم وأعانهم وساعدة بالمال او جند شباب معهم وان يزيل من به شر على الاسلام و المسلمين أمين
ارهاصات ايران المجوسيهخريطة اعدت مسبقا ضمن الخطة الخمسينيه الايرانيه وهي معدة منذ سنين طويلة وجاري تطبيقها منذ سنوات قليلة مضت وتحمل مضامينها تأسيس ايران الكبرى2017 وتشمل كل دول الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق
ارهاصات ايران المجوسيهخريطة اعدت مسبقا ضمن الخطة الخمسينيه الايرانيه وهي معدة منذ سنين طويلة وجاري تطبيقها منذ سنوات قليلة مضت وتحمل مضامينها تأسيس ايران الكبرى2017 وتشمل كل دول الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق
مسلمالتقيه سلاح استخدمه المجوس عندما يكونوا بين المسلمين عدونا الاول الواضح لم تتسع ارضه في دوله فلسطين لاكثر من ستين عاما اما الدوله المجوسيه فهي تتمدد اليهود اوكلوا الامر للمجوس بالحرب على المسلمين
تركيبعد ما ينتهوا من شي اسمه داعش رح يبدءون بمهجمة دول الخليج وراح تكون حرب حقيقة قوية والله يجيرنا من ايران وروسيا والعراق وكلابهم وسوريا وحزب الشيطان والحوثيين والله لتكون حرب ضروس الله ينصرنا عليهم
خالدقلم البهتان ***داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. سن توب و غازي بن شبيب
اللهم احفظ جنودنا البواسلاستخدموهم الروافض المجوس أسيادهم في طهران وساعدهم الأيمن الهالكي والمجرم بشار والآن سوف يتم التخلص منهم انتهت مهمتهم لقتل المسلمين السنة نسأل الله أن يعجل بهلاكهم هم وإسيادهم اللهم آمين
متعبويكملون فلهم بعد ما اتفقوا مع ايران واروافض بالعراق بسيطرة الحشد الرافضي على مدن السنة بالعراق ليتجهوا لسوريا زي ما هدد الحشد الشعبي الرافض الايراني بيلاحقهم داخل سوريا لعبة ليقتلو السوريين السنة
استغفر اللهانتهت مهمتهم من الموصل بعد الفلوجه والان يوجهونهم لمدينه سنيه اخرى. حتى يتسنى للروافض الدخول بحجة تحريرها من داعش. لعنهم الله الدواعش والحشد. والعبادي والمالكي والخميني
استغفر اللهانتهت مهمتهم من الموصل بعد الفلوجه والان يوجهونهم لمدينه سنيه اخرى. حتى يتسنى للروافض الدخول بحجة تحريرها من داعش. لعنهم الله الدواعش والحشد. والعبادي والمالكي والخميني
خلدونتحضير للمواجهه الرافضيه السعوديه ... بلاد الحرمين عصيه والله مستعدين لكم وسنبيدكم وان قتلكم عباده وسنحمي بلاد الحرمين منكم كما قتلناكم في اليمن وتطهيره منكم قريب
خلدونعليكم *** فهم الخطر وذراع المجوس ...
اليوسيالعتب على العرب الشيعه اللي يصدقون المجوس فيما يقولون لهم والمجوس عليهم من الله ما يستحقون لا يحبون العرب وإنما يعملون لاستخدامهم لتنفيذ اهدافهم اين عقول العرب الشيعة ضحكوا عليهم واستخدمومهم لمصلحتهم
عبداللهداعش صناعه ايرانيه لا يغركم اتباع الخامنئي فهم يعلمون علم اليقين ان داعش مدعومه ايرانيا وفضح نفسه البغدادي في توجيه سهامه للسعوديه
خلدونالجحش الرافضي وقوات ايران وداعش لم تفعل شئ سواء قتل الاطفال والعزل ... مستعدون لكم وامامكم رجال في بلاد الحرمين والله ان قتلكم عباده يامجوس وسنحمي الحرمين منكم ولن تدخلوه لا في حج ولا حاملين سلاح
عبدالعزيز//كثير لايعرف ان تحرك داعش من منطقه لمنطقه هو تنسيق داعشي ايراني لاحتلال مناطق سنيه وتشيعها هذا هو مخطط ايران والغرب
عليوممستعدين لكم يا روافض يامجوس عباد الخميني الملعون وانشاء الله ننتصر عليكم
اليوسيالهدف من الادعاء بهروبهم انهم يرغبون في مهاجمة مدينة اخرى سنية وتدميرها وتهجير اَهلها منها كما فعلوا بالفلوجة وحاليا الموصل والمدن الاخرى اللهم عليك بالرافضة ومن اوجدهم ومن يساعدهم هم وداعش جميعاً .
عليومهذا تحضير لقتحام المدن والقرى السنيه السوريه وهي من ضمن الخطط المجوسيه لقتحام اراضي المسلمين .. داعش خطه ايرانيه عراقيه رافضيه خمينيه مجوسيه ...لعن الله قبر الخميني القذر يحاول هو واتباعه هدم الاسلام
اليوسيالهروب مدبر من اللي أوجد هذا التنظيم الخبيث الذي تم تجنيده وزرعه في ارض أهل السنة لغرض قتلهم وتهجيرهم منها هل يعقل ان يهرب احد بوجود اكثر من 60 ألف جندي وأكثر من ستين دولة لمحاربة داعش حسبنا الله وكفى
غازي بن شبيبانتهت مهمتم في العراق الان يتجهون لسوريا ويمكن تهريبهم لمصر اما ليبيا فلن تسمح الدول الاوربيه ان يكون فيها داعش في خاصرتهم اكثر مكان مرشح مصر اضعاف الجيش المصري ليحقق اليهود اسرائيل الكبرى
اللهم أعز الإسلام و المسلمينوالله اللي شفناه هو الهروب الجماعي للجحوش الشعبيه وهم يرددون ياحسين ياعلي يا الزهراء يامريم .... وقتلاهم بالمئات يومياً .. ولولا الله ثم طيران التحالف لما صمدت حجوش الشيعه ولا ليوم واحد
سن توبياهارب من الموت يالاقيه . بيستقبلهم الشيخ بوتين في سوريا وسيبيد ماتبقى منهم ويكفي العالم شرهم وتخلفهم ووحشيتهم عليهم غضب الله