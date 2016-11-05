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العراق:هروب جماعي لعناصر داعش نحو الحدود السورية

5 نوفمبر, 2016 , 15:48 م
العراق:هروب جماعي لعناصر داعش نحو الحدود السورية
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صحيفة المرصد:قال مصدر أمني في محافظة الأنبار، إن عناصر تنظيم داعش هربوا بشكل جماعي مع عوائلهم من مدينة “عنه” غربي المحافظة، وذلك حسبما ذكر موقع “السومرية نيوز” الإخباري، اليوم السبت.

وأكد المصدر أن “عناصر تنظيم الإرهابي ممن يحملون الجنسيات الأجنبية والعربية والعراقية بدأت بالهروب الجماعي مع عوائلهم من مدينة عنه (190 كم غرب الرمادي)”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “هؤلاء توجهوا نحو مدينة القائم (350 كم غرب الرمادي) على الحدود العراقية السورية”.يذكر أن تنظيم داعش سيطر على مدينة عنه بعد منتصف عام 2014، بينما تمكنت القوات الأمنية من استعادتها.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    5 نوفمبر, 2016 , 18:27 م

    الموظف

    الحين بنات حقيقة الدواعش ومن يساند داعش من المعلقين
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  2. 28
    5 نوفمبر, 2016 , 18:05 م
    عدد التعليقات:1201

    نبرااس

    وين باقيه وتتمدد،،الداعشي مايعرف من فنون القتال الا تفخيخ ................. ولا يستقوي الا على النساء.
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  3. 27
    5 نوفمبر, 2016 , 18:05 م

    قلم جاف

    داعش هذا الابن الغير شرعي الذي لايعترف أحد به خطر في هروبه وبالذات لو تسلل لدول الخليج
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  4. 26
    5 نوفمبر, 2016 , 17:52 م

    الجيش الحر بيستقبل الدواعش بالرصاص ان شاء الله يبيدونهم داعش مخطط من اعداء المسلمين لجعل المسلمين في دوامه من الحروب والارهاب لكن باذن الله لن تقوم لهم قائمه وانتهى شي اسمه داعش
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  5. 25
    5 نوفمبر, 2016 , 17:35 م

    زياده

    ايران الكبرى + اسرائيل = اسرائيل الكبرى
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  6. 24
    5 نوفمبر, 2016 , 17:31 م

    الازدي

    هربو هروب جماعي هاه ولا***
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  7. 23
    5 نوفمبر, 2016 , 17:24 م

    رشدان

    نسئل الله العظيم ان يزيلهم من على وجه الارض و من نظمهم وأعانهم وساعدة بالمال او جند شباب معهم وان يزيل من به شر على الاسلام و المسلمين أمين
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  8. 22
    5 نوفمبر, 2016 , 17:21 م

    ارهاصات ايران المجوسيه

    خريطة اعدت مسبقا ضمن الخطة الخمسينيه الايرانيه وهي معدة منذ سنين طويلة وجاري تطبيقها منذ سنوات قليلة مضت وتحمل مضامينها تأسيس ايران الكبرى2017 وتشمل كل دول الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق
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  9. 21
    5 نوفمبر, 2016 , 17:21 م

    ارهاصات ايران المجوسيه

    خريطة اعدت مسبقا ضمن الخطة الخمسينيه الايرانيه وهي معدة منذ سنين طويلة وجاري تطبيقها منذ سنوات قليلة مضت وتحمل مضامينها تأسيس ايران الكبرى2017 وتشمل كل دول الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق
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  10. 20
    5 نوفمبر, 2016 , 17:11 م

    مسلم

    التقيه سلاح استخدمه المجوس عندما يكونوا بين المسلمين عدونا الاول الواضح لم تتسع ارضه في دوله فلسطين لاكثر من ستين عاما اما الدوله المجوسيه فهي تتمدد اليهود اوكلوا الامر للمجوس بالحرب على المسلمين
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  11. 19
    5 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    تركي

    بعد ما ينتهوا من شي اسمه داعش رح يبدءون بمهجمة دول الخليج وراح تكون حرب حقيقة قوية والله يجيرنا من ايران وروسيا والعراق وكلابهم وسوريا وحزب الشيطان والحوثيين والله لتكون حرب ضروس الله ينصرنا عليهم
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  12. 18
    5 نوفمبر, 2016 , 17:07 م

    خالد

    قلم البهتان ***داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. سن توب و غازي بن شبيب
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  13. 17
    5 نوفمبر, 2016 , 17:04 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    استخدموهم الروافض المجوس أسيادهم في طهران وساعدهم الأيمن الهالكي والمجرم بشار والآن سوف يتم التخلص منهم انتهت مهمتهم لقتل المسلمين السنة نسأل الله أن يعجل بهلاكهم هم وإسيادهم اللهم آمين
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  14. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 17:03 م

    متعب

    ويكملون فلهم بعد ما اتفقوا مع ايران واروافض بالعراق بسيطرة الحشد الرافضي على مدن السنة بالعراق ليتجهوا لسوريا زي ما هدد الحشد الشعبي الرافض الايراني بيلاحقهم داخل سوريا لعبة ليقتلو السوريين السنة
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  15. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 17:01 م

    استغفر الله

    انتهت مهمتهم من الموصل بعد الفلوجه والان يوجهونهم لمدينه سنيه اخرى. حتى يتسنى للروافض الدخول بحجة تحريرها من داعش. لعنهم الله الدواعش والحشد. والعبادي والمالكي والخميني
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  16. 14
    5 نوفمبر, 2016 , 16:59 م

    استغفر الله

    انتهت مهمتهم من الموصل بعد الفلوجه والان يوجهونهم لمدينه سنيه اخرى. حتى يتسنى للروافض الدخول بحجة تحريرها من داعش. لعنهم الله الدواعش والحشد. والعبادي والمالكي والخميني
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  17. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 16:46 م

    خلدون

    تحضير للمواجهه الرافضيه السعوديه ... بلاد الحرمين عصيه والله مستعدين لكم وسنبيدكم وان قتلكم عباده وسنحمي بلاد الحرمين منكم كما قتلناكم في اليمن وتطهيره منكم قريب
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  18. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    خلدون

    عليكم *** فهم الخطر وذراع المجوس ...
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  19. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    اليوسي

    العتب على العرب الشيعه اللي يصدقون المجوس فيما يقولون لهم والمجوس عليهم من الله ما يستحقون لا يحبون العرب وإنما يعملون لاستخدامهم لتنفيذ اهدافهم اين عقول العرب الشيعة ضحكوا عليهم واستخدمومهم لمصلحتهم
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  20. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    عبدالله

    داعش صناعه ايرانيه لا يغركم اتباع الخامنئي فهم يعلمون علم اليقين ان داعش مدعومه ايرانيا وفضح نفسه البغدادي في توجيه سهامه للسعوديه
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  21. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 16:41 م

    خلدون

    الجحش الرافضي وقوات ايران وداعش لم تفعل شئ سواء قتل الاطفال والعزل ... مستعدون لكم وامامكم رجال في بلاد الحرمين والله ان قتلكم عباده يامجوس وسنحمي الحرمين منكم ولن تدخلوه لا في حج ولا حاملين سلاح
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  22. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    عبدالعزيز//

    كثير لايعرف ان تحرك داعش من منطقه لمنطقه هو تنسيق داعشي ايراني لاحتلال مناطق سنيه وتشيعها هذا هو مخطط ايران والغرب
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  23. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    عليوم

    مستعدين لكم يا روافض يامجوس عباد الخميني الملعون وانشاء الله ننتصر عليكم
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  24. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    اليوسي

    الهدف من الادعاء بهروبهم انهم يرغبون في مهاجمة مدينة اخرى سنية وتدميرها وتهجير اَهلها منها كما فعلوا بالفلوجة وحاليا الموصل والمدن الاخرى اللهم عليك بالرافضة ومن اوجدهم ومن يساعدهم هم وداعش جميعاً .
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  25. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    عليوم

    هذا تحضير لقتحام المدن والقرى السنيه السوريه وهي من ضمن الخطط المجوسيه لقتحام اراضي المسلمين .. داعش خطه ايرانيه عراقيه رافضيه خمينيه مجوسيه ...لعن الله قبر الخميني القذر يحاول هو واتباعه هدم الاسلام
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  26. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    اليوسي

    الهروب مدبر من اللي أوجد هذا التنظيم الخبيث الذي تم تجنيده وزرعه في ارض أهل السنة لغرض قتلهم وتهجيرهم منها هل يعقل ان يهرب احد بوجود اكثر من 60 ألف جندي وأكثر من ستين دولة لمحاربة داعش حسبنا الله وكفى
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  27. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    غازي بن شبيب

    انتهت مهمتم في العراق الان يتجهون لسوريا ويمكن تهريبهم لمصر اما ليبيا فلن تسمح الدول الاوربيه ان يكون فيها داعش في خاصرتهم اكثر مكان مرشح مصر اضعاف الجيش المصري ليحقق اليهود اسرائيل الكبرى
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  28. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    اللهم أعز الإسلام و المسلمين

    والله اللي شفناه هو الهروب الجماعي للجحوش الشعبيه وهم يرددون ياحسين ياعلي يا الزهراء يامريم .... وقتلاهم بالمئات يومياً .. ولولا الله ثم طيران التحالف لما صمدت حجوش الشيعه ولا ليوم واحد
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  29. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    سن توب

    ياهارب من الموت يالاقيه . بيستقبلهم الشيخ بوتين في سوريا وسيبيد ماتبقى منهم ويكفي العالم شرهم وتخلفهم ووحشيتهم عليهم غضب الله
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