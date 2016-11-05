العراق:هروب جماعي لعناصر داعش نحو الحدود السورية

صحيفة المرصد:قال مصدر أمني في محافظة الأنبار، إن عناصر تنظيم داعش هربوا بشكل جماعي مع عوائلهم من مدينة “عنه” غربي المحافظة، وذلك حسبما ذكر موقع “السومرية نيوز” الإخباري، اليوم السبت.

وأكد المصدر أن “عناصر تنظيم الإرهابي ممن يحملون الجنسيات الأجنبية والعربية والعراقية بدأت بالهروب الجماعي مع عوائلهم من مدينة عنه (190 كم غرب الرمادي)”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “هؤلاء توجهوا نحو مدينة القائم (350 كم غرب الرمادي) على الحدود العراقية السورية”.يذكر أن تنظيم داعش سيطر على مدينة عنه بعد منتصف عام 2014، بينما تمكنت القوات الأمنية من استعادتها.