  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شرطة مكة تكشف تفاصيل جديدة حول قيام شاب بقتل شقيقه وفصل رأسه عن جسده بساطور

5 نوفمبر, 2016 , 16:13 م
شرطة مكة تكشف تفاصيل جديدة حول قيام شاب بقتل شقيقه وفصل رأسه عن جسده بساطور
  • 4٬312
  • 44
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي أنه بتاريخ ١٤٣٨/٢/٥ باشرت شرطة محافظة جدة قضية مقتل أحد الأشخاص البالغ من العمر ١٧ سنة ،انتقل المختصون من الضبط الجنائي للموقع رفق الجهات الأخرى ذات العلاقة ،وبجمع المعلومات عن الحادثة اتضح أن المتهم بذلك أخهه البالغ من العمر ٣٥ سنة وتم ضبطه واتضح أنه من أرباب السوابق في قضايا مخدرات ومعتل نفسياً تم إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال تمهيدا لإحالته لهئية التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

وقد باشر الحادثة العديد من الجهات الأمنية ؛ حيث كان الجاني الذي عولج سابقاً بأحد المستشفيات النفسية متحصناً بإحدى الغرف داخل منزل العائلة ، قبل أن يقوم رجال الدفاع المدني بفتح الباب والقبض عليه.

هذا وقد كشفت مصادر بحسب موقع سبق أن الجاني الذي أقدم على قتل أخيه ،صباح اليوم، بشمال جدة وقام بعدها بسحب جثة أخيه من الدور الثاني إلى الباب الخارجي قبل أن يُفاجأ والدهما المصاب بأمراض مزمنة بالجريمة البشعة التي كان فيها المجني عليه والجاني ابنيه؛ ليتم إبلاغ الدوريات الأمنية بذلك وهو في حالة يرثى لها منهاراً.



تعليقات ( 44 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 44
    5 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    الحكمة يمانية

    اكيد ايران السبب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 43
    5 نوفمبر, 2016 , 18:30 م

    عاشق سراب

    معتل نفسيا ليش مخلينه خطر على اهله ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 42
    5 نوفمبر, 2016 , 18:28 م

    حسبي الله عليه كل مجرم يقولون مريض نفسي البلا في اللي يتعاطاه خلاه يسوي كذا الله يرحم الميت ويغفر له ويجعل مثواه الجنه ويصبر أهله والمجرم عقابه القصاص وجعله بنار جهنم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 41
    5 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    ماجد البلوي

    هذا مخطط سهيوني ماجوسي خبيث يهدف إلى تدمير عقول شباب السعوديه أهل السنه ولجماعه . الله ينتقم من إيران دولة الشياطين الإنس
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  5. 40
    5 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    رامي

    حبوب البنتاجون المصنعة في سوريا ولبنان انتشرت في الآونة الأخيرة. .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  6. 39
    5 نوفمبر, 2016 , 18:14 م

    العسيري

    لأحول ولأقوةالأبلله المخدرات فتكت بشبابنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 38
    5 نوفمبر, 2016 , 18:06 م

    المخدرات

    المخدرات تخلي الواحد مجنون وكل ما اسمع هذا الكلام أقول الحمد لله ربي نجاني من زوج يتعاطى المخدرات ولدي منه ثلاثه أبناء خرجت من بيته وأخذت أولادي معي ولم أعد اليه حتى توفى في مستشفى الأمل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 37
    5 نوفمبر, 2016 , 18:02 م

    عُـــــــمـــــــر

    تعليق 35 الشهري صدقت وصدق قنيان نعم لو واحد يضرب مطب قال اكيد المطب مجوسي رافضي ايراني عميل
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  9. 36
    5 نوفمبر, 2016 , 17:56 م

    الشهري

    قالها "قينان" في كل بيت داعشي ، حينها هاجمه الدواعش والصحونجية وكذبوه لأجل إبعاد التهمة عنهم ، والآن يدسون رؤوسهم خلف جرائم الرافضة والمجوس لتشتيت انظار الناس عنهم وتغطية جرائمهم بجرائم غيرهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  10. 35
    5 نوفمبر, 2016 , 17:56 م

    المخدرات وماادراك مالمخدرات غسلت عقول الشباب حسبنا الله على من يدخلها بلادنا يجب قتل اي مهرب ومروج للمخدرات فوراء اعدام بدون حكم من المحكمه اعدام في الميدان تعزير لكل مروج ومهرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 34
    5 نوفمبر, 2016 , 17:53 م

    لا حول ولا قوة الا بالله

    الأب ما بلغ الشرطه الا بعد ما حصل جريمة اشنع من إلقائه في السجن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 33
    5 نوفمبر, 2016 , 17:51 م

    الهمداني

    في مثل هندي يقول (بيسة نهي دماغ نهي)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 32
    5 نوفمبر, 2016 , 17:50 م
    عدد التعليقات:5632

    المنتصر بالله

    إذا أجتمع**** ومخدرات في أغنى بعض الدول الأوروبية الكبرى تكثر الجرائم ووووووووووو السرقات والاختلاس شيء طبيعي.............?
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 31
    5 نوفمبر, 2016 , 17:48 م

    الهمداني

    المادة هي عصب الحياة وحين يذهب العصب يصبح الانسان بلا اعصاب ويكون مريض نفسي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 30
    5 نوفمبر, 2016 , 17:48 م

    ابو سعووود

    الى متى هؤلاء المختلين يسرحون ويمرحون بيننا مثل القنابل الموقوته التي لا يعرف متى تنفجر .مكانهم المصحة النفسية حتى يخظعو للعلاج ويتاكد الاطباء من شفائهم ثم ياتي دور ذويهم بمراقبة سلوكهم والابلاغ عنهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 29
    5 نوفمبر, 2016 , 17:47 م
    عدد التعليقات:5632

    المنتصر بالله

    في ذمتي ذمه أن من قتل هذا الشاب ليس أخيه بل هو من جلب المخدرات من لبنان وغيرها على باصات و ووووووو بعض السفن ووووووووو..........?
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  17. 28
    5 نوفمبر, 2016 , 17:42 م

    الهمداني

    حين تقل ***تزداد الجريمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 27
    5 نوفمبر, 2016 , 17:34 م
    عدد التعليقات:736

    عاشق وطنه

    صحيح تو الناس الايام الجايه راح نشوف اكثر كل الشعب مرضى نفسيين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 26
    5 نوفمبر, 2016 , 17:34 م

    جنوبية..

    كثر القتل وبالذات بين الأهل والمرضى النفسية با ازدياد يالطيف حتى*** والعنوسة والأمراض الجسدية والغيرة والحسد والحروب كلها ذي جاتنا بعد ماطلع السناب 🙈
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 25
    5 نوفمبر, 2016 , 17:31 م

    قلم جاف

    مادام انه خارج من الصحة النفسية فليس بغريب ما فعله لأنه لم يكتمل علاجه وقدطالبنا كثير بوجود دار إيواء لهم وابعادهم عن المجتمع دراءا لخطرهم على أنفسهم ومن يعيش معهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  21. 24
    5 نوفمبر, 2016 , 17:20 م

    ابراهيم

    وباقي ماشفتم شيء ا******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 23
    5 نوفمبر, 2016 , 17:20 م

    Ymni mahbob

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 22
    5 نوفمبر, 2016 , 17:18 م

    Ymni mahbob

    اعوذ بالله ما نشوف المصايب الا في بلاد الغرائب والعجائب ......
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 21
    5 نوفمبر, 2016 , 17:15 م

    زياد

    ت18 محد ضربهم على أياديهم وقال لهم ابلعوا مخدرات
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  25. 20
    5 نوفمبر, 2016 , 17:11 م

    تركي

    وليش ما تحاسبو من ادخل المخدرات وسبب البلاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 19
    5 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    ولكم

    ولكم في القصاص*****اعطونا القصاص مباشره وليت ما فيه حوادث قتل بعد الان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 18
    5 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    متابع

    المخدرات لعبت بـــ الشباب كل يوم قتل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  28. 17
    5 نوفمبر, 2016 , 17:03 م

    الذنوب يابشر تولد الكوارث اكثرو من الاستغفار
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  29. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 16:59 م

    صالح

    الحالة النفسية كثرة في الآونة الاخيرة وظعف الوازع الديني هو السبب الرئيسي لا كن نقول نفسية او مخدرات فهي شماعة قديمة ولا تنطوي علينا يجب الخوف من الله قبل كل شيء وهؤلاء فمكانهم المشفى او السجون
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  30. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 14
    5 نوفمبر, 2016 , 16:49 م

    Nasser7777

    اللهم لاشماته المعتلين نفسيا من المخدرات هذولاي زومبي يمشون ويقتلون الناس بدون تميز...اجمعوهم وحطوهم بمصحه ماتعضتو من ابو ملعقه السبب المصحات يقولون مافيه سرير وكله كذب بكذب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    نبرة صوت

    المخدراااااااااااات
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  33. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 16:42 م

    المخدرات وكل مذهب للعقل سبب الامراض النفسية والنتائج كارثية والعياذ بالله عقاب مهربي المخدرات وبائعوها الصلب والقتل والتشهير وحجز املاكهم ونفي ابنائهم وعوائلهم اذا كانوا يعلمون عنهم ولم يبلغوا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    خالد الزهراني

    نسأل الله السلامه المعتل نفسيا مكانه المستشفى لايعيش مع الناس وياخذ ذنبهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    بسااام

    ويبقى ذكر الله هوا الأجمل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  36. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    واحد من الناس

    المجرم لازم يتعاقب ويكون عبرة لغيرة بلي معتل بلي خربيط
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  37. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 16:26 م

    رشدان

    أنا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله مصائب انتشرت في الطائف و مكة وجدة قتل الاخوان هل جميعهم مرضى نفسي الحل الأبتعاد و العيش وحيد او تجعلهم دائم هم الصح و البعد عن المشاكل معهم وكفى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    واحد من الناس

    السلام عليكم اول شئ نقول الله يحمينا ويحميكم من كل مكروه الشي الثاني معقولة كل هذي الجرائم معتلين نفسيين ياخي قولو الحقيقة
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  39. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    عفاف اللحياني

    لو سعودي كان كتبو في الخط العريض مواطن يقتل أخيه !! أتوقع هذي المره أن الجاني أجنبي
    لا يعجبني(5) اعجبني(5)
  40. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    نجوى

    صاحب سوابق ومخدرات قصاص بدون رحمه كفايه رعب الامنين حتى عند تنازل ذويهم المسأله امن دوله اصبحنا في رعب من أشكاله اليوم قتل اخوه بكره اي واحد بالشارع نريد الأمن والأمان طبيعي ذويه يتنازلون عنه وهذا خط
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  41. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    hima

    الله يرحمه,كاننا في افلام رعب واقعيه,المشكله انهم اقارب,مانسمع غير مرض او ضرب او قتل,مافي اخبار طرب سينماء مسارح,الجرعة الترفيهيه في رايي قادره عل حلحلة حالة الاحتقان الاجتماعي.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  42. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    نحتاج لمراكز صحية ومستشفيات خاصة بالمرضى النفسيين في جميع مناطق ومحافظات السعودية تعالج هؤلاء المرضى والمدمنين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  43. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    العابر

    لا حول و لاقوة إلا بالله الله يجبر مصابه و يعوضه خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    معقول

    نسئل الله السلامه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم