شرطة مكة تكشف تفاصيل جديدة حول قيام شاب بقتل شقيقه وفصل رأسه عن جسده بساطور

صحيفة المرصد: أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي أنه بتاريخ ١٤٣٨/٢/٥ باشرت شرطة محافظة جدة قضية مقتل أحد الأشخاص البالغ من العمر ١٧ سنة ،انتقل المختصون من الضبط الجنائي للموقع رفق الجهات الأخرى ذات العلاقة ،وبجمع المعلومات عن الحادثة اتضح أن المتهم بذلك أخهه البالغ من العمر ٣٥ سنة وتم ضبطه واتضح أنه من أرباب السوابق في قضايا مخدرات ومعتل نفسياً تم إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال تمهيدا لإحالته لهئية التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.
وقد باشر الحادثة العديد من الجهات الأمنية ؛ حيث كان الجاني الذي عولج سابقاً بأحد المستشفيات النفسية متحصناً بإحدى الغرف داخل منزل العائلة ، قبل أن يقوم رجال الدفاع المدني بفتح الباب والقبض عليه.
هذا وقد كشفت مصادر بحسب موقع سبق أن الجاني الذي أقدم على قتل أخيه ،صباح اليوم، بشمال جدة وقام بعدها بسحب جثة أخيه من الدور الثاني إلى الباب الخارجي قبل أن يُفاجأ والدهما المصاب بأمراض مزمنة بالجريمة البشعة التي كان فيها المجني عليه والجاني ابنيه؛ ليتم إبلاغ الدوريات الأمنية بذلك وهو في حالة يرثى لها منهاراً.
تعليقات ( 44 )
الحكمة يمانيةاكيد ايران السبب
عاشق سرابمعتل نفسيا ليش مخلينه خطر على اهله ؟
ماجد البلويهذا مخطط سهيوني ماجوسي خبيث يهدف إلى تدمير عقول شباب السعوديه أهل السنه ولجماعه . الله ينتقم من إيران دولة الشياطين الإنس
راميحبوب البنتاجون المصنعة في سوريا ولبنان انتشرت في الآونة الأخيرة. .
العسيريلأحول ولأقوةالأبلله المخدرات فتكت بشبابنا
المخدراتالمخدرات تخلي الواحد مجنون وكل ما اسمع هذا الكلام أقول الحمد لله ربي نجاني من زوج يتعاطى المخدرات ولدي منه ثلاثه أبناء خرجت من بيته وأخذت أولادي معي ولم أعد اليه حتى توفى في مستشفى الأمل
عُـــــــمـــــــرتعليق 35 الشهري صدقت وصدق قنيان نعم لو واحد يضرب مطب قال اكيد المطب مجوسي رافضي ايراني عميل
الشهريقالها "قينان" في كل بيت داعشي ، حينها هاجمه الدواعش والصحونجية وكذبوه لأجل إبعاد التهمة عنهم ، والآن يدسون رؤوسهم خلف جرائم الرافضة والمجوس لتشتيت انظار الناس عنهم وتغطية جرائمهم بجرائم غيرهم
لا حول ولا قوة الا باللهالأب ما بلغ الشرطه الا بعد ما حصل جريمة اشنع من إلقائه في السجن
الهمدانيفي مثل هندي يقول (بيسة نهي دماغ نهي)
عدد التعليقات:5632
المنتصر باللهإذا أجتمع**** ومخدرات في أغنى بعض الدول الأوروبية الكبرى تكثر الجرائم ووووووووووو السرقات والاختلاس شيء طبيعي.............?
الهمدانيالمادة هي عصب الحياة وحين يذهب العصب يصبح الانسان بلا اعصاب ويكون مريض نفسي
ابو سعووودالى متى هؤلاء المختلين يسرحون ويمرحون بيننا مثل القنابل الموقوته التي لا يعرف متى تنفجر .مكانهم المصحة النفسية حتى يخظعو للعلاج ويتاكد الاطباء من شفائهم ثم ياتي دور ذويهم بمراقبة سلوكهم والابلاغ عنهم
عدد التعليقات:5632
المنتصر باللهفي ذمتي ذمه أن من قتل هذا الشاب ليس أخيه بل هو من جلب المخدرات من لبنان وغيرها على باصات و ووووووو بعض السفن ووووووووو..........?
الهمدانيحين تقل ***تزداد الجريمة
عدد التعليقات:736
عاشق وطنهصحيح تو الناس الايام الجايه راح نشوف اكثر كل الشعب مرضى نفسيين
جنوبية..كثر القتل وبالذات بين الأهل والمرضى النفسية با ازدياد يالطيف حتى*** والعنوسة والأمراض الجسدية والغيرة والحسد والحروب كلها ذي جاتنا بعد ماطلع السناب 🙈
قلم جافمادام انه خارج من الصحة النفسية فليس بغريب ما فعله لأنه لم يكتمل علاجه وقدطالبنا كثير بوجود دار إيواء لهم وابعادهم عن المجتمع دراءا لخطرهم على أنفسهم ومن يعيش معهم
ابراهيموباقي ماشفتم شيء ا******
Ymni mahbobمخالف للنشر
Ymni mahbobاعوذ بالله ما نشوف المصايب الا في بلاد الغرائب والعجائب ......
زيادت18 محد ضربهم على أياديهم وقال لهم ابلعوا مخدرات
تركيوليش ما تحاسبو من ادخل المخدرات وسبب البلاء
ولكمولكم في القصاص*****اعطونا القصاص مباشره وليت ما فيه حوادث قتل بعد الان
متابعالمخدرات لعبت بـــ الشباب كل يوم قتل
صالحالحالة النفسية كثرة في الآونة الاخيرة وظعف الوازع الديني هو السبب الرئيسي لا كن نقول نفسية او مخدرات فهي شماعة قديمة ولا تنطوي علينا يجب الخوف من الله قبل كل شيء وهؤلاء فمكانهم المشفى او السجون
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
Nasser7777اللهم لاشماته المعتلين نفسيا من المخدرات هذولاي زومبي يمشون ويقتلون الناس بدون تميز...اجمعوهم وحطوهم بمصحه ماتعضتو من ابو ملعقه السبب المصحات يقولون مافيه سرير وكله كذب بكذب
نبرة صوتالمخدراااااااااااات
خالد الزهرانينسأل الله السلامه المعتل نفسيا مكانه المستشفى لايعيش مع الناس وياخذ ذنبهم
بسااامويبقى ذكر الله هوا الأجمل
واحد من الناسالمجرم لازم يتعاقب ويكون عبرة لغيرة بلي معتل بلي خربيط
رشدانأنا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله مصائب انتشرت في الطائف و مكة وجدة قتل الاخوان هل جميعهم مرضى نفسي الحل الأبتعاد و العيش وحيد او تجعلهم دائم هم الصح و البعد عن المشاكل معهم وكفى
واحد من الناسالسلام عليكم اول شئ نقول الله يحمينا ويحميكم من كل مكروه الشي الثاني معقولة كل هذي الجرائم معتلين نفسيين ياخي قولو الحقيقة
عفاف اللحيانيلو سعودي كان كتبو في الخط العريض مواطن يقتل أخيه !! أتوقع هذي المره أن الجاني أجنبي
نجوىصاحب سوابق ومخدرات قصاص بدون رحمه كفايه رعب الامنين حتى عند تنازل ذويهم المسأله امن دوله اصبحنا في رعب من أشكاله اليوم قتل اخوه بكره اي واحد بالشارع نريد الأمن والأمان طبيعي ذويه يتنازلون عنه وهذا خط
himaالله يرحمه,كاننا في افلام رعب واقعيه,المشكله انهم اقارب,مانسمع غير مرض او ضرب او قتل,مافي اخبار طرب سينماء مسارح,الجرعة الترفيهيه في رايي قادره عل حلحلة حالة الاحتقان الاجتماعي.
العابرلا حول و لاقوة إلا بالله الله يجبر مصابه و يعوضه خير
معقولنسئل الله السلامه