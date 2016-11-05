شرطة مكة تكشف تفاصيل جديدة حول قيام شاب بقتل شقيقه وفصل رأسه عن جسده بساطور

صحيفة المرصد: أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي أنه بتاريخ ١٤٣٨/٢/٥ باشرت شرطة محافظة جدة قضية مقتل أحد الأشخاص البالغ من العمر ١٧ سنة ،انتقل المختصون من الضبط الجنائي للموقع رفق الجهات الأخرى ذات العلاقة ،وبجمع المعلومات عن الحادثة اتضح أن المتهم بذلك أخهه البالغ من العمر ٣٥ سنة وتم ضبطه واتضح أنه من أرباب السوابق في قضايا مخدرات ومعتل نفسياً تم إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال تمهيدا لإحالته لهئية التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

وقد باشر الحادثة العديد من الجهات الأمنية ؛ حيث كان الجاني الذي عولج سابقاً بأحد المستشفيات النفسية متحصناً بإحدى الغرف داخل منزل العائلة ، قبل أن يقوم رجال الدفاع المدني بفتح الباب والقبض عليه.

هذا وقد كشفت مصادر بحسب موقع سبق أن الجاني الذي أقدم على قتل أخيه ،صباح اليوم، بشمال جدة وقام بعدها بسحب جثة أخيه من الدور الثاني إلى الباب الخارجي قبل أن يُفاجأ والدهما المصاب بأمراض مزمنة بالجريمة البشعة التي كان فيها المجني عليه والجاني ابنيه؛ ليتم إبلاغ الدوريات الأمنية بذلك وهو في حالة يرثى لها منهاراً.