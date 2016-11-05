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بالفيديو: صدام عنيف بين مركبتين أثناء ممارسة هواية “التطعيس” بالقصيم

5 نوفمبر, 2016 , 19:41 م
بالفيديو: صدام عنيف بين مركبتين أثناء ممارسة هواية “التطعيس” بالقصيم
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو لحادث اصطدام بين مركبتين أثناء ممارسة هواية التطعيس في أحد الكثبان الرملية الشهيرة بمنطقة القصيم.

ويظهر المقطع أن سائق إحدى المركبتين كان يصعد التلة الرملية عندما انحرف بشكل مفاجئ واصطدم بالمركبة الهابطة من الأعلى. وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين راكبي السيارتين، ولحاق الضرر بالمركبتين.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    5 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    رجل من الباديه

    لو الشاب يستبدل هواية التطعيس..باللعب بالكرة..رياضة بدنية مفيده للجسم!! وليس بها مخاطر كما بالسيارة ولا خسائر مال!! كتلف السيارة! .. فإن لم يكن!!؟ فالله يوفقهم..
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  2. 28
    5 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    رجل من الباديه

    ربما آباء أو أجداد هؤلاء...كانوا يمشون على هذه الطعوس****! بحث عن لقمة العيش!! أو الماء والكلأ!!!؟؟.. ... ... لكن من الله على الناس بحكومة ممتازة وعيش رغيد وأمن واستقرار! فهل من معتبر!؟
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  3. 27
    5 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    ابوبنيان

    قسمان وتقابلو فوق طعم
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  4. 26
    5 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    الحقباني

    علم كلام صح ؟؟؟القروي ؟؟؟هذا من صنع اياديكم علم انتم من تقود انفسكم الاتهلك علم .
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  5. 25
    5 نوفمبر, 2016 , 21:17 م

    القروي

    هذا من صنع اياديكم
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  6. 24
    5 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    ربع

    ترى التطعيس هو رأس الحية لتخريج الدرباوية .. قطع رأس الحية مطلب .
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  7. 23
    5 نوفمبر, 2016 , 21:03 م
    عدد التعليقات:15218

    قلم الحقيقه

    هذا ماينتجه الأخونجي عدو البلاد والعباد ويريده من سياساته داخل بلادنا. اما متصحرين يتناطحون بسياراتهم في الشوارع أو الصحاري.أو ارهابيين يفجرون في المسلمين في مساجدهم بأحزمتهم الناسفة.الأخونجي مبسوط.
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  8. 22
    5 نوفمبر, 2016 , 20:54 م

    شيعي برونزي

    يووووووة مااااااااااااكو مخ هسه الواحد لايسرع في المطعسه
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  9. 21
    5 نوفمبر, 2016 , 20:53 م

    الشاعر

    طاقات شبابية ومواهب ابداعية مهدرة فلماذا لا ينظر إليها من جوانب إيجابية تعود على هيئة السياحة بالفائدة الربحية فتجعل رياضة التطعيس ضمن أنشطتها وفق أماكن مخصصة وضوابط وشروط تحفظ حقوق الطرفين....)
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  10. 20
    5 نوفمبر, 2016 , 20:52 م
    عدد التعليقات:15218

    قلم الحقيقه

    متصحـــــــر صدم متصحــــــــر .
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  11. 19
    5 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    شيعي برونزي

    اللهم احفظ البطل الشهم النشمي القبيلي سعاده الريس السيسي ريس ام الدنيا وكنانه العرب واصل العرب وفصله
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  12. 18
    5 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  13. 17
    5 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    املي بحياه حلوة

    تعليق 13 وش تحس بوة
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  14. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 20:41 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  15. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    وجهة نظر

    التطعيس حلاته تكون بعيد عن زحمة الهمج هذولا .. نسم كفراتك وطعس شوي ثم وقف على راس طعس وشب نارك وزين برادك وانبسط... سقى الله ذيك الايام
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  16. 14
    5 نوفمبر, 2016 , 20:30 م

    السيارة التي نازله هي المخطيه لف على الطالع
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  17. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 20:29 م

    احمد

    جد تأكدت ان فيه اجانب همه تكتب تعليقات للفتنه بين المواطنين .. البر والتطعيس هي من ثقافة البلد ومواطنيها ونفتخر باصحابها
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  18. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 20:28 م

    كل هياط له نهايه مؤلمه
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  19. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 20:27 م

    مشكله

    الله لايبلانا .... انا ما ادري وش يحسون فيه هالمطعسيه ؟وهم يطعسون ؟ سيارات بعشرات الالوف ويدمرونها بالتطعيس ؟؟ والله اني املك سيارة دفع رباعي .. ولكن يعز علي ادمرها واهلكها بهالشكل على هالكثبان
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  20. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    ااببووححمموودد

    منطقة جميله برمالها الذهبية .. من يعرف اسم هذا المكان ؟
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  21. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 20:14 م

    زائره

    ناقصين عقل ودين
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  22. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    لا اله الا الله

    يا شباب شوفو موهبه غيرهااا اسراف وتخلف
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  23. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    وضفوهم تكفوون ودوهم الحد لليش سذا
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  24. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 20:10 م

    سؤاال

    وين المرور عنهم
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  25. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    الله يرحمه
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  26. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 19:56 م

    التاريخ

    ناس فسقانين ، شبع بطن لحد التخمة ، فراغ لحد الضياع ، مستقبل ضبابي ، لااقدر ان اتعاطف معكم ابداً .
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  27. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    hfwl

    لا حول ولا قوة الا بالله .. اللهم اهدي شبابنا
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  28. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 19:50 م

    مختلف

    خلوهم يستانسون دامهم بالبر ويتصادمون ولا يصدمون خلق الله بالشوارع
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  29. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    فيصل

    تمثيل
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