بالفيديو: صدام عنيف بين مركبتين أثناء ممارسة هواية “التطعيس” بالقصيم

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو لحادث اصطدام بين مركبتين أثناء ممارسة هواية التطعيس في أحد الكثبان الرملية الشهيرة بمنطقة القصيم.
ويظهر المقطع أن سائق إحدى المركبتين كان يصعد التلة الرملية عندما انحرف بشكل مفاجئ واصطدم بالمركبة الهابطة من الأعلى. وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين راكبي السيارتين، ولحاق الضرر بالمركبتين.
تعليقات ( 29 )
رجل من الباديهلو الشاب يستبدل هواية التطعيس..باللعب بالكرة..رياضة بدنية مفيده للجسم!! وليس بها مخاطر كما بالسيارة ولا خسائر مال!! كتلف السيارة! .. فإن لم يكن!!؟ فالله يوفقهم..
رجل من الباديهربما آباء أو أجداد هؤلاء...كانوا يمشون على هذه الطعوس****! بحث عن لقمة العيش!! أو الماء والكلأ!!!؟؟.. ... ... لكن من الله على الناس بحكومة ممتازة وعيش رغيد وأمن واستقرار! فهل من معتبر!؟
ابوبنيانقسمان وتقابلو فوق طعم
الحقبانيعلم كلام صح ؟؟؟القروي ؟؟؟هذا من صنع اياديكم علم انتم من تقود انفسكم الاتهلك علم .
القرويهذا من صنع اياديكم
ربعترى التطعيس هو رأس الحية لتخريج الدرباوية .. قطع رأس الحية مطلب .
عدد التعليقات:15218
قلم الحقيقههذا ماينتجه الأخونجي عدو البلاد والعباد ويريده من سياساته داخل بلادنا. اما متصحرين يتناطحون بسياراتهم في الشوارع أو الصحاري.أو ارهابيين يفجرون في المسلمين في مساجدهم بأحزمتهم الناسفة.الأخونجي مبسوط.
شيعي برونزييووووووة مااااااااااااكو مخ هسه الواحد لايسرع في المطعسه
الشاعرطاقات شبابية ومواهب ابداعية مهدرة فلماذا لا ينظر إليها من جوانب إيجابية تعود على هيئة السياحة بالفائدة الربحية فتجعل رياضة التطعيس ضمن أنشطتها وفق أماكن مخصصة وضوابط وشروط تحفظ حقوق الطرفين....)
عدد التعليقات:15218
قلم الحقيقهمتصحـــــــر صدم متصحــــــــر .
شيعي برونزياللهم احفظ البطل الشهم النشمي القبيلي سعاده الريس السيسي ريس ام الدنيا وكنانه العرب واصل العرب وفصله
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
املي بحياه حلوةتعليق 13 وش تحس بوة
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
وجهة نظرالتطعيس حلاته تكون بعيد عن زحمة الهمج هذولا .. نسم كفراتك وطعس شوي ثم وقف على راس طعس وشب نارك وزين برادك وانبسط... سقى الله ذيك الايام
احمدجد تأكدت ان فيه اجانب همه تكتب تعليقات للفتنه بين المواطنين .. البر والتطعيس هي من ثقافة البلد ومواطنيها ونفتخر باصحابها
مشكلهالله لايبلانا .... انا ما ادري وش يحسون فيه هالمطعسيه ؟وهم يطعسون ؟ سيارات بعشرات الالوف ويدمرونها بالتطعيس ؟؟ والله اني املك سيارة دفع رباعي .. ولكن يعز علي ادمرها واهلكها بهالشكل على هالكثبان
ااببووححممووددمنطقة جميله برمالها الذهبية .. من يعرف اسم هذا المكان ؟
زائرهناقصين عقل ودين
لا اله الا اللهيا شباب شوفو موهبه غيرهااا اسراف وتخلف
سؤاالوين المرور عنهم
التاريخناس فسقانين ، شبع بطن لحد التخمة ، فراغ لحد الضياع ، مستقبل ضبابي ، لااقدر ان اتعاطف معكم ابداً .
hfwlلا حول ولا قوة الا بالله .. اللهم اهدي شبابنا
مختلفخلوهم يستانسون دامهم بالبر ويتصادمون ولا يصدمون خلق الله بالشوارع
فيصلتمثيل