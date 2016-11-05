بالفيديو: صدام عنيف بين مركبتين أثناء ممارسة هواية “التطعيس” بالقصيم

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو لحادث اصطدام بين مركبتين أثناء ممارسة هواية التطعيس في أحد الكثبان الرملية الشهيرة بمنطقة القصيم.

ويظهر المقطع أن سائق إحدى المركبتين كان يصعد التلة الرملية عندما انحرف بشكل مفاجئ واصطدم بالمركبة الهابطة من الأعلى. وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين راكبي السيارتين، ولحاق الضرر بالمركبتين.