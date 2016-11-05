بالصور : عريس يستخدم سلم للوصول لعروسه يوم الزفاف

صحيفة المرصد:اضطر عريس يعاني من التقزم يبلغ طوله 3 أقدام و6 بوصات فقط، إلى صنع سلم خشبي خاص به ليتمكن من الصعود عليه والوقوف إلى جانب عروسه التي يبلغ طولها 5 أقدام و7 إنشات يوم زفافهما.
وقال العريس جاي “صنع هذا السلم مخصوصا لي، حتى أنني أصبحت أطول منها ببضعة إنشات، رغبت أن نتبادل القبل بطريقة مناسبة تماماً كما يفعل أي زوجان في زفافهما، ربما يفصل بيننا قدمان في الطول لكن عندما تقع في الحب لا تعود الأمور الصغيرة كهذه مهمة”.
وأتم العريس وعروسه مراسم زواجهما بالطريقة التقليدية في حفل في كنيسة القديسة مارغريت في بوديلويدان شمال ويلز البريطانية.
ووصف العريس يوم الزفاف بـ”المثالي” مضيفا “لم أكن لأتمنى أن يكون أفضل من هذا، حضر مراسمنا 80 شخصاً خلال النهار ثم جاء 150 غيرهم في المساء، كان الأمر رائعاً”.
وولد العريس وهو يعاني من حالة وراثية نادرة تسمى عسر التصنع الهيكلي المشوه، وكلا والديه طولهما طبيعي .
و قال العريس “علمت منذ الأزل أنني أرغب بالنزول على ركبة واحدة، وضعت الخاتم في إصبعها وشعرت بشعور مميز”.
و خلال حفلة عزوبيته، فقد ألبسه أصدقاؤه لباس أميرة ديزني بياض الثلج”، مشيرا إلى ذلك بقوله “دائماً ما أقوم بدور القزم، لقد كان ذلك تغييراً كبيراً”.
تعليقات ( 20 )
ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلامطيب والمطلوب نصفق لهم مثلا
الهمدانيالمهم عنده سكن ووظيفة ماهو مثل غيره
حقاني والصارم والحكمي علي وال وال وال ، ابونقط وفواصلواغلباه
الريموحليلهم ... الحب مايعرف فروقات ... لين دق باب قلبك لخبط كل حساباتك 😍😍😍😍
العامريعرف يختار ابن الهرمه
عابر القاراتيالقصير كيف تقدر للطويلة ***كيف ترقاها وتاكل من ثمرها ز قال : ياطويل العمر ناخذها بحيلة ***لين تصبح رجلها ثالث يديها
يالطيفاعجبني في العروس اناها لم تريد شخص طويل ومزيون وتتفاخر به لاكنه من الداخل ولاخلاق زفت وارادت ذالك القصيرلتعيش باقي العمر معه بصدق واحترام وحب ولاخيانه ولن تجد عشيق بقلبه الى هي وحدها وعيشه كريمه
ياما تحت العمائم قمائمما اشبه هذي الصور بداعش والمجوس الروافض .... لعن الله قبر ضمك يا خميني
رب كلمة قالت لصاحبها دعنيقال تعالى { مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }
زائر المرصدتمهـّـل قبل أن تُخرج كلمـآتك من فمـك، فقـد تسبب الكلمـآت جروحاً لآ يمحيـهآ الزمن !
الشاعرالرجل يثق من قدراته وإمكاناته وكما قيل .. اتقوا شر من قرب من الأرض....)
ابن الباديهعلى طارئ الزواج نفسي اتزوج الثانيه بس اخاف ما اعدل بينهم . واخاف القلب يميل للثانيه اكثر
منسدحاذا سدحته ماعندك مشكلة. افقيا كلاهما يلتقيان.
وظيفةحساوي لاتسخر
قناص تهامةسبحان الخالق
مفلحزي الخنبوقه
سليمههههه هذا شايف العجايب ونوضي عويض
حساويطيب وشلون بعدين وكيف راح يصير اذا هذاك لازم نعرف