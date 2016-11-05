بالصور : عريس يستخدم سلم للوصول لعروسه يوم الزفاف

صحيفة المرصد:اضطر عريس يعاني من التقزم يبلغ طوله 3 أقدام و6 بوصات فقط، إلى صنع سلم خشبي خاص به ليتمكن من الصعود عليه والوقوف إلى جانب عروسه التي يبلغ طولها 5 أقدام و7 إنشات يوم زفافهما.

وقال العريس جاي “صنع هذا السلم مخصوصا لي، حتى أنني أصبحت أطول منها ببضعة إنشات، رغبت أن نتبادل القبل بطريقة مناسبة تماماً كما يفعل أي زوجان في زفافهما، ربما يفصل بيننا قدمان في الطول لكن عندما تقع في الحب لا تعود الأمور الصغيرة كهذه مهمة”.

وأتم العريس وعروسه مراسم زواجهما بالطريقة التقليدية في حفل في كنيسة القديسة مارغريت في بوديلويدان شمال ويلز البريطانية.

ووصف العريس يوم الزفاف بـ”المثالي” مضيفا “لم أكن لأتمنى أن يكون أفضل من هذا، حضر مراسمنا 80 شخصاً خلال النهار ثم جاء 150 غيرهم في المساء، كان الأمر رائعاً”.

وولد العريس وهو يعاني من حالة وراثية نادرة تسمى عسر التصنع الهيكلي المشوه، وكلا والديه طولهما طبيعي .

و قال العريس “علمت منذ الأزل أنني أرغب بالنزول على ركبة واحدة، وضعت الخاتم في إصبعها وشعرت بشعور مميز”.

و خلال حفلة عزوبيته، فقد ألبسه أصدقاؤه لباس أميرة ديزني بياض الثلج”، مشيرا إلى ذلك بقوله “دائماً ما أقوم بدور القزم، لقد كان ذلك تغييراً كبيراً”.