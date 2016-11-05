بالفيديو : الهلال يهزم الفتح بهدف دون مقابل

صحيفة المرصد : خطف الهلال فوزاً صعباً على مضيفه الفتح بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري جميل للمحترفين فأحرز في الدقيقة 89 البديل ليو بوناتيني في خطف هدف الفوز الغالي من تسديدة قوية على يمين الحارس العويس.
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تعليقات ( 35 )
سامراراد الخضير امرا فأراد الله امرا اخر ضربة جزاء وفاولات على خط 18 طنشها بتعمد! الحمدلله الف مبروك الفوز الصعب فترة التوقف فرصة لتطوير الاداء....
سامرخضري ياخضري ايوحه بالله هذا حكم حسبي الله ونعم الوكيل
ابوفيصلعنوان الجوله الثامنه 2016/2017 النصر خلال 48ساعه يتصدر ثم يعود لثاني ثم يعود لثالث ههههههه اجل لو زادت ساعتين سيعود لثامن هههههههههههههههخخخخخخاي اه يابطني
ضمير الناسذكروني بسيارة جدي كل مادقرت دفوهالان جدي يقول موديل قديم بس زعيمة***دفوانتع الى متى؟
ابوفيصلالاخ شبابي الظاهر انك تابعت المباره من المريخ وعلى تلفزيون غير تلفزيون العالم ياحبيبي ادوارد تكسر الين شبع وضربه جزاء للهلال لم تنحسب وباقي تقول الحكم مع الهلال ههههه اقولك روح نام احسن انت ولاخ ملكي
ابوفيصلالف مبروك فوز الزعماء وزعيمات واخص مرصداوي عنيد وعزوز وبسمه وهيفاء تستاهلون لانكم دائم فوق هام السحب والفقر تحتكم ندوسه هههههه
ي و س فتخيلو الحياة بدون القواطي قوطي حبيبي قوطي بنبط بنبط بنبوطي
ابوفيصلالف مبروك فوز الزعماء وزعيمات واخص مرصداوي عنيد وعزوز وبسمه وهيفاء تستاهلون لانكم دائم فوق هام السحب والفقر تحتكم ندوسه هههههه
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"(:مالها الإ هلالها ولازعيم الإ الزعيم(: مبروگ مأهب(مليون)الإ مبروگ(ترليون) وعلئ رأسهم(الزعيمه)بسمه المرصد ياله لأشوف اي(فقراوي)يوطوط هنا مأحنا ناقصين حرقان يازيت عافيه (:مطايا استراليا متشنجين(:
عبداللهانا اعرف ان الفريق المستضيف هو من يطلب الحكم
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"(:مالها الإ هلالها ولازعيم الإ الزعيم(: مبروگ مأهب(مليون)الإ مبروگ(ترليون) وعلئ رأسهم(الزعيمه)بسمه المرصد ياله لأشوف اي(فقراوي)يوطوط هنا مأحنا ناقصين حرقان يازيت عافيه (:مطايا استراليا متشنجين(:
شبابياتقوا الله يا حكام نصيحة للجنة الحكام يكفي مجاملات للهلال والله حرام الظلم ظلمات
الملكيبالحكم المحلي أكيد الهلال يفوز حلوة حكم محلي
عدد التعليقات:14732
هيفاء @يبارك فيك يالغلا. ي الزعيمة. والقادم أجمل يااااارب. فالنا دايم الفوز...💖💖
عدد التعليقات:5803
بسمهناموا ناموا بدري يانصراويه وراكم بكره جلد قدام الله وخلقه ..اثبات انكم صغير الرياض ..لكن هذي المره بالارقام 😈
عدد التعليقات:5803
بسمه💙💙الف الف مبروووك للزعماء والزعيمات ..والجاااااي اجمل💙💙فرصه ثانيه للمتباكين لان الهلال يأبى الا ان ينتصر 😉
التميميااببووححمموودد قوطي نيفيا يمدحون حليب السعودية قليل الدسم قبل النوم مساكين الفقراوية يفرحون بانجازات غيرهم :) مدري ليه متخيل هالفقراوية رايحين للمطعم يعشون اخوياهم وفجأة دقوا عليه تعال الهلال
عدد التعليقات:7793
الحرمانمبروك
عدد التعليقات:14732
هيفاء @مبروووووك. فوووز الزعيييم. ي لبى. الزعيم وبس
قوطي نيفياالأصل والفرع ينقذهما الحكم المحلي أمام فرق المؤخره ⁉
عدد التعليقات:4315
العنيدحظ أوفر لنموذجي وجماهيره ، الصراحه مباراه لايستحق الفتح الخساره ، بس الحكم المحلي له دوررر وشكراً !!
عدد التعليقات:4315
العنيدمن كثر ماانضغطو من الفتح انشبت الطواقي برؤووسهم..احد شاف سنفور شارد لابس طاقيه..بنقاط ذهبيه!!
قوطي نيفياالمحلي لا طعم ولا لون ولا رائحة ؛ من هذا واردى يا طواقي😆
عزيزالفقراوية موطوطين بدري ...... وش عندهم !! بكرا نعرف كم بطولاتكم :) عقبال ما نعرف من هو مؤسس ناديكم !
عزوزلا جديد فوز مستحق رغم بانه في اسوا حالته على فريق يدافع بكل لاعبينه
😎مرصداوي عنيد😎الف مبرووووك للهلال الفووووز والثلاثة نقاااااط - وحظ أوووفر للفتح - ياللي فووووق - جااااااكم الزعيييييم مااااا شيء يعيييقة.
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
انقذووووا الهلالليس هذا الهلال الذي نعرفه. ليس هذا الهلال الذي سوف ينافس..هلال نواف بن سعد هو نفسه هلال ابن مساعد لم يتغير شي.. انقذووووا الهلال
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
الريموتاللهم انصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي الغالي
الريموتمبروك لجميع الفرق الفائزه
عدد التعليقات:3500
ولدالشيوخهردلك لجماهير الاحساء..
ااببووححممووددكلاسيكو الازرقين .. ينتهي بفوز صعب للمحلي وبالحكم المحلي .. كيف لو كان الحكم اجنبي ؟
ضابط ايقاعالعنوان الحقيقي الهلال يهزم الفتح بشق الانفس
حساويمبروك الفوز لجماهير الهلال وهاردلك لجماهير الفقر وانا أقول ليه الاحساء اليوم منور