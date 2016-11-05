بالفيديو : الهلال يهزم الفتح بهدف دون مقابل

صحيفة المرصد : خطف الهلال فوزاً صعباً على مضيفه الفتح بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري جميل للمحترفين فأحرز في الدقيقة 89 البديل ليو بوناتيني في خطف هدف الفوز الغالي من تسديدة قوية على يمين الحارس العويس.