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بالفيديو : الهلال يهزم الفتح بهدف دون مقابل

5 نوفمبر, 2016 , 21:59 م
بالفيديو : الهلال يهزم الفتح بهدف دون مقابل
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صحيفة المرصد : خطف الهلال فوزاً صعباً على مضيفه الفتح بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري جميل للمحترفين فأحرز في الدقيقة 89 البديل ليو بوناتيني في خطف هدف الفوز الغالي من تسديدة قوية على يمين الحارس العويس.



تعليقات ( 35 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 35
    6 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    سامر

    اراد الخضير امرا فأراد الله امرا اخر ضربة جزاء وفاولات على خط 18 طنشها بتعمد! الحمدلله الف مبروك الفوز الصعب فترة التوقف فرصة لتطوير الاداء....
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  2. 34
    6 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    سامر

    خضري ياخضري ايوحه بالله هذا حكم حسبي الله ونعم الوكيل
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  3. 33
    5 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    ابوفيصل

    عنوان الجوله الثامنه 2016/2017 النصر خلال 48ساعه يتصدر ثم يعود لثاني ثم يعود لثالث ههههههه اجل لو زادت ساعتين سيعود لثامن هههههههههههههههخخخخخخاي اه يابطني
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  4. 32
    5 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    ضمير الناس

    ذكروني بسيارة جدي كل مادقرت دفوهالان جدي يقول موديل قديم بس زعيمة***دفوانتع الى متى؟
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  5. 31
    5 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    ابوفيصل

    الاخ شبابي الظاهر انك تابعت المباره من المريخ وعلى تلفزيون غير تلفزيون العالم ياحبيبي ادوارد تكسر الين شبع وضربه جزاء للهلال لم تنحسب وباقي تقول الحكم مع الهلال ههههه اقولك روح نام احسن انت ولاخ ملكي
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  6. 30
    5 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    ابوفيصل

    الف مبروك فوز الزعماء وزعيمات واخص مرصداوي عنيد وعزوز وبسمه وهيفاء تستاهلون لانكم دائم فوق هام السحب والفقر تحتكم ندوسه هههههه
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  7. 29
    5 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    ي و س ف

    تخيلو الحياة بدون القواطي قوطي حبيبي قوطي بنبط بنبط بنبوطي
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  8. 28
    5 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    ابوفيصل

    الف مبروك فوز الزعماء وزعيمات واخص مرصداوي عنيد وعزوز وبسمه وهيفاء تستاهلون لانكم دائم فوق هام السحب والفقر تحتكم ندوسه هههههه
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  9. 27
    5 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    (:مالها الإ هلالها ولازعيم الإ الزعيم(: مبروگ مأهب(مليون)الإ مبروگ(ترليون) وعلئ رأسهم(الزعيمه)بسمه المرصد ياله لأشوف اي(فقراوي)يوطوط هنا مأحنا ناقصين حرقان يازيت عافيه (:مطايا استراليا متشنجين(:
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  10. 26
    5 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    عبدالله

    انا اعرف ان الفريق المستضيف هو من يطلب الحكم
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  11. 25
    5 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    (:مالها الإ هلالها ولازعيم الإ الزعيم(: مبروگ مأهب(مليون)الإ مبروگ(ترليون) وعلئ رأسهم(الزعيمه)بسمه المرصد ياله لأشوف اي(فقراوي)يوطوط هنا مأحنا ناقصين حرقان يازيت عافيه (:مطايا استراليا متشنجين(:
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  12. 24
    5 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    شبابي

    اتقوا الله يا حكام نصيحة للجنة الحكام يكفي مجاملات للهلال والله حرام الظلم ظلمات
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  13. 23
    5 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    الملكي

    بالحكم المحلي أكيد الهلال يفوز حلوة حكم محلي
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  14. 22
    5 نوفمبر, 2016 , 23:24 م
    عدد التعليقات:14732

    هيفاء @

    يبارك فيك يالغلا. ي الزعيمة. والقادم أجمل يااااارب. فالنا دايم الفوز...💖💖
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  15. 21
    5 نوفمبر, 2016 , 23:23 م
    عدد التعليقات:5803

    بسمه

    ناموا ناموا بدري يانصراويه وراكم بكره جلد قدام الله وخلقه ..اثبات انكم صغير الرياض ..لكن هذي المره بالارقام 😈
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  16. 20
    5 نوفمبر, 2016 , 23:21 م
    عدد التعليقات:5803

    بسمه

    💙💙الف الف مبروووك للزعماء والزعيمات ..والجاااااي اجمل💙💙فرصه ثانيه للمتباكين لان الهلال يأبى الا ان ينتصر 😉
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  17. 19
    5 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    التميمي

    ااببووححمموودد قوطي نيفيا يمدحون حليب السعودية قليل الدسم قبل النوم مساكين الفقراوية يفرحون بانجازات غيرهم :) مدري ليه متخيل هالفقراوية رايحين للمطعم يعشون اخوياهم وفجأة دقوا عليه تعال الهلال
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  18. 18
    5 نوفمبر, 2016 , 23:05 م
    عدد التعليقات:7793

    الحرمان

    مبروك
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  19. 17
    5 نوفمبر, 2016 , 22:48 م
    عدد التعليقات:14732

    هيفاء @

    مبروووووك. فوووز الزعيييم. ي لبى. الزعيم وبس
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  20. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    قوطي نيفيا

    الأصل والفرع ينقذهما الحكم المحلي أمام فرق المؤخره ⁉
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  21. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 22:27 م
    عدد التعليقات:4315

    العنيد

    حظ أوفر لنموذجي وجماهيره ، الصراحه مباراه لايستحق الفتح الخساره ، بس الحكم المحلي له دوررر وشكراً !!
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  22. 14
    5 نوفمبر, 2016 , 22:25 م
    عدد التعليقات:4315

    العنيد

    من كثر ماانضغطو من الفتح انشبت الطواقي برؤووسهم..احد شاف سنفور شارد لابس طاقيه..بنقاط ذهبيه!!
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  23. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    قوطي نيفيا

    المحلي لا طعم ولا لون ولا رائحة ؛ من هذا واردى يا طواقي😆
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  24. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    عزيز

    الفقراوية موطوطين بدري ...... وش عندهم !! بكرا نعرف كم بطولاتكم :) عقبال ما نعرف من هو مؤسس ناديكم !
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  25. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    عزوز

    لا جديد فوز مستحق رغم بانه في اسوا حالته على فريق يدافع بكل لاعبينه
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  26. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    الف مبرووووك للهلال الفووووز والثلاثة نقاااااط - وحظ أوووفر للفتح - ياللي فووووق - جااااااكم الزعيييييم مااااا شيء يعيييقة.
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  27. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
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  28. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    انقذووووا الهلال

    ليس هذا الهلال الذي نعرفه. ليس هذا الهلال الذي سوف ينافس..هلال نواف بن سعد هو نفسه هلال ابن مساعد لم يتغير شي.. انقذووووا الهلال
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  29. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
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  30. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    الريموت

    اللهم انصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي الغالي
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  31. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    الريموت

    مبروك لجميع الفرق الفائزه
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  32. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 22:12 م
    عدد التعليقات:3500

    ولدالشيوخ

    هردلك لجماهير الاحساء..
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  33. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    ااببووححمموودد

    كلاسيكو الازرقين .. ينتهي بفوز صعب للمحلي وبالحكم المحلي .. كيف لو كان الحكم اجنبي ؟
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  34. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    ضابط ايقاع

    العنوان الحقيقي الهلال يهزم الفتح بشق الانفس
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  35. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    حساوي

    مبروك الفوز لجماهير الهلال وهاردلك لجماهير الفقر وانا أقول ليه الاحساء اليوم منور
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