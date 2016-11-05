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“مبتعث سعودي” يطعن زميله بولاية ميسوري الأمريكية

5 نوفمبر, 2016 , 22:13 م
“مبتعث سعودي” يطعن زميله بولاية ميسوري الأمريكية
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صحيفة المرصد: ألقت الشرطة الأمريكية القبض على “مبتعث سعودي” قام بطعن أحد زملائه في الجامعة التي يدرس بها، خارج مجمع سكني بولاية ميسوري.

وطبقًا للقوانين الأمريكية فإن الجريمة التي ارتكبها الطالب الذي يبلغ من العمر 25 عامًا تعد من جرائم الطبقة الثانية، حيث قام الطالب بالتعدي على زميله باستخدام يده وطرحه أرضًا ثم بعد ذلك استخدم سكين في طعنه.

وقالت الشرطة الأمريكية، في بيانٍ لها، إن المبتعث كان غاضبًا عندما دخل عليه الضحية، وبدأ في توجيه عدة لكمات له، ثم طعنه في يده، قبل أن يتركه غارقًا في دمائه ويفر هاربًا.

وطبقًا للشرطة، فإن المبتعث برر فعلته بأنه كان ثملًا، وأن جريمته ربما تمر بعد أن يدفع كفالة قدرها 25 ألف دولار.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    مبتعث

    خطير أنت يابو عبدالله!!! أجل ٩٠٪‏ ماستفادوا شي! على عندك دراسه او عملت احصائيه حصلت منه على هذه النسبه! اذا كانت النسبه اللي ذكرتها عشوائيه، فأنت شخص عشوائي
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  2. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    مبتعث

    جزا الله الدولة خير على اعطاء فرصه للطلاب الغير موظفين بالحصول على بعثات نتيجه لمستواهم وتحصيلهم السابق! مو أي واحد يحصل على بعثه. واللي مانطبقت عليه الشروط لايطالب بالغاءه حسدا للمبتعث "السائح" ههه
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  3. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    ا

    الابتعاث الصحيح يكون للموظفين الذين على راس العمل حتى تستفيد منه الجهه التي رشحته علشان زملائه يستفيدون من خبرته اذا رجع لهم ويكون قد المسئوليه
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  4. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    شلولخ

    هذي نتيجة الواسطات في الابتعاث اغتصاب وقتل والمستحقين قاعدين في بيوتهم
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  5. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    مـ،ـاݛــے

    قلنا لكم وبنقول الابتعاث بهذا الشكل ولهذه البلدان وبهذي الاعمار فاشل فاشل وهدر كبير للموارد والنتيجه صفر ع الشمال بعد لابد من انهاء هذي المهزله باسرع مايمكن
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  6. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 22:56 م

    مواطنة

    المبتعثين كلهم ترى ما اخذينها سياحة وصياعة الا ما رحم ربي ويعدون بعد بالاصابع اللي نيتهم علم
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  7. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    ابو عبد الله

    اما ان الآوان لإغلاق الابتعاث نهائيا اكثر من تسعين بالمية من المبتعثين لم يستفيدوا او يفييدون الوطن بشيء سواء ضياع الملايين التي تصرف عليهم وانحطاط اخلاقهم وقيمهم
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  8. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    رامي

    سكران. .هل سيتم الغاء بعثته ومعاقبته عند العوده. . هل يحاسب أي مبتعث عند ارتكابه مثل هذه الجرائم عند عودتهم واجبارهم على دفع التكاليف التي صرفت عليهم. . لأنه لايجوز صرف أموال الشعب على سكرجية وصيع
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  9. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    511

    أكيد من نفس الفئة اللي مشاكلهم ماتنتهي داخلياً وخارجياً وبجاحه واستعراض ومستحيل يمر اسبوع ما تسمع عنهم خبر من الأخبار الساقطة ولا تنكسر عيونهم
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  10. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    فؤاد

    ماهو المقصود من ان جريمته ربما تمر اذا دفع كفالة؟
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  11. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    ali

    هذي هي الشهادات اللي يبغون يجبونها
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  12. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    حساوي

    ٢٥ الف دولار يعني ٩٠ الف ريال راح فيها
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