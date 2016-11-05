“مبتعث سعودي” يطعن زميله بولاية ميسوري الأمريكية

صحيفة المرصد: ألقت الشرطة الأمريكية القبض على “مبتعث سعودي” قام بطعن أحد زملائه في الجامعة التي يدرس بها، خارج مجمع سكني بولاية ميسوري.

وطبقًا للقوانين الأمريكية فإن الجريمة التي ارتكبها الطالب الذي يبلغ من العمر 25 عامًا تعد من جرائم الطبقة الثانية، حيث قام الطالب بالتعدي على زميله باستخدام يده وطرحه أرضًا ثم بعد ذلك استخدم سكين في طعنه.

وقالت الشرطة الأمريكية، في بيانٍ لها، إن المبتعث كان غاضبًا عندما دخل عليه الضحية، وبدأ في توجيه عدة لكمات له، ثم طعنه في يده، قبل أن يتركه غارقًا في دمائه ويفر هاربًا.

وطبقًا للشرطة، فإن المبتعث برر فعلته بأنه كان ثملًا، وأن جريمته ربما تمر بعد أن يدفع كفالة قدرها 25 ألف دولار.