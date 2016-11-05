خبير عقاري: الدولة خصصت للإسكان 250 مليار ريال ولم يتسلم مواطن شقة واحدة!

صحيفة المرصد: قال الخبير والمستشار العقاري، فهد بن سليم، إن وزارة الإسكان وضعت عدة برامج لا تخدم الجماهير العظمى من الناس، وإنما تدعم بعض الفئات فقط، ومن تلك الفئات التي تخدمها تلك البرامج “الاختياريون” الذين يستطيعون اختيار المنزل الذي يريدونه وهم مرتباتهم أعلى من 12 ألف ريال.

وأكد “فهد” خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “روتانا”، أمس الجمعة ، أنه لابد أن يُسلم المواطن وحدة سكنية، ثم يُنظر بعد ذلك في البرامج التي تضعها الوزارة وليس العكس، مطالبًا بإدخال جميع المقاولين وإبعاد المطورين المحتكرين بالوزارة.

وأشار إلى أن المواطن يُسدد عن طريق شركات تمويل او بنوك في الوحدة التي تم استلامها، حيث أن الدولة ضخت حوالي 250 مليار ريال للوزارة، منذ 5 سنوات ولم يتم تسليم وحدة واحدة للمواطن، مؤكدًا أن أي وزارة لا يلتمس المواطن خدماتها يوميًا هناك خلل في عملها.

وأضاف: يجب وضع نظام، بحيث تحدد قيمه الإيجار لكل منطقة من قبل الوزارة، ويُطبع عقد الايجار من نظام الوزارة مباشره، حتى لا يكون هناك تلاعب في الأسعار.

