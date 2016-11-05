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خبير عقاري: الدولة خصصت للإسكان 250 مليار ريال ولم يتسلم مواطن شقة واحدة!

5 نوفمبر, 2016 , 22:47 م
خبير عقاري: الدولة خصصت للإسكان 250 مليار ريال ولم يتسلم مواطن شقة واحدة!
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صحيفة المرصد: قال الخبير والمستشار العقاري، فهد بن سليم، إن وزارة الإسكان وضعت عدة برامج لا تخدم الجماهير العظمى من الناس، وإنما تدعم بعض الفئات فقط، ومن تلك الفئات التي تخدمها تلك البرامج “الاختياريون” الذين يستطيعون اختيار المنزل الذي يريدونه وهم مرتباتهم أعلى من 12 ألف ريال.

وأكد “فهد” خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “روتانا”، أمس الجمعة ، أنه لابد أن يُسلم المواطن وحدة سكنية، ثم يُنظر بعد ذلك في البرامج التي تضعها الوزارة وليس العكس، مطالبًا بإدخال جميع المقاولين وإبعاد المطورين المحتكرين بالوزارة.

وأشار إلى أن المواطن يُسدد عن طريق شركات تمويل او بنوك في الوحدة التي تم استلامها، حيث أن الدولة ضخت حوالي 250 مليار ريال للوزارة، منذ 5 سنوات ولم يتم تسليم وحدة واحدة للمواطن، مؤكدًا أن أي وزارة لا يلتمس المواطن خدماتها يوميًا هناك خلل في عملها.

وأضاف: يجب وضع نظام، بحيث تحدد قيمه الإيجار لكل منطقة من قبل الوزارة، ويُطبع عقد الايجار من نظام الوزارة مباشره، حتى لا يكون هناك تلاعب في الأسعار.



تعليقات ( 39 )

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  1. 39
    6 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    لنا الله

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  2. 38
    6 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    سعد

    250 مليار لها 5سنوات فالقد حال عليها الحول ولابد من ارجعها لصحابها ولو انكم اعطيتموني هاااالمبلغ أستثمرته في الخ5مس سنوات كان رجعته لكم 500مليار لاكن ياوزارته الاسكان لابد من ارجاع المبلغ لصاحبه
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  3. 37
    6 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص
    عدد التعليقات:7793

    الحرمان

    صندق التنميه وقفه وحنا طايره عيوننا وبالعين 💩
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  4. 36
    6 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    سعد

    مخالف للنشر
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  5. 35
    6 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    خذ حقك

    تابع لما تصرف الوزاره نص المبلغ نقد بموجب كفاله يتصرف المواطن البحث عن اراظي لو بعيده عن نقاط العمران كذا يستطيع يبني دور ويرتاح من الانتظار
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  6. 34
    6 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    عميد المستاجرين

    مشاريع سكن وهم في وهم ولم تسلم ولو صندقة ،
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  7. 33
    6 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    خذو حقك

    اقتراح لوزير الاسكان من يريد قرض معجل ٢٥٠٠٠٠ بدون رهن كفيل يتصرف بها المواطن لويبني عشه هو وعياله ثامي شي يوفر ٢٥٠٠٠٠ لمواطن اخر او تزيد توفيرها لصرف ٥٠٠٠٠٠ منها صالح المواطن المظغوط من الاجارات
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  8. 32
    5 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    ابو شلش

    اذا رجع السعر العادل للعقار الفله ما تتعدى 500 الف ذاك الوقت المواطن يمكن يشتري بيت
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  9. 31
    5 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    لنا ولك الله

    مخالف للنشر
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  10. 30
    5 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    يالطيف

    مخالف للنشر
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  11. 29
    5 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    جبال سدير

    الي يبغي سكن يجي يسكن في سدير احسن شقة ب 12000 الف ريال والفلة جديدة 800000 الف والاسعار في نزول حياكم الله
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  12. 28
    5 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    اللهم لا تحدنا على غيرك

    مخالف للنشر
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  13. 27
    5 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    يا أخي لو استغلينا سنوات الطفرات المالية لفرشنا أرض الصحراء بالذهب ولو سلمنا من أكلة التراب وهوامير العقار لما كان أكثر من 80% من سكان المملكة لا يملكون أراضي ولا مساكن هي أزمة أمانة وليست فكر ؟؟؟؟!!!
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  14. 26
    5 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  15. 25
    5 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    تبغون سكن ؟ راجعوني بعد عشر سنوات . هي انت وياه امزح ... لا أحد يراجعني .
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  16. 24
    5 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    ابو صايل

    يجب محاسبة من وضعت هذه المبالغ بيده كلامه صحيح قدمنا قبل 3سنوات والى الان لم نرى إلا سراب
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  17. 23
    5 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    انتم صدقتم انه فيه 250 مليار ريال/ لو كانت فيه ما سحبوا العلاوة السنوية اللي هي اكبر دليل على****
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  18. 22
    5 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    شلولخ

    والله ان السكن حق من حقوقنا كمواطنين وليس تفضيل من احد من حق كل مواطن بيتا يؤويه ومجانا ليس باقصاد ٢٥ سنه نحن في اغني بلد لانملك سكن ! هل نحن اجانب في بلدنا
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  19. 21
    5 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    الزهراني

    250 مليار حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم انتقم من كل فاسد المهم انشا الله في في عام 2100 تتم معالجة هاذهي الامور لان وزاره الاسكان لازال في سبات عميق
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  20. 20
    5 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    السؤال هل وزارة الإسكان استلمت

    هذي المبالغ ،، يمكن وزارة الإسكان لم تستلم هذي المبالغ ، يمكن استلمت مبلغ زهيد وتورطت ،، كيف تستلم هذا المبلغ الهائل وتجلس تحول المواطن على البنوك ؟؟؟ فيه شي غلط في الموضوع
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  21. 19
    5 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    ابو منصور

    هي جان على مليارات الإسكان فقط؟!! مليارات التعليم ومليارات القضاء. ومليارات ومليارات راحت ..سمعنا بها ولم يرى المواطن مها شيء..ذهبت وابتلعتها المجرات وثقوب الفضاء التي لن يقدر عليها الا الله.
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  22. 18
    5 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    فكر

    ضاع المواطن وهم يفكرون عنه لحل مشاكله على الأقل خلوا صاحب المشكلة يفكر معكم شوي يمكن يلاقي حل ، حتى الخروف له حوش يحتويه صعب تلاقون للمواطن حوش يلفيه ؟
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  23. 17
    5 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    محب الهيئة

    هذا بلا بوك يا عقاب. لكن يا دوبها تكفي المستشارين إلي تعاقدت معهم الوزارة.
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  24. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 23:09 م

    ماشي ماشي مافيها اوف سايد يشوووووت قووووووول ههههههه
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  25. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    فارس نحد

    مهما عملت وزارة الاسكان سوف تفشل في توفير سكن للمواطن لا نها لا تقدم على الحل بل كلها دراسات لكي يمل المواطن ويشتري من هو بنفسه
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  26. 14
    5 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    يا حليل بيوت الطين وزمان اول

    الوزارة حتى ايجار الشقق مو قادرة تضغط على المكاتب الوسيطة او ملاك العقار يخلون الدفع شهري اهون من 6 شهور او سنة ذبحتنا مو قادرين نجمعها .. ارحمونا يا وزارة اﻻسكان
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  27. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    تأملات ...

    250 مليار راحت ما بين برامج حاسوبية ورواتب مستشارين ودراسات خارجية وفي النهاية تمخض الجبل فأنجب فأراً وطلعت مشكلة فكر لا تلوموا القائمين على وزارة الاسكان بل لوموا أنفسكم يا عديمي الفكر وأنا أولكم
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  28. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    ابرابراهيم

    وليه مستعجل الخير في 2030
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  29. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    ابو سعووود

    اين ذهبت هذة المليارات ؟ لايكون المواطن هو السبب في نهب هذة المليارات !
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  30. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    الصراحة راحة

    ****هذا التصريح الجريء .. بالنسبة لمبلغ (250) مليار يُسأل عنها (المجلس الاقتصادي والتنمية) الذي عطل كل مشاريع البلد بالكامل بسبب (رؤية 2030)
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  31. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    صقر

    اعطونا ارض بها خدمات ونبنيها على قد حالنا لو غرفة واحدة وصالة فقط
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  32. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    رد بكلمة

    تحديد الايجارات اولوية ،
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  33. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    الله يصلح الحال

    نفس الكلام اللي نقوله نعيده . قبل شهر طلع لنا محلل يقول بينزل العقار 50% ما عاد عرفنا من نصدق .
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  34. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    فارس نحد

    الاسكان سيفشل في توفير سكن للمواطنين مهما عملوا
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  35. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    فارس نحد

    الاسكان سيفشل في توفير سكن للمواطنين مهما عملوا
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  36. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    ابو صالح

    مخالف
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  37. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 22:53 م

    ا

    ابشرك المواطن بخير والناس مدبره امورها ولا نحمل نحن الدوله كل شي يستطيع المواطن من خلال راتبه توفير مبلغ للبناء المشكله في الاراضي لو كل مواطن يحصل على ارض انتهت المشكله لو يسورها ويبني فيها ع قده
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  38. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    سامي

    حتى الصندوق العقارى فلس الشفافيه مطلوبه
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  39. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    وجهة نظر

    استلموا بالفكر ياخي وش فيك متحامل انت، الظاهر ما استخدمت الفكر في الحصول على شقة،، الناس ملكت خلاص الحق فكر وكلها ساعة بالكثير وانت في احسن مكان
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