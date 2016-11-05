خبير عقاري: الدولة خصصت للإسكان 250 مليار ريال ولم يتسلم مواطن شقة واحدة!

صحيفة المرصد: قال الخبير والمستشار العقاري، فهد بن سليم، إن وزارة الإسكان وضعت عدة برامج لا تخدم الجماهير العظمى من الناس، وإنما تدعم بعض الفئات فقط، ومن تلك الفئات التي تخدمها تلك البرامج “الاختياريون” الذين يستطيعون اختيار المنزل الذي يريدونه وهم مرتباتهم أعلى من 12 ألف ريال.
وأكد “فهد” خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “روتانا”، أمس الجمعة ، أنه لابد أن يُسلم المواطن وحدة سكنية، ثم يُنظر بعد ذلك في البرامج التي تضعها الوزارة وليس العكس، مطالبًا بإدخال جميع المقاولين وإبعاد المطورين المحتكرين بالوزارة.
وأشار إلى أن المواطن يُسدد عن طريق شركات تمويل او بنوك في الوحدة التي تم استلامها، حيث أن الدولة ضخت حوالي 250 مليار ريال للوزارة، منذ 5 سنوات ولم يتم تسليم وحدة واحدة للمواطن، مؤكدًا أن أي وزارة لا يلتمس المواطن خدماتها يوميًا هناك خلل في عملها.
وأضاف: يجب وضع نظام، بحيث تحدد قيمه الإيجار لكل منطقة من قبل الوزارة، ويُطبع عقد الايجار من نظام الوزارة مباشره، حتى لا يكون هناك تلاعب في الأسعار.
تعليقات ( 39 )
لنا اللهمخالف للنشر
سعد250 مليار لها 5سنوات فالقد حال عليها الحول ولابد من ارجعها لصحابها ولو انكم اعطيتموني هاااالمبلغ أستثمرته في الخ5مس سنوات كان رجعته لكم 500مليار لاكن ياوزارته الاسكان لابد من ارجاع المبلغ لصاحبه
عدد التعليقات:7793
الحرمانصندق التنميه وقفه وحنا طايره عيوننا وبالعين 💩
سعدمخالف للنشر
خذ حقكتابع لما تصرف الوزاره نص المبلغ نقد بموجب كفاله يتصرف المواطن البحث عن اراظي لو بعيده عن نقاط العمران كذا يستطيع يبني دور ويرتاح من الانتظار
عميد المستاجرينمشاريع سكن وهم في وهم ولم تسلم ولو صندقة ،
خذو حقكاقتراح لوزير الاسكان من يريد قرض معجل ٢٥٠٠٠٠ بدون رهن كفيل يتصرف بها المواطن لويبني عشه هو وعياله ثامي شي يوفر ٢٥٠٠٠٠ لمواطن اخر او تزيد توفيرها لصرف ٥٠٠٠٠٠ منها صالح المواطن المظغوط من الاجارات
ابو شلشاذا رجع السعر العادل للعقار الفله ما تتعدى 500 الف ذاك الوقت المواطن يمكن يشتري بيت
لنا ولك اللهمخالف للنشر
يالطيفمخالف للنشر
جبال سديرالي يبغي سكن يجي يسكن في سدير احسن شقة ب 12000 الف ريال والفلة جديدة 800000 الف والاسعار في نزول حياكم الله
اللهم لا تحدنا على غيركمخالف للنشر
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
ابو صايليجب محاسبة من وضعت هذه المبالغ بيده كلامه صحيح قدمنا قبل 3سنوات والى الان لم نرى إلا سراب
شلولخوالله ان السكن حق من حقوقنا كمواطنين وليس تفضيل من احد من حق كل مواطن بيتا يؤويه ومجانا ليس باقصاد ٢٥ سنه نحن في اغني بلد لانملك سكن ! هل نحن اجانب في بلدنا
الزهراني250 مليار حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم انتقم من كل فاسد المهم انشا الله في في عام 2100 تتم معالجة هاذهي الامور لان وزاره الاسكان لازال في سبات عميق
السؤال هل وزارة الإسكان استلمتهذي المبالغ ،، يمكن وزارة الإسكان لم تستلم هذي المبالغ ، يمكن استلمت مبلغ زهيد وتورطت ،، كيف تستلم هذا المبلغ الهائل وتجلس تحول المواطن على البنوك ؟؟؟ فيه شي غلط في الموضوع
ابو منصورهي جان على مليارات الإسكان فقط؟!! مليارات التعليم ومليارات القضاء. ومليارات ومليارات راحت ..سمعنا بها ولم يرى المواطن مها شيء..ذهبت وابتلعتها المجرات وثقوب الفضاء التي لن يقدر عليها الا الله.
فكرضاع المواطن وهم يفكرون عنه لحل مشاكله على الأقل خلوا صاحب المشكلة يفكر معكم شوي يمكن يلاقي حل ، حتى الخروف له حوش يحتويه صعب تلاقون للمواطن حوش يلفيه ؟
محب الهيئةهذا بلا بوك يا عقاب. لكن يا دوبها تكفي المستشارين إلي تعاقدت معهم الوزارة.
فارس نحدمهما عملت وزارة الاسكان سوف تفشل في توفير سكن للمواطن لا نها لا تقدم على الحل بل كلها دراسات لكي يمل المواطن ويشتري من هو بنفسه
يا حليل بيوت الطين وزمان اولالوزارة حتى ايجار الشقق مو قادرة تضغط على المكاتب الوسيطة او ملاك العقار يخلون الدفع شهري اهون من 6 شهور او سنة ذبحتنا مو قادرين نجمعها .. ارحمونا يا وزارة اﻻسكان
تأملات ...250 مليار راحت ما بين برامج حاسوبية ورواتب مستشارين ودراسات خارجية وفي النهاية تمخض الجبل فأنجب فأراً وطلعت مشكلة فكر لا تلوموا القائمين على وزارة الاسكان بل لوموا أنفسكم يا عديمي الفكر وأنا أولكم
ابرابراهيموليه مستعجل الخير في 2030
ابو سعوووداين ذهبت هذة المليارات ؟ لايكون المواطن هو السبب في نهب هذة المليارات !
الصراحة راحة****هذا التصريح الجريء .. بالنسبة لمبلغ (250) مليار يُسأل عنها (المجلس الاقتصادي والتنمية) الذي عطل كل مشاريع البلد بالكامل بسبب (رؤية 2030)
صقراعطونا ارض بها خدمات ونبنيها على قد حالنا لو غرفة واحدة وصالة فقط
رد بكلمةتحديد الايجارات اولوية ،
الله يصلح الحالنفس الكلام اللي نقوله نعيده . قبل شهر طلع لنا محلل يقول بينزل العقار 50% ما عاد عرفنا من نصدق .
فارس نحدالاسكان سيفشل في توفير سكن للمواطنين مهما عملوا
فارس نحدالاسكان سيفشل في توفير سكن للمواطنين مهما عملوا
ابو صالحمخالف
اابشرك المواطن بخير والناس مدبره امورها ولا نحمل نحن الدوله كل شي يستطيع المواطن من خلال راتبه توفير مبلغ للبناء المشكله في الاراضي لو كل مواطن يحصل على ارض انتهت المشكله لو يسورها ويبني فيها ع قده
ساميحتى الصندوق العقارى فلس الشفافيه مطلوبه
وجهة نظراستلموا بالفكر ياخي وش فيك متحامل انت، الظاهر ما استخدمت الفكر في الحصول على شقة،، الناس ملكت خلاص الحق فكر وكلها ساعة بالكثير وانت في احسن مكان