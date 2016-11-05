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بالفيديو: صراع على “رضا الأم” بين شقيقين بالقصيم يصل للمحاكم

5 نوفمبر, 2016 , 22:49 م
بالفيديو: صراع على “رضا الأم” بين شقيقين بالقصيم يصل للمحاكم
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صحيفة المرصد: عرض تقرير تليفزيوني تفاصيل قضية غريبة من نوعها بين شقيقين وصل الخلاف بينهما على أحقية كل منهما برعاية والدتهما للمحاكم في محافظة الأسياح التابعة لمنطقة القصيم.

جرى ذلك بين مواطن يدعى “حيزان” لم يتزوج ولم يسع لوظيفة، من أجل أن يخدم أمه قائلاً: “كيف تكون أمي على قيد الحياة ولا أكون عند قدميها كل لحظة”.

من جهتهم قال أحد المقربين من الأسرة إن حب “حيزان” لوالدته وحرصه على رعايته لها والاهتمام بها أفشل كل المحاولات لترضية الطرفين ووصول الأمر للمحكمة.

وكوسيلة لحل الخلاف بين الشقيقين، طالب أحد الشيوخ، أن يتم إحضار الأم المسنة التي تجاوز عمرها 100 عام، وطالبها بالاختيار لترد بقولها:”واحدة على العين هذه وواحدة على العين الثانية”.

وحكم الشيخ للأخ المتزوج بأحقيته في رعايتها، بحكم أن لديه أولاداً وبناتٍ لكي يتمكنوا من خدمتها، لكن “حيزان” رفض ذلك وصاح وتمسك بوالدته حتى فارقت الحياة عنده.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    6 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    بدوي

    أين من أزعجونا بزعيقهم وكتاباتهم ، وأصبح الغرب يستشهد بأقوالهم بأن المرأة لاقيمة لها في مجتمعنا ؟!
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  2. 25
    6 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    ابراهيم السرحان

    لا رهابنية في الإسلام
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  3. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    الحمد لله

    لو يستطيع الدهر رسم ملامحي لأخترت من بين الوجوه رضاها امي إذا الأيام ارخت بأسها املاً على طول الزمان اراها
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  4. 23
    5 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    حسين السبيعي

    الله يغفر لها ويرحمها ويجزا عيالها خير كلاهما سعى للبر بها وماقصروا بس باقي على ظاهر يبر باخوه اللي ما تزوج من اجل رعاية امه .
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  5. 22
    5 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    ضمير الناس

    انااشهدمانبتت مع العشب***الله يعظم له الاجرويجمعه معهافي العليين والانبياء والصالحين***اااامين***
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  6. 21
    5 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    فين قلم الحقيقه الي يتهمنى******
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  7. 20
    5 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    قمة التناقض

    الله برهم أحياء وأموات حيزان الحربي بره بوالدته مضرب مثل ويالله ترزقنا بره بأمه يالله ترزقنا بره بأمه في وقت اصبح المرور ع الوالدين في الاسبوع مره بر 💔
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  8. 19
    5 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    جبال سدير

    الله هم اغفر لوالدي ووالدتي ووالديكم ولجميع المسلمين هذة القصة قديمة ولكنخا مؤثرة كان على القاضي ان يطلب من حيزان ان يقيم مع اخية مادام وحيدا ولم يتزوج ليشتركا في برها رحمها الله وبذلك يرضي الطرفين
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  9. 18
    5 نوفمبر, 2016 , 23:16 م

    أعتقد لو عملت هذه القصة في دراما سعودية وتبناها سينارست وممثلين وعرضت في القنوات السعودية عربي إنجليزي عدة حلقات بشهر رمضان لنقلت للعالم صورة مشرقة عن المجتمع السعودي وربما أسلم ناس كثير في العالم .
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  10. 17
    5 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    Z

    هذا نفس الشايب اللي عند البزر اللي يتميلح و يقول اثرني مزيون و رد عليه رد قوي
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  11. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    طلال الرحيلي

    صورة مع التحية ل العقاين ب والديهم
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  12. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    طلال الرحيلي

    صورة مع التحية ل العقاين ب والديهم
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  13. 14
    5 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    تبوكنا أجممل

    سبحان الله ليت يتعضو الشباب منها ..اللهم اغفر لهما كما ربياني صغيرا
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  14. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    متابع عن بعد

    بر الوالدين وخدمتهما من ألذ وأمتع العبادات بعد الصلاة.. ويا حقباني الله يرزقك بر والدتك والله ما تحس بطعم الحياة إلا بوجودها أمام ناظريك ... وبفقد الأم والأب تكره كل شيء.. رحم الله والدي ووالدتي..
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  15. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    الحقباني

    علم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هيفا؟؟؟؟؟ امين امين علم
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  16. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 23:09 م
    عدد التعليقات:14732

    هيفاء @

    فرق بين الاثنين الي قتلوا أمهم وابوهم. وفرق بين الي يتسابقون على برهم
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  17. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 23:08 م
    عدد التعليقات:14732

    هيفاء @

    اميين يالحقبااني. اللهم احفظ امي وجميع امهاتكم. ومين قال. اميين. امييين
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  18. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    ابو سعووود

    ماقصرت 100سنة يكفي الله يرحمها ويجزا ابنها الخير
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  19. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    الله يرحم أمك ويرحم اموات المسلمين - يا حظك أنت واخوك ببر امكم - الجنة تحت اقدام الأمهات لمن بر بأمه ولم يعوقها.
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  20. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    متابع عن بعد

    رحم الله والدتي التي انتقلت إلى رحمة الله في مثل هذه الساعة من يوم السبت الماضي وكأن هذا الموضوع على موعد ليذكرني بهذه الساعة العصيبة في حياتي.رحم الله موتانا وموتاكم.وبر الوالدين ألذ عمل تقوم به بعد
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  21. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    ارز 👊 نجد

    المرأة هذا من بعض حقوق المرأة في الاسلام هل رأيتوا او سمعتوا من اعطاء المراة هذه الحقوق انه دين الحق بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم
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  22. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 23:01 م
    عدد التعليقات:14732

    هيفاء @

    ليه المحاكم
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  23. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  24. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 23:00 م
    عدد التعليقات:14732

    هيفاء @

    حسبي الله عليكم ذبحتوها قهرتوها.
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  25. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    اللهم ارزقنا بر أمهاتنا

    والله تأثرت فيه كثير كثير كثر سبحان الله ترك كل شي لامه يارب رحمتك اللهم ارحمنا وثبتنا يارب يقول كيف مابرها اااااا
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  26. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 22:56 م

    الحقباني

    علم اللهم اجعلني بار بوالدتي واعني علي برها ومن يقول امين علم
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