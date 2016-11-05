بالفيديو: صراع على “رضا الأم” بين شقيقين بالقصيم يصل للمحاكم

صحيفة المرصد: عرض تقرير تليفزيوني تفاصيل قضية غريبة من نوعها بين شقيقين وصل الخلاف بينهما على أحقية كل منهما برعاية والدتهما للمحاكم في محافظة الأسياح التابعة لمنطقة القصيم.

جرى ذلك بين مواطن يدعى “حيزان” لم يتزوج ولم يسع لوظيفة، من أجل أن يخدم أمه قائلاً: “كيف تكون أمي على قيد الحياة ولا أكون عند قدميها كل لحظة”.

من جهتهم قال أحد المقربين من الأسرة إن حب “حيزان” لوالدته وحرصه على رعايته لها والاهتمام بها أفشل كل المحاولات لترضية الطرفين ووصول الأمر للمحكمة.

وكوسيلة لحل الخلاف بين الشقيقين، طالب أحد الشيوخ، أن يتم إحضار الأم المسنة التي تجاوز عمرها 100 عام، وطالبها بالاختيار لترد بقولها:”واحدة على العين هذه وواحدة على العين الثانية”.

وحكم الشيخ للأخ المتزوج بأحقيته في رعايتها، بحكم أن لديه أولاداً وبناتٍ لكي يتمكنوا من خدمتها، لكن “حيزان” رفض ذلك وصاح وتمسك بوالدته حتى فارقت الحياة عنده.