بالفيديو: صراع على “رضا الأم” بين شقيقين بالقصيم يصل للمحاكم

صحيفة المرصد: عرض تقرير تليفزيوني تفاصيل قضية غريبة من نوعها بين شقيقين وصل الخلاف بينهما على أحقية كل منهما برعاية والدتهما للمحاكم في محافظة الأسياح التابعة لمنطقة القصيم.
جرى ذلك بين مواطن يدعى “حيزان” لم يتزوج ولم يسع لوظيفة، من أجل أن يخدم أمه قائلاً: “كيف تكون أمي على قيد الحياة ولا أكون عند قدميها كل لحظة”.
من جهتهم قال أحد المقربين من الأسرة إن حب “حيزان” لوالدته وحرصه على رعايته لها والاهتمام بها أفشل كل المحاولات لترضية الطرفين ووصول الأمر للمحكمة.
وكوسيلة لحل الخلاف بين الشقيقين، طالب أحد الشيوخ، أن يتم إحضار الأم المسنة التي تجاوز عمرها 100 عام، وطالبها بالاختيار لترد بقولها:”واحدة على العين هذه وواحدة على العين الثانية”.
وحكم الشيخ للأخ المتزوج بأحقيته في رعايتها، بحكم أن لديه أولاداً وبناتٍ لكي يتمكنوا من خدمتها، لكن “حيزان” رفض ذلك وصاح وتمسك بوالدته حتى فارقت الحياة عنده.
تعليقات ( 26 )
بدويأين من أزعجونا بزعيقهم وكتاباتهم ، وأصبح الغرب يستشهد بأقوالهم بأن المرأة لاقيمة لها في مجتمعنا ؟!
ابراهيم السرحانلا رهابنية في الإسلام
الحمد للهلو يستطيع الدهر رسم ملامحي لأخترت من بين الوجوه رضاها امي إذا الأيام ارخت بأسها املاً على طول الزمان اراها
حسين السبيعيالله يغفر لها ويرحمها ويجزا عيالها خير كلاهما سعى للبر بها وماقصروا بس باقي على ظاهر يبر باخوه اللي ما تزوج من اجل رعاية امه .
ضمير الناسانااشهدمانبتت مع العشب***الله يعظم له الاجرويجمعه معهافي العليين والانبياء والصالحين***اااامين***
قمة التناقضالله برهم أحياء وأموات حيزان الحربي بره بوالدته مضرب مثل ويالله ترزقنا بره بأمه يالله ترزقنا بره بأمه في وقت اصبح المرور ع الوالدين في الاسبوع مره بر 💔
جبال سديرالله هم اغفر لوالدي ووالدتي ووالديكم ولجميع المسلمين هذة القصة قديمة ولكنخا مؤثرة كان على القاضي ان يطلب من حيزان ان يقيم مع اخية مادام وحيدا ولم يتزوج ليشتركا في برها رحمها الله وبذلك يرضي الطرفين
Zهذا نفس الشايب اللي عند البزر اللي يتميلح و يقول اثرني مزيون و رد عليه رد قوي
طلال الرحيليصورة مع التحية ل العقاين ب والديهم
طلال الرحيليصورة مع التحية ل العقاين ب والديهم
تبوكنا أجمملسبحان الله ليت يتعضو الشباب منها ..اللهم اغفر لهما كما ربياني صغيرا
متابع عن بعدبر الوالدين وخدمتهما من ألذ وأمتع العبادات بعد الصلاة.. ويا حقباني الله يرزقك بر والدتك والله ما تحس بطعم الحياة إلا بوجودها أمام ناظريك ... وبفقد الأم والأب تكره كل شيء.. رحم الله والدي ووالدتي..
الحقبانيعلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هيفا؟؟؟؟؟ امين امين علم
عدد التعليقات:14732
هيفاء @فرق بين الاثنين الي قتلوا أمهم وابوهم. وفرق بين الي يتسابقون على برهم
عدد التعليقات:14732
هيفاء @اميين يالحقبااني. اللهم احفظ امي وجميع امهاتكم. ومين قال. اميين. امييين
ابو سعووودماقصرت 100سنة يكفي الله يرحمها ويجزا ابنها الخير
😎مرصداوي عنيد😎الله يرحم أمك ويرحم اموات المسلمين - يا حظك أنت واخوك ببر امكم - الجنة تحت اقدام الأمهات لمن بر بأمه ولم يعوقها.
متابع عن بعدرحم الله والدتي التي انتقلت إلى رحمة الله في مثل هذه الساعة من يوم السبت الماضي وكأن هذا الموضوع على موعد ليذكرني بهذه الساعة العصيبة في حياتي.رحم الله موتانا وموتاكم.وبر الوالدين ألذ عمل تقوم به بعد
ارز 👊 نجدالمرأة هذا من بعض حقوق المرأة في الاسلام هل رأيتوا او سمعتوا من اعطاء المراة هذه الحقوق انه دين الحق بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم
عدد التعليقات:14732
هيفاء @ليه المحاكم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
عدد التعليقات:14732
هيفاء @حسبي الله عليكم ذبحتوها قهرتوها.
اللهم ارزقنا بر أمهاتناوالله تأثرت فيه كثير كثير كثر سبحان الله ترك كل شي لامه يارب رحمتك اللهم ارحمنا وثبتنا يارب يقول كيف مابرها اااااا
الحقبانيعلم اللهم اجعلني بار بوالدتي واعني علي برها ومن يقول امين علم