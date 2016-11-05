المخلوع يتراجع عن انقلابه!

صحيفة المرصد: قدّم المخلوع علي عبد الله صالح، تنازلات جديدة بإعلانه الموافقة على المبادرة الأمريكية وماتضمنتها من بنود، وهيَ المرة الأولى التي يشير فيها المخلوع عن تراجعه عن خطوته الانقلابية.
وأكد صالح أنه سيعمل على نجاخ المبادرة الأمريكية لصالح وحدة اليمن، مشترطًا وقف جميع العمليات العسكرية في اليمن وسحب القوات الأجنبية ورفع الحصار وإلغاء العقوبات.
في الوقت نفسه، يتفاوض المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ مع الانقلابين لليوم الثالث على التوالي، وذلك للخروج من الأزمة الحالية، ومن المقرر أيضًا أن يتوجه إلى الرياض للقاء الحكومة الشرعية.
ويسعى “ولد الشيخ” إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة في اليمن، وحل الخلافات العالقة، ورغم ذلك فإن خطواته الإصلاحية تواجه بانتقادات مستمرة من الانقلابين والحكومة الشرعية على حدٍ سواء.
من جانبها، رفضت الحكومة الشرعية ما اعتبرته “شرعنة الانقلاب”، مؤكدة أن أي حلول ستطرح خارج الإطار الشرعي سترفض جملاً وتفصيلاً. وفي السياق، قال وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، إن لابد من وجود رؤية تتوافق مع مرجعيات الحكومة الشرعية، وهو مايرفضه الانقلابيون ما يعني أن مهمة المبعوث الأممي ستكون صعبة جدًا.
تعليقات ( 25 )
نوافيعطيك بطراوةلسانةحلاوةويراوقواكمايوراوقواالثعلب
الناقديوم شاف أنه خسران %100 تراجع !!
العسيريالمحروق عنده خيانه جديده ماراح يستقراليمن الأبموته
خالدعلي صالح احس انه رجل طيب و صدوق لايمكن تثصدر منه خيانه
دروجبا ديديهطلع اشجع من صدام انتم اعطوه فرصه وانشاالله مايكذب
بكره يخرج على يصالح يقول تم تحريف كلاميالحين نبي نفهم ويش الوضع بضبط ،، يجب تسليم جميع الأسلحة لدولة والجيش الوطني والمقاومة .
مديرة مياه الثرواتازرعوله شريحه في جسمه لأنه إذا رجع مارح ينفذ شي من المتفق عليه وبعدهايكون جاهز♸
مديرة مياه الثرواتاذعن وانت ماتشوف الدرب
من شبوة اليمنيهلن ترتاح الامه الا بهلاكه سمئنا من الجيش اليمني عندما ناتي للتسجيل عندهم يقولون العدد مكتفي ولاحاجه لمستجدين واذا اردنا القتال كمجموعات ضد الحوثي يقولون ستفشلون خططنا واستراتيجنا ضد الحوثي الى متى
عدد التعليقات:7793
الحرمانشطاني محنك
فهد العرمانيصدها وردها
الزهرانيماعندكم غير ثرثره والحرب سوفه تجلس سنين وسنين
بدويلايلدغ المؤمن من جحر مرتين ، حذاري من مراوغة الثعلب .
عدد التعليقات:12628
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=neMssGHLhD4
عدد التعليقات:12628
برق الحرم((((((( الان ................تحليق _كثيف ...... لمقاتلاتنا _الكواسر في سماء صعدة وصنعاء ... على حد سواء ))))))
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
عدد التعليقات:12628
برق الحرم(((((( لاتراجع ....... عن نثر جسد المخلوع في الهواء اشلاء ....ان لم يسحل أهل اليمن علجها الخائن كبير البغال وزنابيل نار الملالي معه ))))))
لاتصدقونههههه
رعد الجنوبعليه من الله مايستحق هذا الخائن
بقايا مشاعرولد الشيخ يعمل على توفيق وجهات النظر م.شفنا اي انجاز له الظاهر انه مبسوط ياخذ راتب امسكو مبادرة المخلوع واحذرو منه
زائرابوفوازلأحد يستهين بي عفاش واقولها حل نزاع اليمن عنده
aliياناس قرار صادر من الأمم المتحدة يتضمن بالزام الميلشيات بتسليم أسلحتهم للشرعية والانسحاب من صنعاء وفرض عقوبات عليهم وتجد الأمم المتحدة يفاوضونهم ويدافعون عن الميلشيات شيء عجيب