  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

المخلوع يتراجع عن انقلابه!

5 نوفمبر, 2016 , 23:51 م
المخلوع يتراجع عن انقلابه!
  • 6٬461
  • 25
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: قدّم المخلوع علي عبد الله صالح، تنازلات جديدة بإعلانه الموافقة على المبادرة الأمريكية وماتضمنتها من بنود، وهيَ المرة الأولى التي يشير فيها المخلوع عن تراجعه عن خطوته الانقلابية.

وأكد صالح أنه سيعمل على نجاخ المبادرة الأمريكية لصالح وحدة اليمن، مشترطًا وقف جميع العمليات العسكرية في اليمن وسحب القوات الأجنبية ورفع الحصار وإلغاء العقوبات.

في الوقت نفسه، يتفاوض المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ مع الانقلابين لليوم الثالث على التوالي، وذلك للخروج من الأزمة الحالية، ومن المقرر أيضًا أن يتوجه إلى الرياض للقاء الحكومة الشرعية.

ويسعى “ولد الشيخ” إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة في اليمن، وحل الخلافات العالقة، ورغم ذلك فإن خطواته الإصلاحية تواجه بانتقادات مستمرة من الانقلابين والحكومة الشرعية على حدٍ سواء.

من جانبها، رفضت الحكومة الشرعية ما اعتبرته “شرعنة الانقلاب”، مؤكدة أن أي حلول ستطرح خارج الإطار الشرعي سترفض جملاً وتفصيلاً. وفي السياق، قال وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، إن لابد من وجود رؤية تتوافق مع مرجعيات الحكومة الشرعية، وهو مايرفضه الانقلابيون ما يعني أن مهمة المبعوث الأممي ستكون صعبة جدًا.



تعليقات ( 25 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 25
    6 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    نواف

    يعطيك بطراوةلسانةحلاوةويراوقواكمايوراوقواالثعلب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 1:25 ص

    الناقد

    يوم شاف أنه خسران %100 تراجع !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    العسيري

    المحروق عنده خيانه جديده ماراح يستقراليمن الأبموته
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  4. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    خالد

    علي صالح احس انه رجل طيب و صدوق لايمكن تثصدر منه خيانه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    دروجبا ديديه

    طلع اشجع من صدام انتم اعطوه فرصه وانشاالله مايكذب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  6. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    بكره يخرج على يصالح يقول تم تحريف كلامي

    الحين نبي نفهم ويش الوضع بضبط ،، يجب تسليم جميع الأسلحة لدولة والجيش الوطني والمقاومة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    مديرة مياه الثروات

    ازرعوله شريحه في جسمه لأنه إذا رجع مارح ينفذ شي من المتفق عليه وبعدهايكون جاهز♸
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    مديرة مياه الثروات

    اذعن وانت ماتشوف الدرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    من شبوة اليمنيه

    لن ترتاح الامه الا بهلاكه سمئنا من الجيش اليمني عندما ناتي للتسجيل عندهم يقولون العدد مكتفي ولاحاجه لمستجدين واذا اردنا القتال كمجموعات ضد الحوثي يقولون ستفشلون خططنا واستراتيجنا ضد الحوثي الى متى
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  10. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص
    عدد التعليقات:7793

    الحرمان

    شطاني محنك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    فهد العرماني

    صدها وردها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    الزهراني

    ماعندكم غير ثرثره والحرب سوفه تجلس سنين وسنين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    بدوي

    لايلدغ المؤمن من جحر مرتين ، حذاري من مراوغة الثعلب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص
    عدد التعليقات:12628

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=neMssGHLhD4
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص
    عدد التعليقات:12628

    برق الحرم

    ((((((( الان ................تحليق _كثيف ...... لمقاتلاتنا _الكواسر في سماء صعدة وصنعاء ... على حد سواء ))))))
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  16. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص

    هذا الخاىن الكذوب يناور كالعادة كل يوم وله رأي لا تأمنوه لا يهمه مصلحة الشعب اليمني تحالف مع الحوثيين عملاء المجوس على قتل أهل السنة في اليمن وتدميرها لينتصر نفسه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص
    عدد التعليقات:12628

    برق الحرم

    (((((( لاتراجع ....... عن نثر جسد المخلوع في الهواء اشلاء ....ان لم يسحل أهل اليمن علجها الخائن كبير البغال وزنابيل نار الملالي معه ))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    لاتصدقون

    ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    يقول حصار لايوجد حصار يوجد منع العدو الايراني من التدخل شكله يكذب او عنده خدعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    رعد الجنوب

    عليه من الله مايستحق هذا الخائن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    بقايا مشاعر

    ولد الشيخ يعمل على توفيق وجهات النظر م.شفنا اي انجاز له الظاهر انه مبسوط ياخذ راتب امسكو مبادرة المخلوع واحذرو منه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  23. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    زائرابوفواز

    لأحد يستهين بي عفاش واقولها حل نزاع اليمن عنده
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    ali

    ياناس قرار صادر من الأمم المتحدة يتضمن بالزام الميلشيات بتسليم أسلحتهم للشرعية والانسحاب من صنعاء وفرض عقوبات عليهم وتجد الأمم المتحدة يفاوضونهم ويدافعون عن الميلشيات شيء عجيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    حذاري من كذب هذا المخلوع.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم