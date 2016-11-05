شاهد: فيديو جديد لصاروخ تاو يباغت مجموعة من ضباط الأسد بريف حماة

صحيفة المرصد:بث المكتب الإعلامي لجيش العزة التابع للجيش السوري الحر شريط فيديو يظهر استهداف مجموعة من ضباط قوات الأسد بصاروخ تاو على جبهة بلدة صوران في ريف حماة الشمالي.

وأظهر الفيديو اصابة المجموعة بشكل مباشر، حيث عمد عناصر من قوات الأسد إلى نقل القتلى والجرحى بسيارة نوع “بيك آب”.