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شاهد: فيديو جديد لصاروخ تاو يباغت مجموعة من ضباط الأسد بريف حماة

5 نوفمبر, 2016 , 23:52 م
شاهد: فيديو جديد لصاروخ تاو يباغت مجموعة من ضباط الأسد بريف حماة
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صحيفة المرصد:بث المكتب الإعلامي لجيش العزة التابع للجيش السوري الحر شريط فيديو يظهر استهداف مجموعة من ضباط قوات الأسد بصاروخ تاو على جبهة بلدة صوران في ريف حماة الشمالي.
وأظهر الفيديو اصابة المجموعة بشكل مباشر، حيث عمد عناصر من قوات الأسد إلى نقل القتلى والجرحى بسيارة نوع “بيك آب”.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    موصلي

    اللهم سدد الرمي على بشار وجنده وعلى الخوارج الطغاة
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  2. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    الله يوفقهم

    لكن اضن ان الصاروخ جاء في الساتر التارابي ،، لازم يركز الرامي في المره القادمة .
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  3. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  4. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    رعد الجنوب

    اللهم سدد رميهم وعليك بعدوهم يارب العالمين
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