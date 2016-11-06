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بالفيديو.. “أبو سن” و”كريستينا” على مسرح مصر

6 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص
بالفيديو.. “أبو سن” و”كريستينا” على مسرح مصر
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صحيفة المرصد: استغل الفنان حمدي الميرغني، وجوده في “مسرح مصر” على قناة “إم بي سي” مصر، ليُقدم عرضًا كوميديًا ساخرًا عن المراهق “أبوسن”.

وخلال العرض، استعرض “الميرغني” قصة حب “أبو سن” بالشابة الأمريكية “كريستينا”، والتي تجلت عندما حاول استغلال موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للوصول إلى محبوبته ولم يقف ضعف اللغة حائلاً أمامه في ذلك.

وتوسعت شهرة “أبو سن”، عبر فيديوهات كوميدية تنشر من خلال برنامج “you now”، وذلك بالتعاون مع الفتاة الأمريكية التي يحبها وتبلغ من العمر 21 عامًا، وأصبحت الفيديوهات التي يُنتجها الاثنان مادة دسمة للسخرية، نتيجة اللغة الضعيفة التي يعبر بها عن مشاعره لمحبوبته.



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 2:26 ص

    تحس ان السالفة مدبره صح !! اانسجن عشر أيام حتى يطلع و يعوض أيام السجن بهذي الشهره الأكبر من السوشل ميديا
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  2. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 2:25 ص

    المهاجر

    الظاهر المسرحيه هذي فيها رز من النوع الفاخر
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  3. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    الهمداني

    ابو سن مكسب يكفي انه عرف العالم بالسعودية وانه فيها شي جميل وناس ممكن تحب وتنحب شكرا ابو سن انك وصلت للعالم ان في السعودية شي جميل وهو(((ابو سن)))
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  4. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    الى متى التقطيع بالناس ونسيان تصرفاتكم

    ياكثر الحسد عندنا وإذا شافو الواحد نجح اشتغل الحقد قاتل الله أهل الشر
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  5. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص

    تخيلوا نشوفه بكرا زي القصبي نجم كبير ويلعب بالفلوس ويعيش بدبي ولندن

    جته على طبق من ذهب
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  6. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 1:55 ص

    ابو لجين

    ابوسن يسواكم يالجحلط يابوبيضه
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  7. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 1:53 ص

    عبد الرحمن

    هذا ما جناه علينا مراهقوا وسائل التواصل الاجتماعي ؟!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    ثامر

    هذي اخرتها يابوسن صرت مسخرة للي يسوى وللي ما يسوى 😂 تستاهل 😃
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  9. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    قلم جاف

    ابو سن مشروع فنان كوميدي لو لم يحصل له قمع ولو وجه التوجيه السليم
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  10. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص

    صار عالمي ..لو يتوجهه للفن والكوميديا ويستغل الشهره ..؟؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  11. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    بقايا مشاعر

    مسافة السكه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص

    والله المفروض

    أبو سن يرفع قضية ويطالب بالتعويض . لو انا محل أبو سن قسم بالله لاجلطهم ب 20 مليون .
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  13. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 1:22 ص

    سعيد

    يخرب بيتك يابو سن صار عالمي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    ابو سن مسكين مضحوك عليه كلمه تجيبه و كلمه توديه
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  15. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص
    عدد التعليقات:507

    ابونواف...

    لويتعلم أبوسن انقلش يشبك اروباء وملحقاتها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    لعن الله الحوثي مجلوط
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    الزهراني

    ترى ابو سن من شبابه ياطعميه
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  18. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    هههههههاي اقعد بها يا سن
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 1:12 ص

    عزوز

    مخالف
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  20. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص

    اسمرعبر

    والله وانشهرت يابو ضرس هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    مراقب عام

    هههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    ؟؟؟

    هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    احمد

    ؟!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    سماجةً مصارية

    سماجةً مصارية
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)

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