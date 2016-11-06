بالفيديو.. “أبو سن” و”كريستينا” على مسرح مصر

صحيفة المرصد: استغل الفنان حمدي الميرغني، وجوده في “مسرح مصر” على قناة “إم بي سي” مصر، ليُقدم عرضًا كوميديًا ساخرًا عن المراهق “أبوسن”.
وخلال العرض، استعرض “الميرغني” قصة حب “أبو سن” بالشابة الأمريكية “كريستينا”، والتي تجلت عندما حاول استغلال موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للوصول إلى محبوبته ولم يقف ضعف اللغة حائلاً أمامه في ذلك.
وتوسعت شهرة “أبو سن”، عبر فيديوهات كوميدية تنشر من خلال برنامج “you now”، وذلك بالتعاون مع الفتاة الأمريكية التي يحبها وتبلغ من العمر 21 عامًا، وأصبحت الفيديوهات التي يُنتجها الاثنان مادة دسمة للسخرية، نتيجة اللغة الضعيفة التي يعبر بها عن مشاعره لمحبوبته.
تعليقات ( 24 )
المهاجرالظاهر المسرحيه هذي فيها رز من النوع الفاخر
الهمدانيابو سن مكسب يكفي انه عرف العالم بالسعودية وانه فيها شي جميل وناس ممكن تحب وتنحب شكرا ابو سن انك وصلت للعالم ان في السعودية شي جميل وهو(((ابو سن)))
الى متى التقطيع بالناس ونسيان تصرفاتكمياكثر الحسد عندنا وإذا شافو الواحد نجح اشتغل الحقد قاتل الله أهل الشر
تخيلوا نشوفه بكرا زي القصبي نجم كبير ويلعب بالفلوس ويعيش بدبي ولندنجته على طبق من ذهب
ابو لجينابوسن يسواكم يالجحلط يابوبيضه
عبد الرحمنهذا ما جناه علينا مراهقوا وسائل التواصل الاجتماعي ؟!!!
ثامرهذي اخرتها يابوسن صرت مسخرة للي يسوى وللي ما يسوى 😂 تستاهل 😃
قلم جافابو سن مشروع فنان كوميدي لو لم يحصل له قمع ولو وجه التوجيه السليم
بقايا مشاعرمسافة السكه
والله المفروضأبو سن يرفع قضية ويطالب بالتعويض . لو انا محل أبو سن قسم بالله لاجلطهم ب 20 مليون .
سعيديخرب بيتك يابو سن صار عالمي
داعس رقبة الزيدي الحوثيابو سن مسكين مضحوك عليه كلمه تجيبه و كلمه توديه
عدد التعليقات:507
ابونواف...لويتعلم أبوسن انقلش يشبك اروباء وملحقاتها
داعس رقبة الزيدي الحوثيلعن الله الحوثي مجلوط
الزهرانيترى ابو سن من شبابه ياطعميه
داعس رقبة الزيدي الحوثيهههههههاي اقعد بها يا سن
عزوزمخالف
اسمرعبروالله وانشهرت يابو ضرس هههه
مراقب عامهههههههههه
؟؟؟هههههههه
احمد؟!!
سماجةً مصاريةسماجةً مصارية