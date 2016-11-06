بالفيديو.. “أبو سن” و”كريستينا” على مسرح مصر

صحيفة المرصد: استغل الفنان حمدي الميرغني، وجوده في “مسرح مصر” على قناة “إم بي سي” مصر، ليُقدم عرضًا كوميديًا ساخرًا عن المراهق “أبوسن”.

وخلال العرض، استعرض “الميرغني” قصة حب “أبو سن” بالشابة الأمريكية “كريستينا”، والتي تجلت عندما حاول استغلال موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للوصول إلى محبوبته ولم يقف ضعف اللغة حائلاً أمامه في ذلك.

وتوسعت شهرة “أبو سن”، عبر فيديوهات كوميدية تنشر من خلال برنامج “you now”، وذلك بالتعاون مع الفتاة الأمريكية التي يحبها وتبلغ من العمر 21 عامًا، وأصبحت الفيديوهات التي يُنتجها الاثنان مادة دسمة للسخرية، نتيجة اللغة الضعيفة التي يعبر بها عن مشاعره لمحبوبته.