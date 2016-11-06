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بسبب “كلمتين”.. مؤسس الفيس بوك يخسر 2.5 مليار دولار!

6 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص
بسبب “كلمتين”.. مؤسس الفيس بوك يخسر 2.5 مليار دولار!
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صحيفة المرصد: تكبد مارك زوكربرغ مؤسس فيسبوك ومديره التنفيذي خسارة بلغت 2.5 مليار دولار. وحدث تراجع في أسهم شبكة فيسبوك الاجتماعية 8% بشكل فوري، بسبب كلمتين وردتا في بيان للشبكة.

وجاء بالبيان الذي تناقلته وسائل إعلامية، تحذيرات من إدارة فيسبوك من إمكانية حدوث “تباطؤ” في عائدات الإعلانات مستقبلا، مبدية في الوقت ذاته استعدادها للقيام باستثمارات “قوية”، ما أثار حفيظة المستثمرين ودفع العديد منهم لبيع أسهمهم.



تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 2:54 ص

    ؟؟؟

    هالورع يملك مليارات. سبحان المعطي
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  2. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    مفتووون

    اصلا عادي ... 2.5 مليار بالنسبه له مثل ريالين ونص بالنسبه لنا والله المستعان !!
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