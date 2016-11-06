  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو..خبير اقتصادي: الفترة المقبلة أيام سودة على المصريين

6 نوفمبر, 2016 , 1:53 ص
بالفيديو..خبير اقتصادي: الفترة المقبلة أيام سودة على المصريين
  • 1٬091
  • 8
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: قال وائل النحاس، الخبير المالي والاقتصادي، إنه حذّر كثيرا من الأزمات الاقتصادية والمشاكل التي ستتعرض لها البلاد خاصة في شهري 9 و11، لأن الدولة هي من تصنع هذه الأزمات بنفسها، لافتا إلى أن ما حدث للجنيه ليس تعويم وإنما انهيار لقيمته الشرائية والتي كلفت المستثمرين خسارة كبيرة.

وأضاف “النحاس”، في لقائه مع برنامج “حصريا مع ممتاز” المذاع على قناة “العاصمة 2″، أن ما أثير حول تبادل العملات مع الصين كلام وهمي لن يحدث أبدًا، مؤكدًا أن الدولة لم تتخذ أي إجراءات احترازية وهذه كارثة كبيرة جدًا تعود على الناتج القومي وهزة كبيرة جدًا على الاقتصاد المصري.

وأشار “النحاس”، إلى أن تخفيض قيمة الجنيه أصاب الحكومة في مقتل لأنها تسعى لمحاولة إرضاء صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، قائلا: “الفترة المقبلة سودة على الشعب المصري وخاصة في شهر فبراير، لأنها فترة الحصول على القرض من عدمه”.



تعليقات ( 8 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 4:40 ص

    بنت آدم

    أي إنقلاب نهايته شر و ثلاجات خاوية و أفلام لا نهاية لها مصر اليوم باتت خاسرة حتى صداقاتها مع دول الخليج و قد ارتمت في أحضان *** عن طريق نفط العراق المحتل و شعب مصر إلى اليوم صامت على كل هذا !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 3:26 ص

    موجود

    صندوق النقد الدولي - قروضه ربويه مائه بالمائه -- هل انتم مسلمون الربا حرام ولي امركم يبيح ماحرم الله خمور ومراقص ومجاهره بالمعاصي والخافي اعظم وتريدون التوفيق الحل بسيط اتقو الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 2:51 ص

    استشاري صح

    اللي يبي الشهرة يسب مصر وينتقدها ويتمنى لها الانهيار كحال الاخونج اذناب ايران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 2:27 ص

    سلمان

    لا تلعب معي؟؟؟؟ ههههه سلملي على خنبيقو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 2:26 ص

    سلمان

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 2:20 ص

    أبو مصلفح الرياض

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم كل من خالف السعودية ماشاف عافية والدليل إن نصرة الحربي تحب بلدها وهاهي تسرح في أرض الله الواسعة تمشي الهوينا على ركبتيها فإلى متى من أعلى المنابر أنادي وصوتي يرجعلي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  7. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 2:12 ص

    ابو محمد السيد

    أولا الحمد لله على كل حال - لم يخلقنا ليتركنا بل تكفل بنا - من باب الإيمان - ثانيا نسأل الله أن يلطف بشعب مصر العزيز على قلوبنا - وأن لايحوجنا ولا أي مسلم الا لوجهه الكريم ( آمن)
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  8. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 2:02 ص

    لا تلعب معي

    دايم اذا شفت إرجاف بالاقتصاد اعرف انه مؤشر لطفرة قويه بالأسواق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم