بالفيديو..خبير اقتصادي: الفترة المقبلة أيام سودة على المصريين

صحيفة المرصد: قال وائل النحاس، الخبير المالي والاقتصادي، إنه حذّر كثيرا من الأزمات الاقتصادية والمشاكل التي ستتعرض لها البلاد خاصة في شهري 9 و11، لأن الدولة هي من تصنع هذه الأزمات بنفسها، لافتا إلى أن ما حدث للجنيه ليس تعويم وإنما انهيار لقيمته الشرائية والتي كلفت المستثمرين خسارة كبيرة.

وأضاف “النحاس”، في لقائه مع برنامج “حصريا مع ممتاز” المذاع على قناة “العاصمة 2″، أن ما أثير حول تبادل العملات مع الصين كلام وهمي لن يحدث أبدًا، مؤكدًا أن الدولة لم تتخذ أي إجراءات احترازية وهذه كارثة كبيرة جدًا تعود على الناتج القومي وهزة كبيرة جدًا على الاقتصاد المصري.

وأشار “النحاس”، إلى أن تخفيض قيمة الجنيه أصاب الحكومة في مقتل لأنها تسعى لمحاولة إرضاء صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، قائلا: “الفترة المقبلة سودة على الشعب المصري وخاصة في شهر فبراير، لأنها فترة الحصول على القرض من عدمه”.

