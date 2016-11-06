فيديو: متسابق مغربي يدخل في نوبة بكاء في برنامج “اراب ايدول” والسبب صادم!

صحيفة المرصد: دخل متسابق مغربي في نوبة بكاء فور دخوله على لجنة تحكيم برنامج اراب ايدول Arab Idol. أبدى لجنة تحكيم اراب ايدول اندهاشهم من بكائه في حين إنه لم يقم بتجربة الأداء بعد، ليصرح المتسابق بأغرب تصريح وهو إنه حلم في الليلة السابقة لقدومه إلى البرنامج بالفنانة ذكرى، ولتبلغه رسالة وهي أن يلغ سلامته للفنانة أحلام. وقال المتسابق إنه حلم بالراحلة وكانت ترتدي أبيض، ونصحته في الحلم بالذهاب إلى برنامج اراب ايدول وأن يبلغ أحلام سلامها، مضيفة في حالة فوزه في البرنامج لا ينسى أن يأتي لزيارة قبرها. وبمجرد أن غنى المتسابق انفجرت لجنة التحكيم في الضحك، ليحصل على أربعة “لا” وفقا لموقع ليلينا.

