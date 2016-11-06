صحيفة المرصد: دخل متسابق مغربي في نوبة بكاء فور دخوله على لجنة تحكيم برنامج اراب ايدول Arab Idol. أبدى لجنة تحكيم اراب ايدول اندهاشهم من بكائه في حين إنه لم يقم بتجربة الأداء بعد، ليصرح المتسابق بأغرب تصريح وهو إنه حلم في الليلة السابقة لقدومه إلى البرنامج بالفنانة ذكرى، ولتبلغه رسالة وهي أن يلغ سلامته للفنانة أحلام. وقال المتسابق إنه حلم بالراحلة وكانت ترتدي أبيض، ونصحته في الحلم بالذهاب إلى برنامج اراب ايدول وأن يبلغ أحلام سلامها، مضيفة في حالة فوزه في البرنامج لا ينسى أن يأتي لزيارة قبرها. وبمجرد أن غنى المتسابق انفجرت لجنة التحكيم في الضحك، ليحصل على أربعة “لا” وفقا لموقع ليلينا.
فيديو: متسابق مغربي يدخل في نوبة بكاء في برنامج “اراب ايدول” والسبب صادم!
صحيفة المرصد: دخل متسابق مغربي في نوبة بكاء فور دخوله على لجنة تحكيم برنامج اراب ايدول Arab Idol. أبدى لجنة تحكيم اراب ايدول اندهاشهم من بكائه في حين إنه لم يقم بتجربة الأداء بعد، ليصرح المتسابق بأغرب تصريح وهو إنه حلم في الليلة السابقة لقدومه إلى البرنامج بالفنانة ذكرى، ولتبلغه رسالة وهي أن يلغ سلامته للفنانة أحلام. وقال المتسابق إنه حلم بالراحلة وكانت ترتدي أبيض، ونصحته في الحلم بالذهاب إلى برنامج اراب ايدول وأن يبلغ أحلام سلامها، مضيفة في حالة فوزه في البرنامج لا ينسى أن يأتي لزيارة قبرها. وبمجرد أن غنى المتسابق انفجرت لجنة التحكيم في الضحك، ليحصل على أربعة “لا” وفقا لموقع ليلينا.
تعليقات ( 7 )
المطوع😎زمن الرويبضه
فيه مغني من الريف المريكيكان من ضمن الاف المتسابقين اول ما دخل على الجنة ضحكوا على لهجته وعلى عمله لأنه كان جامع دجاج في مزارع الريف الأمريكي ، لكن غنا لهم مقطع وبعد المقطع وقفو له احتراما وفاز بالمسابقة وتقريبا 3 مليون دولار
والله افضل ما في المقطععبدالله وناصر
جنوبية..🌻🌻في أحد يعرف الجحلي والمهشوش والرزحة والزلاف فن راقي مميز راح اسوي فيه مسابقة الي يعرف يقدم على اللجنة مقرها الساحل
أبو مصلفح الرياضبركات طش ام طش أحلام ودها تصير داعية ونصرة تقول 5سنوات وبتصير داعية والقناة نفسها تخاطب كل العرب ومتجمعين فيها مالذ وطاب من ماشتهت النفس البشرية أو عفاريت الجن عموما من أسباب انبطاح القناة شاورما عربي
سعيدهذا الاشكل التي اخرجتها لنا mbc يخرب بيتها