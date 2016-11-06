وظيفة ابن الوزير!

توقفت عن التعليق على موضوع توظيف أحد الوزراء لأحد أبنائه على بند استقطاب الكفاءات بانتظار نتائج التحقيق، فلم أكن بداية متأكدا من صحة المعلومة، كما أنني آثرت التريث على أساس أن ابن المسؤول مواطن أيضا ومن حقه الحصول على فرصته العادلة في المنافسة على الوظائف!

أما وقد ظهرت النتيجة وفق ما صرح به المتحدث باسم نزاهة من أن الابن حقق معايير الكفاءة الـ ١٧ للتعيين، فإنني أسال هل حصل الآلاف من خريجي جامعاتنا وبرنامج الابتعاث المتميزين الذين يحققون هذه المعايير على نفس الفرصة التي حصل عليها ابن الوزير؟! إذا كانوا حصلوا عليها بالفعل فإن ابن معاليه محظوظ جدا، ويكون أيضا حصوله على وظيفة مرموقة في وزارة أبيه صدفة عظيمة!

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قرأت في «عكاظ» أن لجنة الشؤون الإسلامية بمجلس الشورى تدرس اقتراحا قدمته عضو مجلس الشورى موضي الدغيثر يقضي بتخصيص وقت للنساء لتقبيل الحجر الأسود!

سؤالي هل وظيفة مجلس الشورى سن وتعديل الأنظمة أم ممارسة الأعمال التنفيذية للإدارات الحكومية؟! فمثل هذا الموضوع تدرسه وتقرره إدارة الحرمين الشريفين وليس مجلس الشورى، وكان بإمكان العضوة الكريمة تقديم اقتراحها الجيد مباشرة إلى مسؤولي الحرم، فهم يرحبون بالاقتراحات الإيجابية!

لأنه إذا كان من مهام مجلس الشورى التدخل لتخصيص أوقات للنساء لتقبيل الحجر الأسود فربما يتدخل لتنظيم أوقات وقوف طلاب المدارس أمام شباك «المقصف» أو تنظيم طوابير مطعم «البيك» في بريدة!

نقلا عن صحيفة “عكاظ”