المطلق يهاجم الرقاة والأطباء الشعبيين …”98% منهم كذابون و محتالون”

صحيفة المرصد : هاجم عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، الرقاة والأطباء الشعبيين، مؤكدا أن 98 % منهم كذابون وغير متعلمين.
وقال في برنامج «فتاوى» على القناة السعودية الأولى: إن بعض الرقاة والأطباء الشعبيين يغضبون عليَّ عندما أقول مثل هذا الحديث، وأوجه الناس للذهاب إلى الأطباء المعتبرين الدارسين والمتخرجين في الجامعات وعليهم متابعة ورقابة من الدولة ممثلة في وزارة الصحة .
وحسب صحيفة “عكاظ” زاد المطلق قائلا: إن الكثير من الأطباء الشعبيين لديهم الكذب والجرأة في خلط الأشياء ببعضها، وبعض الرقاة يعتمدون في تشخيص الحالات على الأحلام ويوهمونهم بأنهم مصابون بالعين أو الحسد أو السحر.
تعليقات ( 23 )
سلمانجزاك الله خير
عدد التعليقات:15226
قلم الحقيقهالكثير من الرقاة الشرعيين فيهم خير للمسلمين جزاهم الله خير وللمرضى المحتاجين لهم لعلاجهم من المس والحسد والاكتئآب والكثر من الأمراض النفسية التي عجز عنها الطب الحديث.لماذا حكمت عليهم بهذا الحكم؟؟؟.
سعيدالمعالج الشعبي والشيخ الي كل همه المال فهو نصاب وبائع للوهم
الثراء السريع عن طريق الرقية وتفسير الأحلام والطب الشعبيي الغير متخصصصدق الشيخ الله يجزاه خير- تخيلا أصبح كل من يدعي الرقية ويخلط معها ممارسة الطب الشعبي بدون علم او خبره اذا جاه المريض قال برقيك وابعطيك علاج سعره كذا وكذا- طيب والنتيجه المتوقعه تضاعف المرض وزاد الألم
خبر عاجلخبر عاجل خبر عاجل خبر عاجل خبر عاجل خبر عاجل اعلن منذ قليل شروق الشمس لهذا اليوم الساعه السادسه والنصف تقريبا
الثراء السريع عن طريق الرقية وتفسير الأحلام والطب الشعبيي الغير متخصصصدق الشيخ الله يجزاه خير نعم الذهاب الى الطبيب وليس لمدعي الطب الشعبيي تخيلو شخصا لدية ضغط مرتفع يرح لطبيب شعبيى يصرف له عشبة قد ترفع ضغط وتنفجر العروق فى راس المريض ويموت بسبب هذا الطبيب الشعبي
متقاعد على قيد الحياةياشخ الله يرضى عليك لي عليك ملاحظة عندما يسألك اي سائل في الدين على الهواء مباشره كونه جاهل في العلم فتضحك من سؤاله وتحرجه وأنتم اهل الذكر المفروض تجاوب ولا تضحك على سؤاله,,,,,
عدد التعليقات:57
فولاذصحيح كثير من الرقاة عندهم اخطاء لكن لابد من التصحيح لهم بدلا من التهجم عليهم ثم اذا قدر الله شيء من الحسد او السحر او المس على احد اقارب الشيخ المطلق او غيره راحوا يبحثون عن الرقاة
مزمز--2016ياشيخ اعرف ناس بعد الله سبحانة وتعالي تشافو يوم الله ناد بشفاهم من طب شعبي مالذي يزعجك يا شيخ كلة كلام الله ورقية شرعية عجبي
متقاعد على قيد الحياةانا أخالفك بعض الرقاة تشافا احد ابنائي على القران باذن الله ولم ينفعه مستشفى والدليل على ذلك ان القران فيه شفاء عند القراءة تجد المريض الذي به مس يرتجف عند قراة القران سبحان الله .
الوقع غير***بالمدينة هو المتمكن واقدم واحد يشخص حالتك بدقة وله اكثر من ٣٥ سنة اشهر واحد
مواطن صالحتاجر و شيخ و سياسي كلها تبادل و مصالح و الشعب هم الضحية
الفاهماصلا الفتوى لازم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وليس رأي شخصي
عُـــــــمـــــــركلامك عين الصواب ياشيخ نرجو من الدوله اتخاذ الازم واقفال مايسمى معالج شعبي وشيخ يقراء هاذا اكل اموال الناس بلباطل اجل زيت سمسم قيمته بسوق9ريال يبيعه35ريال
صقرصدقت ياشيخ واغلب مراجعي مدعي الرقية مرضى نفسيين يحتاجون طبيب متخصص وليس من يضحكون على الناس
لنا اللهليتك يا شيخ تهاجم الحرامية الكبار اللي اكلوا اموال الناس بالباطل .. جهرا والعين ترا ..اين أنتم صامتون
الفاهمحتى الشيخ المطلق يبي له يقرأ على روحه اصلا بن باز كان قبل ما يفتي يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين
موجودنحن في معمعه
همساتبعد الشروق يبدأ بالقراءة عبر المكبرات ومن ثم يظهر الملبوس والمعيون وتبدأ النساء بالصراخ فيأتي لكل واحدة هلى حدة بالمسجد وشفى الله على يديه الكثير ولكن امه منعته واوقفته خوفا عليه من الجان ! شيخ متمكن
همساتالمريض النفسي لايستفيد من الرقية والملبوس والمسحور والمعيون يشعر بتحسن ،، مان هناك شيخ جليل في مسجد الخير بجده يذهب الناس اليه قبل صلاة الفجر وبصلوا معه ويسبحوا ويستغفروا حتى الشروق ،،يتبع
أفريقيأنت الأقرب إليهم وأنت الأعلم بممارساتهم
معيضهذا شئ معروف وتجارة الوهم رائجة في المجتمعات ألخلجية بشكل كبير
خبيراغلب من يلجأ لرقاه هم مرضى نفسيين يحتاجو لعلاج نفسي دوائي وسلوكي ما فيهم لا سحر ولا عين ولا شي ، كثير منهم يحتاج طبيب نفسي ولكن يضيعو وقتهم بين الرقاه من شيخ لشيخ لين تزداد حاله المريض وينتهي تماما