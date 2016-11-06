المطلق يهاجم الرقاة والأطباء الشعبيين …”98% منهم كذابون و محتالون”

صحيفة المرصد : هاجم عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، الرقاة والأطباء الشعبيين، مؤكدا أن 98 % منهم كذابون وغير متعلمين.

وقال في برنامج «فتاوى» على القناة السعودية الأولى: إن بعض الرقاة والأطباء الشعبيين يغضبون عليَّ عندما أقول مثل هذا الحديث، وأوجه الناس للذهاب إلى الأطباء المعتبرين الدارسين والمتخرجين في الجامعات وعليهم متابعة ورقابة من الدولة ممثلة في وزارة الصحة .

وحسب صحيفة “عكاظ” زاد المطلق قائلا: إن الكثير من الأطباء الشعبيين لديهم الكذب والجرأة في خلط الأشياء ببعضها، وبعض الرقاة يعتمدون في تشخيص الحالات على الأحلام ويوهمونهم بأنهم مصابون بالعين أو الحسد أو السحر.