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شعار «هيئة الترفيه» .. ما بين اعجاب وسخرية من المغردين

6 نوفمبر, 2016 , 5:42 ص
شعار «هيئة الترفيه» .. ما بين اعجاب وسخرية من المغردين
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صحيفة المرصد : وثّق موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» حساب الهيئة العامة للترفيه، الخميس الماضي، بشعار وتغريدة واحدة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لتلقى تفاعلاً كبيراً من مغردين تساءلوا عن هوية الهيئة وشعارها، وانقسموا بين «مؤيد» و«رافض» له، ولم تخل غالبية الردود من نبرة «ساخرة».

ففي البدء، تباينت ردود فعل المغردين تجاه صورة الحساب، التي تضمنت شعار المملكة محاطاً بشعلة من الألعاب النارية. فبينما رآه المغرد عبد المجيد الكناني «شعاراً مبتكراً وجميلاً»، اعتبر الدكتور عبيد العبدلي انه يحمل تشابهاً كبيراً مع شعار «إكسبو 2012» الذي نظمته كوريا الجنوبية، متسائلاً: «هل هي صدفة أم مخطط لها؟»، وهو ما أيده فيه محمد عبد الكريم، الذي اعتبره «شعاراً مقتبساً قائماً على القص واللصق».

ونصح فيصل الصويمل بضرورة تغييره، كونه «لا يعبرعن منظومة الترفيه وتصميمه بدائي جداً»، الأمر الذي أيّده علي الشعيبي إذ قال: «بهذا الشعار نختزل الترفيه في طرطعة وألعاب نارية». واقترح نايف العصيمي «عدم ربط شعار الدولة الرسمي السيفين والنخلة بالهيئة».
ونالت وظيفة الهيئة جانباً من سخرية المغردين حسب صحيفة “الحياة” ، إذ طالبهم المغرد سلطان الصالح بسرعة بتفعيل خدمة «دغدغة المواطنين». واستغل المحامي فالح السبيعي الحدث للتعبيرعن مشكلته، موضحاً انه «لم يعد يعرف إلى أي هيئة ينتمي، إذ بدأت الشكوك تراوده أخيراً بالتبعية إلى هيئة الترفيه».

من جانب آخر، رأى المغرد حماد الشمري ان أنشطة الترفيه والسعادة ليست في حاجة إلى مؤسسة حكومية، معتبراً إياها «قراراً شخصياً». بينما طالبت إحدى المغردات الهيئة بضرورة إنشاء سينما ومسارح ومهرجانات عالمية، لكن أحد المغردين وجد الحل في رأيه «أعطونا فلوس وسنرفه نحن عن أنفسنا».

واكتفت الهيئة عبر حسابها بتغريدة واحدة تضمنت «البسملة»، اختلفت حولها آراء المغردين، إذ حياهم عليها الدكتور ابراهيم الفارس، وطالبهم بأن يكون نتاجهم وعطاؤهم في «رضا الله». بينما رأى أحدهم أنه كان الأولى بهم «إطلاق نكتة ونشر بعض المقاطع الطريفة لتناسب وظيفتها».



تعليقات ( 27 )

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  1. 27
    6 نوفمبر, 2016 , 8:19 ص

    ..

    حلو الشعار .. بس وش دورها الفعلي وهل وجودها بيفيد المواطن ولأي مدى.. بنشوف
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  2. 26
    6 نوفمبر, 2016 , 8:15 ص

    سعد بن فهد

    الشعب عطوهم فلوس وشفو كيف يرفهون عن انفسهم فقط محتاجين دراهم وراح تشوفون ابتسامة الشعب
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  3. 25
    6 نوفمبر, 2016 , 8:11 ص

    واحد من الناس

    في فرق كبير بين شعار اكسبو 2012 و الترفيه اصلا ما فيه تشابه
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  4. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص

    غير ﻻئق

    بس من هيعت التفريع والوضع مدحدر
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  5. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 7:39 ص

    رؤية 2060

    المفترض هيئة الاحزان
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  6. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 7:37 ص

    رؤية 2060

    أي ترفيه اتقوا الله فينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 7:36 ص

    💎💛عـــهـــود💙💎

    هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. قبل زفرة العربي الأخيرة 🌬🌪🌫🌑😔
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  8. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 7:30 ص

    الرأي العام

    الوزارة ليس وقتها ياليت تكون مسئولة الفترة الحالية عن حملات الزيارة الدينية اما المواطن الان يعاني اقتصاديا
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  9. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 7:20 ص

    عادي وليس بجديد

    نحتفل ونطبل بالعناوين ويهمل المضمون. دايم نروح باطوشة واعلام كبير بوجود هيئة او مشروع وبعدين ما نشوف انه الا ان شيئ لم يتغير وهكذا تكون
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  10. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 7:04 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    هذا مو شعار ترفيه هذا شعار حزن وبكاء .
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  11. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 7:03 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    الشعار جميل .. وهناك من ولائه لايران المجوس ومع هذا يبدي رأيه في امور تخص الشأن الداخلي
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  12. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 6:56 ص

    سلمان

    راحت هيئه وجت هيئه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 6:52 ص

    الوسمي

    عندما تقام هيئة من اجل مزرعة فقل على الدنيا السلام
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  14. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 6:49 ص

    جنوبية..🌻🌻

    هو مجرد شعار المهم الإنجاز نبي فعل نشوف شي ملموس نبغى شي يغنينا عن السفر برى المملكة نبغى كل منطقة لها ترفيه يناسب مناخها والأسعار تكون في متناول الجميع الفنادق ودخول الملاهي وغيره
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  15. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 6:29 ص
    عدد التعليقات:15228

    قلم الحقيقه

    وشــــــ دخل السيوف جابينها مع شعار هيئتكم. أول شعار لها وهيئة الترفيه نفسها مولودة حديثة وأنتم جابين سيوفكم للقضاء عليها في مهدها.يبدو أن من اقترح هذا الشعار لاعلاقة له بالهيئة بالقصاص سياف قطع رقاب.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  16. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 6:24 ص

    الشايب

    الترفيه ليس في حاجه هئيه ..؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  17. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 6:17 ص
    عدد التعليقات:15228

    قلم الحقيقه

    بهذا الشعار يطلق عليها الهيئة العامة لقتل الترفيه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 6:15 ص

    الاحفوره

    جدا جميل يحكي الترفيه الليلي والنخله عمل بالنهار
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  19. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 6:14 ص

    القناص2

    هيئه الترفيه او هيئه السياحه وهي جامعه عدة نشاطات الشعار فقاقيع في كل اتجاه الحمدالله مارسمو عليه صاروخين وطيارتين حربيه فعلا ترفيه حقيقه لايوجد إلا العاب ناريه
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  20. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 6:06 ص

    القناص2

    من صممه اعتقد انه مدك بكل شيء من حوله يعنى بأختصار كلام فقاقيع اكثر الوزارات والهيئات عندنا لو اطلق عليها وزارة النكد اقرب الى الواقعها
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  21. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 6:04 ص

    بقايا مشاعر

    اتمنى م.يكون الشعار مكلفهم لان بعض الشعارات كلفت ملايين طايله وطلعت****من مكان اخر
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  22. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 6:02 ص

    عموري

    شعب جاهز للسخرية المفروض الشعار لوحة بيضاء
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  23. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 5:58 ص

    الشهاب الاحمر

    فعلا هذا الشعار مهزلة شعار هيئة ترفيه يكون فيه صورة سيوف وسكاكين ،اصبح هذا شعار القراصنة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  24. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 5:58 ص

    عمر

    هههههه كل شي يسخرون منه وينكتون مدري هم فاضون ام انهاسارت عاده عندبعض الناس (( اقول بلاش سخريه (( وترفيه العافيه في البدن وسلامتكم وخلوالحياه تسير
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  25. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 5:57 ص

    يالطيف

    المفروض النخله والسيف لاتضع عنوان للترفيه لانهرمز وشعار ذا اهميه وليس تىرفيهيه لابد يكون الشعار صورة لحديقه الملك عبدالله مع صور مصغرة لاماكن الترفيه بالمملكه مع ذكراسم المنطقه باحرف صغيرة
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  26. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 5:55 ص

    الصارم

    الترفيه لايحتاج لها هيئه مستغله وإنما تكون قسم أو إدارة تحت السياحه، أقترح دمجها مع السياحه والخلاص من هـ الفضايح
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  27. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 5:47 ص

    بقايا مشاعر

    ترفيه وحدث ولاحرج الشعب مرفه ماهو محتاج زياده رجعو محلات الدجاج الطازج في الحارات وخفضو اسعاره الدجاجه15رجال والراتب راح ربعه خلونا ننعم بالرفاهيه
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