انخفاض أسعار السيارات المستعملة 30 % .. وسط عزوف من المشترين

صحيفة المرصد : بعد تراجع القدرة الشرائية للأفراد، انخفضت مبيعات السيارات المستعملة في المملكة بنسبة تصل إلى 35 في المائة، الأمر الذي يعبر عن حالة من الركود في القطاع، منذ مطلع العام الحالي، أدى إلى تكدس الكثير من السيارات المستعملة في صالات العرض، وسط عزوف عن الشراء. وأوضح عدد من الشريطية والعاملين في المعارض خلال جولة ميدانية على عدد من معارض السيارات، في كل من الشفاء والنسيم، انخفاض كبير في عدد المشترين، مؤكدين أن عدد الزبائن تراجع بنسبة كبيرة، وأن الركود والتراجع في تداول السيارات المستعملة يعود لأسباب عديدة، منها عروض المصارف، والشركات، على السيارات الجديدة، وتراجع القوة الشرائية للأفراد، وازدياد عدد المعارض الجديدة .
وأضاف سعد مسحل العتيبي رئيس طائفة معارض السيارات، أن السوق يشهد ركودا ونزولا في المبيعات لا يقل عن 35 في المائة عن العام الماضي 1437، وأن أسعار السيارات المستخدمة شهدت انخفاضا كبيرا، مشيرا إلى أن الأسباب التي أدت إلى ركود السوق عديدة منها تراجع القوة الشرائية للأفراد والحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم حسب صحيفة “الاقتصادية”.
ومن ناحيته قال أبو فيصل أحد ملاك معارض السيارات إن الركود يضرب السوق منذ عام تقريبا، الأمر الذي تسبب في هبوط أسعار السيارات المستعملة، بخلاف كثرة العروض التي تقدمها المصارف، مشيرا إلى أن ازدياد عدد المعارض الجديدة وانخفاض الطلب أسهما في زيادة الركود، مؤكدا أن السوق سيشهد مزيدا من الهبوط.
ومن جهته أشار أبو تركي أحد ملاك المعارض إلى أن نزول أسعار السيارات المستعملة نسبيا، حيث إن الأسعار ما زالت متماسكة، رغم ركود وعزوف المشترين، وقلة المبيعات، لافتا إلى أن أسعار السيارات المستعملة مرتبط بهبوط أسعار السيارات الجديدة وتخفيض قيمة الضرائب الجمركية على السيارات.
وأضاف أن السوق الآن يشهد حالة من إعادة التقييم، حيث سيتوجه إلى تقليل العرض ليصبح متساويا مع الطلب ويخرج من الأزمة بأقل الخسائر.
تعليقات ( 17 )
كلام فاضى النزول نسمع به والواقع غيرنسمع ان كل شى نزل نقراء بصحف وعلى الواقع كل شى غااالى
متقاعدما نزل شي كلام فاضي ركود ممكن لازم ينزل سعر الجديد أولاً والزين غالي
عدد التعليقات:1207
نبرااسالاسواق في العالم كله تتأثر بظروف اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه اما تخفض الاسعار او تزيدها الا عندنا,والا بالله قاره تسافر من مدينه الى مدينه تحدك الصحاري من كال جانب وسعر متر الارض 1000 ريال,كيف مدري؟
وتمضي الاحزانللعلم فقط .... معنى كلمة شريطيه اي النصاب المحترف وسمي بذلك الاسم لانه عند بيع السلعه يردد كلمة (على الشرط) بشكل ملحوظ .
اسمرعبركل اللي يتحكم بسوق السيارات المستعملة هم اجانب ابو يمن والسوريين والمصريين والسودانيين
شبيه الريحخلوها تصدي الاسعار المبالغ فيها وكيف يستطيع المستهلك الشراء الجميع بحاجة الى الشراء ولكن الاسعار نار نار نار ..................فخلوها تصدي
رؤية 2060عقبال العقارات انشاء الله
رؤية 2060جعلكم بالحاله وردة وعقبال الإفلاس انشاء الله
محقومن اللعانة تقليل المعروض حتى يتساوى مع الطلب كي تعاود الأسعار ارتفاعها لكن حنخليها تصدي إن شاء الله
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتاين التراجع!!؟ .. لماذا لا نراه او نشاهده على ارض الواقع كما هو حال العقارات .. فأغلب من يعلق لا يعلم عن الواقع شيء فقط ارضاءاً لغروره وان تحليله صائب وهو لا يفقه بعالم العقار او السيارات الا القليل
الصولجانالدولة سحبت مايقارب عشرات المليارات من نقص في البدلات وغيره وهي كانت القوة الشرائية للناس والآن بعد سحب هذا المبلغ طبيعي يضعف السوق ويحصل الركود
معقولكل شي نزل سعره لان المستهلك اصبح فاهم
سعيديستاهلون الشرطية النصابين. .
بوزهراء القطيفيالله يسلط عليهم مايشغلهم في أنفسهم أجل السياره توصل السعودية ماتكلفك 40000 من المصنع اللصوص ألي عندنا يبيعونها 160000 وش هاالظلم وش الطمع والشجع
استغفر اللهاويلاو نزلت اسعارهن اهم شي الهلي والربع ينزلن
صورة اوضحاحسن !! والا هونداي صارت اسعارها تنافس المرسيدس