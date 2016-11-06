تعرف على 7 تجاوزات تتابعها نزاهة في الجامعات – صورة

صحيفة المرصد : كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، أنها فتحت تحقيقاتها الواسعة مع أكثر من جامعة في المملكة بعد ورود بلاغات من المواطنين والمقيمين أو الموظفين أو الجهات الحكومية المختصة، واتخذت الإجراءات النظامية بحق من ثبت تورطه في قضايا الفساد، وصلت بعضها إلى أحكام بالسجن والجلد والفصل من الوظيفة عبر المحاكم الشرعية، وأبان العجلان، أن الهيئة تقوم بالتعامل مع أي موضوع يطرح سواءً في وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف بكل جدية، إذ يتم دراسة البلاغات من قبل اللجان العاملة بالهيئة وتتعامل معها وفق الاختصاص.

أنظمة صارمة

أشار العجلان، إلى أنه في حال توفرت معطيات عن فساد تبادر “نزاهة” فورا باتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، كونها تعمل وفق أنظمة صارمة لمكافحة الفساد، ونتيجة لذلك وضعت الهيئة يدها على بعض الممارسات من بعض الجامعات سواء فيما يتعلق بالتعيين في أعضاء هيئة التدريس أوالتوظيف أو اختيار المعيدين وغيرها، مبينا أن الهيئة من واقع صميم أعمالها واختصاصها والمسؤولية التي يضعها على عاتقها ولاة الأمر مضت في التحقق من تلك الاتهامات التي ثبت لديها أن ثمة ممارسات تنطوي على فساد، وعندها تولت “نزاهة” القيام بواجبها نحو مواجهة الجامعات بتلك الاتهامات، وجمعت حولها الأدلة والمؤيدات حسب اللوائح والأنظمة، منها ما وصل إلى مرحلة التحقيق، ومنها ما يزال تحت الدراسة، ومنها ما ثبت أنه غير صحيح وفقا لما ورد بصحيفة “الوطن” .

فرع لنزاهة بنجران

أبان المتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد، أن الهيئة لديها أكثر من مسار للوصول إلى مظاهر الفساد والتحقق منها، فهناك البلاغات التي ترد للهيئة عن طريق المواطنين والمقيمين، وأيضا ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة التي يجب على الهيئة متابعتها، مؤكدا أن الهيئة تتابع وترصد كل ما ينشر بشكل يومي مما يدخل في اختصاصاتها.

وأعلن العجلان، أن هيئة مكافحة الفساد وضعت من ضمن خططها التوسعية افتتاح فرع لها في منطقة نجران، تسهيلا على الجميع ولتسريع وتيرة الإجراءات.