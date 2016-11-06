ما الذي أبكي “الشاماني” بعد 12 عاما على استشهاد ابنه؟

صحيفة المرصد :لا يعرف العم معوض الشاماني لماذا استعاد الأحد الماضي جرح ذكريات ابنه الشهيد محمد رغم مرور 12 عاما على استشهاده في مواجهة أمنية مع خلية إرهابية في حي البحر بالمدينة المنورة، ليجد نفسه منساقا لعواطف ألم الفراق التي لطالما احتواها منذ أكثر من عقد من الزمان.
وصرح قائلا : «تذكرته وأنا أسمع بيان الداخلية الجديد ليدلل على حديث ابني رحمه الله فهاهم يحاولون إزهاق الأرواح البريئة التي تجمعت لنصرة منتخب وطني، فهم سفاحون لذا تمنيت أن يلتحق أبنائي جميعا بالسلك العسكري، كي نقضي على هؤلاء المجرمين، فالوطن يستحق أن نضحي من أجله بالولد والمال».
و حسب صحيفة “عكاظ” يستعيد العم معوض تفاصيل آخر لقاء بابنه قبل استشهاده «حيث صلينا العشاء سويا، وعزم على السفر معنا إلى قريتنا (شقراء 80 كيلو شرق المدينة)، وما إن وصلنا حتى أتاه اتصال من قيادته للمشاركة في مهمة أمنية، ولبى النداء، وقبّل رأسي وقد ارتسمت ابتسامة غامضة لا أكاد أنساها، إنها ابتسامة الوداع وأدركت بغريزة الوالد حينها أنه لن يعود، لكنه كان منتبها وأبلغني أنه سيعود فور انتهائه من العملية».. كان هذا آخر مشهد جمع العم معوض الشاماني مع ابنه محمد قبل 12 عاما، حينما استشهد في مواجهة مع الفئة الضالة في حي البحر في المدينة المنورة في شهر رجب من العام 1426هـ.
تعليقات ( 13 )
الصقر1ما تنلام لو بكيت ابنك فابنك بطل شجاع بذل حياته استشهد فداء للواجب تجاه دينه ومليكه ووطنه .وندوله بالرحمه . وكلنا والله شيبا وشبابا نرخص حياتنا من اجل الوطن حفظ الله الوطن لأهله .
المحتارالله يرحم من استشهد دون الوطن والمواطن ويحفظ جنودنا اﻷحياء الذين ارخصوا حياتهم من أجل الوطن والمواطن. اللهم احفظ وطنا من عدونا الداخلي والخارجي وكلنا جنودك ياوطن ﻻيحماك بعد الله إﻷ رجالك المخلصين .
رجل من الباديهيحق له يبكي.. ..يبكي حزن على فقد إبنه فلذة كبده..! ..يبكي فرح على بطولته واستشهاده..! .... ......الله يرحمه ويتقبله في الشهداء.. شكرا للعم معوض... أنت وابنائك أوفياء لدينكم ومليككم ووطنكم..
loovivoolأب وتذكر فلذة كبده وسيظل يبكيه طوال حياته حتى لو عاش ملايين السنين فلن يفارقه الحزن
ابوسارهاسال الله العظيم شكرًا يامتابع ع التنويه واعتذر عن الخطا مفطرين فول ومدلخين
الحقبانيعلم ربح من مات من اجل وطنه يفتخر ويسجل اسمه من ذهب الموت حق علم
أجامل أياميليتك سلمت من جايين يشجعون منتخبهم عالعموم الله يرحم ابنك
ابراهيمالله يرحمه ويغفر له ويتقبله من الشهداء ويلهم والديه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون ودام عزك ياوطن
عبدالعزيز//رحم الله شهداء الوطن وحفظ الله جنودنا البواسل ليكونوا شوكه بحلوق الخونه والاذناب
.زمن غريبادعوا له في الرحمه وهو الشهيد وعندالله احسن من هذه الدنيا كلنا راحلين من الدنيا
متابعيااخ ابوساره ماذا تقصد بكتابه ال قبل لفظ الجلاله ان كان خطأاملائي فهذا خطأ غير مبرر
ابوسارهال الله العظيم ان يتقبله من الشهداء وان يرحمه ويغفر له ويكون شفيعا لاهله
عمور الكيوتلاحول ولاقوة الا بالله اخبار تحزن