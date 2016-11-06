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الإسكان :تطبيق الغرامات لعدم تسجيل الأراضي البيضاء اعتبارا من 13 ربيع الأول

6 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص
الإسكان :تطبيق الغرامات لعدم تسجيل الأراضي البيضاء اعتبارا من 13 ربيع الأول
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صحيفة المرصد: دعت وزارة الإسكان ملاك الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، التي تقع ضمن النطاق المحدد من الوزارة، ومساحتها 10.000 متر وأكثر، ولم يتم تطويرها، إلى المسارعة بتسجيل أراضيهم عبر الموقع الإلكتروني (Lands.housing.sa)، خلال فترة التسجيل الحالية التي تنتهي بتاريخ 13 ربيع الأول المقبل، وذلك تجنبًا لغرامات عدم التسجيل التي سيبدأ تطبيقها بعد انتهاء الفترة المحددة مسبقًا.

وأفاد المشرف العام على برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء المهندس محمد بن أحمد المديهيم بحسب ما ذكرت صحيفة الجزيرة بأن تسجيل الأراضي قبل انتهاء المهلة يتيح للملاك إمكانية استكمال بعض المتطلبات، مثل الرفع المساحي وغيرها من المتطلبات الأخرى، مشيرًا إلى أنه في حال التأخر عن استكمال متطلبات التسجيل فإن الطلب يعتبر غير مكتمل؛ ما يعرّض المالك لغرامة عدم التسجيل. لافتًا إلى أن الموقع حظي بأعداد متزايدة من المسجلين على مستوى مختلف المناطق.

وقال في بيان له : «عملت وزارة الإسكان من خلال قنوات التواصل المختلفة على التعريف ببرنامج رسوم الأراضي ومراحله وآلية تطبيقه وطريقة التسجيل في الموقع الإلكتروني، كما استمرت في إيضاح الفترة المتبقية لتسجيل الأراضي الخاضعة للنظام، وحاليًا توشك فترة التسجيل المحددة بستة أشهر على الانتهاء، على أن تنطلق بعدها مرحلة فرز وتقييم الأراضي المسجلة، ثم الفوترة وتحصيل الرسوم. علمًا بأن عدم التسجيل خلال الفترة المحددة يعتبر مخالفة لأحكام النظام الصادر عن مجلس الوزراء؛ الأمر الذي يعرّض صاحب الأرض لغرامة، قد تصل إلى 2.5 % من قيمة الأرض».



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص

    فهد العرماني

    مردها خيمة عمودين زي اللاجئين
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  2. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص

    بدر

    مخالف للنشر
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  3. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 11:40 ص

    فهد العرماني

    يبداء دفع الرسوم ١٤٩٩/٣/١٣ الف الف مبروووووووووووك- تحياتي لمن **حياتي
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  4. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    ابو النوايف

    والله ياجماعةالخير تلاعب عيني عينك من يسلك طريق التخصصي من بعد جامعة الامام يلاحظ كيف حوطوها وعملو اسماء وهمية لمشاريع تجارية وغيرها الكثير داخل الرياض
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  5. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص

    الحكمة يمانية

    زَعَمَ الفَرَزْدَقُ أَنْ سيقتلُ مِرْبَعًا أبشر بطول سَلامةٍ يا مِرْبَع.
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  6. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص

    2030

    تعليق 6 لاتشري اي عقار الا بعد سنتين من الان وحيكون النزول 60%
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  7. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    فوفو

    تتوقعون بنسبة كم راح تنزل اسعار الاراضي بعد فرض الرسوم؟! ودي اشتري بس خايف الاسعار نفسها انتظر ولا وش تشورون علي؟
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  8. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    زائرابوفواز

    كلهم ضبطو وضعهم صارو يملكون مساحه (9999،99 متر ) أذان القرار لايشملهم
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  9. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    العقار

    نريد حل لاسعار الشقق العاليه موقادرين نعيش اسعار الشقق نار نعمل لندفع ايجار فقط الراتب رايح للايجار والكهرباء
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  10. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 9:34 ص

    [email protected]

    الظاهر بموت ولا شفت الرسوم تتطبق بيمغطونها ويمططونها الين العالم تزهق وماراح يطبقونها، *******
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  11. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 9:33 ص

    مواطن

    ههههه طيب خوفتوهم ***
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  12. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 9:30 ص

    سامي

    الف شكر لدكتور شويش ضويحي على هذا البرنامج المفيد للمواطن وشكرا لحكومتنا الرشيده على تطبيقه وشكر وازرة الاسكان على تطبيقه بحزم
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