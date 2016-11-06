الإسكان :تطبيق الغرامات لعدم تسجيل الأراضي البيضاء اعتبارا من 13 ربيع الأول

صحيفة المرصد: دعت وزارة الإسكان ملاك الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، التي تقع ضمن النطاق المحدد من الوزارة، ومساحتها 10.000 متر وأكثر، ولم يتم تطويرها، إلى المسارعة بتسجيل أراضيهم عبر الموقع الإلكتروني (Lands.housing.sa)، خلال فترة التسجيل الحالية التي تنتهي بتاريخ 13 ربيع الأول المقبل، وذلك تجنبًا لغرامات عدم التسجيل التي سيبدأ تطبيقها بعد انتهاء الفترة المحددة مسبقًا.

وأفاد المشرف العام على برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء المهندس محمد بن أحمد المديهيم بحسب ما ذكرت صحيفة الجزيرة بأن تسجيل الأراضي قبل انتهاء المهلة يتيح للملاك إمكانية استكمال بعض المتطلبات، مثل الرفع المساحي وغيرها من المتطلبات الأخرى، مشيرًا إلى أنه في حال التأخر عن استكمال متطلبات التسجيل فإن الطلب يعتبر غير مكتمل؛ ما يعرّض المالك لغرامة عدم التسجيل. لافتًا إلى أن الموقع حظي بأعداد متزايدة من المسجلين على مستوى مختلف المناطق.

وقال في بيان له : «عملت وزارة الإسكان من خلال قنوات التواصل المختلفة على التعريف ببرنامج رسوم الأراضي ومراحله وآلية تطبيقه وطريقة التسجيل في الموقع الإلكتروني، كما استمرت في إيضاح الفترة المتبقية لتسجيل الأراضي الخاضعة للنظام، وحاليًا توشك فترة التسجيل المحددة بستة أشهر على الانتهاء، على أن تنطلق بعدها مرحلة فرز وتقييم الأراضي المسجلة، ثم الفوترة وتحصيل الرسوم. علمًا بأن عدم التسجيل خلال الفترة المحددة يعتبر مخالفة لأحكام النظام الصادر عن مجلس الوزراء؛ الأمر الذي يعرّض صاحب الأرض لغرامة، قد تصل إلى 2.5 % من قيمة الأرض».