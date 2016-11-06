الإسكان :تطبيق الغرامات لعدم تسجيل الأراضي البيضاء اعتبارا من 13 ربيع الأول

صحيفة المرصد: دعت وزارة الإسكان ملاك الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، التي تقع ضمن النطاق المحدد من الوزارة، ومساحتها 10.000 متر وأكثر، ولم يتم تطويرها، إلى المسارعة بتسجيل أراضيهم عبر الموقع الإلكتروني (Lands.housing.sa)، خلال فترة التسجيل الحالية التي تنتهي بتاريخ 13 ربيع الأول المقبل، وذلك تجنبًا لغرامات عدم التسجيل التي سيبدأ تطبيقها بعد انتهاء الفترة المحددة مسبقًا.
وأفاد المشرف العام على برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء المهندس محمد بن أحمد المديهيم بحسب ما ذكرت صحيفة الجزيرة بأن تسجيل الأراضي قبل انتهاء المهلة يتيح للملاك إمكانية استكمال بعض المتطلبات، مثل الرفع المساحي وغيرها من المتطلبات الأخرى، مشيرًا إلى أنه في حال التأخر عن استكمال متطلبات التسجيل فإن الطلب يعتبر غير مكتمل؛ ما يعرّض المالك لغرامة عدم التسجيل. لافتًا إلى أن الموقع حظي بأعداد متزايدة من المسجلين على مستوى مختلف المناطق.
وقال في بيان له : «عملت وزارة الإسكان من خلال قنوات التواصل المختلفة على التعريف ببرنامج رسوم الأراضي ومراحله وآلية تطبيقه وطريقة التسجيل في الموقع الإلكتروني، كما استمرت في إيضاح الفترة المتبقية لتسجيل الأراضي الخاضعة للنظام، وحاليًا توشك فترة التسجيل المحددة بستة أشهر على الانتهاء، على أن تنطلق بعدها مرحلة فرز وتقييم الأراضي المسجلة، ثم الفوترة وتحصيل الرسوم. علمًا بأن عدم التسجيل خلال الفترة المحددة يعتبر مخالفة لأحكام النظام الصادر عن مجلس الوزراء؛ الأمر الذي يعرّض صاحب الأرض لغرامة، قد تصل إلى 2.5 % من قيمة الأرض».
تعليقات ( 12 )
فهد العرمانيمردها خيمة عمودين زي اللاجئين
بدرمخالف للنشر
فهد العرمانييبداء دفع الرسوم ١٤٩٩/٣/١٣ الف الف مبروووووووووووك- تحياتي لمن **حياتي
ابو النوايفوالله ياجماعةالخير تلاعب عيني عينك من يسلك طريق التخصصي من بعد جامعة الامام يلاحظ كيف حوطوها وعملو اسماء وهمية لمشاريع تجارية وغيرها الكثير داخل الرياض
الحكمة يمانيةزَعَمَ الفَرَزْدَقُ أَنْ سيقتلُ مِرْبَعًا أبشر بطول سَلامةٍ يا مِرْبَع.
2030تعليق 6 لاتشري اي عقار الا بعد سنتين من الان وحيكون النزول 60%
فوفوتتوقعون بنسبة كم راح تنزل اسعار الاراضي بعد فرض الرسوم؟! ودي اشتري بس خايف الاسعار نفسها انتظر ولا وش تشورون علي؟
زائرابوفوازكلهم ضبطو وضعهم صارو يملكون مساحه (9999،99 متر ) أذان القرار لايشملهم
العقارنريد حل لاسعار الشقق العاليه موقادرين نعيش اسعار الشقق نار نعمل لندفع ايجار فقط الراتب رايح للايجار والكهرباء
[email protected]الظاهر بموت ولا شفت الرسوم تتطبق بيمغطونها ويمططونها الين العالم تزهق وماراح يطبقونها، *******
مواطنههههه طيب خوفتوهم ***
ساميالف شكر لدكتور شويش ضويحي على هذا البرنامج المفيد للمواطن وشكرا لحكومتنا الرشيده على تطبيقه وشكر وازرة الاسكان على تطبيقه بحزم