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السجن 5 سنوات للقاتل المتعمد.. المعفو عنه

6 نوفمبر, 2016 , 9:30 ص
السجن 5 سنوات للقاتل المتعمد.. المعفو عنه
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صحيفة المرصد: أكدت مصادر أن المجلس الأعلى للقضاء شدد على ضرورة تطبيق عقوبة السجن خمس سنوات للقاتل المتعمد، وثلاث سنوات للقاتل شبه المتعمد، حتى في حال سقوط القصاص بتنازل أولياء الدم وعفوهم عن القاتل. ومنح المجلس القاضي تقدير قرار الزيادة على الحكم إن رأى مسوغات للتشديد.

وكشفت المصادر بحسب صحيفة عكاظ أن القضاة سابقا جعلوا معاقبة القاتل شبه المتعمد لولي الأمر في حال تنازل أولياء الدم، وكان لبعض القضاة وجهات نظر مغايرة بالنص على عقوبة الجاني، وتبعا لذلك شدد مجلس القضاء على ضرورة تطبيق التوجيهات العليا. وبحسب المصادر إذا تنازل أولياء الدم عن القصاص فإنه لا يسقط الحق العام ويجب تطبيق العقاب بحق القاتل سواء كان القتل عمدا أو شبه عمد.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    معلم متقاعد

    قرار ممتاز ورائع . أحيانا يتم العفو عن المجرم لأسباب مالية أو مساومات أو أخرى لا أخلاقية فمن العدل أن يسجن حق عام خمس أو سبع او عشر سنوات .. أكثر خبر أفرحني منذ فترة طويلة غابت عنا الأخبار الجميلة .
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  2. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    معلم متقاعد

    رد 1 في حال الحكم بالقتل ينفذ ولا يربط بتنفيذ الحق العام . ما يؤخر تنفيذ القصاص فقط هو بلوغ استيفاء التحقيق وبلوغ الورثة .
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  3. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    معلم متقاعد

    رد 10 سجن القاتل يحسب من تاريخ دخول السجن .
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  4. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    معلم متقاعد

    رد 13 حوادث السيارات لا تصنف من ضمن القتل العمد يا ولدي .
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  5. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 12:30 م

    معلم متقاعد

    قرار ممتاز ورائع . أحيانا يتم العفو عن المجرم لأسباب مالية أو مسا مات أو أخرى لا أخلاقية فمن العدل أن يسجن حق عام خمس أو سبع او عشر سنوات .. أكثر خبر أفرحني منذ فترة طويلة غابت عنا الأخبار الجميلة .
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  6. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    ميادة

    كفو هذا للرجال اللى يذبحون اخواتهم وابوهم يتنازل خلوه ينسجن على الاقل 5 سنوات
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  7. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    ولد حصه

    احسن ونعم فيكم ما شالله يعني لو دفعوا له 30 مليون ما حيطلع من السجن برافوا الله يعز هالدولة على الاسلام ودين محمد بن عبدالله الصحيح
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  8. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    ملكي

    الله يحفظنا و المسلمين من كل شر ومكروه. ويديم علينا السلامة والعافية.
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  9. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    معيض

    هل يشمل هذا حوادث السيارات
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  10. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 10:15 ص
    عدد التعليقات:15236

    قلم الحقيقه

    بعض القرارات ارتجالية متسرعة تخرج دون أن تدرس من كافة جوانبها وتدقيقها وكشف الثغرات عليها والايجابيات منها مايخدم المصلحة العامةومالايخدم.وليس فقط هات قرار أخرجه دون دراسةله.راجعو قراراتكم قبل خروجها.
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  11. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 10:11 ص

    ااببووححمموودد

    تعليق 10 .. من قضى في السجن أكثر من 5 سنوات سيخرج فورا .. إذا تم التنازل عن الحق الخاص .. لأن الحق العام استوفى حقوقه .. والله أعلم ☝
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  12. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص
    عدد التعليقات:15236

    قلم الحقيقه

    البعض قضى سنين طويلة خلف قضبان السجن لاتقل عن 15 عام حتى بلوغ القصر الصغار من ورثة الدم مثل هؤلاء حين تنازل الورثة عنه المفروض لايشمله مثل هذا القرار ويكتفي بما قضاه في السجن من عقوبة.يجب التفريق هنا.
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  13. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 9:57 ص

    أخي بو حمد // تعليقك جميل ولكن كلمة مشاء فعل( ماشاء فعل ) قد تكون كتبها خطأ ولم تنتبه لها وشكرا لك
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  14. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 9:57 ص

    ممتاز وطال انتظاره وليتهم يربطون المده من تاريخ العفو عنه علشان الناس تتعقل قبل الاقدام على ازهاق روح
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  15. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 9:56 ص

    بسيط.

    لا يكفي هذي نفس مو لعبة المفروض مؤبد.
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  16. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 9:53 ص

    خالد

    الله يستر من فشل القضاء
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  17. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    عدول الوحش

    ياشباب بسكم غضب وتوجيه غضبكم عالناس اتعوذوا من الشيطان وبتزيين الامور
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  18. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 9:48 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    قرار صائب 👍
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  19. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 9:47 ص

    بوحمد

    الله المستعان الله يفرج عن كل مهموم ولا يطيل عليهم شده والله يضيق صدر أذا رأئ وسمع قصص القتل والأعتداء على النفس البريئه ولا قدر الله ومشاء فعل الله المستعان
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  20. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 9:41 ص

    ااببووححمموودد

    الحق العام يجب أن لا يسقط .. ومع التشديد فيه .. هذا الجبان ازهق روح بريئة ⁉
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  21. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 9:33 ص

    سن توب

    حق خاص وحق عام ( وفي الغالب لن يتم القصاص قبل سجن المهله المحدده ) واحتمال اكثر والله لايبلانا
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