السجن 5 سنوات للقاتل المتعمد.. المعفو عنه

صحيفة المرصد: أكدت مصادر أن المجلس الأعلى للقضاء شدد على ضرورة تطبيق عقوبة السجن خمس سنوات للقاتل المتعمد، وثلاث سنوات للقاتل شبه المتعمد، حتى في حال سقوط القصاص بتنازل أولياء الدم وعفوهم عن القاتل. ومنح المجلس القاضي تقدير قرار الزيادة على الحكم إن رأى مسوغات للتشديد.
وكشفت المصادر بحسب صحيفة عكاظ أن القضاة سابقا جعلوا معاقبة القاتل شبه المتعمد لولي الأمر في حال تنازل أولياء الدم، وكان لبعض القضاة وجهات نظر مغايرة بالنص على عقوبة الجاني، وتبعا لذلك شدد مجلس القضاء على ضرورة تطبيق التوجيهات العليا. وبحسب المصادر إذا تنازل أولياء الدم عن القصاص فإنه لا يسقط الحق العام ويجب تطبيق العقاب بحق القاتل سواء كان القتل عمدا أو شبه عمد.
تعليقات ( 21 )
معلم متقاعدقرار ممتاز ورائع . أحيانا يتم العفو عن المجرم لأسباب مالية أو مساومات أو أخرى لا أخلاقية فمن العدل أن يسجن حق عام خمس أو سبع او عشر سنوات .. أكثر خبر أفرحني منذ فترة طويلة غابت عنا الأخبار الجميلة .
معلم متقاعدرد 1 في حال الحكم بالقتل ينفذ ولا يربط بتنفيذ الحق العام . ما يؤخر تنفيذ القصاص فقط هو بلوغ استيفاء التحقيق وبلوغ الورثة .
معلم متقاعدرد 10 سجن القاتل يحسب من تاريخ دخول السجن .
معلم متقاعدرد 13 حوادث السيارات لا تصنف من ضمن القتل العمد يا ولدي .
معلم متقاعدقرار ممتاز ورائع . أحيانا يتم العفو عن المجرم لأسباب مالية أو مسا مات أو أخرى لا أخلاقية فمن العدل أن يسجن حق عام خمس أو سبع او عشر سنوات .. أكثر خبر أفرحني منذ فترة طويلة غابت عنا الأخبار الجميلة .
ميادةكفو هذا للرجال اللى يذبحون اخواتهم وابوهم يتنازل خلوه ينسجن على الاقل 5 سنوات
ولد حصهاحسن ونعم فيكم ما شالله يعني لو دفعوا له 30 مليون ما حيطلع من السجن برافوا الله يعز هالدولة على الاسلام ودين محمد بن عبدالله الصحيح
ملكيالله يحفظنا و المسلمين من كل شر ومكروه. ويديم علينا السلامة والعافية.
معيضهل يشمل هذا حوادث السيارات
عدد التعليقات:15236
قلم الحقيقهبعض القرارات ارتجالية متسرعة تخرج دون أن تدرس من كافة جوانبها وتدقيقها وكشف الثغرات عليها والايجابيات منها مايخدم المصلحة العامةومالايخدم.وليس فقط هات قرار أخرجه دون دراسةله.راجعو قراراتكم قبل خروجها.
ااببووححممووددتعليق 10 .. من قضى في السجن أكثر من 5 سنوات سيخرج فورا .. إذا تم التنازل عن الحق الخاص .. لأن الحق العام استوفى حقوقه .. والله أعلم ☝
عدد التعليقات:15236
قلم الحقيقهالبعض قضى سنين طويلة خلف قضبان السجن لاتقل عن 15 عام حتى بلوغ القصر الصغار من ورثة الدم مثل هؤلاء حين تنازل الورثة عنه المفروض لايشمله مثل هذا القرار ويكتفي بما قضاه في السجن من عقوبة.يجب التفريق هنا.
بسيط.لا يكفي هذي نفس مو لعبة المفروض مؤبد.
خالدالله يستر من فشل القضاء
عدول الوحشياشباب بسكم غضب وتوجيه غضبكم عالناس اتعوذوا من الشيطان وبتزيين الامور
💥💦ريما Rima💥💦قرار صائب 👍
بوحمدالله المستعان الله يفرج عن كل مهموم ولا يطيل عليهم شده والله يضيق صدر أذا رأئ وسمع قصص القتل والأعتداء على النفس البريئه ولا قدر الله ومشاء فعل الله المستعان
ااببووححممووددالحق العام يجب أن لا يسقط .. ومع التشديد فيه .. هذا الجبان ازهق روح بريئة ⁉
سن توبحق خاص وحق عام ( وفي الغالب لن يتم القصاص قبل سجن المهله المحدده ) واحتمال اكثر والله لايبلانا