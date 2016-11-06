بالفيديو: إجلاء ترامب من على المنصة بعد تهديد أمني

صحيفة المرصد-رويترز: أجلت الأجهزة الأمنية السبت المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض دونالد ترامب من على منصة خلال تجمع في رينو (نيفادا غرب)، ليعود إليها مجددا بعد لحظات وذلك إثر انذار كاذب بوجود رجل مسلح.
وأعلن جهاز الأمن السري الأميركي مساء السبت، أنه لم يتم العثور على أي سلاح في مكان التجمع الانتخابي، وقد ألقي القبض فورا على شخص من بين الحشد بعد أن صرخ “سلاح”.
وأشار جهاز الأمن السري الأميركي المكلف أمن الرئيس الأميركي والمرشحين الى البيت الأبيض، إلى أنه “لم يتم العثور على أي سلاح بعد تفتيش كامل للشخص والمكان المجاور” حيث كان يقف، وذلك بعد ان كان ورد تحذير من جانب شهود عيان في الحشد المشارك بالتجمع.
تعليقات ( 17 )
عدد التعليقات:714
ساميةحركات لفت انتباه كنه بزر يقول يماااه هيلاري طقتني ههه هيلاري بحول الله هي الرئيسة القادمة لأمريكا باقي يومين وتفرح نساء العالم كله بالمرأة رئيسة لأول مرة 😍هيلاري🇺🇸هيلاري🇺🇸هيلاري😍
الخبر الصحيحالله لا يحفظك ولا يرعاك يا قلم ان كنت داعيا فادعوا له بالهداية للإسلام لكن انت يوم القيامه مع من احببت
عبدالرحمنهذا ****المطبل في كل صفحات المرصد دليل على احساسه ب*** فتجده يبدل جلده في كل خبر ليثير القراء بمهاتراته فهذا اكبر دليل ان عنده*****
💥💦ريما Rima💥💦اتوقع انه مقلب من تدبير هيلاري 😤
💥💦ريما Rima💥💦اجلاء ترامب لوقت وجيز😂
💥💦ريما Rima💥💦يارب أجمع قلم مع ترامب ومع بوتين يوم القيامة لأنه يحبهم
loovivoolترتيب وسيناريو من هيلاري لتستغلها نقاط ضعف ضد منافسها
💥💦ريما Rima💥💦تخاف وانت بس تهدد وين راح التهديد😂 حتى هروبه به نرجسه😅
💥💦ريما Rima💥💦هههههه 💔
aliاهبل وكذاب
يالطيفمهما فعلت حركات اكشن لن تكون رئيس امريكا اثق في كلامي
أرزة 🌲 لبنانحتى أنا بتحارب أحيانا من بعض المعلقين يمكن ﻷنو عظيمة ومني عارفة 😂 تحية لحالي 🙌
عدد التعليقات:15236
قلم الحقيقهالعظماء الأبطال دائمآ مستهدفون ومحاربون. حفظك الله ورعاك ياترررررررررررامب.
أرزة 🌲 لبنانمن أول تهديد أثبتت إنك جبان هيلاري بس تشوف هاللئطة حتخليك علكة مع إنو ال2 أسوأ من بعض وضد المسلمين
ااببووححممووددلا اتوقع ان تكون مسرحيه من الشقي ترامب .. لأن اكتشافها يعتبر استفزاز للأمن القومي الأمريكي .. وهذا قد يكلفه الكثير والكثير .. وقد يسقطه من سباق الترشح ⁉
بردقانشويتين لم تطبخ جيداً ..والغرض منها واضح (زيادة شعبية المعتوه)! المفترض كان فيها اكسترا أكشن وكده زي محاولة اغتيال ريقان هاك الحين و.. عموما؛ اللهم اكفنا شرهم بما شئت :)
سن توبفلم بيزنطي لزوم الشغله عشان تزيد الاصوات