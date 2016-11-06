بالفيديو: إجلاء ترامب من على المنصة بعد تهديد أمني

صحيفة المرصد-رويترز: أجلت الأجهزة الأمنية السبت المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض دونالد ترامب من على منصة خلال تجمع في رينو (نيفادا غرب)، ليعود إليها مجددا بعد لحظات وذلك إثر انذار كاذب بوجود رجل مسلح.

وأعلن جهاز الأمن السري الأميركي مساء السبت، أنه لم يتم العثور على أي سلاح في مكان التجمع الانتخابي، وقد ألقي القبض فورا على شخص من بين الحشد بعد أن صرخ “سلاح”.

وأشار جهاز الأمن السري الأميركي المكلف أمن الرئيس الأميركي والمرشحين الى البيت الأبيض، إلى أنه “لم يتم العثور على أي سلاح بعد تفتيش كامل للشخص والمكان المجاور” حيث كان يقف، وذلك بعد ان كان ورد تحذير من جانب شهود عيان في الحشد المشارك بالتجمع.

