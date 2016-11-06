  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو: إجلاء ترامب من على المنصة بعد تهديد أمني

6 نوفمبر, 2016 , 10:02 ص
بالفيديو: إجلاء ترامب من على المنصة بعد تهديد أمني
  • 3٬345
  • 17
  • حجم الخط

صحيفة المرصد-رويترز: أجلت الأجهزة الأمنية السبت المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض دونالد ترامب من على منصة خلال تجمع في رينو (نيفادا غرب)، ليعود إليها مجددا بعد لحظات وذلك إثر انذار كاذب بوجود رجل مسلح.

وأعلن جهاز الأمن السري الأميركي مساء السبت، أنه لم يتم العثور على أي سلاح في مكان التجمع الانتخابي، وقد ألقي القبض فورا على شخص من بين الحشد بعد أن صرخ “سلاح”.

وأشار جهاز الأمن السري الأميركي المكلف أمن الرئيس الأميركي والمرشحين الى البيت الأبيض، إلى أنه “لم يتم العثور على أي سلاح بعد تفتيش كامل للشخص والمكان المجاور” حيث كان يقف، وذلك بعد ان كان ورد تحذير من جانب شهود عيان في الحشد المشارك بالتجمع.



تعليقات ( 17 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص
    عدد التعليقات:714

    سامية

    حركات لفت انتباه كنه بزر يقول يماااه هيلاري طقتني ههه هيلاري بحول الله هي الرئيسة القادمة لأمريكا باقي يومين وتفرح نساء العالم كله بالمرأة رئيسة لأول مرة 😍هيلاري🇺🇸هيلاري🇺🇸هيلاري😍
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  2. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    الخبر الصحيح

    الله لا يحفظك ولا يرعاك يا قلم ان كنت داعيا فادعوا له بالهداية للإسلام لكن انت يوم القيامه مع من احببت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    عبدالرحمن

    هذا ****المطبل في كل صفحات المرصد دليل على احساسه ب*** فتجده يبدل جلده في كل خبر ليثير القراء بمهاتراته فهذا اكبر دليل ان عنده*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    اتوقع انه مقلب من تدبير هيلاري 😤
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    اجلاء ترامب لوقت وجيز😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    يارب أجمع قلم مع ترامب ومع بوتين يوم القيامة لأنه يحبهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    loovivool

    ترتيب وسيناريو من هيلاري لتستغلها نقاط ضعف ضد منافسها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    تخاف وانت بس تهدد وين راح التهديد😂 حتى هروبه به نرجسه😅
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    هههههه 💔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص

    ali

    اهبل وكذاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    يالطيف

    مهما فعلت حركات اكشن لن تكون رئيس امريكا اثق في كلامي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    حتى أنا بتحارب أحيانا من بعض المعلقين يمكن ﻷنو عظيمة ومني عارفة 😂 تحية لحالي 🙌
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص
    عدد التعليقات:15236

    قلم الحقيقه

    العظماء الأبطال دائمآ مستهدفون ومحاربون. حفظك الله ورعاك ياترررررررررررامب.
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  14. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    من أول تهديد أثبتت إنك جبان هيلاري بس تشوف هاللئطة حتخليك علكة مع إنو ال2 أسوأ من بعض وضد المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص

    ااببووححمموودد

    لا اتوقع ان تكون مسرحيه من الشقي ترامب .. لأن اكتشافها يعتبر استفزاز للأمن القومي الأمريكي .. وهذا قد يكلفه الكثير والكثير .. وقد يسقطه من سباق الترشح ⁉
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  16. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص

    بردقان

    شويتين لم تطبخ جيداً ..والغرض منها واضح (زيادة شعبية المعتوه)! المفترض كان فيها اكسترا أكشن وكده زي محاولة اغتيال ريقان هاك الحين و.. عموما؛ اللهم اكفنا شرهم بما شئت :)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 10:05 ص

    سن توب

    فلم بيزنطي لزوم الشغله عشان تزيد الاصوات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم