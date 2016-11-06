شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-محمود الهمزاني
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
تعليقات ( 56 )
عدد التعليقات:4
اللامي10اللهم أسقنا غيثاً مغيثا هنيئاً مريئاً
عدد التعليقات:4
اللامي10اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا
عدد التعليقات:4
اللامي10اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
عدد التعليقات:4
اللامي10لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير
⭐️لآمن سألني صآحبي : كيف الأحوآل ..؟ عقلي .. تبرمج .. دايما" .. بـ الإجـآبه أبشرّك .. مبسوط ويسرك الحـآل وأحـآول أخفي ضـيقـتي .. بـ الذرآبه:(
عدد التعليقات:6586
سـارونھَہّاستاذن مش متابعه...
عدد التعليقات:6586
سـارونھَہّويسلمك فديت قلبك بحفظ الله يارب...
أوركيد🌺﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ ﷺ
عدد التعليقات:14739
هيفاء @الله يسلمك ويسلمها يارب ،،، احلى سلام عدل مزاجي ...... الله لايحرمك مننها وتفرح فيك. ياااارب .استودعك الله ...💖.
أوركيد🌺سـولـف مـع العالـم مثـل مايـريـدون \ وإتـرك لهم علـى الهـوامـش مساحـة \ "إثنيـن" في هذا الزِّمن مايعيشـون \ راع "الضِّمير" ومن يقول الصَّراحـة..!
عدد التعليقات:14739
هيفاء @مساء الخبير ... طالما أن الأرض مازال فيها صداقه وشمس وبداية حب وأول دخووول الشتاء،،،،،، فهناك متسع الحياة،،،،،،،، صعبة انك توقف في صف الجميع وتنسى ان تقف في صف نفسك .....
عدد التعليقات:6586
سـارونھَہّهيوفه امي تسلم عليك ياقلبوه...
عدد التعليقات:6586
سـارونھَہّأضيق ،، ويبشرني الله بالافـراج... ولا خاب من له عند ربه مطاليب ...وان كاني للناس محتاج محتاج ....احتاج دعوه صادقه في ظهر غيب.....
عدد التعليقات:14739
هيفاء @شوية تجاهل،،،، يعطي كل شخص حجمه الطبيعي.
أوركيد🌺﴿ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مُمسك لها ﴾ عِش حياتك قريراً، مُطمئنًا، مُوقنًا، واثقًا بأن لا أحد يستطيع أن يغلق باباً فتحه الله لك🌿
عدد التعليقات:6586
سـارونھَہّيسلمو اخي شايف ربي يسعدك يارب....
أوركيدالصور ***لاتدل على رومآنسيتكم : ) فهنآك فرق بين الرومآنسية وقلة ***نعمة البصر سنسأل عنها ، ،فآرتقوآ !
عدد التعليقات:3510
ولدالشيوخابي درب ما يوصلني لدارك ابي وعد ماحتمل فيه انتظارك وابي ليل مايجي بعده نهارك ودي ادري هي حياتي اختياري او اختيارك ودي انسى ليله وعدك انسى وعدك ما اجيك وش يضرك لواخونك مره واختارك عليك..
شايف العجائبارفع تباريك الاماني لسموك ،، مبروك ياساره زواج الخوالي ،، عسى الهنا واليمن يضفي لجوك ،، ويسعد دروبك يالغلا بكل حالي .....(شايف)
أوركيد🌺بعض الناس من كثر "الأقنعة" اللي يلبسها ،، نسى ملامح وجهه !!
عدد التعليقات:6586
سـارونھَہّيسعد صباحك بكل ماتحب وترضى اخي شايف يسلمو...
عدد التعليقات:14739
هيفاء @على كل حال،،، لاتتوقع الكثير .......
شايف العجائباللهم صل وسلم على حبيبي محمد وعلى اله وصحبه ماتعاقب الليل والنهار ،، اللهم احشرني تحت لوائه واسقني من يده الشربفه ووالدي ومن ذكرنا ووالديه والمسلمين جميعا .
أوركيد🌺إن المحافظة على قراءة القرأن وتدبره وترتيله بشكل دائم وبإنتظام تجعل لسانك فصيحاً وتجعل أسلوبك بالحديث في قمة الرقي والجاذبية🌼🌱 !
عدد التعليقات:3510
ولدالشيوخاهلا هلا بك يسعد صباحك بنتي هيفاء.. ويسعد صباح المحترمين خذي راحتك كم هيفاء عندنا١. البارح نمت بدري لما صحيت الصبح قريت تعليقات لمتطفل دلخ يؤمن بالحب من خلف الكيبورد!؟ هيفاء مثل بنتي وانت مثل جدتي..
شايف العجائبصباح النور والسرور والسعادة ياسمو النفس ،، صباح الورد والعنبر ،، صباح الاخلاق ،، صباح الثقافة ،، صباح النكت العذبه ،، والطلة الجميلة ،، والحضور الساحر ،، نعم منك فقط تجبر الخاطر ...(شايف)
عدد التعليقات:6586
سـارونھَہّ﷽ ﴿إن الله وملائكته يصلون على النَّبِيِّ ياأيهاالذين آَمَنُواصَلواعليه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ اللهم صل وسلم على نبينا محمدﷺ...
القناص2ريحانتى والغلا والقلب يزرعها// تشرب عروقي وتروينى وتشبعني//
عدد التعليقات:6586
سـارونھَہّدواؤك فيك وما تبصر وداؤك منك وما تشعر وتزعم أنك جرمٌ صغير وفيك انطوى العالم الأكبر علي بن أبي طالب..
القناص2قال الشاعر// دام الحشا بيتها ونا مدلعها// وش دخل القلب يزعل يوم توجعنى//
عدد التعليقات:3510
ولدالشيوخودي احكي يا حبيبي مع احد غيرك احد لجل النهار وحريتي اعطيني لحظة اختيار وحدي وغديت انت الزحام وحدي ابد وانت الكلام نورك وما غيره ظلام عذب الحروف طاغي الطيوف ابعد عن عيوني بااشوف لجل النهار وحريتي..
عدد التعليقات:6586
سـارونھَہّيتكلم عنك الناس في ثلاث حالات: عندما لا يملكون ماتملك وعندما يعجزون ان يكونوا مثلك وعندما لا يستطيعون الوصول إليك !!
عدد التعليقات:6586
سـارونھَہّهه صباح الفرح والسعاده هيوفه...
عدد التعليقات:14739
هيفاء @اللهم يامثبت القلووب ثبت قلبي على دينك وبك اصبحنا ي الله. ...أصبحنا واصبح الملك الله...
عدد التعليقات:14739
هيفاء @وبسرعه اقطع الطريق على ولد الشيوخ وسارونهه. واقوولكم اسعد الله صباحكم بكل خبير 💕🕊
عدد التعليقات:6586
سـارونھَہّ💎 "الأناقة الوحيدة والحقيقية موجودة في العقل وإدراكك لذلك يجعلها تنعكس على مظهرك و تصرفاتك....
عدد التعليقات:3510
ولدالشيوخوابعد عنا الحزن والهم والغم والبلاء.. واغمرنا بنعيم الايمان وعافية الأبدان وارزقنا رزق الشاكرين وقلوب الذاكرين اللهم امين. وصباح الخير على اللي عندهم روحي..🌹
عدد التعليقات:6586
سـارونھَہّليكُن بداخلك مُتّسع من السلام ، هذا يكفي للحياة .💕,..
عدد التعليقات:3510
ولدالشيوخرب.. ان لي من بين خلقك من طابت لي محبتهم وصفت لي بين القلوب مودتهم. اللهم افتح لهم في هذا اليوم كل ابواب الخير واجعلنا واياهم من العتقاء في دار البقاء وارزقنا الطهر والنقاء..
عدد التعليقات:6586
سـارونھَہّيا الصبح صبح كل من شفت بالخير... ترى صباح الخير تجبر خواطر ...ارسم على وجهك جميل التعابير ...حتى يجي لك عند الاجواد خاطر....
عدد التعليقات:6586
سـارونھَہّ❁↓ الصباح نافذه جميلة .. تخبرنا بروعة الحياه وأن هناك أمل يشرق كل يوم ليجدد معنا عهود السعادة ❥ صباح الجمال ..🌸
💥💦ريما Rima💥💦🎂🎈🎁🎆🎇🎊🎉📷🎶🎤💐💃
معيضنعم صدق خالد المطالبة بالسكن من وساوس الشيطان
💥💦ريما Rima💥💦المعلم يأخذ الطالب على قد عقله _رغم أن الهيبه راحت لكن كل ما المعلم ينفذ أوامر الطالب راح يتعود ويمكن ايضا يضغط عليه لكي ينجحه وهو مايستاهل
عدد التعليقات:3510
ولدالشيوخالحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور.. الحمد لله الذي اذن لنا بذكره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضىا. اسعد الله صباحكم بكل خير..
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد سليم 🃏 تآلفكم مع التحكيم المحلي اقرف انوف الرياضيين ، إلى متى ⁉ .. أحترم عقولنا يا طاقية 👊
عدد التعليقات:3510
ولدالشيوخالبشاشه والخلق الحسن والكلمه الطيبه والقلب النقي الأبيض هم الجمال الحقيقي لأي انسان.. حينما اراد الله وصف نبيهﷺ لم يصفه بماله او شكله لكن قال تعالى { وانك لعلى خلقٍ عظيم }..
💥💦ريما Rima💥💦اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 💚
💥💦ريما Rima💥💦الطماطم🍅 اكسالات الكالسيوم ببذور الطماطم يرفع إصابة الشخص بحصى الكلى الكليتين ..لاتستطيع الكلى تصفية هذه المواد 🍅🍅
عدد التعليقات:3510
ولدالشيوخصباح الخير على المحترمين.. مشرفنا هذا الصباح اعضاء وزوار صحيفة المرصد الكرام اسأل الله لي ولكم زياده في الأيمان وبركه في العمر وصحه في الجسد وسعة في الرزق. اسعد الله جميع اوقاتكم..
💥💦ريما Rima💥💦الشوفان 🍝وجود صحن من دقيق الشوفان على الفطور يوميا📆📆وسيلة لخفظ ارتفاع مستوى الكلسترول 🍝
💥💦ريما Rima💥💦واللي اسمة السليم الطاقية دائم يستهزء بالنصر 😕
💥💦ريما Rima💥💦اللي اسمه خالد بالكاريكاتير أكثر رسوماته استهزاء بالشيوخ 😕
عدد التعليقات:3510
ولدالشيوخالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
💥💦ريما Rima💥💦صباح الخير