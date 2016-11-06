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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

6 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد
  • 1٬374
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1

الجزيرة-سعود الماضي

2

الجزيرة-منال محمد

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-مفرح الزيادي

5

الجزيرة-طلال الشعشاع

6

الجزيرة-رشيد السليم

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الجزيرة-عبد الله المرزوق

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الوطن-هنداوي

13

الوطن-خالد

 



تعليقات ( 56 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 56
    6 نوفمبر, 2016 , 12:43 م
    عدد التعليقات:4

    اللامي10

    اللهم أسقنا غيثاً مغيثا هنيئاً مريئاً
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  2. 55
    6 نوفمبر, 2016 , 12:43 م
    عدد التعليقات:4

    اللامي10

    اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا
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  3. 54
    6 نوفمبر, 2016 , 12:42 م
    عدد التعليقات:4

    اللامي10

    اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 53
    6 نوفمبر, 2016 , 12:42 م
    عدد التعليقات:4

    اللامي10

    لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير
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  5. 52
    6 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    ⭐️

    لآمن سألني صآحبي : كيف الأحوآل ..؟ عقلي .. تبرمج .. دايما" .. بـ الإجـآبه أبشرّك .. مبسوط ويسرك الحـآل وأحـآول أخفي ضـيقـتي .. بـ الذرآبه:(
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  6. 51
    6 نوفمبر, 2016 , 12:19 م
    عدد التعليقات:6586

    سـارونھَہّ

    استاذن مش متابعه...
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  7. 50
    6 نوفمبر, 2016 , 12:18 م
    عدد التعليقات:6586

    سـارونھَہّ

    ويسلمك فديت قلبك بحفظ الله يارب...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 49
    6 نوفمبر, 2016 , 12:08 م

    أوركيد🌺

    ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ ﷺ
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  9. 48
    6 نوفمبر, 2016 , 12:01 م
    عدد التعليقات:14739

    هيفاء @

    الله يسلمك ويسلمها يارب ،،، احلى سلام عدل مزاجي ...... الله لايحرمك مننها وتفرح فيك. ياااارب .استودعك الله ...💖.
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  10. 47
    6 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص

    أوركيد🌺

    سـولـف مـع العالـم مثـل مايـريـدون \ وإتـرك لهم علـى الهـوامـش مساحـة \ "إثنيـن" في هذا الزِّمن مايعيشـون \ راع "الضِّمير" ومن يقول الصَّراحـة..!
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  11. 46
    6 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص
    عدد التعليقات:14739

    هيفاء @

    مساء الخبير ... طالما أن الأرض مازال فيها صداقه وشمس وبداية حب وأول دخووول الشتاء،،،،،، فهناك متسع الحياة،،،،،،،، صعبة انك توقف في صف الجميع وتنسى ان تقف في صف نفسك .....
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  12. 45
    6 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص
    عدد التعليقات:6586

    سـارونھَہّ

    هيوفه امي تسلم عليك ياقلبوه...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 44
    6 نوفمبر, 2016 , 11:53 ص
    عدد التعليقات:6586

    سـارونھَہّ

    أضيق ،، ويبشرني الله بالافـراج... ولا خاب من له عند ربه مطاليب ...وان كاني للناس محتاج محتاج ....احتاج دعوه صادقه في ظهر غيب.....
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  14. 43
    6 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص
    عدد التعليقات:14739

    هيفاء @

    شوية تجاهل،،،، يعطي كل شخص حجمه الطبيعي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  15. 42
    6 نوفمبر, 2016 , 11:48 ص

    أوركيد🌺

    ﴿ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مُمسك لها ﴾ عِش حياتك قريراً، مُطمئنًا، مُوقنًا، واثقًا بأن لا أحد يستطيع أن يغلق باباً فتحه الله لك🌿
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  16. 41
    6 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص
    عدد التعليقات:6586

    سـارونھَہّ

    يسلمو اخي شايف ربي يسعدك يارب....
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  17. 40
    6 نوفمبر, 2016 , 11:43 ص

    أوركيد

    ​‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​الصور ***لاتدل على رومآنسيتكم : ) فهنآك فرق بين الرومآنسية وقلة ***نعمة البصر سنسأل عنها ، ،فآرتقوآ !
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  18. 39
    6 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص
    عدد التعليقات:3510

    ولدالشيوخ

    ابي درب ما يوصلني لدارك ابي وعد ماحتمل فيه انتظارك وابي ليل مايجي بعده نهارك ودي ادري هي حياتي اختياري او اختيارك ودي انسى ليله وعدك انسى وعدك ما اجيك وش يضرك لواخونك مره واختارك عليك..
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  19. 38
    6 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    شايف العجائب

    ارفع تباريك الاماني لسموك ،، مبروك ياساره زواج الخوالي ،، عسى الهنا واليمن يضفي لجوك ،، ويسعد دروبك يالغلا بكل حالي .....(شايف)
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  20. 37
    6 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    أوركيد🌺

    بعض الناس من كثر "الأقنعة" اللي يلبسها ،، نسى ملامح وجهه !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 36
    6 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص
    عدد التعليقات:6586

    سـارونھَہّ

    يسعد صباحك بكل ماتحب وترضى اخي شايف يسلمو...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 35
    6 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص
    عدد التعليقات:14739

    هيفاء @

    على كل حال،،، لاتتوقع الكثير .......
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  23. 34
    6 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص

    شايف العجائب

    اللهم صل وسلم على حبيبي محمد وعلى اله وصحبه ماتعاقب الليل والنهار ،، اللهم احشرني تحت لوائه واسقني من يده الشربفه ووالدي ومن ذكرنا ووالديه والمسلمين جميعا .
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  24. 33
    6 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص

    أوركيد🌺

    إن المحافظة على قراءة القرأن وتدبره وترتيله بشكل دائم وبإنتظام تجعل لسانك فصيحاً وتجعل أسلوبك بالحديث في قمة الرقي والجاذبية🌼🌱 !
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  25. 32
    6 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص
    عدد التعليقات:3510

    ولدالشيوخ

    اهلا هلا بك يسعد صباحك بنتي هيفاء.. ويسعد صباح المحترمين خذي راحتك كم هيفاء عندنا١. البارح نمت بدري لما صحيت الصبح قريت تعليقات لمتطفل دلخ يؤمن بالحب من خلف الكيبورد!؟ هيفاء مثل بنتي وانت مثل جدتي..
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  26. 31
    6 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص

    شايف العجائب

    صباح النور والسرور والسعادة ياسمو النفس ،، صباح الورد والعنبر ،، صباح الاخلاق ،، صباح الثقافة ،، صباح النكت العذبه ،، والطلة الجميلة ،، والحضور الساحر ،، نعم منك فقط تجبر الخاطر ...(شايف)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 30
    6 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص
    عدد التعليقات:6586

    سـارونھَہّ

    ﷽ ﴿إن الله وملائكته يصلون على النَّبِيِّ ياأيهاالذين آَمَنُواصَلواعليه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ اللهم صل وسلم على نبينا محمدﷺ...
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  28. 29
    6 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    القناص2

    ريحانتى والغلا والقلب يزرعها// تشرب عروقي وتروينى وتشبعني//
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 28
    6 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص
    عدد التعليقات:6586

    سـارونھَہّ

    دواؤك فيك وما تبصر وداؤك منك وما تشعر وتزعم أنك جرمٌ صغير وفيك انطوى العالم الأكبر علي بن أبي طالب..
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  30. 27
    6 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    القناص2

    قال الشاعر// دام الحشا بيتها ونا مدلعها// وش دخل القلب يزعل يوم توجعنى//
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  31. 26
    6 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:3510

    ولدالشيوخ

    ودي احكي يا حبيبي مع احد غيرك احد لجل النهار وحريتي اعطيني لحظة اختيار وحدي وغديت انت الزحام وحدي ابد وانت الكلام نورك وما غيره ظلام عذب الحروف طاغي الطيوف ابعد عن عيوني بااشوف لجل النهار وحريتي..
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  32. 25
    6 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص
    عدد التعليقات:6586

    سـارونھَہّ

    يتكلم عنك الناس في ثلاث حالات: عندما لا يملكون ماتملك وعندما يعجزون ان يكونوا مثلك وعندما لا يستطيعون الوصول إليك !!
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  33. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص
    عدد التعليقات:6586

    سـارونھَہّ

    هه صباح الفرح والسعاده هيوفه...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:14739

    هيفاء @

    اللهم يامثبت القلووب ثبت قلبي على دينك وبك اصبحنا ي الله. ...أصبحنا واصبح الملك الله...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص
    عدد التعليقات:14739

    هيفاء @

    وبسرعه اقطع الطريق على ولد الشيوخ وسارونهه. واقوولكم اسعد الله صباحكم بكل خبير 💕🕊
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  36. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص
    عدد التعليقات:6586

    سـارونھَہّ

    💎 "الأناقة الوحيدة والحقيقية موجودة في العقل وإدراكك لذلك يجعلها تنعكس على مظهرك و تصرفاتك....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص
    عدد التعليقات:3510

    ولدالشيوخ

    وابعد عنا الحزن والهم والغم والبلاء.. واغمرنا بنعيم الايمان وعافية الأبدان وارزقنا رزق الشاكرين وقلوب الذاكرين اللهم امين. وصباح الخير على اللي عندهم روحي..🌹
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  38. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص
    عدد التعليقات:6586

    سـارونھَہّ

    ليكُن بداخلك مُتّسع من السلام ، هذا يكفي للحياة .💕,..
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  39. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص
    عدد التعليقات:3510

    ولدالشيوخ

    رب.. ان لي من بين خلقك من طابت لي محبتهم وصفت لي بين القلوب مودتهم. اللهم افتح لهم في هذا اليوم كل ابواب الخير واجعلنا واياهم من العتقاء في دار البقاء وارزقنا الطهر والنقاء..
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  40. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    ريمو وش فهمتي من كاريكاتير السليم ؟؟؟🤔
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  41. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص
    عدد التعليقات:6586

    سـارونھَہّ

    يا الصبح صبح كل من شفت بالخير... ترى صباح الخير تجبر خواطر ...ارسم على وجهك جميل التعابير ...حتى يجي لك عند الاجواد خاطر....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص
    عدد التعليقات:6586

    سـارونھَہّ

    ❁↓ الصباح نافذه جميلة .. تخبرنا بروعة الحياه وأن هناك أمل يشرق كل يوم ليجدد معنا عهود السعادة ❥ صباح الجمال ..🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    🎂🎈🎁🎆🎇🎊🎉📷🎶🎤💐💃
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    معيض

    نعم صدق خالد المطالبة بالسكن من وساوس الشيطان
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  45. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    المعلم يأخذ الطالب على قد عقله _رغم أن الهيبه راحت لكن كل ما المعلم ينفذ أوامر الطالب راح يتعود ويمكن ايضا يضغط عليه لكي ينجحه وهو مايستاهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص
    عدد التعليقات:3510

    ولدالشيوخ

    الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور.. الحمد لله الذي اذن لنا بذكره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضىا. اسعد الله صباحكم بكل خير..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد سليم 🃏 تآلفكم مع التحكيم المحلي اقرف انوف الرياضيين ، إلى متى ⁉ .. أحترم عقولنا يا طاقية 👊
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  48. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص
    عدد التعليقات:3510

    ولدالشيوخ

    البشاشه والخلق الحسن والكلمه الطيبه والقلب النقي الأبيض هم الجمال الحقيقي لأي انسان.. ‏حينما اراد الله وصف نبيهﷺ لم يصفه بماله او شكله لكن قال تعالى { وانك لعلى خلقٍ عظيم }..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  49. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 💚
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    الطماطم🍅 اكسالات الكالسيوم ببذور الطماطم يرفع إصابة الشخص بحصى الكلى الكليتين ..لاتستطيع الكلى تصفية هذه المواد 🍅🍅
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص
    عدد التعليقات:3510

    ولدالشيوخ

    صباح الخير على المحترمين.. مشرفنا هذا الصباح اعضاء وزوار صحيفة المرصد الكرام اسأل الله لي ولكم زياده في الأيمان وبركه في العمر وصحه في الجسد وسعة في الرزق. اسعد الله جميع اوقاتكم..
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  52. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    الشوفان 🍝وجود صحن من دقيق الشوفان على الفطور يوميا📆📆وسيلة لخفظ ارتفاع مستوى الكلسترول 🍝
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  53. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    واللي اسمة السليم الطاقية دائم يستهزء بالنصر 😕
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  54. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    اللي اسمه خالد بالكاريكاتير أكثر رسوماته استهزاء بالشيوخ 😕
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  55. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص
    عدد التعليقات:3510

    ولدالشيوخ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  56. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    صباح الخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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