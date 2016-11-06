رد فعل المصريين على صورة وضعها صاحب مطعم “فول وفلافل” عقب تعويم الجنيه!-صورة

صحيفة المرصد: تسببت صورة لأحد مطاعم “الفول والفلافل” بمصر في حالة من الاستياء والاستفزاز بين مغردي مواقع التواصل الاجتماعي. نصها: “لا يوجد شيء في المطعم بجنيه”.

وأبدى رواد التواصل الاجتماعي غضبهم من انخفاض قيمة “الجنيه المصري” الذي لم يعد يشتتري شيء- حسب قولهم- خاصة بعد قرار الحكومة الخاص بتحرير قيمة الجنيه وانخفاض قيمته أمام الدولار.

وطالب المغردون سكان المنطقة التي يقع بها المطعم بمقاطعته، معتبرين أن اللافتة متعمدة ويقصد بها صاحب المطعم إهانة العملة الوطنية للبلاد.وقررت الحكومة المصرية الخميس الماضي تحرير قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وبعدها تم رفع أسعار المحروقات والوقود، وهو ما تتسبب في ارتفاع تعريفة الركوب لسيارات الأجرة ووسائل النقل العام، وارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات.