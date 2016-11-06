رد فعل المصريين على صورة وضعها صاحب مطعم “فول وفلافل” عقب تعويم الجنيه!-صورة

صحيفة المرصد: تسببت صورة لأحد مطاعم “الفول والفلافل” بمصر في حالة من الاستياء والاستفزاز بين مغردي مواقع التواصل الاجتماعي. نصها: “لا يوجد شيء في المطعم بجنيه”.
وأبدى رواد التواصل الاجتماعي غضبهم من انخفاض قيمة “الجنيه المصري” الذي لم يعد يشتتري شيء- حسب قولهم- خاصة بعد قرار الحكومة الخاص بتحرير قيمة الجنيه وانخفاض قيمته أمام الدولار.
وطالب المغردون سكان المنطقة التي يقع بها المطعم بمقاطعته، معتبرين أن اللافتة متعمدة ويقصد بها صاحب المطعم إهانة العملة الوطنية للبلاد.وقررت الحكومة المصرية الخميس الماضي تحرير قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وبعدها تم رفع أسعار المحروقات والوقود، وهو ما تتسبب في ارتفاع تعريفة الركوب لسيارات الأجرة ووسائل النقل العام، وارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات.
تعليقات ( 17 )
محمدجالحمد الله الله اكبر سبحان الله استغفر الله
عدد التعليقات:187
Xx5halidxXافضل حل لمصر تغزوا بلاد اوروبا وتحتل على ممتلكاتها اذا يبون العيش امريكا و روسيا وايران واسرائيل مو احسن منها في الغزو
اس اسوضع عادى ومتكرر قال حط لوحه ويسلم من الاسئله المتكرره ووضع مصر تحت الصفر الله يكون بعونهم ويفك محنتهم التى اصبحت عنوان لمصر ووضعها
عربي سعودياحمدو الله قبل ان تزول النعم
عربي سعوديالله يكون في عون مصر و اهلها ومحد يحكم على شعب بسبب تصرفات افراد.. المصريين اخواننا شاء اهل الفتنه او لم يشاءو الله يفك محنتهم ويعدي الازمه على خير والحمدلله على نعمة الامن والامان
كيفالجنيه منهار منذ مابعد عهد فاروق ( دحدر الجنيه )
ابو فيصللا ارى اي داعي لمقاطعته فالرجل سئم من سوال الناس اليومي عن اي حاجه في مطعمه بجنيه فقط واراد ان يوفر على نفسه عناء الرد على الاف الزبائن التي تمر عليه يوميا ولا دخل له في انخفاض الجنيه
كيفدحدرت ولكن إلى أين !!
تعيسمطاعمنا يوجد فيها فلافل ٤ حبات بريال والسمبوسة الحبتين بريال والبيض الصامولي بريال وكثير أشياء بريال
غازي بن شبيباعطوني عشر حاجات بريال في اي مطعم نفس الجنيه
ابن جبلانياسيسي خل روسيا وايران تدعمك ***
يالطيفبركاتك يسيسي مدد مدد ابسط يعم اهو الجنيه اصبح يعوم عكس التيار
سيم سيمالريال عندنا ما يشتري شيء فعلبة البيبسي بريال ونص
الوضع مو بعيد عن هنامعظم المحلات عندنا في السعودية لا يوجد فيها شيء بريال واخاف نفس اللوحه سوف نجدها في محلات التميس
سائق التكسيالله يلطف بااخواننا المصريين...ويعينهم على محنتهم هذة ...فهم احبابنا يالسعوديين مهما قال القليلين..
أبو أسامةمعاه حق ، أنا لو كنت مكانه ما تعاملت إلا بالدولار والعملات الصعبه فقط .