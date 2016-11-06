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رد فعل المصريين على صورة وضعها صاحب مطعم “فول وفلافل” عقب تعويم الجنيه!-صورة

6 نوفمبر, 2016 , 11:40 ص
رد فعل المصريين على صورة وضعها صاحب مطعم “فول وفلافل” عقب تعويم الجنيه!-صورة
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صحيفة المرصد: تسببت صورة لأحد مطاعم “الفول والفلافل” بمصر في حالة من الاستياء والاستفزاز بين مغردي مواقع التواصل الاجتماعي. نصها: “لا يوجد شيء في المطعم بجنيه”.

وأبدى رواد التواصل الاجتماعي غضبهم من انخفاض قيمة “الجنيه المصري” الذي لم يعد يشتتري شيء- حسب قولهم- خاصة بعد قرار الحكومة الخاص بتحرير قيمة الجنيه وانخفاض قيمته أمام الدولار.

وطالب المغردون سكان المنطقة التي يقع بها المطعم بمقاطعته، معتبرين أن اللافتة متعمدة ويقصد بها صاحب المطعم إهانة العملة الوطنية للبلاد.وقررت الحكومة المصرية الخميس الماضي تحرير قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وبعدها تم رفع أسعار المحروقات والوقود، وهو ما تتسبب في ارتفاع تعريفة الركوب لسيارات الأجرة ووسائل النقل العام، وارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات.

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تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    محمدج

    الحمد الله الله اكبر سبحان الله استغفر الله
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  2. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 13:15 م
    عدد التعليقات:187

    Xx5halidxX

    افضل حل لمصر تغزوا بلاد اوروبا وتحتل على ممتلكاتها اذا يبون العيش امريكا و روسيا وايران واسرائيل مو احسن منها في الغزو
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  3. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    اس اس

    وضع عادى ومتكرر قال حط لوحه ويسلم من الاسئله المتكرره ووضع مصر تحت الصفر الله يكون بعونهم ويفك محنتهم التى اصبحت عنوان لمصر ووضعها
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  4. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    فلاتر بلحه أبوثلاجه وجه شؤم وحسد
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  5. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    عربي سعودي

    احمدو الله قبل ان تزول النعم
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  6. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    عربي سعودي

    الله يكون في عون مصر و اهلها ومحد يحكم على شعب بسبب تصرفات افراد.. المصريين اخواننا شاء اهل الفتنه او لم يشاءو الله يفك محنتهم ويعدي الازمه على خير والحمدلله على نعمة الامن والامان
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  7. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    كيف

    الجنيه منهار منذ مابعد عهد فاروق ( دحدر الجنيه )
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  8. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    ابو فيصل

    لا ارى اي داعي لمقاطعته فالرجل سئم من سوال الناس اليومي عن اي حاجه في مطعمه بجنيه فقط واراد ان يوفر على نفسه عناء الرد على الاف الزبائن التي تمر عليه يوميا ولا دخل له في انخفاض الجنيه
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  9. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 12:44 م

    كيف

    دحدرت ولكن إلى أين !!
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  10. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 12:21 م

    تعيس

    مطاعمنا يوجد فيها فلافل ٤ حبات بريال والسمبوسة الحبتين بريال والبيض الصامولي بريال وكثير أشياء بريال
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  11. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 12:14 م

    غازي بن شبيب

    اعطوني عشر حاجات بريال في اي مطعم نفس الجنيه
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  12. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    ابن جبلان

    ياسيسي خل روسيا وايران تدعمك ***
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  13. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص

    يالطيف

    بركاتك يسيسي مدد مدد ابسط يعم اهو الجنيه اصبح يعوم عكس التيار
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  14. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 11:53 ص

    سيم سيم

    الريال عندنا ما يشتري شيء فعلبة البيبسي بريال ونص
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  15. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص

    الوضع مو بعيد عن هنا

    معظم المحلات عندنا في السعودية لا يوجد فيها شيء بريال واخاف نفس اللوحه سوف نجدها في محلات التميس
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  16. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص

    سائق التكسي

    الله يلطف بااخواننا المصريين...ويعينهم على محنتهم هذة ...فهم احبابنا يالسعوديين مهما قال القليلين..
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  17. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص

    أبو أسامة

    معاه حق ، أنا لو كنت مكانه ما تعاملت إلا بالدولار والعملات الصعبه فقط .
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