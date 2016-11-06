حقيقة حفل “أبو سن” بالمدينة المنورة!

صحيفة المرصد: تردد مؤخرًا أن الشاب المثير للجدل “أبو سن” عازم على إقامة حفلا بالمدينة المنورة، لكن عبدالحليم لال، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، أكد عدم صحة الأنباء المتداولة عن استضافة الأول في إحدى الفعاليات المقامة هناك، ووصف هذه الإعلانات بالمضللة، مهيبًا بالجميع تحري المعلومة من مصدرها.
و”أبو سن” البالغ من العمر 19 عاماً، كان قد استعمل برنامج البث المباشر “يو ناو” بشكل مسيء، ما دعا الشرطة لإلقاء القبض عليه. وخرج من السجن بكفالة بعد حوالي 10 أيام على سجنه.
تعليقات ( 24 )
لغوياخر زمن التافه يصبح مشهور هههه زمن غريب
همساتقمة الانحطاط ان يستضاف في مهرجانات وفي بلد رسول الله صل الله عليه وسلم وكأنه حافظ لكناب الله والاحاديث الشريفة ! ماهذا الإنحدار في المجتمع ؟؟!! ويكأنهم يتعمدون اضاعة شبابنا بالقدوة ***!لاحول ولا
الله يصلح الحاليابوسن لاتفشل اهلك,,اهتم بأمور دينك وطاعة ربك,وخلك عند امك وابوك وخواتك,اهتم فيهم لا تنشغل عنهم وتهملهم,بكرا وراك زواج وعيال وزوجتك,تبي اهتمام ورعاية,وعيالك يبون اهتمام ورعاية,لا تنغر بالشهرة الزايفة
محب الهيئةوالمسيئ للآداب له جمهوره من ***اخللقين. مثل هذا يجب جلده وعزله .وكما قال د الفوزان الإعلام يصنع من التافهين نجوم.
اسمرعبرههههه هذا اللي كان ناقص ابو سن في المدينة التي يوجد بها المسجد النبوي .. طالت وشمخت
مسكياقلم. الحقيقه والله انت الي تضحكنا دايم استغفر الله
يعربدعاية للرويبضات
مسكالله يهديك ي ابو سن هدايه لاتظل بعدها الله يصلحك يارب
محب آل البيتما اظن أن أهل المدينة يسمحون للسفهاء والساقطين أن يقيموا حفلاً في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام
يالطيفكان الاولين يشتهرون بالواسطه او معرفه وتقرب لشخص نافذ او احدفي التلفزيون واذااراداوقف طموحك بالرفض وتقتل ابداعات بسبب وزيراعلام اواحدالمسؤلين والان فقط من خلف الجدارالى باب الشهرة عبرالتواصل الاجتماعي
ابو طاقيةليته فالح في الدراسة كان يكون قدوة
AGليه ماننظر له من ناحيه ايجابيه ونقول ممكن جاي يوضح للناس الخطأ اللي وقع فيه ويحذر من الوقوع فيه
منصورالله يهديناواياه
أبو أسامةنسخه من المثقفين الجدد
عندليبيذهب غداً لأحد الدول المجاورة ثم يعرض اعماله الكوميدية ثم يشتهر ويحضر هنا وكأنه ( عالمي ) هذا الشاب مثله مثل أي ممثل أو فنان ولكن أختار الوسيلة الخطئه وهو تطبيق [ اليو ناو ] ولكن هذه امكانيات الشاب ؟!
عندليب[ كان قد استعمل برنامج البث المباشر “يو ناو” بشكل مسيء، ما دعا الشرطة لإلقاء القبض عليه. وخرج من السجن بكفالة بعد حوالي 10 أيام على سجنه. ]>>> ليش الفضايح طيب ؟! ندري انه مسجون وطلع من السجن !!
قلم جافاستضافة ابو سن ليس فيه شيء إذا كان الجمهور عاوز كذا فقد تم استضافة ابو زقم
حمتومخالف للنشر
عدد التعليقات:15236
قلم الحقيقهشد الرحال نحو دبي مدينة الفن والحياة وتقدير المواهل ***.هناك ستجد كل تشجيع اذا كان لديك موهبة في اضحاك الناس واسعادهم ****.
عبدالله التميميان كان جلب ***ترفيه فمن جلبه ومن حضر له لا يقل ***عنه .. لا تجعلو من ***مشاهير لكي لا نكون مجتمع ***
مراقب عامإنها نهاية الزمان ***
الشرهة على دَاوُدَ الشريانعندما استضافه في برنامج الثامنة ، والله ان الدكتور الفوزان صادق عندما قال ان هذه القنوات تشهر ناس تافهين وتخلق منهم رموز مخزية
عدد التعليقات:182
Xx5halidxXوحتى لو صدق الخبر ما بيروح له الا صغار العقول
الكنقلاحول ولاقوة الا بالله .. اختلط الحابل بالنابل والغث بالسمين . ابو سن لا تعليم ولا اسلوب ولا ثقافه ولا شهاده ولا ***ومع ذلك هناك من يروج له في المجتمع لأظهاره ع انه بطل قومي