حقيقة حفل “أبو سن” بالمدينة المنورة!

صحيفة المرصد: تردد مؤخرًا أن الشاب المثير للجدل “أبو سن” عازم على إقامة حفلا بالمدينة المنورة، لكن عبدالحليم لال، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، أكد عدم صحة الأنباء المتداولة عن استضافة الأول في إحدى الفعاليات المقامة هناك، ووصف هذه الإعلانات بالمضللة، مهيبًا بالجميع تحري المعلومة من مصدرها.

و”أبو سن” البالغ من العمر 19 عاماً، كان قد استعمل برنامج البث المباشر “يو ناو” بشكل مسيء، ما دعا الشرطة لإلقاء القبض عليه. وخرج من السجن بكفالة بعد حوالي 10 أيام على سجنه.