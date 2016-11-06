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حقيقة حفل “أبو سن” بالمدينة المنورة!

6 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص
حقيقة حفل “أبو سن” بالمدينة المنورة!
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صحيفة المرصد: تردد مؤخرًا أن الشاب المثير للجدل “أبو سن” عازم على إقامة حفلا بالمدينة المنورة، لكن عبدالحليم لال، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، أكد عدم صحة الأنباء المتداولة عن استضافة الأول في إحدى الفعاليات المقامة هناك، ووصف هذه الإعلانات بالمضللة، مهيبًا بالجميع تحري المعلومة من مصدرها.

و”أبو سن” البالغ من العمر 19 عاماً، كان قد استعمل برنامج البث المباشر “يو ناو” بشكل مسيء، ما دعا الشرطة لإلقاء القبض عليه. وخرج من السجن بكفالة بعد حوالي 10 أيام على سجنه.



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    لغوي

    اخر زمن التافه يصبح مشهور هههه زمن غريب
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  2. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    همسات

    قمة الانحطاط ان يستضاف في مهرجانات وفي بلد رسول الله صل الله عليه وسلم وكأنه حافظ لكناب الله والاحاديث الشريفة ! ماهذا الإنحدار في المجتمع ؟؟!! ويكأنهم يتعمدون اضاعة شبابنا بالقدوة ***!لاحول ولا
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  3. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 12:13 م

    الله يصلح الحال

    يابوسن لاتفشل اهلك,,اهتم بأمور دينك وطاعة ربك,وخلك عند امك وابوك وخواتك,اهتم فيهم لا تنشغل عنهم وتهملهم,بكرا وراك زواج وعيال وزوجتك,تبي اهتمام ورعاية,وعيالك يبون اهتمام ورعاية,لا تنغر بالشهرة الزايفة
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  4. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    محب الهيئة

    والمسيئ للآداب له جمهوره من ***اخللقين. مثل هذا يجب جلده وعزله .وكما قال د الفوزان الإعلام يصنع من التافهين نجوم.
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  5. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    اسمرعبر

    ههههه هذا اللي كان ناقص ابو سن في المدينة التي يوجد بها المسجد النبوي .. طالت وشمخت
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  6. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    مسك

    ياقلم. الحقيقه والله انت الي تضحكنا دايم استغفر الله
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  7. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 12:10 م

    يعرب

    دعاية للرويبضات
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  8. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 12:10 م

    مسك

    الله يهديك ي ابو سن هدايه لاتظل بعدها الله يصلحك يارب
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  9. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 12:05 م

    محب آل البيت

    ما اظن أن أهل المدينة يسمحون للسفهاء والساقطين أن يقيموا حفلاً في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام
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  10. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 11:53 ص

    يالطيف

    كان الاولين يشتهرون بالواسطه او معرفه وتقرب لشخص نافذ او احدفي التلفزيون واذااراداوقف طموحك بالرفض وتقتل ابداعات بسبب وزيراعلام اواحدالمسؤلين والان فقط من خلف الجدارالى باب الشهرة عبرالتواصل الاجتماعي
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  11. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص

    ابو طاقية

    ليته فالح في الدراسة كان يكون قدوة
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  12. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    AG

    ليه ماننظر له من ناحيه ايجابيه ونقول ممكن جاي يوضح للناس الخطأ اللي وقع فيه ويحذر من الوقوع فيه
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  13. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    منصور

    الله يهديناواياه
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  14. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 11:47 ص

    أبو أسامة

    نسخه من المثقفين الجدد
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  15. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص

    عندليب

    يذهب غداً لأحد الدول المجاورة ثم يعرض اعماله الكوميدية ثم يشتهر ويحضر هنا وكأنه ( عالمي ) هذا الشاب مثله مثل أي ممثل أو فنان ولكن أختار الوسيلة الخطئه وهو تطبيق [ اليو ناو ] ولكن هذه امكانيات الشاب ؟!
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  16. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص

    عندليب

    [ كان قد استعمل برنامج البث المباشر “يو ناو” بشكل مسيء، ما دعا الشرطة لإلقاء القبض عليه. وخرج من السجن بكفالة بعد حوالي 10 أيام على سجنه. ]>>> ليش الفضايح طيب ؟! ندري انه مسجون وطلع من السجن !!
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  17. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص

    قلم جاف

    استضافة ابو سن ليس فيه شيء إذا كان الجمهور عاوز كذا فقد تم استضافة ابو زقم
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  18. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    حمتو

    مخالف للنشر
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  19. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص
    عدد التعليقات:15236

    قلم الحقيقه

    شد الرحال نحو دبي مدينة الفن والحياة وتقدير المواهل ***.هناك ستجد كل تشجيع اذا كان لديك موهبة في اضحاك الناس واسعادهم ****.
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  20. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    عبدالله التميمي

    ان كان جلب ***ترفيه فمن جلبه ومن حضر له لا يقل ***عنه .. لا تجعلو من ***مشاهير لكي لا نكون مجتمع ***
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  21. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    مراقب عام

    إنها نهاية الزمان ***
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  22. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص

    الشرهة على دَاوُدَ الشريان

    عندما استضافه في برنامج الثامنة ، والله ان الدكتور الفوزان صادق عندما قال ان هذه القنوات تشهر ناس تافهين وتخلق منهم رموز مخزية
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  23. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص
    عدد التعليقات:182

    Xx5halidxX

    وحتى لو صدق الخبر ما بيروح له الا صغار العقول
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  24. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص

    الكنق

    لاحول ولاقوة الا بالله .. اختلط الحابل بالنابل والغث بالسمين . ابو سن لا تعليم ولا اسلوب ولا ثقافه ولا شهاده ولا ***ومع ذلك هناك من يروج له في المجتمع لأظهاره ع انه بطل قومي
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