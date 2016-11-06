الكشف عن معطيات جديدة مثيرة في قضية سعد مجرد!

صحيفة المرصد: حصلت هيئة الدفاع عن الفنان المغربي سعد لمجرد التي تضم المحامي الفرنسي إريك ديبون، على تسجيلات صوتية وصور لفتيات حاولن ابتزاز المجرد -المتهم باغتصاب فتاة في باريس- في “البار” الذي كان موجود فيه في ليلة الحادث، وذلك وفق ما أشارت صحيفة “الصباح المغربية”.
تكشف هذه التسجيلات أن الفتاة التي اتهمته في القضية قامت بابتزازه وطالبته بأموال مقابل عدم التقدم بشكوى ضده- بحسب شهود عيان. وعلى ضوء هذه المعطيات الجديدة في القضيته طالبت هيئة الدفاع بإطلاق سراح المجرد بشكل مؤقت.
وجاء بالأشرطة الي حصل عليها المحامي الفرنسي فيديو لفتيات فرنسيات اعترفن بأنهنّ شاهدن المجرد برفقة أصدقاء لهن في “البار” في وسط باريس، وأنهنّ حاولن ابتزازه وتوريطه في “مصيبة”، وهو ما حدث، إذ اعتقل المجرد بعدها بساعات.
تعليقات ( 10 )
منصورالله لايفكه راس ماله مغني ايش ينفع البلدفيه مطامرعلى الفاضي طيب لوكان عالم ياهل ترى الناس تتعاطف معاه والا لا
دستنفضيحته بجلاجل ... وماعاد ينفع الترقيع ... وصدقوني هذا ا*** أنتهى تماماَ وقضى على مستقبله وسط **الفني ...
طعم الثلجمخالف للنشر
المنضبطشاهدن المجرد برفقة أصدقاء لهن في “البار”
ماعاد ينفعوجوده في البار ... يدينه ( لأن البارات هي ملتقى المنحلين والمنحرفين والشواذ وأصحاب الرذيله )
الحقبانيعلم بس ممكن يهرب علم الاسف دخل الكعبه علم
قصيمينتمنى الستر لكل مسلم ولعلها تكون درسا له بالابتعاد عن مواطن الشبه والقذى ... وأسال الله ان ينصره ان كان مظلوما وان يستر عليه ان كان مبتلى .
احمالسؤال وش يسوي في البار يحفظ القران هناك او ايش يسكر ويرقص مع الساقطات وفي النهاية ندافع عنه يا حساوي هل هذا ***هو قدوتك
عدد التعليقات:14741
هيفاء @لاحول ولا قوة. إلا بالله...
حساويقلتها من قبل المتهم بريء حتى تثبت ادانته والحمدلله على سلامة فنان العرب سعد المجرد