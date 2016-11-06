الكشف عن معطيات جديدة مثيرة في قضية سعد مجرد!

صحيفة المرصد: حصلت هيئة الدفاع عن الفنان المغربي سعد لمجرد التي تضم المحامي الفرنسي إريك ديبون، على تسجيلات صوتية وصور لفتيات حاولن ابتزاز المجرد -المتهم باغتصاب فتاة في باريس- في “البار” الذي كان موجود فيه في ليلة الحادث، وذلك وفق ما أشارت صحيفة “الصباح المغربية”.

تكشف هذه التسجيلات أن الفتاة التي اتهمته في القضية قامت بابتزازه وطالبته بأموال مقابل عدم التقدم بشكوى ضده- بحسب شهود عيان. وعلى ضوء هذه المعطيات الجديدة في القضيته طالبت هيئة الدفاع بإطلاق سراح المجرد بشكل مؤقت.

وجاء بالأشرطة الي حصل عليها المحامي الفرنسي فيديو لفتيات فرنسيات اعترفن بأنهنّ شاهدن المجرد برفقة أصدقاء لهن في “البار” في وسط باريس، وأنهنّ حاولن ابتزازه وتوريطه في “مصيبة”، وهو ما حدث، إذ اعتقل المجرد بعدها بساعات.