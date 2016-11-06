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جريمة”تقشعر لها الابدان”..أردني يقتلع عين والدته ويقطع رأسها-صورة

6 نوفمبر, 2016 , 12:01 م
جريمة”تقشعر لها الابدان”..أردني يقتلع عين والدته ويقطع رأسها-صورة
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صحيفة المرصد-وكالات:في جريمة بشعة هزّت الشارع الأردني، وكل الوطن العربي أقدمَ شاب يبلغ من العمر 27 عاماً على قطع رأس أمه في منطقة طبربور شرق العاصمة الاردنية عمّان.وحسب التحقيقات فان القاتل ادعى ان والدته هي ” شيطانة ” واعتبرها عدوته وهي من افسدت حياته ولهذا خطط لقتلها .

وفي تفاصيل الجريمة فان المغدورة كانت عائدة من منزل جارتها وقد دخلت المنزل حيث كان القاتل بانتظارها ليبادرها بضربات بالسكين وقام بجز عنقها بفصله عن جسدها، ولم يكتف بذلك حتى انه ادلى باعتراف “قلعه لعينيها بيديه”.

يذكر ان القاتل استيقظ متأخراً صباح يوم الجريمة وقد اخذ السكين معه الى ملحمة قريبة من المنزل من اجل سنها الا ان صاحب الملحمة ابلغه بأنها، تحتاج الى “جلخ” حيث اخذ يبحث عن سكين حادة متحججاً من اجل قطع لحم والدته فصادف خلال مسيرة مطعم فطلب من العامل اعارته السكين لكونه يريد تقطيع لحم لوالدته على ان يعيدها له.

وبعد مرور بعض الوقت عاد شقيق الجاني وبرفقته صديقه وظل يطرق على الباب ويطلب من شقيقه القاتل ان يفتح الباب له الا انه رفض مما دفعه لكسر الباب حيث شاهدا القاتل يحمل السكين بيده وملطخا بالدماء وجثة والدته على الارض وراسها الى جانبها .

بعدها تمكن القاتل من الهرب ولحق به الجيران وضربوه بالحجارة الا انه لم يبال واوقف مركبة تاكسي وظل يتجول الى ان عاد الى منطقة سكنه والقي القبض عليه.وافادت مواقع اخبارية اردنية ان القاتل ادلى باعترافه بكل هدوء حتى انه سمح له بتدخين 3 سجائر وشرب كأس ماء.وقالت قناة رؤيا الاردنية ان القاتل من مواليد 1988 وقد تم طرده من الامن العام وهو من اصحاب الاسبقيات في قضايا المخدرات والمشاجرات.
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تعليقات ( 37 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 37
    6 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    يمني عاشق الدمام

    ماهذا يابشررررر ماذا يحدث ماذا ماذا
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  2. 36
    6 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    الهمداني

    يبدو ان العدوى انتقلت للاردن فقتل الاقرباء تخصص مكان اخر
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  3. 35
    6 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    محب آل البيت

    هذا من اثار المخدرات التي يصنعها ويروجها حزب أبليس حزب خسن زميرة و ملالي ايران فتجارتهم كلها مخدرات ودعارة
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  4. 34
    6 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    رافضي خبيث من نوعية ***الشيطان
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  5. 33
    6 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    ابو محمد

    الجوكر او الشبو او الكرستال او الثلج او مخدر الشيطان كلها اسم لهذا المخدر الخطير جدا واللذي زاد انشاره لرخص ثمنه ، انتبهوا على ابنائكم وراقبوا تصرفاتهم جيدا
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  6. 32
    6 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    محمدج

    حسبنا الله ونعم الوكيل على من دخل المخدرات علي المسلمين
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  7. 31
    6 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    محب آل البيت

    هذا من اثار المخدرات التي يصنعها ويروجها حزب أبليس حزب خسن زميرة و ملالي ايران فتجارتهم كلها مخدرات ودعارة
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  8. 30
    6 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    متكوش

    هذا اكيد علماني والا ليبرالي هذي حركاتهم الله ياخذهم
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  9. 29
    6 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    كان يستعمل مخدر طبيعي ثم انتقل الى مخدر الدين الأقوى تأثيرا -الاخواني- خاصة في قتل وسحل المخالف حتى لو امه او اخوه او اباه..هذا دين ما يلعب
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  10. 28
    6 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    قارئ

    يعني الجريمة ما تمت تحت تاثير المخدرات بل عن سبق تصميم وترصد
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  11. 27
    6 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    منصور

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  12. 26
    6 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    خالد الزهراني

    لاحول ولاقوة الابالله نسال الله السلامه
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  13. 25
    6 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    حسبي الله ونعم الوكيل

    هذا اكيد اخواني
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  14. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    محمد

    حسبنا الله ونعم الوكيل على صانعي المخدرات ومن يدخلها لبلاد المسلمين ، اي شخص عنده بالبيت مدمن يتلاحق عمره الدنيا صارت تخوف
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  15. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    محب آل البيت

    أم الخبائث المخدرات هي التي تجعله يفعل مثل هذه الكبائر فقد ارتكب كبيرتين ( كبيرة القتل وكبيرة عقوق أمه )
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  16. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    نبرة صوت

    المخدراااااااااااااااااات
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  17. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 12:48 م
    عدد التعليقات:5637

    المنتصر بالله

    آخر الزمان ياقوم أهل البيت يتعاهدون كي لا أحد يقتل أخوه وهو نايم كذلك باقي الأسره قال مخدرات قال آبك آبك آبك
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  18. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    عبدالله

    الحين يجي المريض ....قلم ...البهتان....:يقول هذا اخواني
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  19. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    الحازمي

    ومن البر والاحسان ما ذبح و قتل
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  20. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    نبيل العلي

    الشاب مدمن لمادة مخدره خطيرة اسمها الجوكر
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  21. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    معقول

    اصحو يا عرب اصحو يا مسلمين المخدرات فتكة بالشباب حسبي الله على حزب المجوس الشيطان
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  22. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    متصيد

    حسبنا الله و نعم الوكيل المجرم عليه سابقات في تعاطي المخدرات الا لعنة الله عليه وعلى من هو على شاكلته
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  23. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    Saad

    5/شكرا على المعلومة/"الجوكر" حشيش صناعي يهدد المجتمع الأردني، ويؤدي لآثار تشمل الهلوسة وحدوث تلف في الجهاز العصبي ونوبات تشنج وخلل في وظائف الدماغ.وتسلل الجوكر إلى الدول العربية منذ ثلاثة أعوام،
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  24. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    ريري

    ش السالفه ش اللي قاعد يصير كل يوم واحد قاطع راس امه لايكون فيه مسابقه علموني انتبه من عيالي وبيتعذرون له يقولون مريض نفسي يامال المرض ينهش جسمه يتعذب منه ويتمنى الموت مايجيه حسبي الله عليه وعلى اشكاله
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  25. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 12:18 م

    فهد / جدة

    احساسي يقول هذا من بني علمانو
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  26. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 12:15 م

    مسك

    بالعكس ياخواني وياخواتي مثل هذي الاخبار تجعلنا نتقرب من اهلنا كثير وتجعلنا تحتقر الافعال ذي وغيرها من مجاهره وفسووق وجهه نظر
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  27. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 12:14 م

    مسمار

    لاااااحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم كنا نسمع عن تلك الحوادث في دول الغرب حيث لادينهم يحثهم ع بر الوالدين ويعانون تفكك اسري!! فماذا حصل لنا ايها المسلمون فالوالدين قد قرن الله رضاه برضاهم
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  28. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 12:14 م
    عدد التعليقات:3511

    ولدالشيوخ

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
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  29. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 12:13 م

    ابوسعيد

    اللهم ارحمها وعوضها الجنه ...وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
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  30. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    الراصد

    لاحول ولاقوة الابالله الله لايبلانا
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  31. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 12:10 م

    سن توب

    اعوذ بالله واستغفر الله ولا حول ولاقوة الا بالله . الناس وش صار فيهم حز الرقاب صارت ظاهره وقتل الاقارب صارت ظاهره الله لايبلانا صار عندنا تبلد حسي من كثر مانقرأ عن الجرايم الشنيعه ونشوفها
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  32. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 12:10 م

    مشعل العتيبي

    أهيب مب صاحي الله يشغلك في نفسك تتعدب لا حي ولا ميت
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  33. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 12:08 م

    العويد

    هذا القاتل متعاطي لمادة اسمها الجوكر وهي شبيهة بالامفيتامين ولها تأثيرات سمعية وبصريه
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  34. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 12:08 م

    مسك

    ياقلبي عليها الله يرحمها وويغفر لها
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  35. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 12:07 م

    مسك

    لا اله الا الله سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك هل هذا معقول الام تذبح من قبل ولدها اللهم لاتبلينا اللهم استر علينا وارزقنا البر بوالدينا
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  36. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 12:06 م

    88

    فكر داعش
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  37. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 12:06 م
    عدد التعليقات:14741

    هيفاء @

    ياااويل قلبي. اخبار تسد النفس.
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