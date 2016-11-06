جريمة”تقشعر لها الابدان”..أردني يقتلع عين والدته ويقطع رأسها-صورة

صحيفة المرصد-وكالات:في جريمة بشعة هزّت الشارع الأردني، وكل الوطن العربي أقدمَ شاب يبلغ من العمر 27 عاماً على قطع رأس أمه في منطقة طبربور شرق العاصمة الاردنية عمّان.وحسب التحقيقات فان القاتل ادعى ان والدته هي ” شيطانة ” واعتبرها عدوته وهي من افسدت حياته ولهذا خطط لقتلها .
وفي تفاصيل الجريمة فان المغدورة كانت عائدة من منزل جارتها وقد دخلت المنزل حيث كان القاتل بانتظارها ليبادرها بضربات بالسكين وقام بجز عنقها بفصله عن جسدها، ولم يكتف بذلك حتى انه ادلى باعتراف “قلعه لعينيها بيديه”.
يذكر ان القاتل استيقظ متأخراً صباح يوم الجريمة وقد اخذ السكين معه الى ملحمة قريبة من المنزل من اجل سنها الا ان صاحب الملحمة ابلغه بأنها، تحتاج الى “جلخ” حيث اخذ يبحث عن سكين حادة متحججاً من اجل قطع لحم والدته فصادف خلال مسيرة مطعم فطلب من العامل اعارته السكين لكونه يريد تقطيع لحم لوالدته على ان يعيدها له.
وبعد مرور بعض الوقت عاد شقيق الجاني وبرفقته صديقه وظل يطرق على الباب ويطلب من شقيقه القاتل ان يفتح الباب له الا انه رفض مما دفعه لكسر الباب حيث شاهدا القاتل يحمل السكين بيده وملطخا بالدماء وجثة والدته على الارض وراسها الى جانبها .
بعدها تمكن القاتل من الهرب ولحق به الجيران وضربوه بالحجارة الا انه لم يبال واوقف مركبة تاكسي وظل يتجول الى ان عاد الى منطقة سكنه والقي القبض عليه.وافادت مواقع اخبارية اردنية ان القاتل ادلى باعترافه بكل هدوء حتى انه سمح له بتدخين 3 سجائر وشرب كأس ماء.وقالت قناة رؤيا الاردنية ان القاتل من مواليد 1988 وقد تم طرده من الامن العام وهو من اصحاب الاسبقيات في قضايا المخدرات والمشاجرات.
تعليقات ( 37 )
يمني عاشق الدمامماهذا يابشررررر ماذا يحدث ماذا ماذا
الهمدانييبدو ان العدوى انتقلت للاردن فقتل الاقرباء تخصص مكان اخر
محب آل البيتهذا من اثار المخدرات التي يصنعها ويروجها حزب أبليس حزب خسن زميرة و ملالي ايران فتجارتهم كلها مخدرات ودعارة
ابو محمدالجوكر او الشبو او الكرستال او الثلج او مخدر الشيطان كلها اسم لهذا المخدر الخطير جدا واللذي زاد انشاره لرخص ثمنه ، انتبهوا على ابنائكم وراقبوا تصرفاتهم جيدا
محمدجحسبنا الله ونعم الوكيل على من دخل المخدرات علي المسلمين
محب آل البيتهذا من اثار المخدرات التي يصنعها ويروجها حزب أبليس حزب خسن زميرة و ملالي ايران فتجارتهم كلها مخدرات ودعارة
متكوشهذا اكيد علماني والا ليبرالي هذي حركاتهم الله ياخذهم
قارئيعني الجريمة ما تمت تحت تاثير المخدرات بل عن سبق تصميم وترصد
منصورحسبي الله ونعم الوكيل
خالد الزهرانيلاحول ولاقوة الابالله نسال الله السلامه
حسبي الله ونعم الوكيلهذا اكيد اخواني
محمدحسبنا الله ونعم الوكيل على صانعي المخدرات ومن يدخلها لبلاد المسلمين ، اي شخص عنده بالبيت مدمن يتلاحق عمره الدنيا صارت تخوف
محب آل البيتأم الخبائث المخدرات هي التي تجعله يفعل مثل هذه الكبائر فقد ارتكب كبيرتين ( كبيرة القتل وكبيرة عقوق أمه )
نبرة صوتالمخدراااااااااااااااااات
عدد التعليقات:5637
المنتصر باللهآخر الزمان ياقوم أهل البيت يتعاهدون كي لا أحد يقتل أخوه وهو نايم كذلك باقي الأسره قال مخدرات قال آبك آبك آبك
عبداللهالحين يجي المريض ....قلم ...البهتان....:يقول هذا اخواني
الحازميومن البر والاحسان ما ذبح و قتل
نبيل العليالشاب مدمن لمادة مخدره خطيرة اسمها الجوكر
معقولاصحو يا عرب اصحو يا مسلمين المخدرات فتكة بالشباب حسبي الله على حزب المجوس الشيطان
متصيدحسبنا الله و نعم الوكيل المجرم عليه سابقات في تعاطي المخدرات الا لعنة الله عليه وعلى من هو على شاكلته
Saad5/شكرا على المعلومة/"الجوكر" حشيش صناعي يهدد المجتمع الأردني، ويؤدي لآثار تشمل الهلوسة وحدوث تلف في الجهاز العصبي ونوبات تشنج وخلل في وظائف الدماغ.وتسلل الجوكر إلى الدول العربية منذ ثلاثة أعوام،
ريريش السالفه ش اللي قاعد يصير كل يوم واحد قاطع راس امه لايكون فيه مسابقه علموني انتبه من عيالي وبيتعذرون له يقولون مريض نفسي يامال المرض ينهش جسمه يتعذب منه ويتمنى الموت مايجيه حسبي الله عليه وعلى اشكاله
فهد / جدةاحساسي يقول هذا من بني علمانو
مسكبالعكس ياخواني وياخواتي مثل هذي الاخبار تجعلنا نتقرب من اهلنا كثير وتجعلنا تحتقر الافعال ذي وغيرها من مجاهره وفسووق وجهه نظر
مسمارلاااااحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم كنا نسمع عن تلك الحوادث في دول الغرب حيث لادينهم يحثهم ع بر الوالدين ويعانون تفكك اسري!! فماذا حصل لنا ايها المسلمون فالوالدين قد قرن الله رضاه برضاهم
عدد التعليقات:3511
ولدالشيوخلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
ابوسعيداللهم ارحمها وعوضها الجنه ...وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
الراصدلاحول ولاقوة الابالله الله لايبلانا
سن توباعوذ بالله واستغفر الله ولا حول ولاقوة الا بالله . الناس وش صار فيهم حز الرقاب صارت ظاهره وقتل الاقارب صارت ظاهره الله لايبلانا صار عندنا تبلد حسي من كثر مانقرأ عن الجرايم الشنيعه ونشوفها
مشعل العتيبيأهيب مب صاحي الله يشغلك في نفسك تتعدب لا حي ولا ميت
العويدهذا القاتل متعاطي لمادة اسمها الجوكر وهي شبيهة بالامفيتامين ولها تأثيرات سمعية وبصريه
مسكياقلبي عليها الله يرحمها وويغفر لها
مسكلا اله الا الله سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك هل هذا معقول الام تذبح من قبل ولدها اللهم لاتبلينا اللهم استر علينا وارزقنا البر بوالدينا
88فكر داعش
عدد التعليقات:14741
هيفاء @ياااويل قلبي. اخبار تسد النفس.