جريمة”تقشعر لها الابدان”..أردني يقتلع عين والدته ويقطع رأسها-صورة

صحيفة المرصد-وكالات:في جريمة بشعة هزّت الشارع الأردني، وكل الوطن العربي أقدمَ شاب يبلغ من العمر 27 عاماً على قطع رأس أمه في منطقة طبربور شرق العاصمة الاردنية عمّان.وحسب التحقيقات فان القاتل ادعى ان والدته هي ” شيطانة ” واعتبرها عدوته وهي من افسدت حياته ولهذا خطط لقتلها .

وفي تفاصيل الجريمة فان المغدورة كانت عائدة من منزل جارتها وقد دخلت المنزل حيث كان القاتل بانتظارها ليبادرها بضربات بالسكين وقام بجز عنقها بفصله عن جسدها، ولم يكتف بذلك حتى انه ادلى باعتراف “قلعه لعينيها بيديه”.

يذكر ان القاتل استيقظ متأخراً صباح يوم الجريمة وقد اخذ السكين معه الى ملحمة قريبة من المنزل من اجل سنها الا ان صاحب الملحمة ابلغه بأنها، تحتاج الى “جلخ” حيث اخذ يبحث عن سكين حادة متحججاً من اجل قطع لحم والدته فصادف خلال مسيرة مطعم فطلب من العامل اعارته السكين لكونه يريد تقطيع لحم لوالدته على ان يعيدها له.

وبعد مرور بعض الوقت عاد شقيق الجاني وبرفقته صديقه وظل يطرق على الباب ويطلب من شقيقه القاتل ان يفتح الباب له الا انه رفض مما دفعه لكسر الباب حيث شاهدا القاتل يحمل السكين بيده وملطخا بالدماء وجثة والدته على الارض وراسها الى جانبها .

بعدها تمكن القاتل من الهرب ولحق به الجيران وضربوه بالحجارة الا انه لم يبال واوقف مركبة تاكسي وظل يتجول الى ان عاد الى منطقة سكنه والقي القبض عليه.وافادت مواقع اخبارية اردنية ان القاتل ادلى باعترافه بكل هدوء حتى انه سمح له بتدخين 3 سجائر وشرب كأس ماء.وقالت قناة رؤيا الاردنية ان القاتل من مواليد 1988 وقد تم طرده من الامن العام وهو من اصحاب الاسبقيات في قضايا المخدرات والمشاجرات.

