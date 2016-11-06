“وزارة العمل” تقر تعديلاً جديداً في حجم المنشآت الصغيرة بـ”نطاقات”

صحيفة المرصد:أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني، تعديلا جديدًا في حجم المنشآت الصغيرة جدًا في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات”، وذلك وفقًا لعدد العاملين ليصبح من عامل واحد إلى 5 عمال، ويعدل المسمى من صغيرة جدًا، إلى مسمى صغيرة فئة (أ).
كما نص القرار على تعديل حجم المنشآت الصغيرة وفقًا لعدد العاملين ليصبح من 6 إلى 49 عاملاً، ويعدل المسمى من صغيرة إلى مسمى صغيرة فئة (ب)، على أن يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ 12 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 11 ديسمبر 2016م.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن هذا التعديل يأتي مواكبة لتطوير برنامج نطاقات الموزون، الهادف إلى تحسين أداء سوق العمل السعودي ومعالجة التحديات التي تواجهه، لتحقيق النمو المتزن والمستدام، وتسهيل أعمال المنشآت بسوق العمل، وتوظيف المزيد من العمالة الوطنية.
وكانت الوزارة قد أقرت في وقت سابق تقسيمًا جديدًا للمنشآت ذات الحجم المتوسط، لتصبح ثلاث فئات وفقًا لعدد العاملين بدلًا من فئة متوسطة وحيدة تشمل أعداد العاملين من 50 إلى 499 عاملاً، لتصبح الفئات: منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99عاملًا، منشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملًا، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 199 إلى 499 عاملاً.
ومن المنتظر أن تبدأ الوزارة في تفعيل هذه التقسيمات مع بدء تطبيق برنامج نطاقات الموزون، بتاريخ 12 ربيع الأول 1438هـ، حيث يعتبر البرنامج امتدادا لبرنامج نطاقات المطبق حاليًا، وتعمل آليته الجديدة بشكل مباشر على تأهيل الكوادر الوطنية، لكي يتمكنوا من الدخول والمنافسة في سوق العمل بقوة، وتولي مناصب قيادية فيه.
ويحتسب برنامج “نطاقات الموزون” نقاطًا لكل منشأة، بناء على 5 عوامل هي: نسبة التوطين في المنشأة، ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة.
وأعدت الوزارة حاسبة افتراضية، لمساعدة المنشآت لاحتساب نطاقها الموزون ومقارنته بالحالي، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي، للبقاء في النطاقات الآمنة، ويمكن للمنشآت زيارة بوابة الوزارة الإلكترونية على الرابط www.mlsd.gov.sa ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار الحاسبة الافتراضية لنطاقات الموزون.
ويتم تحديد نطاق المنشأة وفق التعديل الجديد بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقًا للجداول التي تضعها وتحدثها الوزارة، بما يتناسب مع كل نشاط وحجم وحسب متطلبات سوق العمل.
تعليقات ( 17 )
شايميالحقباني السنة القادمة سوف ننقل سياراتنا وادواتنا المنزلية والكهربائية الي دول الجوار لاصلاحها هناك فنطاقاتك وانضمتك قظت على المنشآت الصغيرة وخاصة الورش هل يستطيع صاحب ورشة صغيرة توضيف سعودي
خابط الطبلونلا حول ولا قوة إلا بالله ، محاربة للتاجر الصغير والمبتدئ
ماذا عن شركات الاستقدام وهل الاستثناء من السعودة صحيح؟؟اذا كانت شركات الاستقدام قـد غض عنها الطرف ولا تشملها السعودة فماذا نقول عن الآخرين ؟؟ نفس الموظفين المصرين فى مكاتب الاستقدام سابقا فى شركات الاستقدام ماهذا الرضـاء؟؟
محمد العسيريالفئة الأولى من 1 الى 5 والثانية من 5 إلى 49 أي تنظيم هذ يا معالي الوزير أليس هذا محاربة للتاجر المبتدئ وقتلا لطموحه ؟
منصورذبحتوناياوزارةالعمل كل يوم لكم نظام التاجرالصغيرقضيتوعليه نهائياوهذاهوهدفكم التعقيدلاانظمةمدروسةولاقرارات صائبة
أبو مصلفح الرياضالذهب تم سعودته على أيام القصيبي والنتيجة كانت كارثية في السعودية وأنا أخبر لأن كثير نعرفهم في الذهب كانت المملكة أكبر سوق في الشرق الأوسط في الذهب فاالتجار اليمنيين منهم والسعوديين حولوا ع دبي
طحطوحكأن لسان حال النظام يقول لأصحاب المؤسسات الصغيرة ضف عفشك وأجلس في بيتك وأترك التجارة للهوامير.
لنا الله***********
محمدالجعيدمحلات العطارة لم تسعود والفرص الوضيفيه فيها كثير ومحلات الذهب
يمامهقرارحكيم وظفوا السعودي ابن البلد
محمدالجعيدتم سعودت الخضار من قبل ومافي سعودي شغال في المحلات الخضار وصيطر عليها اليمنيين والاجانب
قلم من ذهبياوزير العمل التوطين في الشركات الكبري التي قامت في لعب علي نطاقات بإنشاء شركات تابعة لها وفصل الموظفين للأسف الوزارة بعيدة عن سوق تلاعب
محمدالجعيدالصح في وزارة العمل هو ان تتبنى المشاريع وتدرب وتوظف الشباب اما يعقدون المنشات الصغيرة
أبو مصلفح الرياضوالله الواحد يمسك اللي معه أفضل الأجواء ضبابية تمسي كنعان وتقوم عدنان كل يوم قرار الله يعطينا ويعطيكم ويوفقنا وياكم أفضل حل العقار والله مهما قالوا لوكم انه نزل خرررررطي
محمدالجعيدالمنشات الصغيرة تموت خلاص اذا محل صغير وايجارة 45000 الف وموظف سعودي على 8 عمال الحين 5 على واحد سعودي يعني يعني 2 سعودي مقابل 10 عمال
الحق يقالياكثر مطاطهم والله ماعاد فهمنا
عبدالمحسنوالله ماعاد حنا عارفين هالوزارة كل اسبوع قرار وفي الاخير صبه احقنه