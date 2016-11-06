البنوك المصرية تنافس السوق السوداء..والدولار البنكي يسجل رقم جديد مفاجئ!

صحيفة المرصد:تراجع نسبي شهده سعر الدولار في السوق السوداء بتعاملات اليوم الأحد، وفقا لما ذكره متعاملون بها، وجاء هذا الهبوط في الأسعار بعد القفزة السريعة التي رفعت قيمة الورقة الخضراء لأكثر من 40 قرشاً في الأيام القليلة الماضية.

وتراوحت أسعار بيع الدولار في البنوك المصرية، اليوم الأحد، والتي باتت تنافس السوق السوداء عقب قرار تحرير الصرف بين 16 جنيها و16.5، فيما تقبع أسعار الشراء عند 14.75 و14.95 جنيه.

وسجل سعر البيع العملة الخضراء في بنكي ابو ظبى الاسلامى وكردى اجريكول 16 جنيها،حسب الاستطلاع التي أجرته جريدة “الشروق”.

يشار إلى أن سعر بيع الدولار سجل أعلى مستوى له عند 16,5جنيه فى بنك الإمارات دبي،وقرر البنك المركزي ،الخميس الماضي تعويم الجنيه وترك للبنوك حرية تسعيره بناء على عوامل العرض والطلب بعد وصول الفارق بين السعر الرسمي لصرف الجنيه وبين سعره فى السوق السوداء الى 100%.