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تناولوا هذه الأطعمة لتنظيف شرايين القلب ومنع الجلطات

6 نوفمبر, 2016 , 12:50 م
تناولوا هذه الأطعمة لتنظيف شرايين القلب ومنع الجلطات
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صحيفة المرصد:قدم موقع healthycures أطعمة صحية قادرة على تنظيف شرايين القلب ومنع الجلطات:

1- سمك السالمون: يعتبر سمك السالمون من أكثر الأطعمة التى لها فائدة لصحة القلب فهو يحتوى على العديد من الأحماض الدهنية التى تفيد الصحة فهى قادرة على القضاء على الكوليسترول، كما أنها قادرة على خفض مستويات الدهون الثلاثية فى الدم.

2-عصير البرتقال: يحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة التى يمكنها دعم الأوعية الدموية، كما أنها قادرة على خفض ضغط الدم المرتفع.

وينصح خبراء التغذية بتناول 2 كوب من العصير يوميا للحصول على الجرعة اللازمة من فيتامين “C” الذى سيكون له تأثير إيجابى على صحة القلب.

3- القهوة: أثبتت العديد من الدراسات أن شرب من 2 إلى 4 أكواب من القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 20٪.

4- المكسرات: اللوز والجوز من المكسرات التى تحتوى على العديد من الدهون الصحية بما فى ذلك الأحماض الدهنية خاصة أو ميجا 3 والدهون غير المشبع، التى لها القدرة على القضاء على الكولسترول وتحسين الذاكرة والمفاصل.

5- بودرة الكركم: الكركم يحتوى على نسبة عالية من مادة “الكركمين” وهو مركب نشط يساعد على تقليل التهاب الأنسجة ومنع تخزين الدهون فى الجسم.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    أسبرين أطفال قوة 81
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  2. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 13:30 م
    عدد التعليقات:249

    الصميل

    لكل أجل كتاب
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  3. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    الازدي

    والموقع هاذا قدم الأطعمة هاذي من هوا ومن الي يعمل فيه لأجل نثق فيه ولا الدعوى خبط عشواء ولا نعرف وش المغزى
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  4. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    ====

    الكليسترول>بذرة الكتان أو خلط وطحن ليمون أبوزهيره مع ثوم ووضع العصير بقاروره
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  5. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    زائره تعليق واحد إذا فيه سواق أو خادمه هنديه عندك أو معارفك يجيبون لك الكركم
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  6. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 13:16 م
    عدد التعليقات:14741

    هيفاء @

    يارب احفظنا بعينك التي لاتنام وشفي جميع مرضى المسلمين. ..
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  7. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    شايف العجائب

    علاج الكرستول ،، زيت الزيتون ،، يقضي عليه ،، مجرب ،، واذا خلط معه نقطتين او ثلاث خل ياسلام سلم .
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  8. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    ✅ الثوم والبصل والحبحر الفلفل الأحمر الطازج ✅

    ماعندنا سمك السلمون أما الباقي موجوده وأضيف لها شرب شاي أخضر وزنجبيل بلاسكر
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  9. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    س ج

    أهم شي القهوه لني مدمن قهوه
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  10. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    عبدالرحمن الدوسي

    الزيت زيتون الاصلي افضل علاج للقلب والشرايين وخفض نسبة الدهون في الدم .... ملعقه ع الريق وملعقه قبل النوم
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  11. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    لا تحزن

    موجود ..في البحرين وعمان..وعن طريق النت يمكنمك طلبه....او في الدمام****
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  12. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    زائره

    أتمنى أجد الكركم الطبيعي الأصلي بس وين ألقاه
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