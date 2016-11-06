بعد أن جز شقيقه عنقها واقتلع عينيها..أخو مجرم طبربور يصيح أمي أمي-فيديو

صحيفة المرصد:تداول ناشطون أردنيون فيديو قالوا إنه لأخ مجرم “طبربور” الذي قتل والدته وجز عنقها واقتلع عينيها بسبب تأثير المخدرات.ويظهر في الفيديو أخو المجرم وهو يصيح بأعلى صوته لعل أمه تقوم من موتها ياما ياما”.
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تعليقات ( 24 )
يمني عاشق الدمامماهذا يابشررررررر ماذا يحدث
ابراهيميارب رحمتك ولطفك ياالله الله يكفينا شر الفتن ويتوفنا غير مفتونين الله يرحمها ويغفرلها جريمه نكراء يقشعر منها البدن
محب آل البيتت 10 يارب لطفك والله أنك كذبت فالمخدرات أم الخبائث . والمسجد من يرتاده لا يكون قاتلاً يا مفتري أتريد أن تشوه المسجد والمدرسة والبيت
محب آل البيتهذا من اثار المخدرات التي يصنعها ويروجها حزب أبليس حزب خسن زميرة و ملالي ايران فتجارتهم كلها مخدرات ****
اذكرواالله/صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم.المخدرات يبغون هذي نتيجه ///اذا كان شخص قريب من الله سبحانه وقريب لطاعته وقريب من كتابه الكريم يصبح بسعاده وإذا كان بعيد عن كل ماذكرت لاتسئلً عن الحال!حنا بزمان الجاي الله وعلم فيه تمسكوا باكتاب الله
عليلا حول ولا قوة إلا بالله وبس .
لطفك يا ربقسما بعزة الله وأسأله أن يأخذ مني كل شيء غالي بحياتي أنني أكره عقوبة الإعدام حتى بالقصاص الشرعي من مجرم تعمد القتل،ولكني فيما يخص تجار المخدرات أصلي لله كي يساعد كل حكومات العالم على إعدامهم جميعا.
سعد الدوسريأعوذ بالله من غضب الله،،،لا أستطيع تصديق أن هناك شخص ما،،،يقوم بعمل كهذا العمل،،،رحمه الله تعالى،،،جميع موتى المسلمين،،،اللهم آمين يارب العالمين...
حمودشكله داعشي تكفيري لعنة الله عليه وعلى اشكاله
ثامر العنزيلاحول ولا قوة إلا بالله الله يستر من الجاي
لطفك يا ربوالله لا شماتة بأحد، ولكن كلو بيحصل بعضه. إنظر لمن يشرب الخمر عندما يسكر، يقول مثل لبناني أنه (بيطلع كل ما في بطنه) والمقصود كلام وفضائح أهله وبيئته، ثم أجلكم الله،بيعملها مزدوجة على نفسه وينـام ويشخر
همساتانا لله وانا اليه راجعون ،، يارب رحمتك اللهم اجيرنا من مصائب هذا الزمان ! القاسم المشترك بينهم هنا وهناك المخدرات ،، الا لعنة الله على كل من صنعها واحضرها وروجها لشباب المسلمين وحسبي الله ونعم الوكيل
زينب ....جاء في الحديث في آخر الزمان "عقولهم يومئذهباء"و مالذي يجعل العقل هباء إلا المخدرات.التي تروجها إيران اللعينه مع أختها إسرائيل. ويضيفون إليها مواد فتاكه تدمر الشباب وأسرهم دون أن تتدخل هي بحرب مواجهه
يا رب لطفكاللبنانيون يزرعون الحشيش منذ الف عام ويتاجرون بالمخدرات وجزء كبير منهم يتعاطاها ومع ذلك لم نسمع مرة واحدة أن مدمنا قتل أمه أو أبيه أو أخوته.إبحثوا عن السبب بالبيت والمدرسة والمسجد حيث مهد العنف المقدس
متكوشالله يكون في عونة
الحازميومن البر والاحسان ما قتل
مصرقعيا الله ايش صار في العرب ما كنا نسمع بهذه الجرائم ابن يقتل أمه أخ يقتل أخيه آب يقتل أبناءه ابن يقتل أباه صراحه أكاد اجن حسبي الله ونعم الوكيل في كل من هرب وروج ونشر مخدرات أو أفكار الخوارج
علي1المخدرات تدخل الى الاردن ومن ثم السعودية عن طريق حزب الشيطان الارهابي .فهو اكبر مصدر للمخدرات في الشرق الاوسط
محمدجالله يرفع عنا ولا يبتلينا سبحان الله الحمدالله
محمدالله يرحمها ..
هندحسبنا الله ونعم الوكيل
علي1حسبنا الله ونعم الوكيل
مدنيلعن الله المخدرات ومن روج لها