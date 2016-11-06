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بعد أن جز شقيقه عنقها واقتلع عينيها..أخو مجرم طبربور يصيح أمي أمي-فيديو

6 نوفمبر, 2016 , 12:59 م
بعد أن جز شقيقه عنقها واقتلع عينيها..أخو مجرم طبربور يصيح أمي أمي-فيديو
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صحيفة المرصد:تداول ناشطون أردنيون فيديو قالوا إنه لأخ مجرم “طبربور” الذي قتل والدته وجز عنقها واقتلع عينيها بسبب تأثير المخدرات.ويظهر في الفيديو أخو المجرم وهو يصيح بأعلى صوته لعل أمه تقوم من موتها ياما ياما”.



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    يمني عاشق الدمام

    ماهذا يابشررررررر ماذا يحدث
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  2. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    ابراهيم

    يارب رحمتك ولطفك ياالله الله يكفينا شر الفتن ويتوفنا غير مفتونين الله يرحمها ويغفرلها جريمه نكراء يقشعر منها البدن
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  3. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    محب آل البيت

    ت 10 يارب لطفك والله أنك كذبت فالمخدرات أم الخبائث . والمسجد من يرتاده لا يكون قاتلاً يا مفتري أتريد أن تشوه المسجد والمدرسة والبيت
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  4. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    محب آل البيت

    هذا من اثار المخدرات التي يصنعها ويروجها حزب أبليس حزب خسن زميرة و ملالي ايران فتجارتهم كلها مخدرات ****
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  5. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    اذكرواالله/صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم.

    المخدرات يبغون هذي نتيجه ///اذا كان شخص قريب من الله سبحانه وقريب لطاعته وقريب من كتابه الكريم يصبح بسعاده وإذا كان بعيد عن كل ماذكرت لاتسئلً عن الحال!حنا بزمان الجاي الله وعلم فيه تمسكوا باكتاب الله
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  6. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    علي

    لا حول ولا قوة إلا بالله وبس .
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  7. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    لطفك يا رب

    قسما بعزة الله وأسأله أن يأخذ مني كل شيء غالي بحياتي أنني أكره عقوبة الإعدام حتى بالقصاص الشرعي من مجرم تعمد القتل،ولكني فيما يخص تجار المخدرات أصلي لله كي يساعد كل حكومات العالم على إعدامهم جميعا.
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  8. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    سعد الدوسري

    أعوذ بالله من غضب الله،،،لا أستطيع تصديق أن هناك شخص ما،،،يقوم بعمل كهذا العمل،،،رحمه الله تعالى،،،جميع موتى المسلمين،،،اللهم آمين يارب العالمين...
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  9. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    حمود

    شكله داعشي تكفيري لعنة الله عليه وعلى اشكاله
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  10. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    ثامر العنزي

    لاحول ولا قوة إلا بالله الله يستر من الجاي
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  11. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    لطفك يا رب

    والله لا شماتة بأحد، ولكن كلو بيحصل بعضه. إنظر لمن يشرب الخمر عندما يسكر، يقول مثل لبناني أنه (بيطلع كل ما في بطنه) والمقصود كلام وفضائح أهله وبيئته، ثم أجلكم الله،بيعملها مزدوجة على نفسه وينـام ويشخر
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  12. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    همسات

    انا لله وانا اليه راجعون ،، يارب رحمتك اللهم اجيرنا من مصائب هذا الزمان ! القاسم المشترك بينهم هنا وهناك المخدرات ،، الا لعنة الله على كل من صنعها واحضرها وروجها لشباب المسلمين وحسبي الله ونعم الوكيل
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  13. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    زينب ....

    جاء في الحديث في آخر الزمان "عقولهم يومئذهباء"و مالذي يجعل العقل هباء إلا المخدرات.التي تروجها إيران اللعينه مع أختها إسرائيل. ويضيفون إليها مواد فتاكه تدمر الشباب وأسرهم دون أن تتدخل هي بحرب مواجهه
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  14. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    المخدرات الصناعية هي السبب مثل السبايس والجوكر وغيرها الي تسبب هلوسات
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  15. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    يا رب لطفك

    اللبنانيون يزرعون الحشيش منذ الف عام ويتاجرون بالمخدرات وجزء كبير منهم يتعاطاها ومع ذلك لم نسمع مرة واحدة أن مدمنا قتل أمه أو أبيه أو أخوته.إبحثوا عن السبب بالبيت والمدرسة والمسجد حيث مهد العنف المقدس
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  16. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    متكوش

    الله يكون في عونة
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  17. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    الحازمي

    ومن البر والاحسان ما قتل
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  18. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    مصرقع

    يا الله ايش صار في العرب ما كنا نسمع بهذه الجرائم ابن يقتل أمه أخ يقتل أخيه آب يقتل أبناءه ابن يقتل أباه صراحه أكاد اجن حسبي الله ونعم الوكيل في كل من هرب وروج ونشر مخدرات أو أفكار الخوارج
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  19. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    علي1

    المخدرات تدخل الى الاردن ومن ثم السعودية عن طريق حزب الشيطان الارهابي .فهو اكبر مصدر للمخدرات في الشرق الاوسط
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  20. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    محمدج

    الله يرفع عنا ولا يبتلينا سبحان الله الحمدالله
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  21. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    محمد

    الله يرحمها ..
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  22. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    هند

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  23. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    علي1

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  24. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    مدني

    لعن الله المخدرات ومن روج لها
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