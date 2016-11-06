بعد أن جز شقيقه عنقها واقتلع عينيها..أخو مجرم طبربور يصيح أمي أمي-فيديو

صحيفة المرصد:تداول ناشطون أردنيون فيديو قالوا إنه لأخ مجرم “طبربور” الذي قتل والدته وجز عنقها واقتلع عينيها بسبب تأثير المخدرات.ويظهر في الفيديو أخو المجرم وهو يصيح بأعلى صوته لعل أمه تقوم من موتها ياما ياما”.