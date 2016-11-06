عسكرية محجبة تغير نظاماً أميركياً عمره 200 سنة

صحيفة المرصد:تعتبر سناء حمزة أول أميركية مسلمة ترتدي الحجاب في الكلية العسكرية “نورويش” بولاية واشنطن الأميركية. ووفق قناة WCAX المحلية فإن ذلك لم يحدث على مدار تاريخها الذي يمتد إلى 200 سنة. قرار سناء ارتداء الحجاب أحدث هزة لكنها لاقت ترحيباً من ناحية أخرى.

وأوضحت القناة في تقرير لها أن قرار ارتداء حمزة الحجاب واللباس العسكري في نفس الوقت قد أحدث هزة في الوسط العسكري في البلاد في كل الولايات المتحدة.

ووافق رئيس الكلية العسكرية على طلب الفتاة ارتداء الحجاب الإسلامي. وتقول سناء إنها منذ وصولها إلى الحرم الجامعي لم تحس بأي فرق بينها وبين زملائها. حسب ما ذكر موقع العربي الجديد.

وتقول حمزة إنه على الرغم من القواعد الصارمة في الكلية فإنها مصممة على ترك علامتها المميزة. والتي بدأتها مبكراً بدفع أقدم كلية عسكرية خاصة في الولايات المتحدة إلى تغيير سياستها في اللباس الموحد.

وقالت حمزة “لقد تقدمت بطلب دراسة إلى كليتين في وقت سابق من هذه السنة، وقد قبلت فيهما. ثم أرسلت رسالة لهما بأن يقبلا ارتدائي للحجاب”. فقالت إحداهما لا، بينما وافقت “نورويش”.

وقال مدير الجامعة، ريتشارد شنايدر، إنه بعد 200 سنة لم تتغير فيها سياسة اللباس الموحد، يمكنها اليوم أن تستوعب “الطلبات الدينية المعقولة مثل الحجاب والطاقية اليهودية”. وتابع “التغيير والثقافة يأخذان وقتا لكنني لا أرى مشكلاً في كل ذلك”.