عسكرية محجبة تغير نظاماً أميركياً عمره 200 سنة

صحيفة المرصد:تعتبر سناء حمزة أول أميركية مسلمة ترتدي الحجاب في الكلية العسكرية “نورويش” بولاية واشنطن الأميركية. ووفق قناة WCAX المحلية فإن ذلك لم يحدث على مدار تاريخها الذي يمتد إلى 200 سنة. قرار سناء ارتداء الحجاب أحدث هزة لكنها لاقت ترحيباً من ناحية أخرى.
وأوضحت القناة في تقرير لها أن قرار ارتداء حمزة الحجاب واللباس العسكري في نفس الوقت قد أحدث هزة في الوسط العسكري في البلاد في كل الولايات المتحدة.
ووافق رئيس الكلية العسكرية على طلب الفتاة ارتداء الحجاب الإسلامي. وتقول سناء إنها منذ وصولها إلى الحرم الجامعي لم تحس بأي فرق بينها وبين زملائها. حسب ما ذكر موقع العربي الجديد.
وتقول حمزة إنه على الرغم من القواعد الصارمة في الكلية فإنها مصممة على ترك علامتها المميزة. والتي بدأتها مبكراً بدفع أقدم كلية عسكرية خاصة في الولايات المتحدة إلى تغيير سياستها في اللباس الموحد.
وقالت حمزة “لقد تقدمت بطلب دراسة إلى كليتين في وقت سابق من هذه السنة، وقد قبلت فيهما. ثم أرسلت رسالة لهما بأن يقبلا ارتدائي للحجاب”. فقالت إحداهما لا، بينما وافقت “نورويش”.
وقال مدير الجامعة، ريتشارد شنايدر، إنه بعد 200 سنة لم تتغير فيها سياسة اللباس الموحد، يمكنها اليوم أن تستوعب “الطلبات الدينية المعقولة مثل الحجاب والطاقية اليهودية”. وتابع “التغيير والثقافة يأخذان وقتا لكنني لا أرى مشكلاً في كل ذلك”.
تعليقات ( 12 )
؟؟يامن تلقب نفسك ب الهمداني انت ضايع بالطوشه ماتعرف شيء أو تبي تخالف الناس
إستشاري صحإلى الهمداني ت9 هل تريد من المنحرفة وعسى الله لايكثرهن تتبرج ....إذا تبرجت وجاهرت بالمنكر زاد الشر بينما لو بقيت مستوره لعله يأتي عليها يوم وتتوب ويغفر الله لها ....وعسى الله يعز الإسلام.
الواقع ام ولد عمههي ليست كلها بالحجاب وانما لون البشرة ومرجع موطن الشخص الأصلي. سيم سيم تكافؤ نسب ومن أي قبيلو وهكذا. الأسلامفوبيا هي نوع من العنصرية المخبئة للتفرقة البشرية.
الهمدانيالحجاب في خارج الدول الاسلامية هو حقيقة شعيرة دينية اما في الدول الاسلامية فلا يعني شي لانه حتى صاحبات النفس الدنية تلبس حجاب وهنا تكون الطامة (((اقبل على الغير محجبة في الدول الاسلامية تسلم)))
زمن غريب7 مـ،ـاݛــے والسعودية تشيله عندهم /// طبيعي تشيله عندهم وعندنا لانها شافت بعض ابناء بلدها السعوديين يصفقون للاجنبيات المتبرجات ويتزوجون من فنانات واجنبيات كاشفات .
مـ،ـاݛــےوالسعودية تشيله عندهم وتلقى من يصفق لها من سعوديين ساكنين جنب مكه والمدينه ؟؟
عدد التعليقات:187
Xx5halidxXبكره يفوز ترامب ويطردها
سعد الدوسريعمل تشكر عليه،،،هذه الفتاة الامريكيه،،،الملتزمة بالحجاب،،،حماها الله من كل سوء...
منصورالله يسترعليهاويفكهامن الرفضة واذناب الفرس
كيفالعنصرية غير كويس