جمال خاشقجي يكشف عن “السؤال “الذي يقلق كل دول الخليج الآن من مصر!

صحيفة المرصد: دعا الكاتب جمال خاشقجي، مصر بالرد علي الأسئلة التي طرحها الإعلامي والكاتب الصحفي المصري، عماد الدين أديب، في مقال نشرته صحيفة “الوطن” أكد فيه على أن تعامل المملكة مع “أزمة إياد مدني”، بمثابة رسالة أخيرة من السعودية لمصر.
وقال “خاشقجي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقا بها المقال : “أسئلة عماد الدين أديب للنظام المصري كان حري بنا ككتاب سعوديين ان نسألها قبله.. اما وقد وفعل.. لننتظر الإجابة الرسمية”.
وكان الكاتب عماد الدين أديب، قد قال إن تعامل المملكة مع أزمة، أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي المستقيل، إياد مدني، رسالة أخيرة من السعودية لمصر.
وقال في مقاله “سواء استقال الدكتور إياد مدني، أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، طواعية، أو بنصيحة، أو بالأمر من عاصمة بلاده الرياض، فإن ابتعاده عن منصبه يجب أن يُنظر إليه علي أنه أقوي صيغة للاعتذار عن الإساءة المقصودة التي ما كان يجب أن تصدر عنه ضد السيد رئيس جمهورية مصر العربية”.
وأضاف “كما هو معروف دبلوماسياً فإن التعامل مع زعماء الدول لا يشمل انطباعات أو وجهات نظر أو تحيزات شخصية، ولكن يتبع التهذيب الدبلوماسي المتعارف عليه، خاصة إذا جاء من أمين عام المنظمة”.
وأوضح أن “رسالة الرياض لنا في مصر، عقب استقالة الدكتور إياد مدني، صريحة وواضحة، وهي أنه بالرغم من التوتر الحالي في العلاقات الثنائية، وبالرغم من الإساءات الشخصية التي تصدر من بعض الجهات الإعلامية ضد النظام في السعودية وضد الملك سلمان شخصياً، فإن الرياض حريصة علي أنه إذا وُجد خلاف بين البلدين أن يكون موضوعياً محدداً في قضايا محددة ولا يتحول إلي مرحلة “الشخصنة” التي تؤدي إلي التراشق بالألفاظ وزيادة التوتر إلي حد القطيعة بين البلدين”.
واستطرد قائلا: “في يقيني أن القاهرة يجب أن تتلقف الرسالة السعودية بحب وامتنان، وترد علي التحية بأحسن منها، وتبدأ في “حوار هادئ وموضوعي وشفاف” يحدد النقاط فوق الحروف حول:
1- الموقف من نظام الأسد.
2- مستقبل علاقة القاهرة مع طهران.
3- الإجابة عن السؤال العظيم الذي يقلق كل دول الخليج الآن وهو: هل هناك تحول جذري في التحالفات المصرية إقليمياً؟
واختتم قائلا: “حتي يكون سؤالي واضحاً: هل قررت القاهرة الآن، ونهائياً، الانتقال من معسكر الصداقة مع الغرب ودول الخليج العربي إلي معسكر روسيا وإيران وحلفائهما في سوريا والعراق واليمن ولبنان؟”.
تعليقات ( 39 )
بدوياذا تم تحصين البيت من الداخل والخارج لسنا بحاجة لمخلوق يمشي على الأرض ، سوى مرضاة الرحمن وتوفيقه فهو خير معين وخير ناصر .
عدد التعليقات:1
ابن الوطنالخليج قوي سيبقى رمح بالعمق الخميني العدو
حمديعني لسه تبغو تعطوه فلوس مليارات الدولارات ههههههه اخ يابطني اذا عندكم فلوس زايدة عطوني اياها عندكم سلف 200 ريال لاخر الشهر
لن ترد القاهرة والسببانها وطوال سنوات السيسي كانت تمهد من تحت الطاولة لعلاقات ايرانية عراقية ىسورية وتلام اجهزتنا الاستخباراتية الخارجية لدول الخليج التي لم تنبه لمثل هذا التوجه والذي ظهر لنا وكأنه من انواع الفطر.
محمدوبالرغم من الإساءات الشخصية التي تصدر من بعض الجهات الإعلامية ضد النظام في السعودية ***؟؟؟؟؟ بعد هالكلام وتدورون على السيسي ورضاه والله شي غريب جدا جدا الله يعز سلمان الحزم
محمدوالله انكم غريبين الحين السيسي تحالف مع ايران وبشار الاسد وحزب الله والحوثيين وروسيا وسب دول الخليج وشعوبها وحكامها وارسل اسلحة للحوثيين واشلحة للنظام السوري وصور خامنئي بشوارع مصر ولسه عندكم امل بالس
الهمدانييبدو ان الخليج اصبح وحيد الا من امريكا
عدد التعليقات:12641
برق الحرم((( السؤال حقا الي متى تترك الحكومات والدول ابواق الاعلام والاقلام المأجورة ... تحدد علاقات الدول )))
مواطنالله يصلح الأنفس نحن عرب ومسلمون والأخ لأخيه هذا عتب بين الإخوان والنهاية محبه
من بعيد.سياسة الشرهات دائما. نتيجتها عكسية. والدول قويه بالله اولا وبشعوبها ثانيا
ابو فيصلمخالف للنشر
علي العمريالي. متي. نقدم. كل شي. لمصر. ومصر. وربي. ما تبغه
علوش وحش الوحوشبعدين من وين ناكل بط
علوش وحش الوحوشالله يخارجنا
شلولخمخالف
مرصداوي قديممصر في حاجة***** مهما قالوا ! والواجب أن يتم التعامل مع مصر بشدة وحزم فإما اعتدلو أو انقلعو للمجوس !
خلوني اجيب على الاسئلةلايكن ان تستغني القاهرة عن الخليج وبالذات المملكة العربية السعودية والامارات والشعب المصري لايمكن ان يحول وجهته الى اعداء دينة في طهران ...
إستشاري صحإلى اخونجي ت 19 للأسف معلوماتك مغلوطة وهو فخ وضع ووقع فيه الكثير الأخوان المسلمين بشر ليس عليهم غبار وليسوا معصومين لكن تم شحن الناس عليهم وفقدنا عمق إستراتيجي هام .
محب الهيئةمات قلب الكذب بغيضه ولم يعد له وجود أبداً.
متأملمصر الآن عائمة وكمن يبحث عن قشة .. ترمي بشباك النجاة في أي إتجاه وذلك لأن المرسى الإستراتيجي مازال غامض في نظرها وبالتأكيد هي تعاني حاليا من إضطرابات نفسية - ستجرب ولكن لن تستطيع الفكاك من قوميتها
اخونجيما أعرفه يقينا أن الاخوان لديهم طموح جامح للتفرقة وتشتيت الصفوف !!
اخونجيمن أنت ؟!
كلمة حقاللهم بارك في هذه الامه وفي حكومتها وفي شعبها فقد أعطت الكثير لكل الدول وهم يكيدون لنا ويتحالفون مع أعداء الإسلام والمسلمون شي غريب السعوديه حملها الله حماة الدين والاسلام الله يحفظهم وينصرهم
إستشاري صحنعم سأجيبك يا خاشقجي :- مصر مع ايران وروسيا وبشار واتضح أن رأيك السابق في مرسي لم يكن صحيح فلا تحاول تبرر أنك كنت مع مرسي يا كاتب ...دع التلون وتتحمل المسئولية أمام الله .
kkkمصر في مهب الريح
عبد الله مفرحلنظام السياسي في مصر قد اتخذ قراره، وأعلن عن توجهاته، وحزم حقائبه ميممآ شطر موسكو بعد أن أيقن أن أمريكا لا تقيم أي وزن لأيتامها كما تفعل موسكو مع حلفاؤها في عالمنا العربي المنكوب
عيدمستقبل علاقة القاهرة مع طهران ؟ ... اليست هذه هي التهمه التي رمي بها مرسي ؟
عيدمصر بلد له سيادة وهو حر في علاقاته بالاخرين ويجب احترام ذالك اما سياسة ان تكون معي او ضدي فهي سياسة متخلفة ولا تقبل بها الشعوب لآنها انتقاص من كرامتها وسيادتها اما المساعدات فليس ثمن لشراء المواقف ؟
sar-al-saلايوجد في اسيا وافريقيا من هو ند ال USA وللريطانيا فضلا عن كل اوروبا وامريكا الشماليه وما من احد في مصر العروبه مواطنا اصليا اصيل الا ويتمنى القرب العميق من الUSA ولولم تجد مصر مايريبها ما ابتعدت قط
منصوريجب ان نتحدمع باكستان اتحادجذري هم اقرب البشرللسعودية وفيهم رجال اشاوس كمافي السعودية واغلب العادات والتقاليدنشترك معهم فيها
انشر التعليقالدول تبني علاقاتها على مر التاريخ على مصالحها سواء كانت اقتصادية او استراتيجية ولاتبنيها على حبه خشم وهبه وقرض فهذه لم يعد لها وجود الا في المسلسلات****
مباركبصراحه المملكه تتحمل و تحملت كثيرا , والموقف المصري يريد التحايل و التمثيل المفضوح و التصنع والابتزاز , حركات مثل مسلسلاتهم , صحيح وراء كل تمثيليه ثلاجة
منصوريجب ان نتحدمع باكستان اتحادجذري هم اقرب البشرللسعودية وفيهم رجال اشاوس كمافي السعودية واغلب العادات والتقاليدنشترمعهم فيها
مراقب عاماتوقع نهاية السيسي قريبة جداً علماً اني كنت مؤيد له في البداية بس طلع فعلاً خاين لا يستافد منة سامحنا يا مرسي ظلمنا الاعلام فيك فعلاً مرسي رجل شريف وقادر على ان يغير مصر للافضل ومزيد من التقدم
منصورنصيحة للجميع يجب ان نطورانفسنابانفسناحتى لانخضع لاحدونبني قوتناالدفاعيةونعتمدعلى الله ثم عليهاسواءمصراوغيرهالانلتفت اليها اللي يبينايجيناواللي مايبينابسلامته ولانقعدنتوقع ونتطلب وننذل لهالعالم الحمدلل
كلمة حقالمصريين ومن خلال تعاملنا معهم همهم الوحيد الفلوس الدين الاغلبيه ما يصلون الذمة في الشغل مافيه مشي ياعم يحقدون على السعوديين ويتمننون لهم الخساره في الحرب وحتى في الكوره مع انا طيبين معهم محزن فشل
حسنيمخالف للنشر
غرم اللههم الخسرانين ايران ما احد صادقهم وربح ماعندهم الا نشر التشيع والخرافات المصاحبه ثم الغدر بالدوله وعمل ميليشيات واسالة الدماء وانتشار القتل مع التخلف عن العالم والشواهد كثيره
العابد للهنعم الرسالة وصلت والسيسي اخذ البترول من العراق وبيشاك الان بلواء من الجيش المصرى فى سوريا لدعم بشار