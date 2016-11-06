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جمال خاشقجي يكشف عن “السؤال “الذي يقلق كل دول الخليج الآن من مصر!

6 نوفمبر, 2016 , 14:00 م
جمال خاشقجي يكشف عن “السؤال “الذي يقلق كل دول الخليج الآن من مصر!
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صحيفة المرصد: دعا الكاتب جمال خاشقجي، مصر بالرد علي الأسئلة التي طرحها الإعلامي والكاتب الصحفي المصري، عماد الدين أديب، في مقال نشرته صحيفة “الوطن” أكد فيه على أن تعامل المملكة مع “أزمة إياد مدني”، بمثابة رسالة أخيرة من السعودية لمصر.

وقال “خاشقجي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقا بها المقال : “أسئلة عماد الدين أديب للنظام المصري كان حري بنا ككتاب سعوديين ان نسألها قبله.. اما وقد وفعل.. لننتظر الإجابة الرسمية”.

وكان الكاتب عماد الدين أديب، قد قال إن تعامل المملكة مع أزمة، أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي المستقيل، إياد مدني، رسالة أخيرة من السعودية لمصر.

وقال في مقاله “سواء استقال الدكتور إياد مدني، أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، طواعية، أو بنصيحة، أو بالأمر من عاصمة بلاده الرياض، فإن ابتعاده عن منصبه يجب أن يُنظر إليه علي أنه أقوي صيغة للاعتذار عن الإساءة المقصودة التي ما كان يجب أن تصدر عنه ضد السيد رئيس جمهورية مصر العربية”.

وأضاف “كما هو معروف دبلوماسياً فإن التعامل مع زعماء الدول لا يشمل انطباعات أو وجهات نظر أو تحيزات شخصية، ولكن يتبع التهذيب الدبلوماسي المتعارف عليه، خاصة إذا جاء من أمين عام المنظمة”.

وأوضح أن “رسالة الرياض لنا في مصر، عقب استقالة الدكتور إياد مدني، صريحة وواضحة، وهي أنه بالرغم من التوتر الحالي في العلاقات الثنائية، وبالرغم من الإساءات الشخصية التي تصدر من بعض الجهات الإعلامية ضد النظام في السعودية وضد الملك سلمان شخصياً، فإن الرياض حريصة علي أنه إذا وُجد خلاف بين البلدين أن يكون موضوعياً محدداً في قضايا محددة ولا يتحول إلي مرحلة “الشخصنة” التي تؤدي إلي التراشق بالألفاظ وزيادة التوتر إلي حد القطيعة بين البلدين”.

واستطرد قائلا: “في يقيني أن القاهرة يجب أن تتلقف الرسالة السعودية بحب وامتنان، وترد علي التحية بأحسن منها، وتبدأ في “حوار هادئ وموضوعي وشفاف” يحدد النقاط فوق الحروف حول:

1- الموقف من نظام الأسد.

2- مستقبل علاقة القاهرة مع طهران.

3- الإجابة عن السؤال العظيم الذي يقلق كل دول الخليج الآن وهو: هل هناك تحول جذري في التحالفات المصرية إقليمياً؟

واختتم قائلا: “حتي يكون سؤالي واضحاً: هل قررت القاهرة الآن، ونهائياً، الانتقال من معسكر الصداقة مع الغرب ودول الخليج العربي إلي معسكر روسيا وإيران وحلفائهما في سوريا والعراق واليمن ولبنان؟”.



تعليقات ( 39 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 39
    6 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    بدوي

    اذا تم تحصين البيت من الداخل والخارج لسنا بحاجة لمخلوق يمشي على الأرض ، سوى مرضاة الرحمن وتوفيقه فهو خير معين وخير ناصر .
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  2. 38
    6 نوفمبر, 2016 , 16:22 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    الخليج قوي سيبقى رمح بالعمق الخميني العدو
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  3. 37
    6 نوفمبر, 2016 , 16:11 م

    حمد

    يعني لسه تبغو تعطوه فلوس مليارات الدولارات ههههههه اخ يابطني اذا عندكم فلوس زايدة عطوني اياها عندكم سلف 200 ريال لاخر الشهر
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  4. 36
    6 نوفمبر, 2016 , 16:11 م

    لن ترد القاهرة والسبب

    انها وطوال سنوات السيسي كانت تمهد من تحت الطاولة لعلاقات ايرانية عراقية ىسورية وتلام اجهزتنا الاستخباراتية الخارجية لدول الخليج التي لم تنبه لمثل هذا التوجه والذي ظهر لنا وكأنه من انواع الفطر.
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  5. 35
    6 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    محمد

    وبالرغم من الإساءات الشخصية التي تصدر من بعض الجهات الإعلامية ضد النظام في السعودية ***؟؟؟؟؟ بعد هالكلام وتدورون على السيسي ورضاه والله شي غريب جدا جدا الله يعز سلمان الحزم
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  6. 34
    6 نوفمبر, 2016 , 16:08 م

    محمد

    والله انكم غريبين الحين السيسي تحالف مع ايران وبشار الاسد وحزب الله والحوثيين وروسيا وسب دول الخليج وشعوبها وحكامها وارسل اسلحة للحوثيين واشلحة للنظام السوري وصور خامنئي بشوارع مصر ولسه عندكم امل بالس
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  7. 33
    6 نوفمبر, 2016 , 15:48 م

    الهمداني

    يبدو ان الخليج اصبح وحيد الا من امريكا
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  8. 32
    6 نوفمبر, 2016 , 15:47 م
    عدد التعليقات:12641

    برق الحرم

    ((( السؤال حقا الي متى تترك الحكومات والدول ابواق الاعلام والاقلام المأجورة ... تحدد علاقات الدول )))
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  9. 31
    6 نوفمبر, 2016 , 15:39 م

    مواطن

    الله يصلح الأنفس نحن عرب ومسلمون والأخ لأخيه هذا عتب بين الإخوان والنهاية محبه
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  10. 30
    6 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    من بعيد.

    سياسة الشرهات دائما. نتيجتها عكسية. والدول قويه بالله اولا وبشعوبها ثانيا
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  11. 29
    6 نوفمبر, 2016 , 15:31 م

    ابو فيصل

    مخالف للنشر
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  12. 28
    6 نوفمبر, 2016 , 15:25 م

    علي العمري

    الي. متي. نقدم. كل شي. لمصر. ومصر. وربي. ما تبغه
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  13. 27
    6 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    علوش وحش الوحوش

    بعدين من وين ناكل بط
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  14. 26
    6 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    علوش وحش الوحوش

    الله يخارجنا
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  15. 25
    6 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    شلولخ

    مخالف
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  16. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 14:50 م

    مرصداوي قديم

    مصر في حاجة***** مهما قالوا ! والواجب أن يتم التعامل مع مصر بشدة وحزم فإما اعتدلو أو انقلعو للمجوس !
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  17. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    خلوني اجيب على الاسئلة

    لايكن ان تستغني القاهرة عن الخليج وبالذات المملكة العربية السعودية والامارات والشعب المصري لايمكن ان يحول وجهته الى اعداء دينة في طهران ...
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  18. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    إستشاري صح

    إلى اخونجي ت 19 للأسف معلوماتك مغلوطة وهو فخ وضع ووقع فيه الكثير الأخوان المسلمين بشر ليس عليهم غبار وليسوا معصومين لكن تم شحن الناس عليهم وفقدنا عمق إستراتيجي هام .
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  19. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    محب الهيئة

    مات قلب الكذب بغيضه ولم يعد له وجود أبداً.
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  20. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    متأمل

    مصر الآن عائمة وكمن يبحث عن قشة .. ترمي بشباك النجاة في أي إتجاه وذلك لأن المرسى الإستراتيجي مازال غامض في نظرها وبالتأكيد هي تعاني حاليا من إضطرابات نفسية - ستجرب ولكن لن تستطيع الفكاك من قوميتها
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  21. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    اخونجي

    ما أعرفه يقينا أن الاخوان لديهم طموح جامح للتفرقة وتشتيت الصفوف !!
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  22. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    اخونجي

    من أنت ؟!
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  23. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    كلمة حق

    اللهم بارك في هذه الامه وفي حكومتها وفي شعبها فقد أعطت الكثير لكل الدول وهم يكيدون لنا ويتحالفون مع أعداء الإسلام والمسلمون شي غريب السعوديه حملها الله حماة الدين والاسلام الله يحفظهم وينصرهم
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  24. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    إستشاري صح

    نعم سأجيبك يا خاشقجي :- مصر مع ايران وروسيا وبشار واتضح أن رأيك السابق في مرسي لم يكن صحيح فلا تحاول تبرر أنك كنت مع مرسي يا كاتب ...دع التلون وتتحمل المسئولية أمام الله .
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  25. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    kkk

    مصر في مهب الريح
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  26. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 14:32 م

    عبد الله مفرح

    لنظام السياسي في مصر قد اتخذ قراره، وأعلن عن توجهاته، وحزم حقائبه ميممآ شطر موسكو بعد أن أيقن أن أمريكا لا تقيم أي وزن لأيتامها كما تفعل موسكو مع حلفاؤها في عالمنا العربي المنكوب
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  27. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    عيد

    مستقبل علاقة القاهرة مع طهران ؟ ... اليست هذه هي التهمه التي رمي بها مرسي ؟
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  28. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    عيد

    مصر بلد له سيادة وهو حر في علاقاته بالاخرين ويجب احترام ذالك اما سياسة ان تكون معي او ضدي فهي سياسة متخلفة ولا تقبل بها الشعوب لآنها انتقاص من كرامتها وسيادتها اما المساعدات فليس ثمن لشراء المواقف ؟
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  29. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    sar-al-sa

    لايوجد في اسيا وافريقيا من هو ند ال USA وللريطانيا فضلا عن كل اوروبا وامريكا الشماليه وما من احد في مصر العروبه مواطنا اصليا اصيل الا ويتمنى القرب العميق من الUSA ولولم تجد مصر مايريبها ما ابتعدت قط
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  30. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    منصور

    يجب ان نتحدمع باكستان اتحادجذري هم اقرب البشرللسعودية وفيهم رجال اشاوس كمافي السعودية واغلب العادات والتقاليدنشترك معهم فيها
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  31. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    انشر التعليق

    الدول تبني علاقاتها على مر التاريخ على مصالحها سواء كانت اقتصادية او استراتيجية ولاتبنيها على حبه خشم وهبه وقرض فهذه لم يعد لها وجود الا في المسلسلات****
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  32. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    مبارك

    بصراحه المملكه تتحمل و تحملت كثيرا , والموقف المصري يريد التحايل و التمثيل المفضوح و التصنع والابتزاز , حركات مثل مسلسلاتهم , صحيح وراء كل تمثيليه ثلاجة
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  33. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    منصور

    يجب ان نتحدمع باكستان اتحادجذري هم اقرب البشرللسعودية وفيهم رجال اشاوس كمافي السعودية واغلب العادات والتقاليدنشترمعهم فيها
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  34. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    مراقب عام

    اتوقع نهاية السيسي قريبة جداً علماً اني كنت مؤيد له في البداية بس طلع فعلاً خاين لا يستافد منة سامحنا يا مرسي ظلمنا الاعلام فيك فعلاً مرسي رجل شريف وقادر على ان يغير مصر للافضل ومزيد من التقدم
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  35. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    منصور

    نصيحة للجميع يجب ان نطورانفسنابانفسناحتى لانخضع لاحدونبني قوتناالدفاعيةونعتمدعلى الله ثم عليهاسواءمصراوغيرهالانلتفت اليها اللي يبينايجيناواللي مايبينابسلامته ولانقعدنتوقع ونتطلب وننذل لهالعالم الحمدلل
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  36. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    كلمة حق

    المصريين ومن خلال تعاملنا معهم همهم الوحيد الفلوس الدين الاغلبيه ما يصلون الذمة في الشغل مافيه مشي ياعم يحقدون على السعوديين ويتمننون لهم الخساره في الحرب وحتى في الكوره مع انا طيبين معهم محزن فشل
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  37. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    حسني

    مخالف للنشر
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  38. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    غرم الله

    هم الخسرانين ايران ما احد صادقهم وربح ماعندهم الا نشر التشيع والخرافات المصاحبه ثم الغدر بالدوله وعمل ميليشيات واسالة الدماء وانتشار القتل مع التخلف عن العالم والشواهد كثيره
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  39. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    العابد لله

    نعم الرسالة وصلت والسيسي اخذ البترول من العراق وبيشاك الان بلواء من الجيش المصرى فى سوريا لدعم بشار
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