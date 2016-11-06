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“آل الشيخ”..عدم تقنين الشريعة : كبيوت الشعر والخيام وسط مشروع إسكان عصري!

6 نوفمبر, 2016 , 14:15 م
“آل الشيخ”..عدم تقنين الشريعة : كبيوت الشعر والخيام وسط مشروع إسكان عصري!
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صحيفة المرصد:طالب الكاتب محمد آل الشيخ عبر تغريدة له نشرها في حسابه على تويتر بتقنين أحكام الشريعة,حيث اعتبر بقاءها بدون تقنين بمثابة الخيام وبيوت الشعر في وسط مشاريع إسكان عصرية، على حد وصفه.

وقال “آل الشيخ” في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” من يعتقد ان بإمكانه ان يقيم تنمية مستدامة شاملة دون ان يقنن الشريعة هو كمن يريد ان يقيم مشاريع اسكان عصرية والمنازل خيام وبيوت شعر”.



تعليقات ( 53 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 53
    6 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    زائرابوفواز

    بحكم انك من عايله ال الشيخ هم شيوخنا ومحل ثقه ولاه لأمر حفظهم الله لاكان انا فهمي على قدي مااقدر أعلق على ماكتبت انا أفهم في البيع الشراء جيد في السامري وخصوصا القديم ماحب ال كنتاكي افضل الجربش
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  2. 52
    6 نوفمبر, 2016 , 16:42 م

    ليبرالي

    حسب معرفتي تقنين الشريعه مثل السن باالسن يضاف عليها السجن والحاله النفسيه والالام والاتعاب والمحامي والقضيه يتحملها من كان سبب نشوب المشكلة ودوافعها ولوتطبق القوانين كان مافيه احد ياخذ حق خوف من القان
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  3. 51
    6 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    زائره

    صادق لان الاسلام مرن وصالح لكل زمان ومكان
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  4. 50
    6 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    بدوي

    بيوت الشعر والخيام ، وجدت مع أقوى إمبراطوريات الأرض ، فارس والروم ، وكانت كلمة الفصل لها بدون تقنين !!!!!.
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  5. 49
    6 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    اذا يقصد تقنين الاحكام فى القضايا فهذا مطلب ضرورى ملح للعصر وحتى نترك الاجتهادات البشرية من القضاه المعرضة للخطأ واختلافها فى قضية واحدة بين قاضى وأخر اما أن كان يقصدالشريعة فى الحياة فهذه هى ***
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  6. 48
    6 نوفمبر, 2016 , 16:33 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    اين مفلس عربي
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  7. 47
    6 نوفمبر, 2016 , 16:31 م
    عدد التعليقات:715

    سامية

    كلام سليم100٪‏فالتقنين يعني صياغة الأحكام الشرعية الفقهية في شكل مواد قانونية سهلة مرتبة مرقمة لتكون مرجعا سهلامحددا يمكن بيُسر أن يتقيد به جميع القضاة ويرجع إليه المحامون ويتعامل على أساسه الناس وبس.
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  8. 46
    6 نوفمبر, 2016 , 16:30 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    طيب واحد تضارب مع اخر و نتف دقنه ماهو الحكم الشرعي ب مثل هذه الحالات
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  9. 45
    6 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    يعني قوانين الشريعة خيام شعر وقوانين الغرب عصرية ؟؟؟!!!! .
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  10. 44
    6 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    ليبرالي

    حسب معرفتي تقنين الشريعه مثل السن باالسن يضاف عليها السجن والحاله النفسيه والالام والاتعاب والمحامي والقضيه يتحملها من كان سبب نشوب المشكلة ودوافعها ولوتطبق القوانين كان مافيه احد ياخذ حق خوف من القان
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  11. 43
    6 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    الشريعة أكملها الله من فوق سبع سموات ولا تحتاج للعلمانيين والليبراليين أن يكملوها لتتوافق مع قوانين أسيادهم الغرب .
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  12. 42
    6 نوفمبر, 2016 , 16:07 م

    هو وشيقول

    طيب ماحصل على بحر جدة وشتقول له يامحمد
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  13. 41
    6 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    فكر

    من يريد أن يقيم تنمية مستدامة يجعل نصب عينيه (فكفرت بأنعم الله) التي هي أساس فكر اللبرالية وهي بداية النهاية
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  14. 40
    6 نوفمبر, 2016 , 16:01 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    نعم صدقت الاحكام غير موحده
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  15. 39
    6 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    التقنين ليس المقصود به أحكام القضاء كما يظن البعض . التقنين عند اللبراليين الحرية المطلقة المجردة من الأخلاق و القيم الاسلامية .
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  16. 38
    6 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    إستشاري صح

    من ينادون بتقنين الشريعة القصد تقليمها وتكميمها والحد من إستخدامها كبداية ثم ينادون باللجوء إلى إستخدام قوانين الشرق والغرب وترك الشريعة ...شيء مفهوم .
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  17. 37
    6 نوفمبر, 2016 , 15:57 م
    عدد التعليقات:250

    الصميل

    احتفظ ياأيها الكاتب برأيك لنفسك فالقول الثابت عندنا أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ماصلح عليها أولها
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  18. 36
    6 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    رد بكلمة

    اولا : استاذ محمد ماهو مفهوم الشريعة لديك ؟
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  19. 35
    6 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    الزهراني

    تدوين احكام الفقه الاسلامي ضرورة شرعيه والدليل الحكم بسنه علي السوداني مغتصب الطفله في جدة بالرغم من بشاعة الجريمه والسؤال هنا هل سيتم ترحيله ام تركة في البلد يواصل جرائمه ضد الاطفال
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  20. 34
    6 نوفمبر, 2016 , 15:41 م

    مواطن

    لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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  21. 33
    6 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    علي العمري

    وربي. صدقته. وكلامك جميل
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  22. 32
    6 نوفمبر, 2016 , 15:37 م

    سفر الشهراني

    إنها شريعة الله التي قننها بعلمه وحكمه وانت تريد ان يأتي من يقننها فلا نعلم اي تقنين تريد فهل لديك ماتخبرنا عنه حتى نرى كيف يكون ذلك وفقا لتشريعك .
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  23. 31
    6 نوفمبر, 2016 , 15:30 م

    {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمً
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  24. 30
    6 نوفمبر, 2016 , 15:09 م

    مـ،ـاݛــے

    تلقاه يدندن حول المرأه هذي سوالفهم ومستواهم اما تنميه حريه دمقراطيه الخ ف انس
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  25. 29
    6 نوفمبر, 2016 , 15:09 م

    السنافي

    إذا استطاع تقنين الجريمه.. بحيث تكون مواصفاتها ودوافعها واسبابها واحده . في السرقه في السطو في الخلوه في الزنا في القتل في الاختلاس .. يجب عليه أن يفتح مدرسه للمجرمين لتوحيدهم قبل قبل ارتكابها
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  26. 28
    6 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    فهد / جدة

    استغرب لهذه اللحظة ****
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  27. 27
    6 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    وليش مستغربين

    عفريت قاضي جده هو السبب بقصة الميتين مليون وامثاله كثير
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  28. 26
    6 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    الاسلام ديني

    الشريعة التي هي قال الله وقال رسوله ليس فيها إعتراض على الحضارة والتقدم .. إلا إذا كان المقصود بالحضارة الانسلاخ من الدين والجري وراء الشهوات المحرمة فهذه يرفضها كل عاقل فضلا عن المسلم
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  29. 25
    6 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    كل من إيدوه

    واحد يحكم على قضية بالجلد والسجن وأخر ربما اقامة الحد واخر ربما بالبرائة واما الضحية ماله غير الصبر والسلوان
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  30. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    فهد / جدة

    لعنة الله عليك ****
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  31. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 14:58 م

    شلولخ

    فل تذهب التنمية ونعيش ببيوت الشعر خير ان نتنازل عن شعره من ثوابتنا الدينيه فلحياه قصيره ولسنا مخلدون فيها
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  32. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    متفضي

    مايضيع مستقبلنا غير الليبراليين اللي يبون يسلخون هويتنا الدينيه من جلودنا هذه الفئه هي التي تخدم الكفار في الإستحواذ على مجتمعنا فكفانا الله شرهم من شرذمه إبتلينا بهم تحت الجنسيه الوطنيه
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  33. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    مخالف للنشر
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  34. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 14:50 م

    مقاصد الشريعة

    4 الاسلام ديني أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون (( لمن يفهم مثل فهمك وشبهاتك يلزم أن نضع قوانين تسير الحياة وفق مقاصد الشريعة ... لا ما قاصد من كل هواه بهواه
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  35. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    مرصداوي قديم

    ***** في كل عصر ..
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  36. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    منذ مبطي

    ونردد هالكلام يجب التقنين والتشريع بالقضاي المماثلة ليوجد هناك حكم وعقوبة متقاربة لأن الحاصل كل من حسب رؤيته فخذ وخل من قضايا متشابهة ومتفاوتة الأحكام
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  37. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    مقاصد الشريعة

    الغاية حفظ النفس والمال والعرض ووووو.... و الوسيلة نظام وقوانين معلومة مشاعة يعرفها الجميع
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  38. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    حقوق

    كلام سليم و تشبيه موفق. لا شئ ثابت و الحياة كلها في تسارع و من لا يستطيع التماشي مع المتغيرات سيوجه تحديات و صعوبات كثيرة. نحن بأمس الحاجة إلى التقنين و التغيير. تأخرنا كثيراً و لا بد من الإسراع.
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  39. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    الحمدلله الذي عافانا

    قال تعالى (وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) وقوله تعالى (مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ).
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  40. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    ابوهيثم الغانمي

    التقنين في الاحكام التعزيريه ممكن لكن الحدود واضحة ولاتحتاج الي تقنين.
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  41. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    مقاصد الشريعة

    ما فيه مصلحة للرعية****** الإسلام
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  42. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    إستشاري صح

    الإسلام دين العلم والعمل والعبادة ولم يحرم إلا شيء فيه ضرر على الفرد أو المجتمع لكن أهل القلوب المريضة مابرحوا يهمزون ويلمزون منذوا أن بدأ الإسلام ولكن ما طالهم إلا التعب والخسارة .
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  43. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    الزهراني

    التقنين طيب حتى يعرف كل شخص ماله وما عليه مكشور ال الشيخ
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  44. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    عبد رب ادريس منصور هادي

    عقلية كثير من المشايخ تتصادم مع الحضاره ومن الصعب ان نلحق بركب التطور في ظل هذه العقلبات .. العالم اصبح مدينة واحده والطارف منهم يعلم مايحصل في بيت الطارف من الجهه للاسف نحن نعيش خارج هذه المدينه
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  45. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    عباس

    أكثر شيء شوه الأحكام الصادرة هو ( التعزير ) حيث دأب القضاة على تعزير المسلمين كعقوبه أخرى إضافية . وتمادوا في ذلك حتى أصبح ما يطبق في محكمة جده يختلف عن ما يطبق في الرياض وهكذا .
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  46. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 14:32 م

    سعد

    كلام سليم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    س ج

    ماعندك سالفه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  48. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    الزهراني

    كلام سليم سلمت يداك استاذ محمد
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  49. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 14:27 م

    آخر الزمان

    كيف تقنن الشريعه ؟؟ هل تقصد السماح ****
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  50. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    الاسلام ديني

    أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  51. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    ليه يادنيا .؟

    ياكرهي لهذا الشخص مااستسيغه . مواضيعه تجيب الكآبه ماعنده شيء مهم .
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  52. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    مبارك

    لا إله إلا الله , جاءنا أبن خلدون , فعلا وراء كل شيخ حفيد شويخ
    لا يعجبني(4) اعجبني(7)
  53. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    كلام م سليم ولا كلام غير سليم حزر فزر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

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