“آل الشيخ”..عدم تقنين الشريعة : كبيوت الشعر والخيام وسط مشروع إسكان عصري!

صحيفة المرصد:طالب الكاتب محمد آل الشيخ عبر تغريدة له نشرها في حسابه على تويتر بتقنين أحكام الشريعة,حيث اعتبر بقاءها بدون تقنين بمثابة الخيام وبيوت الشعر في وسط مشاريع إسكان عصرية، على حد وصفه.
وقال “آل الشيخ” في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” من يعتقد ان بإمكانه ان يقيم تنمية مستدامة شاملة دون ان يقنن الشريعة هو كمن يريد ان يقيم مشاريع اسكان عصرية والمنازل خيام وبيوت شعر”.
من يعتقد ان بإمكانه ان يقيم تنمية مستدامة شاملة دون ان يقنن الشريعة هو كمن يريد ان يقيم مشاريع اسكان عصرية والمنازل خيام وبيوت شعر
— محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) November 5, 2016
تعليقات ( 53 )
زائرابوفوازبحكم انك من عايله ال الشيخ هم شيوخنا ومحل ثقه ولاه لأمر حفظهم الله لاكان انا فهمي على قدي مااقدر أعلق على ماكتبت انا أفهم في البيع الشراء جيد في السامري وخصوصا القديم ماحب ال كنتاكي افضل الجربش
ليبراليحسب معرفتي تقنين الشريعه مثل السن باالسن يضاف عليها السجن والحاله النفسيه والالام والاتعاب والمحامي والقضيه يتحملها من كان سبب نشوب المشكلة ودوافعها ولوتطبق القوانين كان مافيه احد ياخذ حق خوف من القان
زائرهصادق لان الاسلام مرن وصالح لكل زمان ومكان
بدويبيوت الشعر والخيام ، وجدت مع أقوى إمبراطوريات الأرض ، فارس والروم ، وكانت كلمة الفصل لها بدون تقنين !!!!!.
عدد التعليقات:1
ابن الوطناين مفلس عربي
عدد التعليقات:715
ساميةكلام سليم100٪فالتقنين يعني صياغة الأحكام الشرعية الفقهية في شكل مواد قانونية سهلة مرتبة مرقمة لتكون مرجعا سهلامحددا يمكن بيُسر أن يتقيد به جميع القضاة ويرجع إليه المحامون ويتعامل على أساسه الناس وبس.
عدد التعليقات:1
ابن الوطنطيب واحد تضارب مع اخر و نتف دقنه ماهو الحكم الشرعي ب مثل هذه الحالات
ليبراليحسب معرفتي تقنين الشريعه مثل السن باالسن يضاف عليها السجن والحاله النفسيه والالام والاتعاب والمحامي والقضيه يتحملها من كان سبب نشوب المشكلة ودوافعها ولوتطبق القوانين كان مافيه احد ياخذ حق خوف من القان
هو وشيقولطيب ماحصل على بحر جدة وشتقول له يامحمد
فكرمن يريد أن يقيم تنمية مستدامة يجعل نصب عينيه (فكفرت بأنعم الله) التي هي أساس فكر اللبرالية وهي بداية النهاية
عدد التعليقات:1
ابن الوطننعم صدقت الاحكام غير موحده
إستشاري صحمن ينادون بتقنين الشريعة القصد تقليمها وتكميمها والحد من إستخدامها كبداية ثم ينادون باللجوء إلى إستخدام قوانين الشرق والغرب وترك الشريعة ...شيء مفهوم .
عدد التعليقات:250
الصميلاحتفظ ياأيها الكاتب برأيك لنفسك فالقول الثابت عندنا أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ماصلح عليها أولها
رد بكلمةاولا : استاذ محمد ماهو مفهوم الشريعة لديك ؟
الزهرانيتدوين احكام الفقه الاسلامي ضرورة شرعيه والدليل الحكم بسنه علي السوداني مغتصب الطفله في جدة بالرغم من بشاعة الجريمه والسؤال هنا هل سيتم ترحيله ام تركة في البلد يواصل جرائمه ضد الاطفال
مواطنلاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
علي العمريوربي. صدقته. وكلامك جميل
سفر الشهرانيإنها شريعة الله التي قننها بعلمه وحكمه وانت تريد ان يأتي من يقننها فلا نعلم اي تقنين تريد فهل لديك ماتخبرنا عنه حتى نرى كيف يكون ذلك وفقا لتشريعك .
مـ،ـاݛــےتلقاه يدندن حول المرأه هذي سوالفهم ومستواهم اما تنميه حريه دمقراطيه الخ ف انس
السنافيإذا استطاع تقنين الجريمه.. بحيث تكون مواصفاتها ودوافعها واسبابها واحده . في السرقه في السطو في الخلوه في الزنا في القتل في الاختلاس .. يجب عليه أن يفتح مدرسه للمجرمين لتوحيدهم قبل قبل ارتكابها
فهد / جدةاستغرب لهذه اللحظة ****
وليش مستغربينعفريت قاضي جده هو السبب بقصة الميتين مليون وامثاله كثير
الاسلام دينيالشريعة التي هي قال الله وقال رسوله ليس فيها إعتراض على الحضارة والتقدم .. إلا إذا كان المقصود بالحضارة الانسلاخ من الدين والجري وراء الشهوات المحرمة فهذه يرفضها كل عاقل فضلا عن المسلم
كل من إيدوهواحد يحكم على قضية بالجلد والسجن وأخر ربما اقامة الحد واخر ربما بالبرائة واما الضحية ماله غير الصبر والسلوان
فهد / جدةلعنة الله عليك ****
شلولخفل تذهب التنمية ونعيش ببيوت الشعر خير ان نتنازل عن شعره من ثوابتنا الدينيه فلحياه قصيره ولسنا مخلدون فيها
متفضيمايضيع مستقبلنا غير الليبراليين اللي يبون يسلخون هويتنا الدينيه من جلودنا هذه الفئه هي التي تخدم الكفار في الإستحواذ على مجتمعنا فكفانا الله شرهم من شرذمه إبتلينا بهم تحت الجنسيه الوطنيه
مقاصد الشريعة4 الاسلام ديني أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون (( لمن يفهم مثل فهمك وشبهاتك يلزم أن نضع قوانين تسير الحياة وفق مقاصد الشريعة ... لا ما قاصد من كل هواه بهواه
مرصداوي قديم***** في كل عصر ..
منذ مبطيونردد هالكلام يجب التقنين والتشريع بالقضاي المماثلة ليوجد هناك حكم وعقوبة متقاربة لأن الحاصل كل من حسب رؤيته فخذ وخل من قضايا متشابهة ومتفاوتة الأحكام
مقاصد الشريعةالغاية حفظ النفس والمال والعرض ووووو.... و الوسيلة نظام وقوانين معلومة مشاعة يعرفها الجميع
حقوقكلام سليم و تشبيه موفق. لا شئ ثابت و الحياة كلها في تسارع و من لا يستطيع التماشي مع المتغيرات سيوجه تحديات و صعوبات كثيرة. نحن بأمس الحاجة إلى التقنين و التغيير. تأخرنا كثيراً و لا بد من الإسراع.
الحمدلله الذي عافاناقال تعالى (وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) وقوله تعالى (مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ).
ابوهيثم الغانميالتقنين في الاحكام التعزيريه ممكن لكن الحدود واضحة ولاتحتاج الي تقنين.
مقاصد الشريعةما فيه مصلحة للرعية****** الإسلام
إستشاري صحالإسلام دين العلم والعمل والعبادة ولم يحرم إلا شيء فيه ضرر على الفرد أو المجتمع لكن أهل القلوب المريضة مابرحوا يهمزون ويلمزون منذوا أن بدأ الإسلام ولكن ما طالهم إلا التعب والخسارة .
الزهرانيالتقنين طيب حتى يعرف كل شخص ماله وما عليه مكشور ال الشيخ
عبد رب ادريس منصور هاديعقلية كثير من المشايخ تتصادم مع الحضاره ومن الصعب ان نلحق بركب التطور في ظل هذه العقلبات .. العالم اصبح مدينة واحده والطارف منهم يعلم مايحصل في بيت الطارف من الجهه للاسف نحن نعيش خارج هذه المدينه
عباسأكثر شيء شوه الأحكام الصادرة هو ( التعزير ) حيث دأب القضاة على تعزير المسلمين كعقوبه أخرى إضافية . وتمادوا في ذلك حتى أصبح ما يطبق في محكمة جده يختلف عن ما يطبق في الرياض وهكذا .
سعدكلام سليم
س جماعندك سالفه
الزهرانيكلام سليم سلمت يداك استاذ محمد
آخر الزمانكيف تقنن الشريعه ؟؟ هل تقصد السماح ****
الاسلام دينيأفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون
ليه يادنيا .؟ياكرهي لهذا الشخص مااستسيغه . مواضيعه تجيب الكآبه ماعنده شيء مهم .
مباركلا إله إلا الله , جاءنا أبن خلدون , فعلا وراء كل شيخ حفيد شويخ