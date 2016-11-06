“آل الشيخ”..عدم تقنين الشريعة : كبيوت الشعر والخيام وسط مشروع إسكان عصري!

صحيفة المرصد:طالب الكاتب محمد آل الشيخ عبر تغريدة له نشرها في حسابه على تويتر بتقنين أحكام الشريعة,حيث اعتبر بقاءها بدون تقنين بمثابة الخيام وبيوت الشعر في وسط مشاريع إسكان عصرية، على حد وصفه.

وقال “آل الشيخ” في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” من يعتقد ان بإمكانه ان يقيم تنمية مستدامة شاملة دون ان يقنن الشريعة هو كمن يريد ان يقيم مشاريع اسكان عصرية والمنازل خيام وبيوت شعر”.